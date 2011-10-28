أكتب ما قاله قلبك بِـاختِصــــــــــار

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يوسےفے

يوسےفے

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار

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لِأقلامكم دعوة فِي تلكـ المساحة
لِـنثر تِلكـ الجُمل المسبُوقة ( بـاختصــــــــــار )
تِلك الجُمل الهَاربة مِن فوهةِ المِحبرة
تَأبى ارتشاف المَزيد
لأنها مُكتملة المعنى من السعادة تاره وَ الوجع تاره أخرى بلا كلام زائد..!
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فلتكن خواطرنا ..... أحاسيسنا...و ما يخلج صدورنا
تبدأ بكلمة بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار



تحياتي
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
توقيع يوسےفے
بـاختصــــــــــار

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الحمد لله على كل حااال
 
توقيع يوسےفے
بـاختصــــــــــار
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:وبأختصــــار شديد
أشعر و لا يشعرون
 
توقيع يوسےفے
بـاختصــــــــــار
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صبـــــــــــــــــــــــاح الخير
 
توقيع يوسےفے
باختصــــــــــــــــــار
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.شكرا فاطمة الزهرااااااااااااااااااااء
 
توقيع يوسےفے
باختصــــــــــــــــــار
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لماذ الجفاء
 
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:: . :ّ ما شاء الله ّّ: . ::
ربـ،ـي لقد مسـ،ـ،ـني الضـ،ـ،ـر
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فإرح مـ،ـ،ـني
خوفا قبـ،ـ،ـ،ـل ان يكون طمعا منـ،ـ،ـي
سلام الله ، عليك
باختصار ،
نحب في الله يوسف
الله يزيد النور بــ
وجهك و دربك و قلبك يا ربي
أمين امين امين يا رب العالمين
من قلبي
نتمنى تصيبك كل السعاده
امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء
مشكور على طرحك الطيب الاكثر من راقي:،)
جزاك الله كل الخير
في رعاية الرحمان
‘ــــرمضًان كريمــــ’
ــــروحي غزةــــ
تحياتي و احترامي و تقديري
ـــــسلامـــــــــــ ـ
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و اسف على الازعاج و الله
تقبلـــــــــو ا خالص الحب
Silent Hill
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Silent Hill
 
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باختصـــــــــــــار
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مافي شخص بحلاوتك و ظرافتك
أحبك في الله والله يا حسام
 
توقيع يوسےفے
باختصار..........لا تجعل احد يعرف سر دمعتك،لانه سيعرف كيف يبكيك.....
 
باختصـــــــــــــار
...

لاا تجعل الماضي يعيقك ، سيلهيك عن الأمور الجميلة في الحياة
 
باختصار.....لاتشكو جرحا انت صاحبه.....لا يؤلم الجرح الا من به الم
 

باختصار.......................................................................

الصديق هبة تمنحها لنفسك............................
 
باختصـــــــــــــار
.
.
images

.
أصابني الداء في غياب الدوأإأإأإأإأإأإأء
 
توقيع يوسےفے
بـــــــ

اختــــــــــــــــصار

الماضي مؤلم ونسيانه صعب
 
باختصار
.
.
سيكون لي باذن الرحمن نصيب وافر
من فسحتك هذه استاذي
كل الشكر لك
 
hck70928.jpg


باختصار راقني موضوعك كثيرا

 
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