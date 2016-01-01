ورد الخالة و شوك العمة

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ميلينا, ‏14 جانفي 2017 على 09:26.

الكلمات الدلالية:
  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    834
    الإعجابات المتلقاة:
    790
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    اليوم حبيت نهدر على ظاهرة و سلوك يتبعوا المجتمع الجزائري ، انتشر بزاف فيه . يخالف واش وصانا بيه رب العالمين و هي معاملات الاقارب ، بالتحديد المرأة اللي تكون خالة و عمة في نفس الوقت ، و تصبح عندها ازدواجية في الشخصية . يعني كي تكون خالة تكون المرأة الطيبة الحنونة ذات العطاء الغير محدود و حب لابناء الاخت يقارب حنان الام او ربما يفوتها ، تعمل وتنفق عليهم بلا حساب ، حتى لو كان ابوهم من شر عباد الله.
    و لما ترجع عمة تتحول للمرأة القاسية ، بخلها غير محدود ،تحب تقطع الهواء على اولاد اخوها ، و كي يطلبوها تولي مشومرة و تعبانة و مريضة حتى لو كان اخوها و هو ابوهم من اطيب الناس على وجه الارض .
    يعني هي تحب الغريب على وجه اختها ، و تكره اخوها على وجه المرأة الغريبة .
    العام الفائت ، قامت بالتكفل بكل مصاريف عيد ميلاد ولد اختها يعني مع الهدية الخاصة طبعا ، و لما احنا درنا عيد ميلاد خويا اسلام الاول و بعثنا لهم الڨاطو ، قالت انا مشومرة، مع اني نعرفها و ماكنتش ننتظر منها اي شيء ، احتقرتها بزاف و هي تقول هذيك العبارة و نفكر في التناقض في معاملة ولد اختها و معاملة ولد اخوها .
    ربي سبحانه وصانا بصلة الرحم بلا تفرقة و بالعدل ، ومع الاسف الغالبية العظمى يتصرفوا بالطريقة هاذي و ماعلابالهمش بلي راهم يفرقوا بين اولاد الاخت و اولاد الاخ ، و عليها ولا اسم "العمة" مكروه عند الغالبية ، و حتى العمة اللي تدير هذي الخدمة اذا سألتها تقول انا نكره عمتي لانها تفرق بين اولاد اخوتها ، و نسات الاخيرة انها تخدم خدمتها و ماعلابالهاش ، يعني نفس الدرب راهم يمشيو فيه ، بلا مايحسوا بالشوك اللي يزرعوه .
    تحياتي
     
    aljentel معجب بهذا.
    ميلينا, ‏14 جانفي 2017 على 09:26
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,585
    الإعجابات المتلقاة:
    13,373
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    السلام عليكم
    اسمحيلي على التاخير
    لي عودة
     
    Skor m@k, ‏15 جانفي 2017 على 23:06
    #2
  3. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,298
    الإعجابات المتلقاة:
    3,310
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    وهران
    ربي يعينك حنونة
    هذا الموضوع مرضني معندي منحكي فيه ..خلي البير بغطاه .نسيي ننسا لقيتك حاطاته
    نخلي الاعضاء يحكو و يناقشو
    متابعة بصمت
     
    فيتامين سي, ‏15 جانفي 2017 على 23:13
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,984
    الإعجابات المتلقاة:
    52,649
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام الحمد لله اني عمري ماراح نكون خالة ونكون عمة فقط
    صح هاذي الظاهرة منتشرة بزاف في مجتمعنا
    وين تكون المشاكل والفتن من طرف عدة اطراف
    اخرتها تبقى صلة الرحم لي تربطنا بيهم
    بوركت اختي
     
    aljentel معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏15 جانفي 2017 على 23:19
    #4
  5. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    1,863
    الإعجابات المتلقاة:
    2,232
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    هي منتشره في كل المجتمعات ..
    الله يهدي ما خلق ...
     
    aljentel, ‏15 جانفي 2017 على 23:20
    #5
  6. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,767
    الإعجابات المتلقاة:
    3,055
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام
    حقيقة ظهارت هده الحال في اامجتمع ولكن لا أدرى الماذا قال صل الله علبه وسلم الخالة في منزلة الأم الحديث صحيحه الألباني في سنين أبي داوود
     
    نعمات, ‏15 جانفي 2017 على 23:29
    #6

مشاركة هذه الصفحة