أكتب ما قاله قلبك بِـاختِصــــــــــار

يوسےفے
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أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 17,834
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار
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لِأقلامكم دعوة فِي تلكـ المساحة
لِـنثر تِلكـ الجُمل المسبُوقة ( بـاختصــــــــــار )
تِلك الجُمل الهَاربة مِن فوهةِ المِحبرة
تَأبى ارتشاف المَزيد
لأنها مُكتملة المعنى من السعادة تاره وَ الوجع تاره أخرى بلا كلام زائد..!
فلتكن خواطرنا ..... أحاسيسنا...و ما يخلج صدورنا
تبدأ بكلمة بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار
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لِأقلامكم دعوة فِي تلكـ المساحة
لِـنثر تِلكـ الجُمل المسبُوقة ( بـاختصــــــــــار )
تِلك الجُمل الهَاربة مِن فوهةِ المِحبرة
تَأبى ارتشاف المَزيد
لأنها مُكتملة المعنى من السعادة تاره وَ الوجع تاره أخرى بلا كلام زائد..!
فلتكن خواطرنا ..... أحاسيسنا...و ما يخلج صدورنا
تبدأ بكلمة بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار
تحياتي
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