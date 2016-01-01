درس الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 14:46.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ
    عرض الأمثلة:
    من نص "في سبيل الوطن" ص123 تستخرج الأمثلة عن طريق المناقشة.
    1) جهل الجاهلين طحا بالقوم.
    2 ) الوطنية أن تخدم وطنك بإخلاص.
    3) الوطن حبه من الإيمان.
    4) الحق أنَّ وطننا بحاجة إلينا.
    5) المواطنون كثيرون أما المخلصون فهم قليلون.
    6) المختلس ليس وطنيا صادقا.

    القاعدة:
    الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ:
    تكون فعلية أو اسمية مجردة أو اسمية منسوخة,وتكون خبرية لا إنشائية.
    الجملة الفعلية الواقعة خبرا لميتدأ:
    1) ترتبط مباشرة بالمبتدأ.مثال:الرياضة تقوي العضلات.
    2) أو نكون مصدرا مؤولا مقترنا ب[أنْ].مثال: المطلوب منك أن تتقن عملك.
    الجملة الاسمية الواقعة خبرا لميتدأ:
    1) تكون اسمية مجردة.مثال:البستان أزهاره جميلة.
    2) أو تكون مصدرا مؤولا مقترنا ب[أنَّ].مثال:المفروض أنك مسجل في القائمة.
    3) أو تكون اسمية منسوخة.مثال:الاعتراف بالخطأ ليس عيبا.
    ارتباط الجملة الواقعة خبرا بالمبتدأ:
    ترتبط جملة الخبر بالمبتدأ :
    1) بضمير بارز.مثال:خالد سيرته حسنة.الوالدان يسافران غدا.
    2) أو ضمير مستتر.مثال:الحصان يصهل.
    3) أو باسم إشارة.مثال:لباس التقوى ذلك خير.
    4) أو إعادة المبتدأ بلفظه.مثال:الحاقة ما الحاقة.
    5) أو بالفاء:
    أ) إذا كان المبتدأ مسبوقا ب[أمَّا].مثال:محمد سيسافر معنا أما أنت فتبقى في البيت.
    ب) إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط.
    أمثلة:
    الذي تفعله من الخير فهو ذخر لك.
    صديق يقف معك في الشدة فهو جدير بالثناء.
    كل من يحترمني فله احترامي.
    كل إنسان له أدب فله فضل.
     
    الفتى المغامر, ‏13 جانفي 2017 على 14:46
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