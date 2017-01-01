الجمل الواقعة محل جمل أخرى -اللغة العربية- للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 11:14.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    -الجمل الواقعة محل جمل أخرى-

    الجملة النعتية:
    تقع بعد النكرات

    أنواعها:
    فعلية : فعلها ماض أو مضارع
    اسمية : مقرونة بالناسخ أو مجردة منه

    الجملة الواقعة مفعولا به:
    تقع الجملة الوقعة مفعولا به لفعل متعدي و تكون فعلية مسبوقة بأن أو اسمية مسبوقة بأنّ

    الجملة الحالية:
    تقع بعد المعارف

    أنواعها:
    فعلية : أ-فعلها ماض و يجب أن تقترن بصاحبها بواو الحال و قد
    ب-فعلها مضارع غير مقرون بواو الحال
    اسمية : مجردة أو مقرونة بالناسخ و تقترن بصاحبها بواو الحال و الضمير

    الربط في الجملة الحالية:
    تقترن الجملة الحالية برابط مع الجملة الأصلية و هو واو الحال اذا كانت فعلية فعلها ماض أو اسمية

    الجملة الواقعة مضافا اليه:
    تضاف الى ظرف الزمان و المفعول لأجله و الكلمات قبل و بعد و سوى و غير ....الخ

    أنواعها:
    الجملة الفعلية : تضاف الى ظروف الزمان و المصادر التي تعرب مفعول لأجله و يجب أن تقترن بأن الى الظروف التالية : دون -عوض - بدل
    الجملة الاسمية : تضاف الى : رغم , حد , مع , غير , سوى






    الجملة الموصولةّ:
    تتكون من اسم موصول و صلة موصول

    الأسماء الموصولة:
    هي أسماء معرفة مبنية ما عدا اللذان و اللتان فهما معربان فيرفعان بالألف و ينصبان و يجران بالياء الساكنة

    أنواع الأسماء الموصولة:
    العامة : من للعاقل , ما لغير العاقل
    الخاصة : الذي ( مفرد مذكر ) , التي ( مفرد مؤنث ) , اللذان (مثنى مذكر ) , اللتان ( مثنى مؤنث ) , الذين ( جمع مذكر ) , اللاتي واللائي و اللواتي ( جمع مؤنث ): كلها مبنية الا اللذان و اللتان فهما معربان

    صلة الموصول:
    هي جملة لا محل لها من الاعراب تذكر بعد الاسم الموصول لتوضيح معناه و إزالة الغموض عنه و تكون اسمية أو فعلية

    وظائف الجملة الموصولة:
    تعرب حسب موقعها في الجملة و تكون:
    فاعل , نائب فاعل , مفعول به , مبتدأ , اسم لناسخ , خبر لمبتدأ , خبر لناسخ , نعث (بعد المعارف و النكرات ) , مضاف اليه

    الجملة الشرطية:
    تتكون من جملة الشرط و جواب الشرط و أداة الشرط

    أدوات الشرط:
    أدوات الشرط الجازمة هي :ان - انما - من - ما - متى - أينما - كيفما - أي - أيان - أنى - حيثما - مهما
    أدوات الشرط الغير جازمة هي: لو - لولا - لوما - اذا - أما - كلما

    أنواع جملة جواب الشرط:

    فعلية أو اسمية

    اعرابها:
    تكون في محل جزم اذا كانت أداة الشرط جازمة و الجواب مقترن بالفاء و اذا الفجائية و تكون لا محل لها من الاعراب اذا لم يتوفر الشرطين

    ملاحظة:
    يجب اقتران جواب الشرط بالفاء اذا كان جملة اسمية أو كان جملة فعلية فعلها طلبي
     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 11:14
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