أكتب ما قاله قلبك بِـاختِصــــــــــار

:: . :ّ ما شاء الله ّّ: . ::

ربـ،ـي لقد مسـ،ـ،ـني الضـ،ـ،ـر

خوفا قبـ،ـ،ـ،ـل ان يكون طمعا منـ،ـ،ـي

سلام الله ، عليك

باختصار ،

نحب في الله يوسف

الله يزيد النور بــ

وجهك و دربك و قلبك يا ربي

أمين امين امين يا رب العالمين

من قلبي

نتمنى تصيبك كل السعاده

امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء

مشكور على طرحك الطيب الاكثر من راقي:،)

جزاك الله كل الخير

في رعاية الرحمان

‘ــــرمضًان كريمــــ’

ــــروحي غزةــــ

تحياتي و احترامي و تقديري

ـــــسلامـــــــــــ ـ

و اسف على الازعاج و الله

تقبلـــــــــو ا خالص الحب

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وراء كل امرأة رجل عظيم و ان لم تكن لكان أعظم

Catch Me If You C`an

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