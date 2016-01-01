هًم يضحك و

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ان شاء الله تكون بخير ، اليوم حبيت نحكيلكم على الانحطاط اللي وصل ليه مجتمعنا و حتى واحد فيهم قال هذا خطأ.

واحد المرة كنت نتفرج كانال ألجيري و كانت الحصة على تراث صحرائنا الغالية ، و كانوا الضيوف مرأة و رجل ، الرجل هدر على الاطباق الصحراوية التقليدية و الادوات اللي يستعملوها كيما المهراس الخشبي ، أما المرأة قالت أنها مطربة ، و ياله من طرب ! . اولا دهشت من شكلها و ربي يسامحني انا من نقصدش نغتابها ، لكن تعجبت لانها مسلمة لانو شكلها لا علاقة له بالاسلام . كانت مكريبية شعرها و هو طالع 20 سم في الهواء تبان قنفوذ غضبان ، و مبعد قالت المذيعة لنشاهد الكليب ، ومبعد ظهرت المطربة لابسة سروال دجين ضيق للغاية و بدات تقول يا رحمن ، يا رحيم ، يا ودود .. و ترقص و ترفع يديها للسماء فيظهر ما تحت ابطيها من لباس فاضح و نتوما تخيلوا كيفاه تناجي رب العالمين . فقلت بالاك ما نسمعش مليح ، فرفعت صوت التلفاز فتيقنت اني نسمع و مانيش نتخيل ، مبعد تقول النعجة و البهجة و مافهمتش واش علاقتهم بأسماء الرحمن.

الرسول صلى الله عليه و سلم كان يناجي ربه عند السجود و يقول :" سبوح قدوس رب الملائكة و الروح " .

ماعرفتش نضحك عليها و لا نبكي على حالنا .

و كي كمل الكليب قالت لها المذيعة اللي كيفها و معجبة بيها :" بغافو ..بغافو" فصدقت شبه المطربة و قالت :" مغسي .. مغسي " فتيقنت اني نتفرج بلهاء و اختها

ربي اني ظلمت نفسي و ان لم تغفر لي و ترحمني لاكونن من الخاسرين