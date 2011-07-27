السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه المشاركة عن قصــة حقيقــة رواهـا لي أحد

الآصدقــاء فكتبتها بأسلوبـي اتمنى آن تروق لكم

وتنال إعجابكم



الطيبــــــــة والطبيبــــــــــة



شعرت بالاختناق وأنا ألملم أشلاء رجولتي

التي تبعثرت في زوايا الغرفة

وتطايرت شظايا كرامتي

لتحط مع غبار ذاك اليوم فوق الأثاث

وانطويت على نفسي حزينا أشعر بأن الحزن صفة آدمية



لا تليق بمن مثلي حين عرتني تلك الأنثى

في لحظة غــــــــــدر

من أضغاث أحلام الرجولة ؟؟

كنت مشدوها أصارع الماضي بما حفل بصور سعيدة

جعلتني ذات يوم إمبراطور بثوب زركش بالأحجار الكريمة

مبالغة بالتصنع



وصور انتهائي في لحظتي متسولا خيوط واهية من أمل

أن لا أكون في تلك الصور

التي لا بد وأن أكون ضمن محيطها الخيالي

حين انتهيت هذه النهاية المفجعة

على يد من اعتبرتها حسامي ووسامي

فكانت بطرفة عين نرجسية

تقضم ما بقي من أعوامي ​



قـلــــــت لها:



وماذا بعد أن ذبحتني، هل سأسلخ كالشاه​ ​



هل سأقدم مع كأس خمر لأقذر الغواني ​



قـالـــــــــت :

​ ​



تستغرب لفظي وقد اعتادت زمنا مغالطتي في كل ما أأتي

عليه من كلمات وأفعال:

هل يعقل وأنت الحبيب أن يصيبك مكروه

أنا لن أجرح كبرياؤك

وسآتي على ما آتي عليه بعيدا عنك

وحين أفرغ من روادي ثق أيها الحبيب

أني سأكون ملك يمينك

طبعا إن لم أكن منهكة

فمن لم يعاشرني اليوم من المعجبين

بشغف أجلوا حنينهم لليوم الثاني

قلت لها بكلمات متقطعات تعلن نفاذ وقود أيامي:

ما أبشـعـك من أنـــثى ​



قـالـــــــت:



بل أفخر بأن آلاف المعجبين يسعون لمن هي ملك يمينك​ ​



أمام سكان الدنيا ولا تكن أناني ​



فسألتها ولست أعلم كيف تواصلت أنفاسي:

هل تعنين أني كنت دمية تتلاعبين فيها بأكاذيبك​ ​



هل تعنين أني ساذج أبله أعمى البصيرة ​



فـأجـابـــــت :



محتدة تريد إنهاء حديثي فإخماده وطيه​ ​



داخل صدري للأبد بجسارة ما عهدتها فيها:

كفاك مهانة لي فأنا لم أخدعـــــك

وتابعت بلكنة أنثوية أسقطتها من عيني حين تكشفت



عن ابنة هوى تحرك في الرجل غرائزه لتكبل رجولته: ​



ألا يحق لحبيبتك أن تستفيد من رجولتك؟.

حينذاك نهضت من مكاني كتمثال حجري​ ​