Sujet de composition *4AM



السلام عليكم

اعزائي طلبة السنة الرابعة متوسط

اليكم هاذا النموذج لامتحان في اللغة الفرنسية







El kala

Si vous n’avez pas d’endroit en tête pour voyager, songez qu’il existe un endroit en Algérie ou le lever du soleil sur les lacs ou la mer réinvente chaque jour le premier matin du monde. C’est el kala, un parc national longeant la frontière tunisienne, 78000 hectares face à la mer méditerranée.

Imaginez , d’une part , des terres sauvages , ébouriffées de chênes –lièges ou il n’ya pas de place pour l’homme , mais ou vit le peuple de la foret : porcs-épics , lièvres , renards , chacals , sangliers , perdrix et d’autres animaux qui trouvent en el kala un sanctuaire .

D’autre part, des lacs qui ne tarissent jamais en été faisant ainsi d’el kala le royaume de l’eau. La végétation aquatique y foisonne à plaisir, transformant le lac en un champ de fleurs ; lotus, nénuphars, blancs, massettes, iris …

Enfin le foret et la mer peignent les couleurs vert et bleu d’un paysage qui n’existe nulle part ailleurs. Donc el kala est bien l’endroit qui mérite votre visite.

Fantasia magazine

A / compréhension du texte :

1/ Complète le schéma de communication suivant à partir du texte :

Qui ? Quoi ? A qui ? Pourquoi ?



2/ L’auteur décrit : un lieu / un objet / une personne

3 / A-t-il utilisé un vocabulaire dépréciatif ou mélioratif dans sa description ?

- Justifie ta réponse par deux exemples

3 / Qui est le peuple de la forêt ?

4 / Lis attentivement le texte puis réponds par « vrai » ou par « faux »

- El kala se situe à l’ouest de l’Algérie.

- le parc d’el kala longe la frontière libyenne.

- Elle se situe en face de la mer rouge.

- El kala est un endroit à éviter

5 / Donne un mot de la même famille de « visite »

6 / Donne l’antonyme de :

Le lever du soleil : …………………… du soleil

7 / lorsque le soleil se lève, on ira à el kala .

- quel est le rapport exprimé dans cette phrase ?

- Remplace « lorsque » par une autre expression

8 / A quel temps sont conjugués les verbes du texte ?

-Donne deux exemples en donnant leurs infinitifs



9 / Délimite par des crochets […] les deux propositions de la phrase suivante :

- El kala est bien l’endroit qui mérite votre visite

B / Décompose la même phrase en deux phrases simples :

1/ ……………………………………………………………….. .

2/ ……………………………………………………………….. .

9 / Complète :

- C’est une ville ouverte, active, moderne et qui mérite votre visite.

Ce sont des villages ………………………………………………………………………………………..



B / Evaluation formative : choisis un sujet

Sujet 01 : *tu as certainement visité une ville qui t’as charmé par sa beauté, que tu as trouvée très intéressante et tu veux convaincre tes camarades de la visiter.

* Ecris un petit paragraphe descriptif dans lequel tu la décris en vantant ses qualités.

* N’oublie pas : d’utiliser un vocabulaire mélioratif

- de te servir des adjectifs qualificatifs

- de mettre les verbes aux temps convenables



Sujet 02 : *tu veux inviter ton camarade à venir passer quelques jours chez toi.

* Rédige lui une lettre dans laquelle tu lui décris ta ville natale pour le convaincre.

*N’oublie pas : d’utiliser un vocabulaire mélioratif

- de te servir des adjectifs qualificatifs

- de mettre les verbes aux temps convenables

