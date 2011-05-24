دليل السعرات الحرارية

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



مرحبــا إخواتـي



أهلا ومرحبا بكم اتمنى اني افيدكم بموضوعي هذا

واتمنى لي ولكم دوام الصحه والعافيه



لكل انسان حجم معين من السعرات الحراريه .. لو اكل مقدار احتياج جسمه من السعرات الحراريه

مش راح يسمن .. واذا نقص من مقدار هذي السعرات على طول اسبوع راح ينقص وزنه

الآن نمدلكم .. المقدار الطبيعي من السعرات الحراريه

للرجل النحيف والمتين والمرأة كذلك

وانتو احسبو بانفسكم





-الرجل البالغ النحيف يحتاج2000 سعرة حراريه

-الرجل البالغ صاحب الزيادة بالوزن 2500 سعرة حراريه

-الرجل صاحب السمنه المفرطه 3000 فأكثر سعرة حراريه



- المرأة البالغه النحيفه 1600 سعرة حراريه

-المرأة البالغه السمينه 2001 سعرة حراريه

-المرأة البالغه صاحبه السمنه المفرطه 2600 فأكثر

-اما المراهقين من بين 12 الى 21 سنه

-الرجل الطبيعي 3000 سعرة حراريه

-المرأة الطبيعيه 2000 سعرة حراريه



والآن حابتكم تعرفو حاجة وهي أنو كل 500 سعرة حراريه تنقصها من غذائك لمدة اسبوع راح تنقصك نصف كيلو

وبموضوعي هذا ما عليكم الا تشوفو فقط كم تحتاجو من سعرة حراريه

وتحسبو غذائكم بنفسكم وتنقصو وتزيدو كما تحبو







للعلم مقدار النزول الطبيعي بالإسبوع .. نصف كيلو

..واذاحابين تزيدو في الوزن زيدو غذائكم 500 سعرة حراريه طول الاسبوع ورايحين تزيدو نصف كيلو



الأن تعالو نتعرف على كمية السعرات الحراريه في الأكل



نبدأ بالفواكهه .:



سلطه فواكهه معلبه ..نصف كوب 94 سعرة حراريه

اناناس معلب مع ماء سكر .. نصف كوب 100 سعرة حراريه

كرز معلب مع ماء وسكر نصف كوب 107 سعرة حراريه

التمر حبه وحدة 26 سعرة حراريه





الفواكهه الطازجه

تفاح متوسطه الحجم 81 سعرة حراريه

موزة متوسطه الحجم 105 سعرة حراريه

تين واحدة 37 سعرة حراريه

عنب 10 حبات 35 سعرة حراريه

كيوي 46 سعرة حراريه

مانجا 68 سعرة حراريه

اناناس كوب شرائح 76 سعرة حراريه

بطيخ قطعه 26 سعرة حراريه

فراوله نصف كوب 23 سعرة حراريه

افندي واحدة 37 سعرة حراريه

توت كوب واحد 60 سعرة حراريه

بلح ( رطب ) 10 حبات 228 سعرة حراريه

ليمون واحدة 17 سعرة حراريه اما الحلو 53 سعرة حراريه





-الخضروات .:



الجزر واحدة 31 سعرة حراريه

خيار 7 حبات 4 سعرة حراريه

باذنجان مقلي نصف كوب 100 سعرة حراريه اما المطبوخ 13سعرة حراريه

خس(سلاطة) نصف كوب 4 سعرة حراريه

بصل طازج ومقطع ..نصف كوب 27 سعرة حراريه

بطاطا مشويه مع القشر 220 سعرة حراريه

بطاطا مسلوقه .. 118 سعرة حراريه

بطاطا مقليه 10 اطابع 158 سعرة حراريه

ورق عنب كوب 146 سعرة حراريه





-الحبـــوب .:



وهذي اهم مجموعه وانصح كل شخص يعمل رجيم تكون اكبر فئه من هذي المجموعه

لانها تعطي طاقه معقوله للجسم وتحسسكم بالشبع لمده اطول ونقصها مضر جدا جدا للصحه





( كعك )حبه واحدة ..150 سعرة حراريه

كورن فلكس كوب 95 سعرة حراريه

رز ابيض كوب واحد 218 سعرة حراريه

معكرونه بالصلصه صحن صغير 190 سعرة حراريه

سباجتي مطبوخ ( معكرونه ) نصف كوب 99 سعرة حراريه

سباجتي مطبوخ مع لحم مفروم وطماطم نصف كوب 110 سعرة حراريه

لزانيا مع صلصه لحم نصف كوب 154 سعرة حراريه



خبز عربي ابيض ...رغيف 208 سعرة حراريه

التوست الابيض شريحه واحدة 51.3 سعرة حراريه

التوست الاسمر .. شريحه واحدة 48 سعرة حرارية



الخبز الاسمر هنا هو خبز الشعير



-البسكويت .:

بسكويت.. قطعه واحدة ..21.1 سعرة حراريه

بسكويت بيتي فور .. قطعه واحدة 20.7 سعرة حراريه



خبز اسمر1 رغيف 138 سعرة حراريه





-المشروبات الغازيه .:



سفن اب 123.8 سعرة حراريه

سبرايت 135 سعرة حراريه

فانتا 136.3 سعرة حراريه

مشروب العنب الغازي 141.2 سعرة حراريه





-الشوربه الجاهزه .:



شوربه كريمه الدجاج المعلبه كوب 117 سعرة حراريه

شوربه كريمه المشروم المعلبه كوب 132 سعرة حراريه

شوربه دجاج بالرز المعلبه كوب 60 سعرة حراريه

شوربه دجاج بالخضرة كوب 75 سعرة حراريه

شوربه مشروم 49 سعرة حراريه





-الصلصات .:



مايونيز ملعقه واحدة 99 سعرة حراريه

طحينيه ملعقه واحدة 104 سعرة حراريه

كاتشب طماطم ملعقه 16 سعرة حراريه

الباربيكو ملعقه 75سعرة حراريه

الصويا ملعقه 11 سعرة حراريه





-الايس كريم .:



ايس كريم فانيلا كوب واحد 259 سعرة حراريه

ايس كريم باسكن روبنز

كورة كاكاو 280 سعرة حراريه

كرة فانيلا 240 سعرة حراريه

كرة فراوله 220 سعرة حراريه

ايس كريم ساندويش قطعه واحدة 167 سعرة حراريه

ايس كريم قمع ..45 سعرة حراريه



-الشكولاته



شيكولاته كيت كات 162 سعرة حراريه

شيكولاته مارس 230 سعرة حراريه

شيكولاته بالحليب 151سعرة حراريه

شيكولاته سنيكرز 146 سعرة حراريه

شيكولاته توكس 162 سعرة حراريه

شيكولاته باونتي 230 سعره حراريه

شيكولاته m&ms 151 سعرة حراريه





-الوجبات السريعه .:





سندويشه شاورما لحم 340 سعرة حراريه

سندويشه شاورما دجاج 323 سعرة حراريه

سندويشه كبده 290 سعرة حراريه

سندويشه كفته 298 سعرة حراريه

سندويشه لحم مفروم 356 سعرة حراريه

فطاير لحمه 159 سعرة حراريه

فطاير جبنه 191 سعرة حراريه

فطاير زعتر 316 سعرة حراريه

سندويش همبرجر صغير 245 سعرة حراريه ..اما الكبير 445 سعرة حراريه

حلقات بصل مقليه بالزيت قطعتان 160 سعرة حراريه

بطاطس مقليه بالزيت 10 قطع 160 سعرة حراريه

بيتزا بالجبنه قطعه صغيره 295 سعرة حراريه

بيتزا لحم 231 سعرة حراريه

بيتزا خضروات 2 شريحه 498 سعرة حراريه





-الحليب والالبان .:



حليب قليل الدسم 62 سعرة حراريه

حليب كامل الدسم 72 سعرة حراريه

لبن 62 سعرة حراريه

روب كامل الدسم 77 سعرة حراريه وخالي الدسم 55 سعرة حرارية



-اللحوم والدواجن:



فخذ دجاج مشوي بدون جلد 85 جرام 167 سعرة حراريه



فخذ دجاج مشوي مع جلد 85 جرام 223 سعرة حراريه



صدر دجاج مشوي بدون جلد نصف صدر142 سعرة حراريه



صدر دجاج مشوي مع جلد نصف صدر 193 سعرة حراريه



صدر دجاج مقلي بدون جلد نصف صدر 161 سعرة حراريه



أجنحة دجاج مشوي مع الجلد 1 جناح (35,5 جرام)

99سعرة حراريه



قطع دجاج مخلية مقلية 6 قطع (104جرام) 290 سعرة حراريه



قطع دجاج مخلية مقلية 6 قطع (104جرام)290 سعرة حراريه





كبد دجاج مطبوخ 85 جرام 135 سعرة حراريه



لحم بط محمر بدون جلد 85 جرام 173 سعرة حراريه



لحم بط محمر مع جلد 85 جرام 289 سعرة حراريه





أنــواع لــحــوم الــديـــك الـــرومـــي



لحم داكن محمر بدون جلد 85 جرام 161 سعرة حراريه



لحم داكن محمر مع جلد 85 جرام190 سعرة حراريه



لحم فاتح محمر بدون جلد 85 جرام 135 سعرة حراريه



لحم فاتح محمر مع جلد 85 جرام 169 سعرة حراريه

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