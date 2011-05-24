دليل السعرات الحرارية

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مرحبــا إخواتـي
أهلا ومرحبا بكم اتمنى اني افيدكم بموضوعي هذا
واتمنى لي ولكم دوام الصحه والعافيه
لكل انسان حجم معين من السعرات الحراريه .. لو اكل مقدار احتياج جسمه من السعرات الحراريه
مش راح يسمن .. واذا نقص من مقدار هذي السعرات على طول اسبوع راح ينقص وزنه
الآن نمدلكم .. المقدار الطبيعي من السعرات الحراريه
للرجل النحيف والمتين والمرأة كذلك
وانتو احسبو بانفسكم
-الرجل البالغ النحيف يحتاج2000 سعرة حراريه
-الرجل البالغ صاحب الزيادة بالوزن 2500 سعرة حراريه
-الرجل صاحب السمنه المفرطه 3000 فأكثر سعرة حراريه
-المرأة البالغه النحيفه 1600 سعرة حراريه
-المرأة البالغه السمينه 2001 سعرة حراريه
-المرأة البالغه صاحبه السمنه المفرطه 2600 فأكثر
-اما المراهقين من بين 12 الى 21 سنه
-الرجل الطبيعي 3000 سعرة حراريه
-المرأة الطبيعيه 2000 سعرة حراريه
والآن حابتكم تعرفو حاجة وهي أنو كل 500 سعرة حراريه تنقصها من غذائك لمدة اسبوع راح تنقصك نصف كيلو
وبموضوعي هذا ما عليكم الا تشوفو فقط كم تحتاجو من سعرة حراريه
وتحسبو غذائكم بنفسكم وتنقصو وتزيدو كما تحبو
للعلم مقدار النزول الطبيعي بالإسبوع .. نصف كيلو
..واذاحابين تزيدو في الوزن زيدو غذائكم 500 سعرة حراريه طول الاسبوع ورايحين تزيدو نصف كيلو
الأن تعالو نتعرف على كمية السعرات الحراريه في الأكل
نبدأ بالفواكهه .:
سلطه فواكهه معلبه ..نصف كوب 94 سعرة حراريه
اناناس معلب مع ماء سكر .. نصف كوب 100 سعرة حراريه
كرز معلب مع ماء وسكر نصف كوب 107 سعرة حراريه
التمر حبه وحدة 26 سعرة حراريه
الفواكهه الطازجه
تفاح متوسطه الحجم 81 سعرة حراريه
موزة متوسطه الحجم 105 سعرة حراريه
تين واحدة 37 سعرة حراريه
عنب 10 حبات 35 سعرة حراريه
كيوي 46 سعرة حراريه
مانجا 68 سعرة حراريه
اناناس كوب شرائح 76 سعرة حراريه
بطيخ قطعه 26 سعرة حراريه
فراوله نصف كوب 23 سعرة حراريه
افندي واحدة 37 سعرة حراريه
توت كوب واحد 60 سعرة حراريه
بلح ( رطب ) 10 حبات 228 سعرة حراريه
ليمون واحدة 17 سعرة حراريه اما الحلو 53 سعرة حراريه
-الخضروات .:
الجزر واحدة 31 سعرة حراريه
خيار 7 حبات 4 سعرة حراريه
باذنجان مقلي نصف كوب 100 سعرة حراريه اما المطبوخ 13سعرة حراريه
خس(سلاطة) نصف كوب 4 سعرة حراريه
بصل طازج ومقطع ..نصف كوب 27 سعرة حراريه
بطاطا مشويه مع القشر 220 سعرة حراريه
بطاطا مسلوقه .. 118 سعرة حراريه
بطاطا مقليه 10 اطابع 158 سعرة حراريه
ورق عنب كوب 146 سعرة حراريه
-الحبـــوب .:
وهذي اهم مجموعه وانصح كل شخص يعمل رجيم تكون اكبر فئه من هذي المجموعه
لانها تعطي طاقه معقوله للجسم وتحسسكم بالشبع لمده اطول ونقصها مضر جدا جدا للصحه
( كعك )حبه واحدة ..150 سعرة حراريه
كورن فلكس كوب 95 سعرة حراريه
رز ابيض كوب واحد 218 سعرة حراريه
معكرونه بالصلصه صحن صغير 190 سعرة حراريه
سباجتي مطبوخ ( معكرونه ) نصف كوب 99 سعرة حراريه
سباجتي مطبوخ مع لحم مفروم وطماطم نصف كوب 110 سعرة حراريه
لزانيا مع صلصه لحم نصف كوب 154 سعرة حراريه
خبز عربي ابيض ...رغيف 208 سعرة حراريه
التوست الابيض شريحه واحدة 51.3 سعرة حراريه
التوست الاسمر .. شريحه واحدة 48 سعرة حرارية
الخبز الاسمر هنا هو خبز الشعير
-البسكويت .:
بسكويت.. قطعه واحدة ..21.1 سعرة حراريه
بسكويت بيتي فور .. قطعه واحدة 20.7 سعرة حراريه
خبز اسمر1 رغيف 138 سعرة حراريه
-المشروبات الغازيه .:
سفن اب 123.8 سعرة حراريه
سبرايت 135 سعرة حراريه
فانتا 136.3 سعرة حراريه
مشروب العنب الغازي 141.2 سعرة حراريه
-الشوربه الجاهزه .:
شوربه كريمه الدجاج المعلبه كوب 117 سعرة حراريه
شوربه كريمه المشروم المعلبه كوب 132 سعرة حراريه
شوربه دجاج بالرز المعلبه كوب 60 سعرة حراريه
شوربه دجاج بالخضرة كوب 75 سعرة حراريه
شوربه مشروم 49 سعرة حراريه
-الصلصات .:
مايونيز ملعقه واحدة 99 سعرة حراريه
طحينيه ملعقه واحدة 104 سعرة حراريه
كاتشب طماطم ملعقه 16 سعرة حراريه
الباربيكو ملعقه 75سعرة حراريه
الصويا ملعقه 11 سعرة حراريه
-الايس كريم .:
ايس كريم فانيلا كوب واحد 259 سعرة حراريه
ايس كريم باسكن روبنز
كورة كاكاو 280 سعرة حراريه
كرة فانيلا 240 سعرة حراريه
كرة فراوله 220 سعرة حراريه
ايس كريم ساندويش قطعه واحدة 167 سعرة حراريه
ايس كريم قمع ..45 سعرة حراريه
-الشكولاته
شيكولاته كيت كات 162 سعرة حراريه
شيكولاته مارس 230 سعرة حراريه
شيكولاته بالحليب 151سعرة حراريه
شيكولاته سنيكرز 146 سعرة حراريه
شيكولاته توكس 162 سعرة حراريه
شيكولاته باونتي 230 سعره حراريه
شيكولاته m&ms 151 سعرة حراريه
-الوجبات السريعه .:
سندويشه شاورما لحم 340 سعرة حراريه
سندويشه شاورما دجاج 323 سعرة حراريه
سندويشه كبده 290 سعرة حراريه
سندويشه كفته 298 سعرة حراريه
سندويشه لحم مفروم 356 سعرة حراريه
فطاير لحمه 159 سعرة حراريه
فطاير جبنه 191 سعرة حراريه
فطاير زعتر 316 سعرة حراريه
سندويش همبرجر صغير 245 سعرة حراريه ..اما الكبير 445 سعرة حراريه
حلقات بصل مقليه بالزيت قطعتان 160 سعرة حراريه
بطاطس مقليه بالزيت 10 قطع 160 سعرة حراريه
بيتزا بالجبنه قطعه صغيره 295 سعرة حراريه
بيتزا لحم 231 سعرة حراريه
بيتزا خضروات 2 شريحه 498 سعرة حراريه
-الحليب والالبان .:
حليب قليل الدسم 62 سعرة حراريه
حليب كامل الدسم 72 سعرة حراريه
لبن 62 سعرة حراريه
روب كامل الدسم 77 سعرة حراريه وخالي الدسم 55 سعرة حرارية
-اللحوم والدواجن:
فخذ دجاج مشوي بدون جلد 85 جرام 167سعرة حراريه
فخذ دجاج مشوي مع جلد 85 جرام 223سعرة حراريه
صدر دجاج مشوي بدون جلد نصف صدر142 سعرة حراريه
صدر دجاج مشوي مع جلد نصف صدر 193سعرة حراريه
صدر دجاج مقلي بدون جلد نصف صدر 161سعرة حراريه
أجنحة دجاج مشوي مع الجلد 1 جناح (35,5 جرام)
99سعرة حراريه
قطع دجاج مخلية مقلية 6 قطع (104جرام) 290سعرة حراريه
قطع دجاج مخلية مقلية 6 قطع (104جرام)290 سعرة حراريه
كبد دجاج مطبوخ 85 جرام 135سعرة حراريه
لحم بط محمر بدون جلد 85 جرام 173سعرة حراريه
لحم بط محمر مع جلد 85 جرام 289سعرة حراريه
أنــواع لــحــوم الــديـــك الـــرومـــي
لحم داكن محمر بدون جلد 85 جرام 161سعرة حراريه
لحم داكن محمر مع جلد 85 جرام190سعرة حراريه
لحم فاتح محمر بدون جلد 85 جرام 135سعرة حراريه
لحم فاتح محمر مع جلد 85 جرام 169سعرة حراريه
مرحبــا إخواتـي
أهلا ومرحبا بكم اتمنى اني افيدكم بموضوعي هذا
واتمنى لي ولكم دوام الصحه والعافيه
لكل انسان حجم معين من السعرات الحراريه .. لو اكل مقدار احتياج جسمه من السعرات الحراريه
مش راح يسمن .. واذا نقص من مقدار هذي السعرات على طول اسبوع راح ينقص وزنه
الآن نمدلكم .. المقدار الطبيعي من السعرات الحراريه
للرجل النحيف والمتين والمرأة كذلك
وانتو احسبو بانفسكم
-الرجل البالغ النحيف يحتاج2000 سعرة حراريه
-الرجل البالغ صاحب الزيادة بالوزن 2500 سعرة حراريه
-الرجل صاحب السمنه المفرطه 3000 فأكثر سعرة حراريه
-المرأة البالغه النحيفه 1600 سعرة حراريه
-المرأة البالغه السمينه 2001 سعرة حراريه
-المرأة البالغه صاحبه السمنه المفرطه 2600 فأكثر
-اما المراهقين من بين 12 الى 21 سنه
-الرجل الطبيعي 3000 سعرة حراريه
-المرأة الطبيعيه 2000 سعرة حراريه
والآن حابتكم تعرفو حاجة وهي أنو كل 500 سعرة حراريه تنقصها من غذائك لمدة اسبوع راح تنقصك نصف كيلو
وبموضوعي هذا ما عليكم الا تشوفو فقط كم تحتاجو من سعرة حراريه
وتحسبو غذائكم بنفسكم وتنقصو وتزيدو كما تحبو
للعلم مقدار النزول الطبيعي بالإسبوع .. نصف كيلو
..واذاحابين تزيدو في الوزن زيدو غذائكم 500 سعرة حراريه طول الاسبوع ورايحين تزيدو نصف كيلو
الأن تعالو نتعرف على كمية السعرات الحراريه في الأكل
نبدأ بالفواكهه .:
سلطه فواكهه معلبه ..نصف كوب 94 سعرة حراريه
اناناس معلب مع ماء سكر .. نصف كوب 100 سعرة حراريه
كرز معلب مع ماء وسكر نصف كوب 107 سعرة حراريه
التمر حبه وحدة 26 سعرة حراريه
الفواكهه الطازجه
تفاح متوسطه الحجم 81 سعرة حراريه
موزة متوسطه الحجم 105 سعرة حراريه
تين واحدة 37 سعرة حراريه
عنب 10 حبات 35 سعرة حراريه
كيوي 46 سعرة حراريه
مانجا 68 سعرة حراريه
اناناس كوب شرائح 76 سعرة حراريه
بطيخ قطعه 26 سعرة حراريه
فراوله نصف كوب 23 سعرة حراريه
افندي واحدة 37 سعرة حراريه
توت كوب واحد 60 سعرة حراريه
بلح ( رطب ) 10 حبات 228 سعرة حراريه
ليمون واحدة 17 سعرة حراريه اما الحلو 53 سعرة حراريه
-الخضروات .:
الجزر واحدة 31 سعرة حراريه
خيار 7 حبات 4 سعرة حراريه
باذنجان مقلي نصف كوب 100 سعرة حراريه اما المطبوخ 13سعرة حراريه
خس(سلاطة) نصف كوب 4 سعرة حراريه
بصل طازج ومقطع ..نصف كوب 27 سعرة حراريه
بطاطا مشويه مع القشر 220 سعرة حراريه
بطاطا مسلوقه .. 118 سعرة حراريه
بطاطا مقليه 10 اطابع 158 سعرة حراريه
ورق عنب كوب 146 سعرة حراريه
-الحبـــوب .:
وهذي اهم مجموعه وانصح كل شخص يعمل رجيم تكون اكبر فئه من هذي المجموعه
لانها تعطي طاقه معقوله للجسم وتحسسكم بالشبع لمده اطول ونقصها مضر جدا جدا للصحه
( كعك )حبه واحدة ..150 سعرة حراريه
كورن فلكس كوب 95 سعرة حراريه
رز ابيض كوب واحد 218 سعرة حراريه
معكرونه بالصلصه صحن صغير 190 سعرة حراريه
سباجتي مطبوخ ( معكرونه ) نصف كوب 99 سعرة حراريه
سباجتي مطبوخ مع لحم مفروم وطماطم نصف كوب 110 سعرة حراريه
لزانيا مع صلصه لحم نصف كوب 154 سعرة حراريه
خبز عربي ابيض ...رغيف 208 سعرة حراريه
التوست الابيض شريحه واحدة 51.3 سعرة حراريه
التوست الاسمر .. شريحه واحدة 48 سعرة حرارية
الخبز الاسمر هنا هو خبز الشعير
-البسكويت .:
بسكويت.. قطعه واحدة ..21.1 سعرة حراريه
بسكويت بيتي فور .. قطعه واحدة 20.7 سعرة حراريه
خبز اسمر1 رغيف 138 سعرة حراريه
-المشروبات الغازيه .:
سفن اب 123.8 سعرة حراريه
سبرايت 135 سعرة حراريه
فانتا 136.3 سعرة حراريه
مشروب العنب الغازي 141.2 سعرة حراريه
-الشوربه الجاهزه .:
شوربه كريمه الدجاج المعلبه كوب 117 سعرة حراريه
شوربه كريمه المشروم المعلبه كوب 132 سعرة حراريه
شوربه دجاج بالرز المعلبه كوب 60 سعرة حراريه
شوربه دجاج بالخضرة كوب 75 سعرة حراريه
شوربه مشروم 49 سعرة حراريه
-الصلصات .:
مايونيز ملعقه واحدة 99 سعرة حراريه
طحينيه ملعقه واحدة 104 سعرة حراريه
كاتشب طماطم ملعقه 16 سعرة حراريه
الباربيكو ملعقه 75سعرة حراريه
الصويا ملعقه 11 سعرة حراريه
-الايس كريم .:
ايس كريم فانيلا كوب واحد 259 سعرة حراريه
ايس كريم باسكن روبنز
كورة كاكاو 280 سعرة حراريه
كرة فانيلا 240 سعرة حراريه
كرة فراوله 220 سعرة حراريه
ايس كريم ساندويش قطعه واحدة 167 سعرة حراريه
ايس كريم قمع ..45 سعرة حراريه
-الشكولاته
شيكولاته كيت كات 162 سعرة حراريه
شيكولاته مارس 230 سعرة حراريه
شيكولاته بالحليب 151سعرة حراريه
شيكولاته سنيكرز 146 سعرة حراريه
شيكولاته توكس 162 سعرة حراريه
شيكولاته باونتي 230 سعره حراريه
شيكولاته m&ms 151 سعرة حراريه
-الوجبات السريعه .:
سندويشه شاورما لحم 340 سعرة حراريه
سندويشه شاورما دجاج 323 سعرة حراريه
سندويشه كبده 290 سعرة حراريه
سندويشه كفته 298 سعرة حراريه
سندويشه لحم مفروم 356 سعرة حراريه
فطاير لحمه 159 سعرة حراريه
فطاير جبنه 191 سعرة حراريه
فطاير زعتر 316 سعرة حراريه
سندويش همبرجر صغير 245 سعرة حراريه ..اما الكبير 445 سعرة حراريه
حلقات بصل مقليه بالزيت قطعتان 160 سعرة حراريه
بطاطس مقليه بالزيت 10 قطع 160 سعرة حراريه
بيتزا بالجبنه قطعه صغيره 295 سعرة حراريه
بيتزا لحم 231 سعرة حراريه
بيتزا خضروات 2 شريحه 498 سعرة حراريه
-الحليب والالبان .:
حليب قليل الدسم 62 سعرة حراريه
حليب كامل الدسم 72 سعرة حراريه
لبن 62 سعرة حراريه
روب كامل الدسم 77 سعرة حراريه وخالي الدسم 55 سعرة حرارية
-اللحوم والدواجن:
فخذ دجاج مشوي بدون جلد 85 جرام 167سعرة حراريه
فخذ دجاج مشوي مع جلد 85 جرام 223سعرة حراريه
صدر دجاج مشوي بدون جلد نصف صدر142 سعرة حراريه
صدر دجاج مشوي مع جلد نصف صدر 193سعرة حراريه
صدر دجاج مقلي بدون جلد نصف صدر 161سعرة حراريه
أجنحة دجاج مشوي مع الجلد 1 جناح (35,5 جرام)
99سعرة حراريه
قطع دجاج مخلية مقلية 6 قطع (104جرام) 290سعرة حراريه
قطع دجاج مخلية مقلية 6 قطع (104جرام)290 سعرة حراريه
كبد دجاج مطبوخ 85 جرام 135سعرة حراريه
لحم بط محمر بدون جلد 85 جرام 173سعرة حراريه
لحم بط محمر مع جلد 85 جرام 289سعرة حراريه
أنــواع لــحــوم الــديـــك الـــرومـــي
لحم داكن محمر بدون جلد 85 جرام 161سعرة حراريه
لحم داكن محمر مع جلد 85 جرام190سعرة حراريه
لحم فاتح محمر بدون جلد 85 جرام 135سعرة حراريه
لحم فاتح محمر مع جلد 85 جرام 169سعرة حراريه