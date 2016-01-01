بيان التلفزيون الجزائري بخصوص نقل مجريات كأس إفرقيا للأمم

نقل مجريات كأس إفرقيا للأمم في كرة القدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبيانببالغ الأسف ،تنهي المؤسسة العمومية للتلفزيون إلى علم مشاهديها ،أنها لن تتمكن من نقل مجريات كأس إفرقيا للأمم في كرة القدم ، التي ستنظم بالغابون في الفترة من 14 جانفي إلى 5 فيفري.ويعود السبب هذا الوضع إلى المبالغ الباهظة الخارقة لكل الضوابط،التي تكلفها حقوق البث.إن المؤسسة العمومية للتلفزيون تأسف لهذا المأزق الناجم عن موقف غير مفهوم اتخذه مالك الحقوق،مما يحرم ملايين المشاهدين من متابعة مباريات فرقهم الوطنية في أهم منافسة رياضية في القارة الإفريقية ,و ليس في الجزائر و حسب، بل في المنطقة أيضا , و هذا بالرغم من الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى أسس للتفاهم من شأنها أن تقرب مواقف الأطراف المختلفة.لقد فوجئت المؤسسة العمومية للتلفزيون بمبالغ حقوق البث المطلوبة التي وصلت إلى مستويات لا نظير لها من قبل،لنقل التظاهرة رياضية تنظم في إفريقيا،لكن التلفزيون العمومي الجزائري يؤكد التزامه بالإستمرار في تأدية مهمة الخدمة العمومية الكاملة،و يواصل العمل بإصرار ،بحثا عن حلول تمكن المشاهدين الجزائريين من متابعة الأحداث الرياضية الكبرى في جو من الإرتياح و الهدوء.تستغل المؤسسة العمومية للتلفزيون هذه الفرصة ،لتوجه التحية إلى المشاهد الجزائري على التفهم لذي تحلى به دائما في مثل هذه الظروف.الخميس 12 جانفي 2017 ​