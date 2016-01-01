الامتصاص المعوي لمادة العلوم الطبيعية للسنة الرابعة متوسط

مقدمة :

بعد عملية الهضم نتحصل على مغذيات متمثلة في : الغلوكوز - الأحماض الأمينية - الأحماض الدسمة - الغليسرول - الماء - الأملاح المعدنية - الفيتامينات

بالإضافة لمواد غير مهضومة : السليلوز

والسؤال المطروح الآن ما مصير هذه النواتج ؟

عند وصول ناتج عملية الهضم للمعي الدقيق فإن الجسم يستفيد من العناصر

البسيطة ويتم انتقالها عبر جدار المعي الدقيق الى خلايا الجسم وفق ظاهرة

عملية الإمتصاص المعوي

أما باقي العناصر غير المهضومة ( السليلوز ) فإنها لا تمتص وتطرح مع الفضلات



-تعريف الإمتصاص المعوي :

هو انتقال المغذيات عبر الزغابة المعوية ( الموجودة في جدار المعي الدقيق ) الى الدم ليتم الإستفادة منها











- بنية جدار المعي الدقيق :

يتميز الجدار الداخلي للمعي الدقيق بوجود انثناءات عليها زغابات معوية

كثيرة غنية بالشعيرات الدموية ،مما يشكل سطح تماس واسع بين المغذيات و الدم

.

تسمح هذه البنية المتميزة بامتصاص المغذيات .



- الخصائص البنيوية للزغابة المعوية :

يتراوح طول كل زغابة من 0.5 - 1.5 مم ولها بنية خاصة فهي تتكون من



طبقة رقيقة من الخلايا الظهارية تعرف بالخلايا المعوية ، تفصل الدم واللمف عن مغذيات الكيلوس . تتخللها خلايا مخاطية تفرز مخاطا حتى لا يهضم المعي نفسه بنفسه



تحتوي

على شبكة من الشعيرات الدموية المتفرعة من الشريان والوريد ووعاء لمفاوي (

وعاء بلغمي ) تسمح بانتقال المغذيات الى الدم واللمف





- مكونات الزغابة المعوية هي :

طبقة خارجية تمثل الخلايا الظهارية = الخلايا المعوية تكسوها شعيرات دقيقة تدعى الأهداب تتخللها خلايا مخاطية

نسيج ضام

أوعية دموية متمثلة في : الوريد - الشريان - والوعاء اللمفاوي ( البلغمي ) .

تتصل هذه الأوعية فيما بينها عن طريق شبكة من الشعيرات الدموية

رسم تخطيطي للزغابة المعوية







ملاحظة مهمة :

هناك مشكل بسيط عند التلاميذ وهو عدم التفرقة بين الوريد والشريان .

في الرسومات احيانا يكون الامر واضح وجلي حيث يكون الشريان باللون الاحمر

بينما الوريد باللون الازرق .لكن هذا ليس ثابتا من جهة ومن جهة اخرى هناك

رسومات تخطيطية دون ألوان وهنا يقع المشكل

لذلك ركزوا معي لتفرقوا بين الوريد والشريان في أي رسم كان :



الشرايين ( جمع شريان ) هي أوعية دموية تغادر القلب الى الأعضاء والخلايا

الأوردة ( جمع وريد ) هي أوعية دموية تغادر الأعضاء والخلايا لتعود وتصب في القلب

اذن الشريان مساره دوما من القلب الى العضو (او الخلية ) = تخرج من القلب وتدخل للعضو

بينما الوريد مساره دوما من العضو( او الخلية ) الى القلب = يخرج من العضو ويصب ويعود للقلب

فإذا طبقنا هذا الشرح على رسم الزغابة لن نخطئ ابدا وذلك بالتركيز على الأسهم بجانب كل وعاء ( وليس على اللون )

فإذاكان السهم يشير الى دخول الدم عبر الوعاء فهذا يعني ان الوعاء عبارة عن شريان دموي ( لانه آت من القلب الى الخلية )

وإذا كان السهم يشير لخروج الدم عبر الوعاء فهذا يعني أن الوعاء عبارةعن وريد (لانه خارج من الخلية ليعود للقلب )

وبهذا ينحل مشكل * ركزوا على الأسهم وليس الألوان *









الإستنتاج:

تعتبر كل من:

انثناءات المعي الدقيق التي تزيد من عدد الزغابات المعوية فتزيد من مساحة التماس بين الكيلوس و الدم.

السمك الدقيق للغشاء المخاطي المشكل للجدار الداخلي للزغابة المعوية.

الأوعية الدموية المنتشرة داخل الزغابة المعوية على شكل شبكة شعرية كثيفة.

مميزات تجعل من المعي الدقيق سطح تماس واسع بين المغذيات و الدم و من الزغابة المعوية مقر امتصاص المغذيات .





لرصيدكم العلمي



الزغابة المعوية = villosités intestinales

الإمتصاص المعوي= L'absorption intestinale

الشريان = artère

الوريد= veine

أوعية دموية= Les vaisseaux sanguins

شعيرات دموية= capillaires

وعاء لمفاوي= vaisseau lymphatique

خلايا معوية= les cellules intestinales





للامانة منقول



وفقنا الله و إياكم

في أمان الله