الجمل الواقعة محل جمل أخرى -اللغة العربية- للسنة الرابعة متوسط

-الجمل الواقعة محل جمل أخرى-



الجملة النعتية:

تقع بعد النكرات



أنواعها:

فعلية : فعلها ماض أو مضارع

اسمية : مقرونة بالناسخ أو مجردة منه



الجملة الواقعة مفعولا به:

تقع الجملة الوقعة مفعولا به لفعل متعدي و تكون فعلية مسبوقة بأن أو اسمية مسبوقة بأنّ



الجملة الحالية:

تقع بعد المعارف



أنواعها:

فعلية : أ-فعلها ماض و يجب أن تقترن بصاحبها بواو الحال و قد

ب -فعلها مضارع غير مقرون بواو الحال

اسمية : مجردة أو مقرونة بالناسخ و تقترن بصاحبها بواو الحال و الضمير



الربط في الجملة الحالية:

تقترن الجملة الحالية برابط مع الجملة الأصلية و هو واو الحال اذا كانت فعلية فعلها ماض أو اسمية



الجملة الواقعة مضافا اليه:

تضاف الى ظرف الزمان و المفعول لأجله و الكلمات قبل و بعد و سوى و غير ....الخ



أنواعها:

الجملة الفعلية : تضاف الى ظروف الزمان و المصادر التي تعرب مفعول لأجله و يجب أن تقترن بأن الى الظروف التالية : دون -عوض - بدل

الجملة الاسمية : تضاف الى : رغم , حد , مع , غير , سوى













الجملة الموصولةّ:

تتكون من اسم موصول و صلة موصول



الأسماء الموصولة:

هي أسماء معرفة مبنية ما عدا اللذان و اللتان فهما معربان فيرفعان بالألف و ينصبان و يجران بالياء الساكنة



أنواع الأسماء الموصولة:

العامة : من للعاقل , ما لغير العاقل

الخاصة : الذي ( مفرد مذكر ) , التي ( مفرد مؤنث ) , اللذان (مثنى مذكر ) , اللتان ( مثنى مؤنث ) , الذين ( جمع مذكر ) , اللاتي واللائي و اللواتي ( جمع مؤنث ): كلها مبنية الا اللذان و اللتان فهما معربان



صلة الموصول:

هي جملة لا محل لها من الاعراب تذكر بعد الاسم الموصول لتوضيح معناه و إزالة الغموض عنه و تكون اسمية أو فعلية



وظائف الجملة الموصولة:

تعرب حسب موقعها في الجملة و تكون:

فاعل , نائب فاعل , مفعول به , مبتدأ , اسم لناسخ , خبر لمبتدأ , خبر لناسخ , نعث (بعد المعارف و النكرات ) , مضاف اليه



الجملة الشرطية:

تتكون من جملة الشرط و جواب الشرط و أداة الشرط



أدوات الشرط:

أدوات الشرط الجازمة هي : ان - انما - من - ما - متى - أينما - كيفما - أي - أيان - أنى - حيثما - مهما

أدوات الشرط الغير جازمة هي: لو - لولا - لوما - اذا - أما - كلما



أنواع جملة جواب الشرط: ​



فعلية أو اسمية



اعرابها:

تكون في محل جزم اذا كانت أداة الشرط جازمة و الجواب مقترن بالفاء و اذا الفجائية و تكون لا محل لها من الاعراب اذا لم يتوفر الشرطين



ملاحظة:

يجب اقتران جواب الشرط بالفاء اذا كان جملة اسمية أو كان جملة فعلية فعلها طلبي