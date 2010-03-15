أبطال الليغا في المواسم من 1928 - 1929 حتى 2015 - 2016

Djamel.Dz
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[ أبطال الليجا في المواسم من 1928 - 1929 حتى 2015 - 2016 ]
فـــي رغبة من منتديات اللمة الجزائرية بأن تجمع بين الماضي و الحاضر للكرة العالميه و الآوروبية خاصه ، هاهي تعود من جديد لزوارها و أعضائها بموضوع أتمنى بأن أوفق بطرحه و تكريم كل القائمين و العاملين على شبكةفور ألجيريا بشيئ قد يكون أقل ما أستطيع فعله لك عزيزي العضو و الزائر ,
في هذا الموضوع في مشيئة الله سوف أستعرض أبطال الليغا منذ انطلاقته إلى موسم 2014 / 2015 و بإذن الله سوف يكون متجدث بشكل مستمر , و سوف أستعرض هداف الموسم و عدد الأهداف الذي قام بتسجيلها و بالتأكيد وصيف البطل .
ليكون مرجع لكل عاشق و محب للكرة الإسبانيه
أرجو بأن أوفق في الطرح و أن ينال إعجابكم و يحظى بإهتمامكم , و أرجو إعلامي في حال وجود أي خطأ كان ، سواءاً كان لغوي أو في المعلومات .
موسم 1928 - 1929
بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ بيانزوباس ]
عدد الأهداف [ 14 ]
فريق [ ريال سوسيداد ]
موسم 1930 - 1929
بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ برشلونة ]
البيشيتشي [ غوروستيزا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 19 ]
موسم 1931 - 1930
بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ سانتاندر ]
البيشيتشي [ باتا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 27 ]
موسم 1931 - 1932
بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
البيشيتشي [ غوروستيزا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الاهداف [ 12 ]
موسم 1933 - 1932
بطل الموسم [ ريال مدريد ]
الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
البيشيتشي [ أوليفارس ]
فريق [ ريال مدريد ]
عدد الأهداف [ 16 ]
موسم 1934 - 1933
بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ لانغارا ]
فريق [ أوفيدو ]
عدد الأهداف [ 27 ]
موسم 1935 - 1934
بطل الموسم [ ريال بيتيس ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ لانغارا ]
فريق [ أوفيدو ]
عدد الأهداف [ 26 ]
موسم 1936 - 1935
بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ لانغارا ]
فريق [ أوفيدو ]
عدد الأهداف [ 27 ]
موسم 1940 - 1939
بطل الموسم [ أتلتيكو أفياسيون ]
الوصيف [ اشبيليه ]
البيشيتشي [ أونامونو ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 27 ]
موسم 1941 - 1940
بطل الموسم [ أتلتيكو أفياسون ]
الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
البيشيتشي [ برودن ]
فريق [ أتلتيكو أفياسون ]
عدد الأهداف [ 30 ]
موسم 1942 - 1941
بطل الموسم [ فالنسيا ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ موندو ]
فريق [ فالنسيا ]
عدد الأهداف [ 27 ]
موسم 1943 - 1942
بطل الموسم [ أتلتيك بلباو ]
الوصيف [ إشبيليه ]
البيشيتشي [ مارتن ]
فريق [ برشلونة ]
عدد الأهداف [ 32 ]
موسم 1944 - 1943
بطل الموسم [ فالنسيا ]
الوصيف [ أتلتيك بلباو ]
البيشيتشي [ موندو ]
فريق [ فالنسيا ]
عدد الأهداف [ 27 ]
موسم 1945 - 1944
بطل الموسم [ برشلونة ]
الوصيف [ ريال مدريد ]
البيشيتشي [ زارا ]
فريق [ أتلتيك بلباو ]
عدد الأهداف [ 19 ]
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