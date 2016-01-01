فضفضة خاطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وش أحوالكم أهل المنتدى الكرام !! إن شاء الله بخير



بالنسبة ليا راني جاية غير بش نحكيلكم وش فقلبي

هذا موضوع ممكن يصلح فمنتدى وش راك تهدر أكثر

لكن بما أني أعتبرها فضفضة نحب نكتبها هنا ..



جيت نحكيلكم على وش شفت وش فهمت وش قدرت نعرف

ونتوما قولولي كاين هذا الشي تشوفوه نتوما تاني ولا غير أنا!!



بعد ما نجحت فالباك والحمد لله كنت فرحانة بزاف و شحال منكم يعرفوا شحال كنت متأثرة بهذا الموضوع ..و شحال تعبت علاجال الباك



لما نجحت والحمد لله بزاف حكاولي وش فالجامعة

كنت نعرف بلي كاينة حاجة يسموها حقرة

وكاين وكاين مي ماظنيتش نشوفها بعينيا صح



خلوني برك نحكيلكم متحكمونيش ههه



الحمد لله أني نقرا فمدينتي بالذات معنتها نقرا ونخلص قرايتي

نرجع للدار أين الأمان والراحة والحمد لله



لكني شفت أساتذة ميستاهلوش هذا اللقب صراحة

كاين أساتذة الي ما شاء الله يستاهلو ندعولهم فظهر الغيب فالسجود عادي

ولكن كاين تاني أساتذة الي أنا شخصيا مانتحملش نسمع إسمهم برك

لأنهم ظالمين



كاين ناس فالدنيا هادي وحوش يعرفو قانون الغاب

يعرفو قانون القوي يأكل الضعيف

تلقاهم أساتذة يظلموا الإنسان الي حاكم فمبادئه و الي ماشي على نياتو

والي متربي وساكت



بصح الناس لخرين الي يعرفو غير كلمة نقطة يعفسوا على كرامتهم و يغيروا كل المبادئ تعهم هادوك الناس يديو 20 بيسك يحققوا مطالب الأساتذة ..أكيد يمسحولهم الصباط



قالولنا كي تشاركو نزيدولكم النقاط شاركنا وكنا توجور نجيبو الصحيح

قالونا كيماتفهموش سقسونا نجاوبوكم

وسقسيناهم وبأدب واحترام



قالونا أخدمو مليح فالأنتيرو وحنا نعاونوكم بنقاط المشاركة

وخدمنا



فالأخير الي سمعنا بالنقطة تاعو 2 و 0. في علامة التيدي كامل داو 15 و 17

وحنا الي خدمنا وجبنا علامات ملاح وشاركنا وكلش لقينا روحنا ف 11 و 12



كاين الي جامي سمعنا حسهم بيسك ساكتين ومايشاركوش داو 2 وفالأخير علامتهم كانت الأكبر و بحجة الأساتذة أنهم عاقلين



وعلاش حنا مشي عاقلين ؟؟ كش مادرنا؟؟ نشاركو بإحترام و هدوء

ونخدمو خير عليهم

ماعليش





بعدها عرفت حاجة .. هادوك يسكتو فالكلاصة ويفريو أمورهم بمسح الصباط والعفس على الكرامة..



بصح بش نهدر حاجة ..نوكل عليهم ربي



وننصحكم يا ناس

مبادئكم جامي تغيروها علاجال حاجة فانية وحاجة تعصيو بيها ربي



كونو قاويين و نجحوا فالإمتحان تع الآخرة

خير من إمتحان الدنيا



البنة تع كل نجاح لما تكون خادموا بعرق جبينك و بقدراتك أنت

و مع رضى الله



أما اللف والدوران مايديك مايجيبك مايزيد منك والو بصح ينقص منك شخصيتك



زعما قاويين؟



لالااا أبدا ماتكونوا قاويين وأنتم تعصوا في ربي



وتفكروا مليح بلي دعوة المظلوم مستجابة



فالوقت الي الأستاذ راقد أو التلميذ أو التلميذة راقدين

المظلوم الي ديتولو حقو راهو يبكي ويوكل عليكم ربي



ماتنساوش بلي ربي مايخيبش عباده

ودعوة المظلوم مستجابة



باتري فابل

و لازم نرقد



و تحياتي إليكم



في رعاية الله ​