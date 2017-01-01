ليس لك من الله عوض

دخل رجل المسجد في غير وقت الصلاة فوجد غلاما يبلغ العاشرة من عمره قائما يصلي بخشوع , فانتظر حتى انتهى الغلام من صلاته فجاء إليه وسلم عليه و قال : يا بني : ابن من أنت ؟ فطأطأ برأسه و انحدرت دمعة على خده ثم رفع رأسه و قال : يا عم إني يتيم الأب و الأم , فرقّ له الرجل ؛ و قال له : أترضى أن تكون إبنا لي ؟ فقال الغلام : هل إذا جعت تطعمني؟ قال نعم ؛ فقال الغلام : هل إذا عريت تكسوني؟ قال نعم ؛ قال الغلام : هل إذا مرضت تشفيني ؟ قال الرجل : ليس إلى ذلك سبيل يا بني, قال الغلام : هل إذا مت تحييني ؟ قال الرجل : ليس إلى ذلك سبيل.

قال الغلام : فدعني يا عم للذي خلقني فهو يهدين ؛ و الذي يطعمني و يسقين ؛ و إذا مرضت فهو يشفين ؛ و الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين .

فسكت الرجل و مضى لحاله و هو يقول : آمنت بالله ؛ من توكل على الله كفاه.

هاته القصة منقولة من كتاب أسعد امراة في العالم للدكتور عائض بن عبد الله القرني للموعظة و الإفادة

أرجو أن تكونوا قد استفدتم من القصة و شكرا