بِ اختصارْ ] َ!

حلمي النسيان
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 15 جويلية 2008
- المشاركات
- 1,215
- نقاط التفاعل
- 5
- النقاط
- 37
السلـــــــــــــــآآم عليكمـــــــــــــ
لِأقلامكم دَعوة فِي هته المساحة
لِـ نَثر تِلكَ الجُمل المسبُوقة ( بـاختصار..!)
تِلك الجُمل الهَاربة مِن فوهةِ المِحبرة
تَأبى ارتشاف المَزيد
لأنها مُكتملة المعنى وَ الوجع بِلا تَرف الكِلام ..!
لِـ نَثر تِلكَ الجُمل المسبُوقة ( بـاختصار..!)
تِلك الجُمل الهَاربة مِن فوهةِ المِحبرة
تَأبى ارتشاف المَزيد
لأنها مُكتملة المعنى وَ الوجع بِلا تَرف الكِلام ..!
.
.
.
ممـــــــا استوقفنيـ
حلميــــــــــ النسيان
.
.
ممـــــــا استوقفنيـ
حلميــــــــــ النسيان
آخر تعديل: