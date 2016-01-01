نقل المغذيات لمادة العلوم الطبيعية للسنة الرابعة متوسط

1 . الطريق الدموي :

2 . الطريق البلغمي :

ملاحظة1 :

ملاحظة

استنتاج :

تنتقل المغذيات الممتصة على مستوى السطح الداخلي لجدار المعي الدقيق نحو الدم و البلغم .+البلغم سائل يشبه الدم في تركيبه عدا خلوه من الكريات الحمراء ، و هو سائل يحيط بجميع الخلايا .+تنتقل المغذيات بعد مرورها عبر سطح الامتصاص الواسع بواسطة كل من الدم و البلغم .تنتقل المغذيات الممتصة على مستوى السطح الداخلي لجدار المعي الدقيق نحو الدم و البلغم .يمر من خلاله المغذيات التالية : الماء ، الشوارد : سكر العنب ( الغلوكوز ) الأحماض الآمينية والفيتامينات ، حيث تسلك هذه العناصر الطريق التالي : الزغابة المعوية الشعيرات الدموية الوريد البابيالكبد الوريد فوق الكبدي الوريد الأجوف السفلي القلب .يمر من خلاله الأحماض الدسمة و الجليسيرول ، حيث تسلك هذه العناصر الطريق التالي : الزغابةالمعوية الأوعية البلغمية الوعاء البلغمي الوريد تحت الترقوي الوريد الأجوف العلوي القلبالبلغم سائل يشبه الدم في تركيبه عدا خلوه من الكريات الحمراء ، و هو سائل يحيط بجميع الخلايا .: ضرورة مرور الدم بالكبد : حين تكون كمية الوجبة أكثر من احتياج الجسم ، تقوم الكبد بخزن المغذيات الزائدة،خاصة سكر العنب ، إن نسبة هذا السكر في الدم الداخل إلى الكبد لا تكون ثابتة ، بينما الدم الخارج منه يحتوي على نسبةثابتة و هي 01 غ/ل .تمتص المغذيات في مستوى الأمعاء الدقيقة بشكل انتقائي حيث ينتقل سكر العنب ، الأحماض الآمينية ، الفيتامينات، الماء و الشوارد عن طريق الدم ، بينما تنتقل الأحماض الدسمة و الجليسيرول عن طريق البلغم (اللمف) الذي يعود منجديد إلى الدم ، و هكذا تتجمع المغذيات في الدم الذي يوزعها على جميع خلايا العضويةوفقنا الله و إياكم ​