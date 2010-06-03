حــيــزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــا

عزوني يا ملاح في رايس لبــنات * ســــكنت تحت اللحود ناري مقديا



يــاخي انـــا ضريـــــر بيا مـــا بيا * قــلبي سافر مع الضامر حيزيــــه



يا حصراه على قبيل كنا في تاويل * كي نوار العطيل شاو النقصــــــيا



ما شفنا من أدلال كي ظل الخيال * راحت جدي الغزال بالجهد عليــــا



وإذا تمشي أقبــــال تسلب العــقال * أختي بــاى المحال راشق كمـــــيا



طلقت ممشوط طاح بروايح كى فاح * حاجب فوق اللماح نونين بريـــــا



عينك قرد الرصاص حربى فى قرطاس * ســورى قيـاس فى يدين حربيا



خدك ورد الصباح و قرنفل وضاح * الدم عليه ساح مثل الضوايــــــــــا



شوف الرقبة خيار من طلعة جمار * جعبة بلار و العواقد ذهبيــــــــــــا



فى بازر حاطين أنصبح فى الزين * واحــــــنا متبسطين فى خير الدنيا



نصبح فى الغزال انصرش للفـــــال * كالى ساعي المال وكنوز قويــــــا



ما يسواش المال نقحات الخلخــــال * كى انجبي للجبال نلقى حيزيــــــــا



تتسحوج فالمروج بخلخيل تســـوج * عقلي منها يروج قلبي وأعضيا



فالتل مصيفين جيـــنا أمحـــــدرين * للصحراء قاصدين نا والطوايــــــــا



الأجحاف مغلقـــين و البارود إنــين * الأزرق بي يمين ساحة حيــــــــزيا



ماذا درنا أعراس لزرق فى المرداس * يدرق بي خلاص في روحنيـــــــا



تاقت طول العـــــــلام جوهر فالتبسام * تمعني فالــــكلام و تفهم فيــــــــا



بنت حميده اتبان كى ضي الومــــان * نخلة بستان غى وحدها شعويــــا



زند عنها الريــح قـــلعها فالــــــميح * ما نحسبها أطيح دايم محضيــــــا



في واد أثل نعيد حاطين سماط فريد * رايسة الغيد ودعتــــــني يا خويـــا



في ذا الليلة وفــات عادت في الممات * كحلا الرمقات ودعت دار الدنيـــا



خطفت عقلي راح مصبوغة الألماح * بنت الناس المـــلاح زادتــني كيـــا



حطوها في لكفان بنت عالي الشان * زادتني حمان نفضت مخ حجايـــــا



حطوها في فنعاش مطبوعة الاخراس * راني وليت باص واش إلي بيـــا



في حومتها أخراب كي نجم الكوكاب * زيد أقدح في أسحاب ضيق العشويا



كثرت عني هموم من صافي الخرطوم * ما عادتش أتقوم في دار الدنيـــا



ماتت موت الجهاد مصبوغة الاثماد * قصدوا بيها بلاد خالد مسميـــــــــا



عشَّـات تحت الألحاد موشومة الأعضاد * عــين الشـراد غابت على عينيا



أحفار القبور سايــــــس ريـم الـــقور * لا تطيحشي الصخور على حيزيا



قسمت لك بالكتاب وحروف الوهاب * لا طيح التراب فوق أم مرايــــــــــا



لو تجي للعـــناد ننطح ثلث اعقـــاد * نديها بالزناد عن قوم العد يـــــــــــا



واذا نحلف وراس مصبوغة الأنعاس * مانحـسب شي الناس لو تجي ميا



لو انتجي للزحـــــــام نفتن عنها عام * نديها بالدوام نابو سهمـــــــــــــيا



كي عاد أمر الحنين رب العـــــالمين * لا صبتلها من أين نقلبها حيــــــــــا



صبري صبري عليك نصبر أن ناتيك * نتفـــكر فيك يا أختي غير انتيــــــا



عودي في ذا التلول رعى كل خيول * واذا والى الهول شاو المشليـــــــــا



ما يعمل ذا الحصان في حرب الميدان * يخرج شاو القران أمه ركبيــــــا



بعد شهر ما يدوم عندي ذا الملجوم * نهار ثلاثين يوم أوراء حيزيـــــــــا



توفى ذا الجـــــواد ولى فالأوهـــــاد * بعد أختي مازاد يحيا في الدنيـــــــا



صدوا صد الوداع هو وأختي قاع * طاح من يدي صراع لزرق آدايا



رب أجعل الحيـــاة وراهــــــم ممات * منهم روحي فنات الأثنين أرزيا



نبكي بكي الفراق كي بكي العشاق * زادت قلبي حراق خوضت مــــايـــــا



يا عيني واش بيك تنوحي لا تشكيك * زهو الدنيا بديك ما تعفي شي عليا



زادت قلبي عذاب مصبوغة الأهداب * سكنت تحت التراب قرة عينيـــــا



نبكي والراس شاب عن مبروم الناب * فرقة الأحباب ما تصبر عينيـــــا



الشمس إلي ضوات طلعت وأتمسات * سخفت بعد أن ستوات وقت الضحويا



القمر ألي بان شعشع في رمضان * جاه المسيان طـــــلب وداع الدنــــــيا



هذا حكم الإله سيدي مولى الجاه * ربي نزل قضاه وداى حيزيـــــــــــــا



صبرني يا اله قلبي مات ابـــداه * حب الزينه أداه كي صدت هـــــــــــيـا



تسوى ميتين عود من الخيل الجيد * ومية فرس زيد غير الركبيـــــــــــــــا



تسوى من الابيل عشر مايه تمثيل * تسوى غابة النخيل في كل الدنيــــــــا



تسوى عرب التلول والصحرا والزمول * ما مشات القفول عن كل أثنيـــــــا



تسوى اللي راحلين واللى فالبرين * تسوى اللى حاطين عادوا حضريـــــا



تسوى خيل الشليل و نجمة الليـــل * في أختي قليل قليل طبي ودوايــــــــــا



نستغفـــر للجليل يرحم ذا القليـــل * يغفر للى يعيل سيدي وملايــــــــــــــــا



عــــزوني يا أسلام في ريمة الاريام * سكنت دار الظلام ذيك الباقيــــــــــــا



عــزوني يا أصغار في عارم الأوكار* ما خــــلاَّت غير دار قعدت مسميــــا



عزوني يا رجال في صافي الخلخال * داروا عنـــها حيــال لسا مبنيــــــــــا



سعيد في هواك ماعادش يلـــــــقاك * كي يتفكر أسماك تديه أغميـــــــــــــا



اغفر لي يا حنين أنا والاجمعــــين * راه أسعيد حزين به الطوايــــــــــــــــا



أرحم مول الكلام واغفر لأم عــلام * لاقيهم في المنام يا عالي العليـــــــــــا



يا علام الغيوب صبر ذا المســـلوب * نبكي بكي الغريب ونشف العديـــــــا



ما ناكلش الطعام سامط في الافــوام * واحرم حتى المنام عـــــلى عنيــــــا



بين موتها والكلام غي ثلاث أيـــام * بقاتني بالسلام وما ولات ليــــــــــــــا



تمت يا سامعين في الألف وميتين * كمَّـل تسعين وزيد خمسا باقيــــــــــــا



كلمة ولد الصغير قلنـــــاها تفكيـــر * شهر العيد الكبير فيه الغنــــــايـــــــــا



في خالد بن سنان بن قطون أفـــلان * قــــال ع اللي زمان شفناها حيـــــــــا

قلـــــــــبي ســـــافر مع ألأضــــامر حــيــزيـــا ​