أبطال الليغا في المواسم من 1928 - 1929 حتى 2015 - 2016

Djamel.Dz

Djamel.Dz

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[ أبطال الليجا في المواسم من 1928 - 1929 حتى 2015 - 2016 ]
فـــي رغبة من منتديات اللمة الجزائرية بأن تجمع بين الماضي و الحاضر للكرة العالميه و الآوروبية خاصه ، هاهي تعود من جديد لزوارها و أعضائها بموضوع أتمنى بأن أوفق بطرحه و تكريم كل القائمين و العاملين على شبكةفور ألجيريا بشيئ قد يكون أقل ما أستطيع فعله لك عزيزي العضو و الزائر ,​


في هذا الموضوع في مشيئة الله سوف أستعرض أبطال الليغا منذ انطلاقته إلى موسم 2014 / 2015 و بإذن الله سوف يكون متجدث بشكل مستمر , و سوف أستعرض هداف الموسم و عدد الأهداف الذي قام بتسجيلها و بالتأكيد وصيف البطل .​


ليكون مرجع لكل عاشق و محب للكرة الإسبانيه​


أرجو بأن أوفق في الطرح و أن ينال إعجابكم و يحظى بإهتمامكم , و أرجو إعلامي في حال وجود أي خطأ كان ، سواءاً كان لغوي أو في المعلومات .​




موسم 1928 - 1929

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ بيانزوباس ]
عدد الأهداف [ 14 ]
 فريق [ ريال سوسيداد ]



موسم 1930 - 1929

 بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ غوروستيزا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
 عدد الأهداف [ 19 ]



موسم 1931 - 1930

 بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ سانتاندر ]
البيشيتشي [ باتا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 27 ]



موسم 1931 - 1932

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
البيشيتشي [ غوروستيزا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الاهداف [ 12 ]


موسم 1933 - 1932

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
البيشيتشي [ أوليفارس ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 16 ]



موسم 1934 - 1933

بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ لانغارا ]
فريق [ أوفيدو ]
عدد الأهداف [ 27 ]



موسم 1935 - 1934

بطل الموسم [ ريال بيتيس ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ لانغارا ]
فريق [ أوفيدو ]
عدد الأهداف [ 26 ]



موسم 1936 - 1935

بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ لانغارا ]
 فريق [ أوفيدو ]
عدد الأهداف [ 27 ]



موسم 1940 - 1939

بطل الموسم [ أتلتيكو أفياسيون ]
 الوصيف [ اشبيليه ]
 البيشيتشي [ أونامونو ]
 فريق [ أتلتيك بلباو ]
 عدد الأهداف [ 27 ]


موسم 1941 - 1940

بطل الموسم [ أتلتيكو أفياسون ]
 الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
البيشيتشي [ برودن ]
 فريق [ أتلتيكو أفياسون ]
عدد الأهداف [ 30 ]


موسم 1942 - 1941

بطل الموسم [ فالنسيا ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ موندو ]
فريق [ فالنسيا ]
عدد الأهداف [ 27 ]



موسم 1943 - 1942

بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ إشبيليه ]
البيشيتشي [ مارتن ]
فريق [ برشلونة ]
عدد الأهداف [ 32 ]



موسم 1944 - 1943

بطل الموسم [ فالنسيا ]
الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
 البيشيتشي [ موندو ]
 فريق [ فالنسيا ]
عدد الأهداف [ 27 ]



موسم 1945 - 1944

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ زارا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 19 ]





 
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Djamel.Dz

Djamel.Dz

:: مراقب عام ::
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#2
إنضم
20 ديسمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
sydney city
#2
أبطال الليجا في المواسم من 1928 - 1929 حتى 2009 - 2010





موسم 1946 - 1945

بطل الموسم [ إشبيليه ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ زارا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 24 ]



موسم 1947 - 1946

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ فالنسيا ]
البيشيتشي [ باهينيو ]
فريق [ سيلتا فيغو ]
عدد الأهداف [ 23 ]



موسم 1949 - 1948

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ فالنسيا ]
البيشيتشي [ سيزار ]
فريق [ برشلونة ]
عدد الأهداف [ 28 ]



موسم 1950 - 1949

بطل الموسم [ أتلتيكو مدريد ]
الوصيف [ ديبور تيفو لاكورونيا ]
البيشيتشي [ زارا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 25 ]



موسم 1950 - 1951

بطل الموسم [ أتلتيكو مدريد ]
الوصيف [ إشبيليه ]
البيشيتشي [ زارا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 38 ]



موسم 1952 - 1951

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
البيشيتشي [ باهينو ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 28 ]



موسم 1953 - 1952

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ فالنسيا ]
البيشيتشي [ زارا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 24 ]



موسم 1954 - 1953

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ دي ستيفانو ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 27 ]



موسم 1955 - 1954

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ آرزا ]
فريق [ إشبيليه ]
عدد الأهداف [ 28 ]



موسم 1956 - 1955

بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ دي ستيفانو ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 24 ]



موسم 1957 - 1956

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ إشبيليه ]
البيشيتشي [ دي ستيفانو ]
فريق [ برشلونة ]
عدد الأهداف [ 31 ]



موسم 1958 - 1957

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ أتلتيكو مدريد ]
البيشيتشي [ بادينيس ]
فريق [ بلد الوليد ]
عدد الأهداف [ 19 ]



موسم 1959 - 1958

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ دي ستيفانو ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 23 ]



موسم 1960 - 1959

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ بوشكاش ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 26 ]



موسم 1961 - 1960

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ أتلتيكو مدريد ]
البيشيتشي [ بوشكاش ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 27 ]



موسم 1962- 1961

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ سيمناريو ]
فريق [ ريال سرقسطه ]
عدد الأهداف [ 26 ]

 
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Djamel.Dz

Djamel.Dz

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#3
إنضم
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المشاركات
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النقاط
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الإقامة
sydney city
#3


موسم 1963 - 1962

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ أتلتيكو مدريد ]
البيشيتشي [ بوشكاش ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 26 ]



موسم 1964 - 1963

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ بوشكاش ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 20 ]



موسم 1965 - 1964

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ أتلتيكو مدريد ]
البيشيتشي [ ري ]
فريق [ برشلونة ]
عدد الأهداف [ 25 ]



موسم 1966 - 1965

بطل الموسم [ أتلتيكو مدريد ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ فافا ]
فريق [ إلتشي ]
عدد الأهداف [ 19 ]



موسم 1967 - 1966

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ فالنيسيا ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 24 ]



موسم 1968 - 1967

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ يوريارتي ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 22 ]



موسم 1969 - 1968

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ لاس بالماس ]
البيشيتشي [ أمانسيو ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 14 ]



موسم 1970 - 1969

بطل الموسم [ أتلتيكو مدريد ]
الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
البيشيتشي [ أمانسيو ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 16 ]



موسم 1971 - 1970

بطل الموسم [ فالنيسيا ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ غاراتى ]
فريق [ أتلتيكو مدريد ]
عدد الأهداف [ 17 ]


موسم 1972 - 1971

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
 الوصيف [ فالنسيا ]
 البيشيتشي [ بورتا ]
 فريق [ غرانادا ]
 عدد الأهداف [ 20 ]


موسم 1973 - 1972

بطل الموسم [ أتلتيكو مدريد ]
 الوصيف [ برشلونة ]
 البيشيتشي [ ماريانين ]
 فريق [ أوفيدو ]
 عدد الأهداف [ 19 ]


موسم 1974 - 1973

بطل الموسم [ برشلونة ]
 الوصيف [ أتلتيكو مدريد ]
 البيشيتشي [ كويني ]
 فريق [ سبورتينغ خيخون ]
 عدد الأهداف [ 20 ]


موسم 1975 - 1974

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
 الوصيف [ ريال سرقسطه ]
 البيشيتشي [ كارلوس ]
 فريق [ أتلتيك بلباو ]
 عدد الأهداف [ 19 ]



 
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Djamel.Dz

Djamel.Dz

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#4
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الإقامة
sydney city
#4


موسم 1976 - 1975

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ كويني ]
فريق [ سبورتينغ خيخون ]
عدد الأهداف [ 18 ]



موسم 1977 - 1976

بطل الموسم [ أتلتيكو مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ كامبيس ]
فريق [ فالنيسيا ]
عدد الأهداف [ 24 ]



موسم 1978 - 1977

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ كامبيس ]
فريق [ فالنيسيا ]
عدد الأهداف [ 28 ]



موسم 1979 - 1978

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ سبورتينغ خيخون ]
البيشيتشي [ كارانكل ]
فريق [ برشلونة ]
عدد الأهداف [ 26 ]



موسم 1980 - 1979

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ ريال سوسيداد ]
البيشيتشي [ كويني ]
فريق [ سبورتينغ خيخون ]
عدد الأهداف [ 24 ]



موسم 1981 - 1980

بطل الموسم [ ريال سوسيداد ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ كويني ]
فريق [ برشلونة ]
عدد الأهداف [ 20 ]



موسم 1982 - 1981

بطل الموسم [ ريال سوسيداد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ كويني ]
فريق [ برشلونة ]
عدد الأهداف [ 26 ]



موسم 1983 - 1982

بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ رينكون ]
فريق [ بيتيس ]
عدد الأهداف [ 20 ]



موسم 1984 - 1983

بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ داسيلفا ]
فريق [ بلد الوليد ]
عدد الأهداف [ 17 ]



موسم 1985 - 1984

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ أتلتيكو مدريد ]
البيشيتشي [ سانشيز ]
فريق [ أتلتيكو مدريد ]
عدد الأهداف [ 19 ]



موسم 1986 - 1985

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ سانشيز ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الاهداف [ 22 ]



موسم 1987 - 1986

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ سانشيز ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 34 ]



موسم 1988 - 1987

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ ريال سوسيداد ]
البيشيتشي [ سانشيز ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 29 ]



موسم 1989 - 1988

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ بالتراز ]
فريق [ أتلتيكو مدريد ]
عدد الأهداف [ 35 ]

 
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Djamel.Dz

Djamel.Dz

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#5
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sydney city
#5



موسم 1990 - 1989

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ فالنيسيا ]
 البيشيتشي [ سانشيز ]
 فريق [ ريال مدريد ]
 عدد الأهداف [ 38 ]


موسم 1991 - 1990

بطل الموسم [ برشلونة ]
 الوصيف [ أتلتيكو مدريد ]
 البيشيتشي [ بوتراغينيو ]
 فريق [ ريال مدريد ]
 عدد الأهداف [ 19 ]


موسم 1992 - 1991

بطل الموسم [ برشلونة ]
 الوصيف [ ريال مدريد ]
 البيشيتشي [ مانولو ]
 فريق [ ريال مدريد ]
عدد الاهداف [ 27 ]


موسم 1993 - 1992

بطل الموسم [ بشلونة ]
 الوصيف [ ريال مدريد ]
 البيشيتشي [ بيبيتو ]
 فريق [ ديبورتيفو لاكورنيا ]
 عدد الأهداف [ 29 ]


موسم 1994 - 1993


بطل الموسم [ برشلونة ]
 الوصيف [ديبورتيفو لاكورنيا]
 البيشيتشي [ روماريو]
 فريق [ برشلونة ]
 عدد الأهداف [ 30 ]


موسم 1995 - 1994

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
 الوصيف [ ديبورتيفو لاكورنيا ]
 البيشيتشي [ زامورانو ]
 عدد الأهداف [ 28 ]


موسم 1996 - 1995

بطل الموسم [ أتلتيكو مدريد ]
 الوصيف [ فالنيسيا ]
 البيشيتشي [ بيتزي ]
 فريق [ تينيرفي ]
 عدد الأهداف [ 31 ]


موسم 1997 - 1996

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
 الوصيف [ برشلونة ]
 البيشيتشي [ رونالدو ]
 فريق [ ريال مدريد ]
 عدد الأهداف [ 34 ]


موسم 1998 - 1997

بطل الموسم [ برشلونة ]
 الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
 البيشيتشي [ فييري ]
 فريق [ أتلتيكو مدريد ]
 عدد الاهداف [ 24 ]


موسم 1999 - 1998

بطل الموسم [ برشلونة ]
 الوصيف [ ريال مدريد ]
 البيشيتشي [ راؤول ]
 فريق [ ريال مدريد ]
 عدد الأهداف [ 25 ]


موسم 2000 - 1999

بطل الموسم [ ديبورتيفو لاكورنيا ]
 الوصيف [ برشلونة ]
 البيشيتشي [ سالفا ]
 فريق [ راسينغ سانتندير ]
 عدد الأهداف [ 27 ]


موسم 2001 - 2000

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
 الوصيف [ ديبورتيفو لاكورنيا ]
 البيشيتشي [ راؤول ]
 فريق [ ريال مدريد ]
 عدد الاهداف [ 24 ]


موسم 2002 - 2001

بطل الموسم [ فالنيسيا ]
 الوصيف [ ديبورتيفو لاكورنيا ]
 البيشيتشي [ 21 ]
 فريق [ ديبورتيفو لاكورنيا ]
 عدد الأهداف [ تريستان ]


موسم 2003 - 2002

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
 الوصيف [ ريال سوسيداد ]
 البيشيتشي [ ماكاي ]
 فريق [ ديبورتيفو لاكورنيا ]
 عدد الأهداف [ 29 ]


 
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Djamel.Dz

Djamel.Dz

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#6
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موسم 2004 - 2003

بطل الموسم [ فالنيسيا ]
 الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ رونالدو ]
 فريق [ ريال مدريد ]
 عدد الأهداف [ 24 ]
موسم 2005 - 2004

بطل الموسم [ برشلونة ]
 الوصيف [ ريال مدريد ]
 البيشيتشي [ دييجو فورلان ]
 فريق [ فياريال ]
 عدد الاهداف [ 25 ]
موسم 2006 - 2005

بطل الموسم [ برشلونة ]
 الوصيف [ ريال مدريد ]
 البيشيتشي [ صامويل إيتو ]
 فريق [ برشلونة ]
 عدد الأهداف [ 26 ]
موسم 2007 - 2006

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
 الوصيف [ برشلونة ]
 البيشيتشي [ رود فان نستلروي ]
 فريق [ ريال مدريد ]
 عدد الأهداف [ 25 ]




 موسم 2008 - 2007

بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ فياريال ]
 البيشيتشي [ دانييل غوييزا ]
 فريق [ ريال مايوركا ]
 عدد الأهداف [ 27 ]
موسم 2008 - 2009

بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
 البيشيتشي [ دييجو فورلان ]
 فريق [ أتلتيكو مدريد ]
 عدد الأهداف [ 31 ]


موسم 2009 - 2010

بطل الموسم [برشلونة ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
 البيشيتشي [ليونيل ميسي ]
 فريق [برشلونة ]
 عدد الأهداف [ 34 ]



موسم 2010 - 2011

بطل الموسم [برشلونة ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
 البيشيتشي [كرستيانو رونالدو ]
 فريق [ ريال مدريد ]
 عدد الأهداف [40 هـــدف ]



موسم 2011 - 2012

بطل الموسم [ريال مدريد ]
الوصيف [برشلونة ]
 البيشيتشي [ليونيل ميسي ]
 فريق [برشلونة ]
 عدد الأهداف [50 ]



موسم 2012 - 2013

بطل الموسم [برشلونة ]
الوصيف [ريال مدريد ]
 البيشيتشي [ليونيل ميسي ]
 فريق [برشلونة ]
 عدد الأهداف [46 ]




موسم 2013 - 2014

بطل الموسم [أتليتيكو مدريد ]
الوصيف [برشلونة ]
 البيشيتشي [كريستيانو رونالدو ]
 فريق [ريال مدريد ]
 عدد الأهداف [31 ]



موسم 2014 - 2015

بطل الموسم [برشلونة ]
الوصيف [ريال مدريد ]
 البيشيتشي [كريستيانو رونالدو ]
 فريق [ريال مدريد ]
 عدد الأهداف [48 ]



موسم 2015 - 2016

بطل الموسم [برشلونة ]
الوصيف [ريال مدريد ]
 البيشيتشي [لويس سواريز ]
 فريق [برشلونة ]
 عدد الأهداف [40 ]





موسم 2016 - 2017

بطل الموسم [؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ]
الوصيف [؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ]
 البيشيتشي [؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ]
 فريق [؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ]
 عدد الأهداف [؟؟؟؟؟؟؟؟؟]



 
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يونس الصديق

يونس الصديق

:: عضو شرفي ::
#8
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
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النقاط
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الإقامة
غليزان
#8


موسم 2009 - 2010

بطل الموسم [ريال مدريد ]
الوصيف [ برشلونة]
 البيشيتشي [ ميسي ]
 فريق [برشلونة ]
 عدد الأهداف [ ؟؟؟؟؟؟ ]




بارك الله فيك اخي علي المجهود


تحياتي ............
 
ر

روماريو القناص

:: عضو متألق ::
#9
إنضم
15 جويلية 2008
المشاركات
3,243
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2,541
النقاط
191
العمر
33
#9
أول بطل ،،، برشلونة
مآشآ الله
خمسة وخميس في عينين الحسآد
يعيشك يالغآلي
شكرآ لك ع التقرير المميز
سهرة سعيدة
 
E

etoo14

:: عضو فعّال ::
#14
إنضم
18 جوان 2008
المشاركات
2,169
الإعجابات
15
النقاط
77
العمر
25
#14
ان شاء الله 2010 برشـــــــــــــــــــــــfcbarceloneـــــــلونة
ان شاء الله
فيف برشـــــــــــــــــلونة
 
EL General

EL General

:: عضو مَلكِي ::
#16
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
10,434
الإعجابات
1,241
النقاط
351
الإقامة
تبسة
#16
أول بطل هو برشلونة و آخر بطل سيبقى برشلونة و بدون منازع

شكرا .
 
يونس الصديق

يونس الصديق

:: عضو شرفي ::
#17
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
5,913
الإعجابات
2,294
النقاط
851
الإقامة
غليزان
#17


السلام عليكم


ياااااااااه

احسب يا الكتالوني شعال دات الريال من كأس


شوف يا البونبا شوف


بارك الله فيك اخي

تحياتي .......
 
M

mostafa agha

:: عضو متألق ::
#19
إنضم
4 أوت 2008
المشاركات
4,475
الإعجابات
1,277
النقاط
351
#19
بارك الله فيك حبيبي

تحياتي ليك




موسم 2010 - 2011

بطل الموسم [ريال مدريد ]
الوصيف [ فياريال ]
 البيشيتشي [رونالدو ]
 فريق [ريال مدريد ]
 عدد الأهداف [40 ]


 
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