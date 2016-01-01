فضفضة عضوة (فرغ واش كاين في قلبك )

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف الحال و الاحوال .. ان شاء الله الكل بخير مرة قريت موضوع من مواضيع الاخ @الامين محمد و نشوف الالم في كلماته حتى نرسم في عقلي صورة حياته ...كفاش عاش و وين .. حكاية الم نخمم في حياتنا ...حياة كل واحد فينا . كل واحد و نوع الالم لي يعيشه . نبقا ندور في المواضيع نلقى بنت تشتكي من الحياة و اخرى تشتكي من ظلم الزوج و اخر يشتكي و اخر و اخر هذي هي الحياة ...فرغ واش كاين في قلبك لوكان ماشي هذا القسم مستحييييل نعرف بهذي القصص و هكدا هي دنيا .......خلي كلش في قلبنا علاش نحكو و نحكو واش الفايدة الابتسامة لما تبتسم يفهمو انك بخير معندكش مشاكل عايش مليح و بزااااف حجات تجي في عقلهم ...ممكن السبب الوحيد هذا الانسان لي يبتسم يخبي في قلبه الضحك لما يشوفوك تضحك اوووه هذا هاني ........مرات يشوفوك يقولولك انت طيوبة ...امنت بصح حتى انا الطيبة تاعي عندها حد ..الطيبة و الغباء فرق الحب و الغباء فرق التسامح و الغباء فرق .الحيلة و الظلم فرق لما تحكي لي في قلبك مرات وقاحة و مرات صراحة وقاحة لما تدخل في امر ميعنيكش و تقول اووه انا صريحة و صراحة لما تحكي على امر يخصك معجبنيش معجبنيش ضريتني ضريتني ماسي لازم نضحكو و من مورا الضهر تقطاع هههههههههه اختي قالتلي تعلمي متحكيش في الوجه بلا منحس بصح حتى و نبغي نسكت منعرفش كفاش ننطق .... صريحة و لست وقحة ...صريحة منخليش اي واحد يضرني و نبتسم ..تعلمت الدرس مجرد فضفضة النسيان ..اسهل للبعض ..بالنسبة ليا سهل و صعب ممكن حاجة تصرا ضرك ننسا بصح كاين الم ميتنساش مهما نحاولو يبقا دايما يحرق في القلب ..حتى و تحب تنسى تلقى بلي مستحيييل الهدف ..كاين ناس هدفها ترجع طبيبة او طيار بصح يخص يفهمو ممكن انا او انت هدفنا بسيط بصح نبغوه ..هذاك لي يعجبنا هنا نتخيل دزاير كامل اطباء عادي حنا نعيشو بهدفنا الصغير و نتوما بهدف كبير باش واحد يكمل الثاني الناس ناس يضحكو ناس يقولو ناس يشوفو اسوء حاجة في دنيا ..تحب الشعب الجزائري كااامل يعيش حياتك .. كل واحد يعيش حياته بلا مشاكل بغيت فلان يضحك علينا ممكن تدير حاجة غير مقتنع بيها غير باش هذاك البوكيمون ميضحكش هو و المخلوقات العجيبة احبابي و اهلي هم والديا و خاوتي نكدب عليها لي نقوللها نبغيها هههه نبغي والديا و خاوتي و روحي برك ..لي نقوله نبغيه مشقاش يأمن ^^ :/ غير شفتك عرفتك بلي عاقلة عهههههه دارين سكانار في مخهم هدو وحدة قالتهالي باينة عليك عاقلة ....شحال يقولوهالي هذي...عاقلة غير خطوني علاش متخرجيش وحدك والديك مزيرين والديك ميحبوش باباك سلفي باباك واعر بلا بلا بلا مبغاوش يفهمو بابا ماشي واعر بابا يحبنا و يخاف ربي و ماما ماشي مزيرا ماما تحبنا و تموت علينا اصلا متجيتيش نخرج بلا ماما و خواتاتي ابدا ابدا يعني متلا كي نروح ندور شا ندير وحدة اخر مرة سقساتني ميخلوكش تخرجي عجزت نجاوبها قلتلها يخلوني و الدليل راني حداك ههههههه وجه الخرشف شادخلكم يخلوني ميخلونيش صديييييقات ........اخر مرة حكيت مع لي يقراو معايا كامل يسقسو تخرجي مع واحد خطبك كاش واحد تعرفي على كاش واحد ..نحس عندهم حبة قرقاع في بلاصة المخ ...هدا لي يهمك واحد و واحد تعرفت على واحد اسمه همتارو يعيش مع لورا و تعرفت على نموش ههههههههه و درك راني نتعرف على نقار الخشب و السناجب الحجاب اصعب حاجة في المجتمع ...صعب نضرة مجتمع كي تمشي اول حاجة يعسولك اي خطأ باش يسبو الحجاب باكمله ... ادا غلطت انا لي نتحاسب ماشي الحجاب و ادا غلطت ربي يحاسبني ماشي نتا ^^ الاخلاق تحت الصفر ....منعموش كما كاين الشين كاين المليح قصص يصراولي بزاف خاصة في الحافلة وين نبقا هكدا ...اخر مرة ركبت و كان معمر بقا غير لي يوقف و لازم نركب لوكان منركبش نستنا زاوج و نتم بزاف غاشي و كي يجي يدامرو كلتا الحالات تتعافر ...نركب اخر مرة الضيق و الروسوفور بدا باقي بلاص بدا يسب و انا كي وقفت حكمت مكان استراتيجي بين نسا باش منحصلش ساعة تاع طريق ..المهم في لحظة بغيت ندورله و نقوله روح جيب اختك و خليها تدمر معاهم يالرخيس بصح يخوف كان عنده انياب كبار كما مصاصي دماء الحمد لله وحدة لي حدايا ناضت و خلاتني نقعد هههههههه منزيدش نركب معاه مجتمع تاف اليوم وصلني خبر بلي رايحين يخطبو وحدة من جديد بعد 10 سنوات من المحاولة ..سبب الرفض هي بيضاء و هو اسمر ...يا ربي يقبلو ... ملل ملل ملل ملل ...كما تعدبت نعدبهم كاين امهات يخمو هكدا للاسف سمعت مرة تشكي من راجلها الخيانة و الخيانة وصل موضوع ولدها و قالت الجملة الشهيييرة انا نقول لعروستي خلي ولدي يعيش حياته ياك نتي مرته بزاف عليك يعني يا عجوز النار نتي انسان تحسي و هي لا المنتدى عالم افتراضي عند البعض يرسمو خيااالات في عقلهم و البعض كيفي احم احم ...جزء من العالم الحقيقي يعني انا هي انا مستحيل نبدل روحي الكلمة لي نقتنع بيها نقولها كاين يبغونا و كاين لي ضاربينلهم في الراس قاعدين على قلوبكم كاين لي بجي يحكي على البنات ماشي ملاح و البنات يحكو على الولاد ماشي ملاح و انا نحكي على دوارنا هههههههه دوارنا و دوارنا كي نتمشى فيه نحس روحي كاش عارضة ازياء صفقو صفقو ... و نخاف على كاش جارة تشوف فيا و نطيح ..سيرتو خالتي الدوجة لي مركبتلنا الرعب كي نشوفها نقول ياربي متشوووفنيش المهم المهم هي فضفضة بديت نكتبها هذي 3 ايام كل مرة كلمة نكتب كامل الحجات لي نخمم فيهم درك بلاك بكاوني او ضحكوني هنا و هنا و مهما نديرو بشكوانا معندنا منفعة و اهم حاجة لي يضرنا نديروله حضر من العقل طنش تعش منتعش