ليس لك من الله عوض

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة حيلتي في حسن نيتي, ‏21 جانفي 2017 على 14:18.

  1. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    دخل رجل المسجد في غير وقت الصلاة فوجد غلاما يبلغ العاشرة من عمره قائما يصلي بخشوع , فانتظر حتى انتهى الغلام من صلاته فجاء إليه وسلم عليه و قال : يا بني : ابن من أنت ؟ فطأطأ برأسه و انحدرت دمعة على خده ثم رفع رأسه و قال : يا عم إني يتيم الأب و الأم , فرقّ له الرجل ؛ و قال له : أترضى أن تكون إبنا لي ؟ فقال الغلام : هل إذا جعت تطعمني؟ قال نعم ؛ فقال الغلام : هل إذا عريت تكسوني؟ قال نعم ؛ قال الغلام : هل إذا مرضت تشفيني ؟ قال الرجل : ليس إلى ذلك سبيل يا بني, قال الغلام : هل إذا مت تحييني ؟ قال الرجل : ليس إلى ذلك سبيل.
    قال الغلام : فدعني يا عم للذي خلقني فهو يهدين ؛ و الذي يطعمني و يسقين ؛ و إذا مرضت فهو يشفين ؛ و الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين .
    فسكت الرجل و مضى لحاله و هو يقول : آمنت بالله ؛ من توكل على الله كفاه.

    هاته القصة منقولة من كتاب أسعد امراة في العالم للدكتور عائض بن عبد الله القرني للموعظة و الإفادة
    أرجو أن تكونوا قد استفدتم من القصة و شكرا
     
    حيلتي في حسن نيتي, ‏21 جانفي 2017 على 14:18
    #1

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