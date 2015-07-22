قصيدة رائعة : حيزية الذودية

ويتجلى في هذه القصيدة صدق العواطف وعمق التأثر وقد جاء في أخرها أنها نضمت ثلاثةأيام بعدوفاة حيزية .

ألفت على منوال القصائد العربية الكلاسيكية ، تبدأ بمخاطبة الأصدقاء ، ثم يتلو ذلك ذكرى أيام الحب والسعادة ووصف الحبيب ، والرجوع إلى الموضوع الرئيسي وهو الرثاء فيذكر الشاعر دفن حيزية ويختم القصيدة بتفجعه والالتجاء إلى الله طالبا الرحمة والمغفرة منه تعالى .

ترجمت هذه الواقعة على خشبة المسرح فيشكل أوبيرات وفي السينما وتغنى بها عدةمطربين كــ خليفي احمد رابح درياسة ..و لكن تبقى هذه القصيدة هي الأروع....​

اليكم القصيدة

والتي تحمل في ثناياها اجمل معاني الحب والاخلاص والتضحيةهذه القصيدة لقصة واقعية دارت أحداثها بالجنوب الشرقي الجزائري منطقة الزيبان وبالضبط بقرية سيدي خالد سنة 1295هـ /1878 م .هذه المنظومة ألفها الشاعر الشهير ابن قيطون بطلب من أحد أصدقائه يدعى سعيد ،وكان هذا الأخير قدمني بوفاة امرأة عزيزة عليه ، أسمها حيزية ، فأراد أن يرثيها بهذه الباقة الرائعة ،تخليدا لجمالها الفتان .تزوج منها سعيد بعد معارضة شديدة من الأهل بعد أن ذاق الأمرين .أما عن سبب الوفاةالتي حصلت بعد زواجه بأقل من شهر أختلف فيه والسائد أنه كان راجعا من رحلة صيد فرءاها أمام خيمته وهي ترتدي برنس فظن أنها رجل يريـــد أن يعـتدي على بيته فأطــلق عليها الـنار وأرداها قتيلة .*************