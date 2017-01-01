جدول الدوري الإسباني 2018/2017

وسيبدأ برشلونة مشواره الافتتاحى بالمسابقة من نفس اليوم، بمواجهة ريال بيتيس بالجولة الاولى من الليجا والتى ستقام على ملعب "كامب نو"، في حين ستكون مباراته الأخيرة ضد ريال سوسيداد على نفس معقل البارسا.

فى حين سيواجه أتلتيكو مدريد نظيره جيرونا الصاعد حديثاً الىالدورى الممتاز ، فيما يلتقى أتلتيك بلباو أمام خيتافى، و ليفانتى يواجه ديبورتيفو ألافيس، ويلتقى فالنسيا مع فريق لاس بالماس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة فى ذهاب الدورى الإسبانى يوم 20 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من البطولة على ملعب الملكى "سانتياغو برنابيو" فيما ستكون مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" يوم 6 ماي 2018، بالجولة الـ 36 وقبل الاخيرة من عمر المسابقة ، أما مباراة ذهاب ديربى مدريد بين الريال وأتلتيكو ستكون فى الجولة 12 من عمر المسابقة على ملعب الأخير "واندا ميتروبوليتانو" يوم 19 نوفمبر المقبل، بينما سيكون ديربى الإياب على ملعب الريال يوم 8 أبريل 2018.

ليفانتى ، جيرونا، خيتافي،

سبورتينغ خيخون ، أوساسونا، غرناطة

وتنتهى منافسات الدورى الإسبانى بإقامة مواجهات الجولة 38 يوم 20 ماي 2018.

أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، ظهر اليوم الجمعة، جدول مباريات الدورى الاسبانى الممتاز "الليغا" للموسم الكروى الجديد 2017 / 2018 ، وأسفرت قرعة الدورى عن سحب ريال مدريد " بطل الموسم المنقضى من البطولة" لشريط البداية عندما يحل ضيفاً على ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب الأخير "ريازور" يوم 20 أوت المقبل، في حين ستكون مباراته الأخيرة ضد فياريال في ملعب سانتياغو برنابيو.وتواجد بمنافسات الموسم الجديد كلاً منبعد هبوطالى دورى الدرجة الثانية.يذكر أن ريال مدريد نجح فى التتويج بلقب الدورى الإسبانى خلال الموسم الماضى، تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان، بينما توج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا فقط تحت قيادة لويس إنريكى قبل اعلان رحيله عن صفوف النادى الكتالونى، ليتواجه كلاهما فى بطولة السوبر الإسبانى ، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو" يوم 11 أوت المُقبل، فى حين ستقام مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم 14 أوت المُقبل.