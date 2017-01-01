واش صاري هنا...؟

السلام عليكم .. وااش وقيلا هجرتوا المنتدى هذا بينوا ارواحكم اوااااه منقدرش نكتب وانتوما راقدين , الهدرة باطل مفهومة هذيوالكتيبة؟ اه الكتابة باليدين وتعيي سيرتوا مع كلافيي الحروف تاعه متبانش وساعات يتخلخل ويكتب كلمات ماشي لي تكتب فيها ماشي مفهوم واش صاري فبلادنا تقدر تقول يحير ويعيي مكانش كيفاه تهدر هنا.. القراية وكيفاه دايرة هنا؟ لي يقرى فالمدرسة العليا "ادب عربي" يخرج استاذ بقيمته وبلاصة الاولى ليه (بصحته) ويقابله طالب جامعي يقرى نفس التخصص يخرج بالقائمة الاخيرة زيد اجري (ربي يعين) معلييييش.. هذاك الاول طلع بمعدل بكالوريا 14 ولاخر ب11 واش الفرق ؟ ياك يقراو نفس التخصص وكملوا دراستهم وتخرجوا بمعدل نفسه فلخر ولكن الاخر ميصحلوا والو قدام لي قرا فالمدرسة العليا واااو تخرج اساتذة والجامعات تخرج معلابليش واش نروحوا لحاجة خلاف .. هنا يشوفوا فاللي يقرى طب ولا فارماسي حاجة كبيرة واللي يقرى علم الاجتماع وبيولوجي يشوفوه والوا شغل غير يضيع وقتوا .. علالاش؟ خاطر الخدمة للطبيب وي واللي يقرا علم الاجتماع يتخصص علوم الاتصال ولا علم النفس مكان والو ريح تجري .. معندناش القيمة لاننا ندرس بالجامعات تخصصات بمعدل بكالوريا 11 .. اللي يقراو صح غير صحاب الطب والمدارس العليا.. يقولولك : ديت معدل الباك ب 11 ولا 12 معندكش قيمة , معندك ما تقرى, معندكش مستقبل.. ووووووو فالجامعات الجزائرية تدي الباك ب11 تقرى تخصصات يحتقرونك فيها الاساتذة ويقارنوك بلا شيء انت (تبانلهم زيرو وراسك فارغ) حبيت نفهم الجامعات واش تخرج مثلا ؟ وعلاه نقراو تخصص ما يجيبلك حتى قيمة ولا فايدة؟ وعلاه يخلوك تذخل الجامعة بمعدلات 10 و 11 و 12 باش تقرى تخصصات لا اهمية لهم مثلا وما تجيبلك حتى قيمة ؟ ونذخل للجامعة تضحك عليا وكي نخرج يذلوني ويرموا شهادتي الجامعية فجانب "لا مكان لك".. قولوا هكذا الاول نبدل وجهتي فالدار ونقرى للي يجي فيدي ونحلم بلا قراية وبلا جامعة وبلا شهادة ولا مثلا اديسوون وانشتاين قراو فالجامعة علاه كي نحب نحلم بلا شهادة منقدرش سي نقدر وقدراتنا وذكائنا نكتشفوه وحدنا ماشي فالجامعة , ونقدر وا نديروا كتر على طبيب ونجيبوا حاجة ما يجيبهاش واحد متخرج من اكبر الجامعات.. ربي كبير .