بِ اختصارْ ] َ!

ح

حلمي النسيان

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 جويلية 2008
المشاركات
1,215
نقاط التفاعل
5
النقاط
37
السلـــــــــــــــآآم عليكمـــــــــــــ


liR96968.png



لِأقلامكم دَعوة فِي هته المساحة
لِـ نَثر تِلكَ الجُمل المسبُوقة ( بـاختصار..!)
تِلك الجُمل الهَاربة مِن فوهةِ المِحبرة
تَأبى ارتشاف المَزيد
لأنها مُكتملة المعنى وَ الوجع بِلا تَرف الكِلام ..!

.
.
.

ممـــــــا استوقفنيـ
حلميــــــــــ النسيان



 
آخر تعديل:

هههههههههههه

مرحبا بيك خويا فريد

نورت


 
السلام عليكم

اشتقت الى الحبيب فكيف الطريق الييييييييييييييييه

شكرا اختي
وفقك الله
 

العفــــــــــــــــو أخيـــــــــــ

شرفت


 
هي كلمة أردت أن اتفوه بها قبل فوآآآآآآات الأوان
.... لكن باختصاآآآر
فات الأوان

شكرآآآآآآآآ لك
 
قال emy48:
هي كلمة أردت أن اتفوه بها قبل فوآآآآآآات الأوان
.... لكن باختصاآآآر
فات الأوان

شكرآآآآآآآآ لك
إضغط للتوسيع...


بــــــ اختصار ..............

مرورك اسعدني


 
سلام
نحزن لاننا نحب
باختصار
الحب نصفه حزن
 
لأن بقلبي الكثير من الحروف التي تتزاحم على لساني
فاني دائما لا أجد ما هو أهم لأقوله اولا
باختصار أستغرب و أحتار


ألف شكر لك
تقبلي مروري
 
لطالمآ طلبنـآ المستحيـلـ .....
لكنـ بــــــ اختصااار ....... الدنيآ لـآ تعطيـ الجميعـ

بوركتيـ غاليتيـ




 

بــــــ اختصآآآر .............


مللت الانتظــــــــــــــار


 
البلاء موكل بالمنطق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

حفياد آدم
  • مثبت
أكتب ما قاله قلبك بإختصار (الطبعة الثانية)
5 6 7
المشاركات
126
المشاهدات
554
حفياد آدم
حفياد آدم
ضآحكة مستبشرة
  • مغلق
أكتب ما قاله قلبك بِـاختِصــــــــــار
181 182 183
المشاركات
4K
المشاهدات
83K
إلياس
إلياس
M
  • مغلق
أكتب ما قاله قلبك بِـاختِصــــــــــآرْ
12 13 14
المشاركات
268
المشاهدات
6K
Rǿmẳņĉį LŎvès
Rǿmẳņĉį LŎvès
يوسےفے
  • مغلق
أكتب ما قاله قلبك بِـاختِصــــــــــار
2148 2149 2150
المشاركات
43K
المشاهدات
2M
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة