أكتب ما قاله قلبك بإختصار (الطبعة الثانية)

حفياد آدم

حفياد آدم

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12 أوت 2018
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الجزائر
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار

تجديد
أكتب ما قاله قلبك بإختصار
(الطبعة الثانية)

الأولي كانت تحت اشراف الاخت المتألقة @ضآحكة مستبشرة
ولان الموضوع اعجبني ولقي نشاط هائل من رواد المنتدي اخذت الإذن من الإدارة لإعادة نشره وان شاء الله تتميزون بأقلامكم معنا
لا تنسوا الدعاء بظهر الغيب لأختنا أسماء .. فإن أردت الخير لنفسك فلا تنس أن تدعو به لغيرك

1988.png..

لِأقلامكم دعوة فِي تلكـ المساحة
لِـنثر تِلكـ الجُمل المسبُوقة (بـاختصــــــــــار )
تِلك الجُمل الهَاربة مِن فوهةِ المِحبرة
تَأبى ارتشاف المَزيد
لأنها مُكتملة المعنى من السعادة تاره وَ الوجع تاره أخرى بلا كلام زائد..!

فلتكن خواطرنا ..... أحاسيسنا...و ما يخلج صدورنا
تبدأ بكلمة بِـ اختِصــــــــــــــــــــــــــــــــار


تحياتي

أسماء
كآنت هنآ ذآت يومٍ و رحَلت
لآ تنسوني من صآلح دعآئكم
شكرا للجميع 🌸
 
بإختصار
"الاختلاف لا يمنع الإنصاف".!
وَتَرى الكَرِيمَ لِمَنْ يُعاشِرُ مُنْصِفًا**وَتَرى اللَّئِيمَ مُجانِبَ الإِنْصافِ
 
بإختصار
ولو كان رَدُّ السوِء بالسوءِ نافعاً
لكانَ من الضعفِ السكوتُ على الشَّتمِ

ولكنّ أخلاقَ الفتَى تَرْعوِي به
إذا خاضَ أصحابُ الدنيّاتِ في الإثمِ​
 
بإختصار
جَزى اللَهُ البَراقِعَ مِن ثِيابٍ
عَنِ الفِتيانِ شَرّاً ما بَقينا

يُوارينَ المِلاحَ فَلا نَراها
وَيُخفينَ القِباحَ فَيَزدَهينا​
 
بإختصار
إنْ كُنتَ ذا صفحةٍ بيضاءَ في زمنٍ
تَسوَدُّ فيه ظُنونُ الناسِ فاحتَسبِ

فإنَّما في ابْتلاءِ المَـرءِ منفعةٌ
وما نَجا من كلامِ الظالمينَ نَبِيّ​
 
بإختصار
وإذا وَجَدتَ منَ الأُخوّةِ جَفوةً
فارْبأْ بنفَسِك أن يسيّرَها الهَوى

واحفَظْ أَخاكَ فرُبّمَا عَرَضَتْ له
مِنكَ الهَناتُ، فأنتُما فيها سَوَا​
 
بإختصار
"من كبرت نفسه أكرمها، ومن أكرمها استغنى عن الناس، ومن استغنى عن الناس وجد حلاوة العزّة، ورحابة الصدر، وجمال العفو".!​
 
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