قصيدة رائعة : حيزية الذودية

السلام عليكم
اضع بين ايديكم قصيدة عنقاء مطولة تصنف ضمن الموروث الشعبي الجزائري
والتي تحمل في ثناياها اجمل معاني الحب والاخلاص والتضحية
هذه القصيدة لقصة واقعية دارت أحداثها بالجنوب الشرقي الجزائري منطقة الزيبان وبالضبط بقرية سيدي خالد سنة 1295هـ /1878 م .
هذه المنظومة ألفها الشاعر الشهير ابن قيطون بطلب من أحد أصدقائه يدعى سعيد ،
وكان هذا الأخير قدمني بوفاة امرأة عزيزة عليه ، أسمها حيزية ، فأراد أن يرثيها بهذه الباقة الرائعة ،تخليدا لجمالها الفتان .
تزوج منها سعيد بعد معارضة شديدة من الأهل بعد أن ذاق الأمرين .
أما عن سبب الوفاة
التي حصلت بعد زواجه بأقل من شهر أختلف فيه والسائد أنه كان راجعا من رحلة صيد فرءاها أمام خيمته وهي ترتدي برنس فظن أنها رجل يريـــد أن يعـتدي على بيته فأطــلق عليها الـنار وأرداها قتيلة .
*************
اليكم القصيدة
ويتجلى في هذه القصيدة صدق العواطف وعمق التأثر وقد جاء في أخرها أنها نضمت ثلاثةأيام بعدوفاة حيزية .
ألفت على منوال القصائد العربية الكلاسيكية ، تبدأ بمخاطبة الأصدقاء ، ثم يتلو ذلك ذكرى أيام الحب والسعادة ووصف الحبيب ، والرجوع إلى الموضوع الرئيسي وهو الرثاء فيذكر الشاعر دفن حيزية ويختم القصيدة بتفجعه والالتجاء إلى الله طالبا الرحمة والمغفرة منه تعالى .
ترجمت هذه الواقعة على خشبة المسرح فيشكل أوبيرات وفي السينما وتغنى بها عدةمطربين كــ خليفي احمد رابح درياسة ..و لكن تبقى هذه القصيدة هي الأروع....
*************
اليكم القصيدة
عزوني يا ملاح في رايس لبــنات * ســــكنت تحت اللحود ناري مقديا
يــاخيانـــا ضريـــــر بيا مـــا بيا * قــلبي سافر مع الضامر حيزيــــه
يا حصراه علىقبيل كنا في تاويل * كي نوار العطيل شاو النقصــــــيا
ما شفنا من أدلال كي ظلالخيال * راحت جدي الغزال بالجهد عليــــا
وإذا تمشي أقبــــال تسلب العــقال * أختي بــاى المحال راشق كمـــــيا
طلقت ممشوط طاح بروايح كى فاح * حاجب فوقاللماح نونين بريـــــا
عينك قرد الرصاص حربى فى قرطاس * ســورى قيـاس فى يدينحربيا
خدك ورد الصباح و قرنفل وضاح * الدم عليه ساح مثلالضوايــــــــــا
شوف الرقبة خيار من طلعة جمار * جعبة بلار و العواقدذهبيــــــــــــا
فى بازر حاطين أنصبح فى الزين * واحــــــنا متبسطين فى خيرالدنيا
نصبح فى الغزال انصرش للفـــــال * كالى ساعي المال وكنوزقويــــــا
ما يسواش المال نقحات الخلخــــال * كى انجبي للجبال نلقىحيزيــــــــا
تتسحوج فالمروج بخلخيل تســـوج * عقلي منها يروج قلبيوأعضيا
فالتل مصيفين جيـــنا أمحـــــدرين * للصحراء قاصدين ناوالطوايــــــــا
الأجحاف مغلقـــين و البارود إنــين * الأزرق بي يمين ساحةحيــــــــزيا
ماذا درنا أعراس لزرق فى المرداس * يدرق بي خلاص فيروحنيـــــــا
تاقت طول العـــــــلام جوهر فالتبسام * تمعني فالــــكلام و تفهمفيــــــــا
بنت حميده اتبان كى ضي الومــــان * نخلة بستان غى وحدهاشعويــــا
+++++++++
زند عنها الريــح قـــلعها فالــــــميح * ما نحسبهاأطيح دايم محضيــــــا
في واد أثل نعيد حاطين سماط فريد * رايسة الغيدودعتــــــني يا خويـــا
في ذا الليلة وفــات عادت في الممات * كحلا الرمقاتودعت دار الدنيـــا
خطفت عقلي راح مصبوغة الألماح * بنت الناس المـــلاحزادتــني كيـــا
حطوها في لكفان بنت عالي الشان * زادتني حمان نفضت مخحجايـــــا
حطوها في فنعاش مطبوعة الاخراس * راني وليت باص واش إلي بيـــا
فيحومتها أخراب كي نجم الكوكاب * زيد أقدح في أسحاب ضيق العشويا
كثرت عني هموم منصافي الخرطوم * ما عادتش أتقوم في دار الدنيـــا
ماتت موت الجهاد مصبوغة الاثماد * قصدوا بيها بلاد خالد مسميـــــــــا
عشَّـات تحت الألحاد موشومة الأعضاد * عــين الشـراد غابت على عينيا
أحفار القبور سايــــــس ريـم الـــقور * لاتطيحشي الصخور على حيزيا
قسمت لك بالكتاب وحروف الوهاب * لا طيح التراب فوق أممرايــــــــــا
لو تجي للعـــناد ننطح ثلث اعقـــاد * نديها بالزناد عن قومالعد يـــــــــــا
واذا نحلف وراس مصبوغة الأنعاس * مانحـسب شي الناس لو تجيميا
لو انتجي للزحـــــــام نفتن عنها عام * نديها بالدوام نابوسهمـــــــــــــيا
كي عاد أمر الحنين رب العـــــالمين * لا صبتلها من أيننقلبها حيــــــــــا
صبري صبري عليك نصبر أن ناتيك * نتفـــكر فيك يا أختي غيرانتيــــــا
عودي في ذا التلول رعى كل خيول * واذا والى الهول شاوالمشليـــــــــا
ما يعمل ذا الحصان في حرب الميدان * يخرج شاو القران أمهركبيــــــا
بعد شهر ما يدوم عندي ذا الملجوم * نهار ثلاثين يوم أوراءحيزيـــــــــا
توفى ذا الجـــــواد ولى فالأوهـــــاد * بعد أختي مازاد يحيا فيالدنيـــــــا
صدوا صد الوداع هو وأختي قاع * طاح من يدي صراع لزرق آدايا
ربأجعل الحيـــاة وراهــــــم ممات * منهم روحي فنات الأثنين أرزيا
نبكي بكيالفراق كي بكي العشاق * زادت قلبي حراق خوضت مــــايـــــا يا عيني واش بيكتنوحي لا تشكيك * زهو الدنيا بديك ما تعفي شي عليا
زادت قلبي عذاب مصبوغةالأهداب * سكنت تحت التراب قرة عينيـــــا
نبكي والراس شاب عن مبروم الناب * فرقة الأحباب ما تصبر عينيـــــا
الشمس إلي ضوات طلعت وأتمسات * سخفت بعد أنستوات وقت الضحويا
القمر ألي بان شعشع في رمضان * جاه المسيان طـــــلب وداعالدنــــــيا
هذا حكم الإله سيدي مولى الجاه * ربي نزل قضاه وداىحيزيـــــــــــــا
صبرني يا اله قلبي مات ابـــداه * حب الزينه أداه كي صدتهـــــــــــيـا
تسوى ميتين عود من الخيل الجيد * ومية فرس زيد غيرالركبيـــــــــــــــا
تسوى من الابيل عشر مايه تمثيل * تسوى غابة النخيل في كلالدنيــــــــا
تسوى عرب التلول والصحرا والزمول * ما مشات القفول عن كلأثنيـــــــا
تسوى اللي راحلين واللى فالبرين * تسوى اللى حاطين عادواحضريـــــا
تسوى خيل الشليل و نجمة الليـــل * في أختي قليل قليل طبيودوايــــــــــا
نستغفـــر للجليل يرحم ذا القليـــل * يغفر للى يعيل سيديوملايــــــــــــــــا
+++++++++++
عــــزوني يا أسلام في ريمة الاريام * سكنت دار الظلام ذيك الباقيــــــــــــا
عــزوني يا أصغار في عارم الأوكار* ماخــــلاَّت غير دار قعدت مسميــــا
عزوني يا رجال في صافي الخلخال * دارواعنـــها حيــال لسا مبنيــــــــــا
سعيد في هواك ماعادش يلـــــــقاك * كييتفكر أسماك تديه أغميـــــــــــــا
اغفر لي يا حنين أنا والاجمعــــين * راهأسعيد حزين به الطوايــــــــــــــــا
أرحم مول الكلام واغفر لأم عــلام * لاقيهم في المنام يا عالي العليـــــــــــا
يا علام الغيوب صبر ذا المســـلوب * نبكي بكي الغريب ونشف العديـــــــا
ما ناكلش الطعام سامط في الافــوام * واحرمحتى المنام عـــــلى عنيــــــا
بين موتها والكلام غي ثلاث أيـــام * بقاتنيبالسلام وما ولات ليــــــــــــــا
تمت يا سامعين في الألف وميتين * كمَّـلتسعين وزيد خمسا باقيــــــــــــا
كلمة ولد الصغير قلنـــــاها تفكيـــر * شهرالعيد الكبير فيه الغنــــــايـــــــــا
في خالد بن سنان بن قطون أفـــلان * قــــال ع اللي زمان شفناها حيـــــــــا
قلـــــــــبي ســـــافر معألأضــــامر حــيــزيـــا
********
صحيح ان بعض الفاظها صعبة و غير مفهومة لهجرة استعمالها ولكونها لهجة بدوية
الا انها تحمل معاني صادقة و رفيعة المستوى
اذ اعتبرها بعض النقاد انها اجمل واحسن قصيدة حب في الجزائر والمنطقة المغاربية
اخوكم جليلوووو
تحيتي
