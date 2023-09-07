أكتب ما قاله قلبك بإختصار (الطبعة الثانية)

بإختصار

وإذا وَجَدتَ منَ الأُخوّةِ جَفوةً

فارْبأْ بنفَسِك أن يسيّرَها الهَوى



واحفَظْ أَخاكَ فرُبّمَا عَرَضَتْ له

مِنكَ الهَناتُ، فأنتُما فيها سَوَا​