ما هو رأيك حول التطوير الذي طرأ على المنتدى؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بالتحديد قد مر اسبوع على إطلاق منتدى اللمة الجزائرية بحلته الجديدة وبنظام جديد. مميزات هذا التطوير عديدة, منها: نظام الإشارة لعضو في المواضيع أو مشاركات الملف الشخصي (او كما يطلق عليه المنشن/ @الذي_يشتهر_به_التويتر) نظام التنبيهات, الان يمكنك استقبال تنبيهات مختلفة بجميع العمليات التي تجري في المنتدى منها: استقبال تنبيه عندما يقوم عضو بالاشارة لك استقبال تنبيه عندما يقوم عضو بالرد على موضوعك استقبال تنبيه عندما يقوم عضو بالإقتباس ردك استقبال تنبيه عندما يقوم عضو بالإعجاب بردك استقبال تنبيه عندما يقوم عضو بالكتابة في ملفك الشخصي (الحائط الشخصي) كذلك اصبح بإمكانك استقبال تنبيهات بمهام ادارية اجريت على موضوعك او ردك (مثل: النقل, التعديل, الحذف) صندوق محادثات بمميزات جديدة, يمكنك التحدث بحرية دون قيود مع اصدقائك ويمكنك إضافة اصدقاء لنفس المحادثة مع التذكير طبعا بوجوب الإلتزام بقوانين المنتدى. المتابعة, يمكنك متابعة عضو بحيث يمكنك من خلال صفحة "نشطات من تتابعهم" الإطلاع على كل ماقام به هذه العضو خلال اليوم, الاسبوع... التجاهل, يمكن ان نطلق عليها خاصية الحظر الشخصية بحث عند تجاهل عضو يصبح ذلك العضو غير قادر على ازعاجك سواء بإرسال محادثات خاصة لك او حتى بالكتابة في ملفك الشخصي. وهناك العديد والعديد من الخصائص الجميلة في هذا التطوير اتركها لكم لإكتشافها. في الاخير اود ان اطلع على ارائكم الشخصية وعليه ارفق الموضوع بإستطاع للرأي ارجو منكم المشاركة فيه. شكرًا لكم