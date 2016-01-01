درس الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط

الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ عرض الأمثلة: من نص "في سبيل الوطن" ص123 تستخرج الأمثلة عن طريق المناقشة. 1) جهل الجاهلين طحا بالقوم. 2 ) الوطنية أن تخدم وطنك بإخلاص. 3) الوطن حبه من الإيمان. 4) الحق أنَّ وطننا بحاجة إلينا. 5) المواطنون كثيرون أما المخلصون فهم قليلون. 6) المختلس ليس وطنيا صادقا. القاعدة: الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ: تكون فعلية أو اسمية مجردة أو اسمية منسوخة,وتكون خبرية لا إنشائية. الجملة الفعلية الواقعة خبرا لميتدأ: 1) ترتبط مباشرة بالمبتدأ.مثال:الرياضة تقوي العضلات. 2) أو نكون مصدرا مؤولا مقترنا ب[أنْ].مثال: المطلوب منك أن تتقن عملك. الجملة الاسمية الواقعة خبرا لميتدأ: 1) تكون اسمية مجردة.مثال:البستان أزهاره جميلة. 2) أو تكون مصدرا مؤولا مقترنا ب[أنَّ].مثال:المفروض أنك مسجل في القائمة. 3) أو تكون اسمية منسوخة.مثال:الاعتراف بالخطأ ليس عيبا. ارتباط الجملة الواقعة خبرا بالمبتدأ: ترتبط جملة الخبر بالمبتدأ : 1) بضمير بارز.مثال:خالد سيرته حسنة.الوالدان يسافران غدا. 2) أو ضمير مستتر.مثال:الحصان يصهل. 3) أو باسم إشارة.مثال:لباس التقوى ذلك خير. 4) أو إعادة المبتدأ بلفظه.مثال:الحاقة ما الحاقة. 5) أو بالفاء: أ) إذا كان المبتدأ مسبوقا ب[أمَّا].مثال:محمد سيسافر معنا أما أنت فتبقى في البيت. ب) إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط. أمثلة: الذي تفعله من الخير فهو ذخر لك. صديق يقف معك في الشدة فهو جدير بالثناء. كل من يحترمني فله احترامي. كل إنسان له أدب فله فضل.