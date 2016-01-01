نقل المغذيات لمادة العلوم الطبيعية للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة NOUREDDINE 31, ‏24 ديسمبر 2016 على 16:53.

  1. NOUREDDINE 31

    NOUREDDINE 31
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    منتدى المرحلة المتوسطة
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    تنتقل المغذيات الممتصة على مستوى السطح الداخلي لجدار المعي الدقيق نحو الدم و البلغم .
    +البلغم سائل يشبه الدم في تركيبه عدا خلوه من الكريات الحمراء ، و هو سائل يحيط بجميع الخلايا .
    +تنتقل المغذيات بعد مرورها عبر سطح الامتصاص الواسع بواسطة كل من الدم و البلغم .
    تنتقل المغذيات الممتصة على مستوى السطح الداخلي لجدار المعي الدقيق نحو الدم و البلغم .
    1 . الطريق الدموي : يمر من خلاله المغذيات التالية : الماء ، الشوارد : سكر العنب ( الغلوكوز ) الأحماض الآمينية و
    الفيتامينات ، حيث تسلك هذه العناصر الطريق التالي : الزغابة المعوية الشعيرات الدموية الوريد البابي
    الكبد الوريد فوق الكبدي الوريد الأجوف السفلي القلب .
    2 . الطريق البلغمي : يمر من خلاله الأحماض الدسمة و الجليسيرول ، حيث تسلك هذه العناصر الطريق التالي : الزغابة
    المعوية الأوعية البلغمية الوعاء البلغمي الوريد تحت الترقوي الوريد الأجوف العلوي القلب
    ملاحظة1 : البلغم سائل يشبه الدم في تركيبه عدا خلوه من الكريات الحمراء ، و هو سائل يحيط بجميع الخلايا .
    ملاحظة : ضرورة مرور الدم بالكبد : حين تكون كمية الوجبة أكثر من احتياج الجسم ، تقوم الكبد بخزن المغذيات الزائدة،
    خاصة سكر العنب ، إن نسبة هذا السكر في الدم الداخل إلى الكبد لا تكون ثابتة ، بينما الدم الخارج منه يحتوي على نسبة
    ثابتة و هي 01 غ/ل .
    استنتاج :
    تمتص المغذيات في مستوى الأمعاء الدقيقة بشكل انتقائي حيث ينتقل سكر العنب ، الأحماض الآمينية ، الفيتامينات
    ، الماء و الشوارد عن طريق الدم ، بينما تنتقل الأحماض الدسمة و الجليسيرول عن طريق البلغم (اللمف) الذي يعود من
    جديد إلى الدم ، و هكذا تتجمع المغذيات في الدم الذي يوزعها على جميع خلايا العضوية


    وفقنا الله و إياكم ​
     
    NOUREDDINE 31, ‏24 ديسمبر 2016 على 16:53
    NOUREDDINE 31, ‏24 ديسمبر 2016 على 16:53
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