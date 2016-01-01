هًم يضحك و

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ميلينا, ‏7 جانفي 2017 على 09:30.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    ان شاء الله تكون بخير ، اليوم حبيت نحكيلكم على الانحطاط اللي وصل ليه مجتمعنا و حتى واحد فيهم قال هذا خطأ.
    واحد المرة كنت نتفرج كانال ألجيري و كانت الحصة على تراث صحرائنا الغالية ، و كانوا الضيوف مرأة و رجل ، الرجل هدر على الاطباق الصحراوية التقليدية و الادوات اللي يستعملوها كيما المهراس الخشبي ، أما المرأة قالت أنها مطربة ، و ياله من طرب ! . اولا دهشت من شكلها و ربي يسامحني انا من نقصدش نغتابها ، لكن تعجبت لانها مسلمة لانو شكلها لا علاقة له بالاسلام . كانت مكريبية شعرها و هو طالع 20 سم في الهواء تبان قنفوذ غضبان ، و مبعد قالت المذيعة لنشاهد الكليب ، ومبعد ظهرت المطربة لابسة سروال دجين ضيق للغاية و بدات تقول يا رحمن ، يا رحيم ، يا ودود .. و ترقص و ترفع يديها للسماء فيظهر ما تحت ابطيها من لباس فاضح و نتوما تخيلوا كيفاه تناجي رب العالمين . فقلت بالاك ما نسمعش مليح ، فرفعت صوت التلفاز فتيقنت اني نسمع و مانيش نتخيل ، مبعد تقول النعجة و البهجة و مافهمتش واش علاقتهم بأسماء الرحمن.
    الرسول صلى الله عليه و سلم كان يناجي ربه عند السجود و يقول :" سبوح قدوس رب الملائكة و الروح " .
    ماعرفتش نضحك عليها و لا نبكي على حالنا .
    و كي كمل الكليب قالت لها المذيعة اللي كيفها و معجبة بيها :" بغافو ..بغافو" فصدقت شبه المطربة و قالت :" مغسي .. مغسي " فتيقنت اني نتفرج بلهاء و اختها
     
    ميلينا, ‏7 جانفي 2017 على 09:30
    #1
  2. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حسبى الله وكفى
    على ماوصل إليه حال هذه الأمة
    و أصبحت بين الامم مذلولة.
    الغناء أصبح فن يجلب لصاحبه الشهرة
    الكلمات غير موزونة
    والرقص فيه موضة
    والغريب أنه أصبح تتميز به للمرأة
    والتى أخرجوها من بيتها بعدما كانت مستورة
    فصار لها صدى طيبا فى المهرجانات الوطنية والدولية
    بصوتها الشجى فصارت بذالك ملعونة
    يارب اللطف بهذه الأمة
    واكشف عنها الغمة
    مشكورة ومأجورة
    على هذا الطرح
     
    (منير), ‏8 جانفي 2017 على 22:12
    #2
  3. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    f la telé w partt dans le londe nelgaw ma laa yordhinaa donc l wahed ya3ref wech yetfaredj bark sinn hyatna kamel w hna n3al9o !!
     
    GI Joe, ‏9 جانفي 2017 على 02:20
    #3

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