فوائد الرمان للرجيم يوجد للرمان الكثر من الفوائد لكن تعتبر فائدته للتنحيف من أهم الفوائد، خاصة لتنحيف دهون الكرش وهي من أهم هذه الفوائد وأكثرها انتشاراً واستعمالاً، حيث إنّ فاكهة الرمان لها فائدة مرتفعة لتذويب الدهون من الجس بالذات حرق الدهون المتجمعة في المنطقة حول المعدة، ولا يشترط ذلك من خلال أكل الرمان في شكل الفاكهة الطبيعي، فقد تكشف من خلال أبحاث تم إجراؤها على عدد من الأشخاص أن شرب كأس واحد من عصير الرمان بشكل مستمر ولفترة شهر يساعد في تقليل نسبة نمو الخلايا الدهنية حول بطونهم. يعتبر الرمان فاكهة معتدلة في كمية السعرات الحرارية التي يحتويها، كما أنّه لا تحتوي على الكولسترول أو حتى على الدهون المشبعة، كما أنّ الرمان يعتبر غنيّ بالألياف الغذائية السريعة الذوبان، حيث تعمل على تسهيل عملية الهضم وتسهل عمل وحركة الأمعاء، كما يقترح بعض خبراء التغذية بإدخال الرمان في النظام الغذائي اليومي للتخلص من الوزن الوائد وتنظيم مستويات الكولسترول في الجسم. رجيم الرمان الفطور اليومي بشكل دائم: نصف حبة رمان. بيضتان مسلوقتان. يمكن شرب الشاي والقهوة بالكمية التي ترغبها ولكن بدون إضافة سكر أو حليب. اليوم الأول الغداء: قطعة لحم مشوية أو مفرومة أو قطعة ستيك أو قطعة دجاج مسلوقة. سلطة خضراء مكونة من خيار و الخس و البندورة و فلفل أخضر مع إضافة بعض حبات الرمان إليها. 150 جراماً من أيّ أنواع الفواكه. شرائح شمام أو حبة برتقال أو حبة تفاح. العشاء: قطعة توست مع كوب زبادي خالي الدسم. حبة بندورة خيار بيضتان مسلوقتان . ثمرة رمان. يستحب أكل وجبة العشاء قبل وقت النوم بساعتين، وأكل الفاكهة قبل أو بعد تناول الوجبة بساعة. اليوم الثاني الغداء: قطعة لحم مشوي منزوعة الدهن مع صحن من السلطة الخضراء التي تحتوي على حبات الرمان. ثمرة واحدة من أي نوع من الفاكهة. العشاء: أي نوع من الجبن قليل الدسم. قطعة توست (يستحسن توست النخالة)، بندورة وخيار. اليوم الثالث الغداء: قطعة لحم مشوي خالي من الدهن أو قطعة دجاج مشوي. طبق من السلطة الخضراء مضاف إليه حبات الرمان. 100 غرام من أي نوع من الفاكهة. العشاء: كأس من الزبادي قليل الدسم مع قطعة من الجبن. قطعة توست النخالة. اليوم الرابع الغداء: قطعة سمك مسلوق أو مشوي وبأي كمية أو علبة تونة. صحن سلطة خضراء. ثمرة رمان. العشاء: بيضتان مسلوقتان. خضار مشكل مسلوق أو مطبوخ على البخار بأي كمية ترغبها. اليوم الخامس الغداء: قطعة لحم مشوي. طبق من السلطة الخضراء مع حبات الرمان. العشاء: طبق من السلطة. ثمرة رمان. اليوم السادس الغداء: أي أنواع خضار مسلوقة أو مطهية على البخار. قطعة دجاج مسلوق أو مشوي خالي من الدهن. العشاء: خضار مشكل مسلوق. بندورة وثمرة رمان. اليوم السابع الغداء: سمك مسلوق أو مشوي وبالكمية التي ترغبها أو تونة. صحن سلطة خضراء. ثمرة رمان. العشاء: بيضتان مسلوقتان. خضار مشكل مسلوق أو مطهي على البخار بالكمية التي ترغب بها. مـلاحظات هامة يعاد هذا البرنامج لمدة أسبوع واحد في الشهر. لا يمكن تبديل أو حذف أي وجبة طعام. عند الإحساس بالجوع تناول أي كمية من الخيار أو أوراق الخس. اتّباع التعليمات بدقة وإلّا فقد يفشل النظام الغذائي.