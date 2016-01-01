نقل المغذيات لمادة العلوم الطبيعية للسنة الرابعة متوسط

تنتقل المغذيات الممتصة على مستوى السطح الداخلي لجدار المعي الدقيق نحو الدم و البلغم . +البلغم سائل يشبه الدم في تركيبه عدا خلوه من الكريات الحمراء ، و هو سائل يحيط بجميع الخلايا . +تنتقل المغذيات بعد مرورها عبر سطح الامتصاص الواسع بواسطة كل من الدم و البلغم . تنتقل المغذيات الممتصة على مستوى السطح الداخلي لجدار المعي الدقيق نحو الدم و البلغم . 1 . الطريق الدموي : يمر من خلاله المغذيات التالية : الماء ، الشوارد : سكر العنب ( الغلوكوز ) الأحماض الآمينية و الفيتامينات ، حيث تسلك هذه العناصر الطريق التالي : الزغابة المعوية الشعيرات الدموية الوريد البابي الكبد الوريد فوق الكبدي الوريد الأجوف السفلي القلب . 2 . الطريق البلغمي : يمر من خلاله الأحماض الدسمة و الجليسيرول ، حيث تسلك هذه العناصر الطريق التالي : الزغابة المعوية الأوعية البلغمية الوعاء البلغمي الوريد تحت الترقوي الوريد الأجوف العلوي القلب ملاحظة1 : البلغم سائل يشبه الدم في تركيبه عدا خلوه من الكريات الحمراء ، و هو سائل يحيط بجميع الخلايا . ملاحظة : ضرورة مرور الدم بالكبد : حين تكون كمية الوجبة أكثر من احتياج الجسم ، تقوم الكبد بخزن المغذيات الزائدة، خاصة سكر العنب ، إن نسبة هذا السكر في الدم الداخل إلى الكبد لا تكون ثابتة ، بينما الدم الخارج منه يحتوي على نسبة ثابتة و هي 01 غ/ل . استنتاج : تمتص المغذيات في مستوى الأمعاء الدقيقة بشكل انتقائي حيث ينتقل سكر العنب ، الأحماض الآمينية ، الفيتامينات ، الماء و الشوارد عن طريق الدم ، بينما تنتقل الأحماض الدسمة و الجليسيرول عن طريق البلغم (اللمف) الذي يعود من جديد إلى الدم ، و هكذا تتجمع المغذيات في الدم الذي يوزعها على جميع خلايا العضوية وفقنا الله و إياكم