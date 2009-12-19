رائعة خليفي احمد"قصيدة حيزية"

هذه القصيدة لقصة واقعية دارت أحداثها بالجنوب الشرقي الجزائري منطقة الزيبان وبالضبط بقرية سيدي خالد سنة 1295هـ /1878 م .
هذه المنظومة ألفها الشاعر الشهير ابن قيطون بطلب من أحد أصدقائه يدعى سعيد ، وكان
هذا الأخير قد مني بوفاة امرأة عزيزة عليه ، أسمها حيزية ، فأراد أن يرثيها بهذه الباقة الرائعة ، تخليدا لجمالها الفتان .
تزوج منها سعيد بعد معارضة شديدة من الأهل بعد أن ضاق الأمرين . أما عن سبب الوفاة
التي حصلت بعد زواجه بأقل من شهر أختلف فيه و السائد أنه كان راجعا من رحلة صيد فرءاها أمام خيمته وهي ترتدي برنس فظن أنها رجل يريـــد أن يعـتدي على بيته فأطــلق عليها الـنار وأرداها قتيلة .
ويتجلى في هذه القصيدة صدق العواطف وعمق التأثر وقد جاء في أخرها أنها نضمت ثلاثة
أيام بعد وفاة حيزية .
ألفت على منوال القصائد العربية الكلاسيكية ، تبدأ بمخاطبة الأصدقاء ، ثم يتلو ذلك ذكرى أيام الحب والسعادة ووصف الحبيب ، والرجوع إلى الموضوع الرئيسي وهو الرثاء فيذكر الشاعر دفن حيزية ويختم القصيدة بتفجعه والالتجاء إلى الله طالبا الرحمة والمغفرة منه تعالى .
ترجمت هذه الواقعة على خشبة المسرح في شكل أوبيرات وفي السينما وتغنى بها عدة
مطربين لكن تبقى هذه القصيدة هي الأروع.... أرجو أن تنال إعجابكم.

عزوني يا ملاح في رايس لبــنات * ســــكنت تحت اللحود ناري مقديا
يــاخي انـــا ضريـــــر بيا مـــا بيا * قــلبي سافر مع الضامر حيزيــــه
يا حصراه على قبيل كنا في تاويل * كي نوار العطيل شاو النقصــــــيا
ما شفنا من أدلال كي ظل الخيال * راحت جدي الغزال بالجهد عليــــا
وإذا تمشي أقبــــال تسلب العــقال * أختي بــاى المحال راشق كمـــــيا
طلقت ممشوط طاح بروايح كى فاح * حاجب فوق اللماح نونين بريـــــا
عينك قرد الرصاص حربى فى قرطاس * ســورى قيـاس فى يدين حربيا
خدك ورد الصباح و قرنفل وضاح * الدم عليه ساح مثل الضوايــــــــــا
شوف الرقبة خيار من طلعة جمار * جعبة بلار و العواقد ذهبيــــــــــــا
فى بازر حاطين أنصبح فى الزين * واحــــــنا متبسطين فى خير الدنيا
نصبح فى الغزال انصرش للفـــــال * كالى ساعي المال وكنوز قويــــــا
ما يسواش المال نقحات الخلخــــال * كى انجبي للجبال نلقى حيزيــــــــا
تتسحوج فالمروج بخلخيل تســـوج * عقلي منها يروج قلبي وأعضيا
فالتل مصيفين جيـــنا أمحـــــدرين * للصحراء قاصدين نا والطوايــــــــا
الأجحاف مغلقـــين و البارود إنــين * الأزرق بي يمين ساحة حيــــــــزيا
ماذا درنا أعراس لزرق فى المرداس * يدرق بي خلاص في روحنيـــــــا
تاقت طول العـــــــلام جوهر فالتبسام * تمعني فالــــكلام و تفهم فيــــــــا
بنت حميده اتبان كى ضي الومــــان * نخلة بستان غى وحدها شعويــــا

زند عنها الريــح قـــلعها فالــــــميح * ما نحسبها أطيح دايم محضيــــــا
في واد أثل نعيد حاطين سماط فريد * رايسة الغيد ودعتــــــني يا خويـــا
في ذا الليلة وفــات عادت في الممات * كحلا الرمقات ودعت دار الدنيـــا
خطفت عقلي راح مصبوغة الألماح * بنت الناس المـــلاح زادتــني كيـــا
حطوها في لكفان بنت عالي الشان * زادتني حمان نفضت مخ حجايـــــا
حطوها في فنعاش مطبوعة الاخراس * راني وليت باص واش إلي بيـــا
في حومتها أخراب كي نجم الكوكاب * زيد أقدح في أسحاب ضيق العشويا
كثرت عني هموم من صافي الخرطوم * ما عادتش أتقوم في دار الدنيـــا
ماتت موت الجهاد مصبوغة الاثماد * قصدوا بيها بلاد خالد مسميـــــــــا
عشَّـات تحت الألحاد موشومة الأعضاد * عــين الشـراد غابت على عينيا
أحفار القبور سايــــــس ريـم الـــقور * لا تطيحشي الصخور على حيزيا
قسمت لك بالكتاب وحروف الوهاب * لا طيح التراب فوق أم مرايــــــــــا
لو تجي للعـــناد ننطح ثلث اعقـــاد * نديها بالزناد عن قوم العد يـــــــــــا
واذا نحلف وراس مصبوغة الأنعاس * مانحـسب شي الناس لو تجي ميا
لو انتجي للزحـــــــام نفتن عنها عام * نديها بالدوام نابو سهمـــــــــــــيا
كي عاد أمر الحنين رب العـــــالمين * لا صبتلها من أين نقلبها حيــــــــــا
صبري صبري عليك نصبر أن ناتيك * نتفـــكر فيك يا أختي غير انتيــــــا
عودي في ذا التلول رعى كل خيول * واذا والى الهول شاو المشليـــــــــا
ما يعمل ذا الحصان في حرب الميدان * يخرج شاو القران أمه ركبيــــــا
بعد شهر ما يدوم عندي ذا الملجوم * نهار ثلاثين يوم أوراء حيزيـــــــــا
توفى ذا الجـــــواد ولى فالأوهـــــاد * بعد أختي مازاد يحيا في الدنيـــــــا
صدوا صد الوداع هو وأختي قاع * طاح من يدي صراع لزرق آدايا
رب أجعل الحيـــاة وراهــــــم ممات * منهم روحي فنات الأثنين أرزيا
نبكي بكي الفراق كي بكي العشاق * زادت قلبي حراق خوضت مــــايـــــا
يا عيني واش بيك تنوحي لا تشكيك * زهو الدنيا بديك ما تعفي شي عليا
زادت قلبي عذاب مصبوغة الأهداب * سكنت تحت التراب قرة عينيـــــا
نبكي والراس شاب عن مبروم الناب * فرقة الأحباب ما تصبر عينيـــــا
الشمس إلي ضوات طلعت وأتمسات * سخفت بعد أن ستوات وقت الضحويا
القمر ألي بان شعشع في رمضان * جاه المسيان طـــــلب وداع الدنــــــيا
هذا حكم الإله سيدي مولى الجاه * ربي نزل قضاه وداى حيزيـــــــــــــا
صبرني يا اله قلبي مات ابـــداه * حب الزينه أداه كي صدت هـــــــــــيـا
تسوى ميتين عود من الخيل الجيد * ومية فرس زيد غير الركبيـــــــــــــــا
تسوى من الابيل عشر مايه تمثيل * تسوى غابة النخيل في كل الدنيــــــــا
تسوى عرب التلول والصحرا والزمول * ما مشات القفول عن كل أثنيـــــــا
تسوى اللي راحلين واللى فالبرين * تسوى اللى حاطين عادوا حضريـــــا
تسوى خيل الشليل و نجمة الليـــل * في أختي قليل قليل طبي ودوايــــــــــا
نستغفـــر للجليل يرحم ذا القليـــل * يغفر للى يعيل سيدي وملايــــــــــــــــا

عــــزوني يا أسلام في ريمة الاريام * سكنت دار الظلام ذيك الباقيــــــــــــا
عــزوني يا أصغار في عارم الأوكار* ما خــــلاَّت غير دار قعدت مسميــــا
عزوني يا رجال في صافي الخلخال * داروا عنـــها حيــال لسا مبنيــــــــــا
سعيد في هواك ماعادش يلـــــــقاك * كي يتفكر أسماك تديه أغميـــــــــــــا
اغفر لي يا حنين أنا والاجمعــــين * راه أسعيد حزين به الطوايــــــــــــــــا
أرحم مول الكلام واغفر لأم عــلام * لاقيهم في المنام يا عالي العليـــــــــــا
يا علام الغيوب صبر ذا المســـلوب * نبكي بكي الغريب ونشف العديـــــــا
ما ناكلش الطعام سامط في الافــوام * واحرم حتى المنام عـــــلى عنيــــــا
بين موتها والكلام غي ثلاث أيـــام * بقاتني بالسلام وما ولات ليــــــــــــــا
تمت يا سامعين في الألف وميتين * كمَّـل تسعين وزيد خمسا باقيــــــــــــا
كلمة ولد الصغير قلنـــــاها تفكيـــر * شهر العيد الكبير فيه الغنــــــايـــــــــا
في خالد بن سنان بن قطون أفـــلان * قــــال ع اللي زمان شفناها حيـــــــــا
قلـــــــــبي ســـــافر مع ألأضــــامر حــيــزيـــا
هذه المنظومة ألفها الشاعر الشهير ابن قيطون بطلب من أحد أصدقائه يدعى سعيد ، وكان
هذا الأخير قد مني بوفاة امرأة عزيزة عليه ، أسمها حيزية ، فأراد أن يرثيها بهذه الباقة الرائعة ، تخليدا لجمالها الفتان .
تزوج منها سعيد بعد معارضة شديدة من الأهل بعد أن ضاق الأمرين . أما عن سبب الوفاة
التي حصلت بعد زواجه بأقل من شهر أختلف فيه و السائد أنه كان راجعا من رحلة صيد فرءاها أمام خيمته وهي ترتدي برنس فظن أنها رجل يريـــد أن يعـتدي على بيته فأطــلق عليها الـنار وأرداها قتيلة .
ويتجلى في هذه القصيدة صدق العواطف وعمق التأثر وقد جاء في أخرها أنها نضمت ثلاثة
أيام بعد وفاة حيزية .
ألفت على منوال القصائد العربية الكلاسيكية ، تبدأ بمخاطبة الأصدقاء ، ثم يتلو ذلك ذكرى أيام الحب والسعادة ووصف الحبيب ، والرجوع إلى الموضوع الرئيسي وهو الرثاء فيذكر الشاعر دفن حيزية ويختم القصيدة بتفجعه والالتجاء إلى الله طالبا الرحمة والمغفرة منه تعالى .
ترجمت هذه الواقعة على خشبة المسرح في شكل أوبيرات وفي السينما وتغنى بها عدة
مطربين لكن تبقى هذه القصيدة هي الأروع.... أرجو أن تنال إعجابكم.
****************
عزوني يا ملاح في رايس لبــنات * ســــكنت تحت اللحود ناري مقديا
يــاخي انـــا ضريـــــر بيا مـــا بيا * قــلبي سافر مع الضامر حيزيــــه
يا حصراه على قبيل كنا في تاويل * كي نوار العطيل شاو النقصــــــيا
ما شفنا من أدلال كي ظل الخيال * راحت جدي الغزال بالجهد عليــــا
وإذا تمشي أقبــــال تسلب العــقال * أختي بــاى المحال راشق كمـــــيا
طلقت ممشوط طاح بروايح كى فاح * حاجب فوق اللماح نونين بريـــــا
عينك قرد الرصاص حربى فى قرطاس * ســورى قيـاس فى يدين حربيا
خدك ورد الصباح و قرنفل وضاح * الدم عليه ساح مثل الضوايــــــــــا
شوف الرقبة خيار من طلعة جمار * جعبة بلار و العواقد ذهبيــــــــــــا
فى بازر حاطين أنصبح فى الزين * واحــــــنا متبسطين فى خير الدنيا
نصبح فى الغزال انصرش للفـــــال * كالى ساعي المال وكنوز قويــــــا
ما يسواش المال نقحات الخلخــــال * كى انجبي للجبال نلقى حيزيــــــــا
تتسحوج فالمروج بخلخيل تســـوج * عقلي منها يروج قلبي وأعضيا
فالتل مصيفين جيـــنا أمحـــــدرين * للصحراء قاصدين نا والطوايــــــــا
الأجحاف مغلقـــين و البارود إنــين * الأزرق بي يمين ساحة حيــــــــزيا
ماذا درنا أعراس لزرق فى المرداس * يدرق بي خلاص في روحنيـــــــا
تاقت طول العـــــــلام جوهر فالتبسام * تمعني فالــــكلام و تفهم فيــــــــا
بنت حميده اتبان كى ضي الومــــان * نخلة بستان غى وحدها شعويــــا
+++++++++
زند عنها الريــح قـــلعها فالــــــميح * ما نحسبها أطيح دايم محضيــــــا
في واد أثل نعيد حاطين سماط فريد * رايسة الغيد ودعتــــــني يا خويـــا
في ذا الليلة وفــات عادت في الممات * كحلا الرمقات ودعت دار الدنيـــا
خطفت عقلي راح مصبوغة الألماح * بنت الناس المـــلاح زادتــني كيـــا
حطوها في لكفان بنت عالي الشان * زادتني حمان نفضت مخ حجايـــــا
حطوها في فنعاش مطبوعة الاخراس * راني وليت باص واش إلي بيـــا
في حومتها أخراب كي نجم الكوكاب * زيد أقدح في أسحاب ضيق العشويا
كثرت عني هموم من صافي الخرطوم * ما عادتش أتقوم في دار الدنيـــا
ماتت موت الجهاد مصبوغة الاثماد * قصدوا بيها بلاد خالد مسميـــــــــا
عشَّـات تحت الألحاد موشومة الأعضاد * عــين الشـراد غابت على عينيا
أحفار القبور سايــــــس ريـم الـــقور * لا تطيحشي الصخور على حيزيا
قسمت لك بالكتاب وحروف الوهاب * لا طيح التراب فوق أم مرايــــــــــا
لو تجي للعـــناد ننطح ثلث اعقـــاد * نديها بالزناد عن قوم العد يـــــــــــا
واذا نحلف وراس مصبوغة الأنعاس * مانحـسب شي الناس لو تجي ميا
لو انتجي للزحـــــــام نفتن عنها عام * نديها بالدوام نابو سهمـــــــــــــيا
كي عاد أمر الحنين رب العـــــالمين * لا صبتلها من أين نقلبها حيــــــــــا
صبري صبري عليك نصبر أن ناتيك * نتفـــكر فيك يا أختي غير انتيــــــا
عودي في ذا التلول رعى كل خيول * واذا والى الهول شاو المشليـــــــــا
ما يعمل ذا الحصان في حرب الميدان * يخرج شاو القران أمه ركبيــــــا
بعد شهر ما يدوم عندي ذا الملجوم * نهار ثلاثين يوم أوراء حيزيـــــــــا
توفى ذا الجـــــواد ولى فالأوهـــــاد * بعد أختي مازاد يحيا في الدنيـــــــا
صدوا صد الوداع هو وأختي قاع * طاح من يدي صراع لزرق آدايا
رب أجعل الحيـــاة وراهــــــم ممات * منهم روحي فنات الأثنين أرزيا
نبكي بكي الفراق كي بكي العشاق * زادت قلبي حراق خوضت مــــايـــــا
يا عيني واش بيك تنوحي لا تشكيك * زهو الدنيا بديك ما تعفي شي عليا
زادت قلبي عذاب مصبوغة الأهداب * سكنت تحت التراب قرة عينيـــــا
نبكي والراس شاب عن مبروم الناب * فرقة الأحباب ما تصبر عينيـــــا
الشمس إلي ضوات طلعت وأتمسات * سخفت بعد أن ستوات وقت الضحويا
القمر ألي بان شعشع في رمضان * جاه المسيان طـــــلب وداع الدنــــــيا
هذا حكم الإله سيدي مولى الجاه * ربي نزل قضاه وداى حيزيـــــــــــــا
صبرني يا اله قلبي مات ابـــداه * حب الزينه أداه كي صدت هـــــــــــيـا
تسوى ميتين عود من الخيل الجيد * ومية فرس زيد غير الركبيـــــــــــــــا
تسوى من الابيل عشر مايه تمثيل * تسوى غابة النخيل في كل الدنيــــــــا
تسوى عرب التلول والصحرا والزمول * ما مشات القفول عن كل أثنيـــــــا
تسوى اللي راحلين واللى فالبرين * تسوى اللى حاطين عادوا حضريـــــا
تسوى خيل الشليل و نجمة الليـــل * في أختي قليل قليل طبي ودوايــــــــــا
نستغفـــر للجليل يرحم ذا القليـــل * يغفر للى يعيل سيدي وملايــــــــــــــــا
+++++++++++
عــــزوني يا أسلام في ريمة الاريام * سكنت دار الظلام ذيك الباقيــــــــــــا
عــزوني يا أصغار في عارم الأوكار* ما خــــلاَّت غير دار قعدت مسميــــا
عزوني يا رجال في صافي الخلخال * داروا عنـــها حيــال لسا مبنيــــــــــا
سعيد في هواك ماعادش يلـــــــقاك * كي يتفكر أسماك تديه أغميـــــــــــــا
اغفر لي يا حنين أنا والاجمعــــين * راه أسعيد حزين به الطوايــــــــــــــــا
أرحم مول الكلام واغفر لأم عــلام * لاقيهم في المنام يا عالي العليـــــــــــا
يا علام الغيوب صبر ذا المســـلوب * نبكي بكي الغريب ونشف العديـــــــا
ما ناكلش الطعام سامط في الافــوام * واحرم حتى المنام عـــــلى عنيــــــا
بين موتها والكلام غي ثلاث أيـــام * بقاتني بالسلام وما ولات ليــــــــــــــا
تمت يا سامعين في الألف وميتين * كمَّـل تسعين وزيد خمسا باقيــــــــــــا
كلمة ولد الصغير قلنـــــاها تفكيـــر * شهر العيد الكبير فيه الغنــــــايـــــــــا
في خالد بن سنان بن قطون أفـــلان * قــــال ع اللي زمان شفناها حيـــــــــا
قلـــــــــبي ســـــافر مع ألأضــــامر حــيــزيـــا