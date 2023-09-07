حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
طاقم الإشراف
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 949
- النقاط
- 556
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار
تجديد
أكتب ما قاله قلبك بإختصار
(الطبعة الثانية)
الأولي كانت تحت اشراف الاخت المتألقة @ضآحكة مستبشرة
ولان الموضوع اعجبني ولقي نشاط هائل من رواد المنتدي اخذت الإذن من الإدارة لإعادة نشره وان شاء الله تتميزون بأقلامكم معنا
لا تنسوا الدعاء بظهر الغيب لأختنا أسماء .. فإن أردت الخير لنفسك فلا تنس أن تدعو به لغيرك
..
لِأقلامكم دعوة فِي تلكـ المساحة
لِـنثر تِلكـ الجُمل المسبُوقة (بـاختصــــــــــار )
تِلك الجُمل الهَاربة مِن فوهةِ المِحبرة
تَأبى ارتشاف المَزيد
لأنها مُكتملة المعنى من السعادة تاره وَ الوجع تاره أخرى بلا كلام زائد..!
فلتكن خواطرنا ..... أحاسيسنا...و ما يخلج صدورنا
تبدأ بكلمة بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار
تحياتي
أسماء
كآنت هنآ ذآت يومٍ و رحَلت
لآ تنسوني من صآلح دعآئكم
شكرا للجميع
بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار
تجديد
أكتب ما قاله قلبك بإختصار
(الطبعة الثانية)
الأولي كانت تحت اشراف الاخت المتألقة @ضآحكة مستبشرة
ولان الموضوع اعجبني ولقي نشاط هائل من رواد المنتدي اخذت الإذن من الإدارة لإعادة نشره وان شاء الله تتميزون بأقلامكم معنا
لا تنسوا الدعاء بظهر الغيب لأختنا أسماء .. فإن أردت الخير لنفسك فلا تنس أن تدعو به لغيرك
..
لِأقلامكم دعوة فِي تلكـ المساحة
لِـنثر تِلكـ الجُمل المسبُوقة (بـاختصــــــــــار )
تِلك الجُمل الهَاربة مِن فوهةِ المِحبرة
تَأبى ارتشاف المَزيد
لأنها مُكتملة المعنى من السعادة تاره وَ الوجع تاره أخرى بلا كلام زائد..!
فلتكن خواطرنا ..... أحاسيسنا...و ما يخلج صدورنا
تبدأ بكلمة بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار
تحياتي
أسماء
كآنت هنآ ذآت يومٍ و رحَلت
لآ تنسوني من صآلح دعآئكم
شكرا للجميع