رائعة حيزية

اضع بين ايديكم قصيدة عنقاء مطولة تصنف ضمن الموروث الشعبي الجزائري ​







والتي تحمل في ثناياها اجمل معاني الحب والاخلاص والتضحية ​





هذه القصيدة لقصة واقعية دارت أحداثها بالجنوب الشرقي الجزائري منطقة الزيبان وبالضبط بقرية سيدي خالد سنة 1295هـ /1878 م .



هذه المنظومة ألفها الشاعر الشهير ابن قيطون بطلب من أحد أصدقائه يدعى سعيد ، ​







وكان هذا الأخير قد مني بوفاة امرأة عزيزة عليه ، أسمها حيزية ، فأراد أن يرثيها بهذه الباقة الرائعة ، تخليدا لجمالها الفتان .



تزوج منها سعيد بعد معارضة شديدة من الأهل بعد أن ضاق الأمرين . ​







أما عن سبب الوفاة



التي حصلت بعد زواجه بأقل من شهر أختلف فيه و السائد أنه كان راجعا من رحلة صيد فرءاها أمام خيمته وهي ترتدي برنس فظن أنها رجل يريـــد أن يعـتدي على بيته فأطــلق عليها الـنار وأرداها قتيلة .

ويتجلى في هذه القصيدة صدق العواطف وعمق التأثر وقد جاء في أخرها أنها نضمت ثلاثةأيام بعد وفاة حيزية .

ألفت على منوال القصائد العربية الكلاسيكية ، تبدأ بمخاطبة الأصدقاء ، ثم يتلو ذلك ذكرى أيام الحب والسعادة ووصف الحبيب ، والرجوع إلى الموضوع الرئيسي وهو الرثاء فيذكر الشاعر دفن حيزية ويختم القصيدة بتفجعه والالتجاء إلى الله طالبا الرحمة والمغفرة منه تعالى .

ترجمت هذه الواقعة على خشبة المسرح فيشكل أوبيرات وفي السينما وتغنى بها عدةمطربين كــ خليفي احمد رابح درياسة ..و لكن تبقى هذه القصيدة هي الأروع.... ​









عزوني يا ملاح في رايس لبــنات * ســــكنت تحت اللحود ناري مقديا

يــاخي انـــا ضريـــــر بيا مـــا بيا * قــلبي سافر مع الضامر حيزيــــه

يا حصراه على قبيل كنا في تاويل * كي نوار العطيل شاو النقصــــــيا

ما شفنا من أدلال كي ظل الخيال * راحت جدي الغزال بالجهد عليــــا

وإذا تمشي أقبــــال تسلب العــقال * أختي بــاى المحال راشق كمـــــيا

طلقت ممشوط طاح بروايح كى فاح * حاجب فوق اللماح نونين بريـــــا

عينك قرد الرصاص حربى فى قرطاس * ســورى قيـاس فى يدين حربيا

خدك ورد الصباح و قرنفل وضاح * الدم عليه ساح مثل الضوايــــــــــا

شوف الرقبة خيار من طلعة جمار * جعبة بلار و العواقد ذهبيــــــــــــا

فى بازر حاطين أنصبح فى الزين * واحــــــنا متبسطين فى خير الدنيا

نصبح فى الغزال انصرش للفـــــال * كالى ساعي المال وكنوز قويــــــا

ما يسواش المال نقحات الخلخــــال * كى انجبي للجبال نلقى حيزيــــــــا

تتسحوج فالمروج بخلخيل تســـوج * عقلي منها يروج قلبي وأعضيا

فالتل مصيفين جيـــنا أمحـــــدرين * للصحراء قاصدين نا والطوايــــــــا

الأجحاف مغلقـــين و البارود إنــين * الأزرق بي يمين ساحة حيــــــــزيا

ماذا درنا أعراس لزرق فى المرداس * يدرق بي خلاص في روحنيـــــــا

تاقت طول العـــــــلام جوهر فالتبسام * تمعني فالــــكلام و تفهم فيــــــــا

بنت حميده اتبان كى ضي الومــــان * نخلة بستان غى وحدها شعويــــا

زند عنها الريــح قـــلعها فالــــــميح * ما نحسبها أطيح دايم محضيــــــا

في واد أثل نعيد حاطين سماط فريد * رايسة الغيد ودعتــــــني يا خويـــا

في ذا الليلة وفــات عادت في الممات * كحلا الرمقات ودعت دار الدنيـــا

خطفت عقلي راح مصبوغة الألماح * بنت الناس المـــلاح زادتــني كيـــا

حطوها في لكفان بنت عالي الشان * زادتني حمان نفضت مخ حجايـــــا

حطوها في فنعاش مطبوعة الاخراس * راني وليت باص واش إلي بيـــا

في حومتها أخراب كي نجم الكوكاب * زيد أقدح في أسحاب ضيق العشويا

كثرت عني هموم من صافي الخرطوم * ما عادتش أتقوم في دار الدنيـــا

ماتت موت الجهاد مصبوغة الاثماد * قصدوا بيها بلاد خالد مسميـــــــــا

عشَّـات تحت الألحاد موشومة الأعضاد * عــين الشـراد غابت على عينيا

أحفار القبور سايــــــس ريـم الـــقور * لا تطيحشي الصخور على حيزيا

قسمت لك بالكتاب وحروف الوهاب * لا طيح التراب فوق أم مرايــــــــــا

لو تجي للعـــناد ننطح ثلث اعقـــاد * نديها بالزناد عن قوم العد يـــــــــــا

واذا نحلف وراس مصبوغة الأنعاس * مانحـسب شي الناس لو تجي ميا

لو انتجي للزحـــــــام نفتن عنها عام * نديها بالدوام نابو سهمـــــــــــــيا

كي عاد أمر الحنين رب العـــــالمين * لا صبتلها من أين نقلبها حيــــــــــا

صبري صبري عليك نصبر أن ناتيك * نتفـــكر فيك يا أختي غير انتيــــــا

عودي في ذا التلول رعى كل خيول * واذا والى الهول شاو المشليـــــــــا

ما يعمل ذا الحصان في حرب الميدان * يخرج شاو القران أمه ركبيــــــا

بعد شهر ما يدوم عندي ذا الملجوم * نهار ثلاثين يوم أوراء حيزيـــــــــا

توفى ذا الجـــــواد ولى فالأوهـــــاد * بعد أختي مازاد يحيا في الدنيـــــــا

صدوا صد الوداع هو وأختي قاع * طاح من يدي صراع لزرق آدايا

رب أجعل الحيـــاة وراهــــــم ممات * منهم روحي فنات الأثنين أرزيا

نبكي بكي الفراق كي بكي العشاق * زادت قلبي حراق خوضت مــــايـــــا

يا عيني واش بيك تنوحي لا تشكيك * زهو الدنيا بديك ما تعفي شي عليا

زادت قلبي عذاب مصبوغة الأهداب * سكنت تحت التراب قرة عينيـــــا

نبكي والراس شاب عن مبروم الناب * فرقة الأحباب ما تصبر عينيـــــا

الشمس إلي ضوات طلعت وأتمسات * سخفت بعد أن ستوات وقت الضحويا

القمر ألي بان شعشع في رمضان * جاه المسيان طـــــلب وداع الدنــــــيا

هذا حكم الإله سيدي مولى الجاه * ربي نزل قضاه وداى حيزيـــــــــــــا

صبرني يا اله قلبي مات ابـــداه * حب الزينه أداه كي صدت هـــــــــــيـا ​

تسوى ميتين عود من الخيل الجيد * ومية فرس زيد غير الركبيـــــــــــــــا

تسوى من الابيل عشر مايه تمثيل * تسوى غابة النخيل في كل الدنيــــــــا

تسوى عرب التلول والصحرا والزمول * ما مشات القفول عن كل أثنيـــــــا

تسوى اللي راحلين واللى فالبرين * تسوى اللى حاطين عادوا حضريـــــا

تسوى خيل الشليل و نجمة الليـــل * في أختي قليل قليل طبي ودوايــــــــــا

نستغفـــر للجليل يرحم ذا القليـــل * يغفر للى يعيل سيدي وملايــــــــــــــــا

عــــزوني يا أسلام في ريمة الاريام * سكنت دار الظلام ذيك الباقيــــــــــــا

عــزوني يا أصغار في عارم الأوكار* ما خــــلاَّت غير دار قعدت مسميــــا

عزوني يا رجال في صافي الخلخال * داروا عنـــها حيــال لسا مبنيــــــــــا

سعيد في هواك ماعادش يلـــــــقاك * كي يتفكر أسماك تديه أغميـــــــــــــا

اغفر لي يا حنين أنا والاجمعــــين * راه أسعيد حزين به الطوايــــــــــــــــا

أرحم مول الكلام واغفر لأم عــلام * لاقيهم في المنام يا عالي العليـــــــــــا

يا علام الغيوب صبر ذا المســـلوب * نبكي بكي الغريب ونشف العديـــــــا

ما ناكلش الطعام سامط في الافــوام * واحرم حتى المنام عـــــلى عنيــــــا

بين موتها والكلام غي ثلاث أيـــام * بقاتني بالسلام وما ولات ليــــــــــــــا

تمت يا سامعين في الألف وميتين * كمَّـل تسعين وزيد خمسا باقيــــــــــــا

كلمة ولد الصغير قلنـــــاها تفكيـــر * شهر العيد الكبير فيه الغنــــــايـــــــــا

في خالد بن سنان بن قطون أفـــلان * قــــال ع اللي زمان شفناها حيـــــــــا

قلـــــــــبي ســـــافر مع ألأضــــامر حــيــزيـــا ​

