بيان التلفزيون الجزائري بخصوص نقل مجريات كأس إفرقيا للأمم

الموضوع في 'كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون' نشر بواسطة طيور السلام, ‏12 جانفي 2017 على 17:05.

  1. طيور السلام

    طيور السلام :: عضو متألق ::

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    TcHaD
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بيان
    نقل مجريات كأس إفرقيا للأمم في كرة القدم
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    ببالغ الأسف ،تنهي المؤسسة العمومية للتلفزيون إلى علم مشاهديها ،أنها لن تتمكن من نقل مجريات كأس إفرقيا للأمم في كرة القدم ، التي ستنظم بالغابون في الفترة من 14 جانفي إلى 5 فيفري.
    ويعود السبب هذا الوضع إلى المبالغ الباهظة الخارقة لكل الضوابط،التي تكلفها حقوق البث.

    إن المؤسسة العمومية للتلفزيون تأسف لهذا المأزق الناجم عن موقف غير مفهوم اتخذه مالك الحقوق،مما يحرم ملايين المشاهدين من متابعة مباريات فرقهم الوطنية في أهم منافسة رياضية في القارة الإفريقية ,و ليس في الجزائر و حسب، بل في المنطقة أيضا , و هذا بالرغم من الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى أسس للتفاهم من شأنها أن تقرب مواقف الأطراف المختلفة.
    لقد فوجئت المؤسسة العمومية للتلفزيون بمبالغ حقوق البث المطلوبة التي وصلت إلى مستويات لا نظير لها من قبل،لنقل التظاهرة رياضية تنظم في إفريقيا،لكن التلفزيون العمومي الجزائري يؤكد التزامه بالإستمرار في تأدية مهمة الخدمة العمومية الكاملة،و يواصل العمل بإصرار ،بحثا عن حلول تمكن المشاهدين الجزائريين من متابعة الأحداث الرياضية الكبرى في جو من الإرتياح و الهدوء.
    تستغل المؤسسة العمومية للتلفزيون هذه الفرصة ،لتوجه التحية إلى المشاهد الجزائري على التفهم لذي تحلى به دائما في مثل هذه الظروف.
    الخميس 12 جانفي 2017 ​
     
    العَنْقَاءُ و الامين محمد معجبون بهذا.
    طيور السلام, ‏12 جانفي 2017 على 17:05
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    فعلا هذا ما جاء في البيان
    مع ترك باب الامل مفتواح لآخر لحظة قد يحدث الجديد
    ممكن اتفاق الامتار الاخيرة يوم غد
    كما جرت العادة
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏12 جانفي 2017 على 17:10
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

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    ياودي راهم يديرو في السيسبانس
    ههه
    غدوة يقلك مباريات الجزائر منقولة ...راك تشوف ..
     
    habchisalaheddin, ‏12 جانفي 2017 على 17:11
    #3
  4. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    تعودنا على شطحات اليتيمة
    راح نشاهد المباريات في سبيستون مكان موعد سبونج بوب -_-
    يلا شووت ينقل المباريات :D
     
    العَنْقَاءُ, ‏12 جانفي 2017 على 18:06
    #4

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