سياسة زيدان تفضح قصر نظر فالفيردي

قال hakim story: من ناحيتي اعتقد ان سياسة فافيردي كانت ناجحة باسكو ربحو الدوري الاسباني وكأس الملك اما الحاجة التي اعيبها عليها هو عدم اقحامه للنجوم الذين اشتراهم بمبالغ طائلة مثل عثمان ديمبيلي يعني مؤخرا فقط بدا باشراكه

والشيء اللي اعيبه عليه كذالك الاعتماد المطلق على ميسي يعني حان الوقت يريح شوي

اما كرستيانو فاعتقد انو ماهيش سياسة وانما هو الامر المفروض اجبارا على زيدان يعني اي مدرب في العالم لايستطيع اشراك لاعب 33 سنة في كل المباريات

ولو كان كرستيانو والله اعلم ​ إضغط للتوسيع...

اهلا بالاخ حكيم

بخصوص فالفيردي ... فان فوزه بالدور المحلي و الكاس المحلية لا يعد نقطة تحسب له كمدرب ... لان برشلونة مع عدة مدربين فاز بالدوري و الكاس المحلييين مع تيتو و مع لويس انريكي و حتى مع الاخير فالفيردي ... لذلك فان معيار المدرب الكبير في برشلونة ... هو احراز الثلاثية لا غير ...

طبعا نظرا لان برشلونة نادِ كبير ولا يقبل بقال من ذلك

و خطط فالفيردي المعتمدة كما اسلفت هي الاعتماد التام على ميسي ... و زجه لعديد من اللاعبين في دكة البدلاء ... و حتى أخطاء في التشكيلة

كما حدث في مباراة روما اين كاين يجب عليه اقحام روبيرتو كظهير ايمن بدلا من سيميدو الذي اخفق على جميع الاصعدة في ادارة رواقه الايمن

و مباراة روما طبعا لا تعد المقياس الوحيد لفالفيردي ... لكن اظن ان زيدان اثبت حنكة تدريبية اكبر من فالفيردي ... ليس في تعامله مع رونالدو فقط

انما في تعامله مع بقية النجوم ايضا





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