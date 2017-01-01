الجمل الواقعة محل جمل أخرى -اللغة العربية- للسنة الرابعة متوسط

-الجمل الواقعة محل جمل أخرى- الجملة النعتية: تقع بعد النكرات أنواعها: فعلية : فعلها ماض أو مضارع اسمية : مقرونة بالناسخ أو مجردة منه الجملة الواقعة مفعولا به: تقع الجملة الوقعة مفعولا به لفعل متعدي و تكون فعلية مسبوقة بأن أو اسمية مسبوقة بأنّ الجملة الحالية: تقع بعد المعارف أنواعها: فعلية : أ-فعلها ماض و يجب أن تقترن بصاحبها بواو الحال و قد ب-فعلها مضارع غير مقرون بواو الحال اسمية : مجردة أو مقرونة بالناسخ و تقترن بصاحبها بواو الحال و الضمير الربط في الجملة الحالية: تقترن الجملة الحالية برابط مع الجملة الأصلية و هو واو الحال اذا كانت فعلية فعلها ماض أو اسمية الجملة الواقعة مضافا اليه: تضاف الى ظرف الزمان و المفعول لأجله و الكلمات قبل و بعد و سوى و غير ....الخ أنواعها: الجملة الفعلية : تضاف الى ظروف الزمان و المصادر التي تعرب مفعول لأجله و يجب أن تقترن بأن الى الظروف التالية : دون -عوض - بدل الجملة الاسمية : تضاف الى : رغم , حد , مع , غير , سوى الجملة الموصولةّ: تتكون من اسم موصول و صلة موصول الأسماء الموصولة: هي أسماء معرفة مبنية ما عدا اللذان و اللتان فهما معربان فيرفعان بالألف و ينصبان و يجران بالياء الساكنة أنواع الأسماء الموصولة: العامة : من للعاقل , ما لغير العاقل الخاصة : الذي ( مفرد مذكر ) , التي ( مفرد مؤنث ) , اللذان (مثنى مذكر ) , اللتان ( مثنى مؤنث ) , الذين ( جمع مذكر ) , اللاتي واللائي و اللواتي ( جمع مؤنث ): كلها مبنية الا اللذان و اللتان فهما معربان صلة الموصول: هي جملة لا محل لها من الاعراب تذكر بعد الاسم الموصول لتوضيح معناه و إزالة الغموض عنه و تكون اسمية أو فعلية وظائف الجملة الموصولة: تعرب حسب موقعها في الجملة و تكون: فاعل , نائب فاعل , مفعول به , مبتدأ , اسم لناسخ , خبر لمبتدأ , خبر لناسخ , نعث (بعد المعارف و النكرات ) , مضاف اليه الجملة الشرطية: تتكون من جملة الشرط و جواب الشرط و أداة الشرط أدوات الشرط: أدوات الشرط الجازمة هي :ان - انما - من - ما - متى - أينما - كيفما - أي - أيان - أنى - حيثما - مهما أدوات الشرط الغير جازمة هي: لو - لولا - لوما - اذا - أما - كلما أنواع جملة جواب الشرط: فعلية أو اسمية اعرابها: تكون في محل جزم اذا كانت أداة الشرط جازمة و الجواب مقترن بالفاء و اذا الفجائية و تكون لا محل لها من الاعراب اذا لم يتوفر الشرطين ملاحظة: يجب اقتران جواب الشرط بالفاء اذا كان جملة اسمية أو كان جملة فعلية فعلها طلبي