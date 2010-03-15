أبطال الليغا في المواسم من 1928 - 1929 حتى 2015 - 2016

فـــي رغبة من منتديات اللمة الجزائرية بأن تجمع بين الماضي و الحاضر للكرة العالميه و الآوروبية خاصه ، هاهي تعود من جديد لزوارها و أعضائها بموضوع أتمنى بأن أوفق بطرحه و تكريم كل القائمين و العاملين على شبكةفور ألجيريا بشيئ قد يكون أقل ما أستطيع فعله لك عزيزي العضو و الزائر ,​