فضفضة عضوة (فرغ واش كاين في قلبك )

ايييييييه يا لالة راكي وحدة من المجرمات نتاع اللمة

ليليا و لؤلؤة و ام ياسمين ههههههههههههه

و الله موضوعك عجبني و استمتعت بيه

و عجبوني معايراتك و نظن نتكل عليك في كاش دبزة هههههههههههه

اما عن الموضوع بصدق انا عفوي و نكتب ما نحس بيه بلا زيادة او نقصان

و نحب نعيش مع الناس بلا ما نطلب المحال او نطمع

لأني حتى في الواقع عمري ما نطمع

و عمري ما نحط واحد كامل اما اللي ضحك علي او استغفلني

فاقول له مانيش مغفل لكن اذا غلطت معايا انت الخاسر

و كل واحد غلط معايا في النت او الواقع راني مسامحه من قلبي

شكرا يا مجرمة ههههههههههه اعجبني موضوعك