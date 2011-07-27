الطيبــــــــة والطبيبــــــــــة ...؟؟؟

مـلامـح كـاتـب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه المشاركة عن قصــة حقيقــة رواهـا لي أحد
الآصدقــاء فكتبتها بأسلوبـي اتمنى آن تروق لكم
وتنال إعجابكم

الطيبــــــــة والطبيبــــــــــة

شعرت بالاختناق وأنا ألملم أشلاء رجولتي
التي تبعثرت في زوايا الغرفة
وتطايرت شظايا كرامتي
لتحط مع غبار ذاك اليوم فوق الأثاث
وانطويت على نفسي حزينا أشعر بأن الحزن صفة آدمية

لا تليق بمن مثلي حين عرتني تلك الأنثى
في لحظة غــــــــــدر
من أضغاث أحلام الرجولة ؟؟
كنت مشدوها أصارع الماضي بما حفل بصور سعيدة
جعلتني ذات يوم إمبراطور بثوب زركش بالأحجار الكريمة
مبالغة بالتصنع

وصور انتهائي في لحظتي متسولا خيوط واهية من أمل
أن لا أكون في تلك الصور
التي لا بد وأن أكون ضمن محيطها الخيالي
حين انتهيت هذه النهاية المفجعة
على يد من اعتبرتها حسامي ووسامي
فكانت بطرفة عين نرجسية
تقضم ما بقي من أعوامي

قـلــــــت لها:

وماذا بعد أن ذبحتني، هل سأسلخ كالشاه​

هل سأقدم مع كأس خمر لأقذر الغواني

قـالـــــــــت :

تستغرب لفظي وقد اعتادت زمنا مغالطتي في كل ما أأتي
عليه من كلمات وأفعال:
هل يعقل وأنت الحبيب أن يصيبك مكروه
أنا لن أجرح كبرياؤك
وسآتي على ما آتي عليه بعيدا عنك
وحين أفرغ من روادي ثق أيها الحبيب
أني سأكون ملك يمينك
طبعا إن لم أكن منهكة
فمن لم يعاشرني اليوم من المعجبين
بشغف أجلوا حنينهم لليوم الثاني
قلت لها بكلمات متقطعات تعلن نفاذ وقود أيامي:
ما أبشـعـك من أنـــثى

قـالـــــــت:

بل أفخر بأن آلاف المعجبين يسعون لمن هي ملك يمينك​

أمام سكان الدنيا ولا تكن أناني

فسألتها ولست أعلم كيف تواصلت أنفاسي:
هل تعنين أني كنت دمية تتلاعبين فيها بأكاذيبك​

هل تعنين أني ساذج أبله أعمى البصيرة

فـأجـابـــــت :

محتدة تريد إنهاء حديثي فإخماده وطيه​

داخل صدري للأبد بجسارة ما عهدتها فيها:
كفاك مهانة لي فأنا لم أخدعـــــك
وتابعت بلكنة أنثوية أسقطتها من عيني حين تكشفت

عن ابنة هوى تحرك في الرجل غرائزه لتكبل رجولته:

ألا يحق لحبيبتك أن تستفيد من رجولتك؟.
حينذاك نهضت من مكاني كتمثال حجري​

تثقله أطنان البنيان
ودنوت منها أحلم أن أثأر لكرامتي ورجولتي
منها بكلمة .... بحكمة
بعنفوان ثوري .... بإرث ذكري شرقي
بجبروت طاغية جاهل اصطدمت أحلامه
بجيوش جرارة تسعى لسبي نسائه ومعاشرتهن قسراً
في الغرفة التي تجاوره ليقتل نفسه
على صدى أصوات استغاثتهن من توالي الجنود الغـزاة
لكنها حين شعرت بأن سعر جهنم في عيناي
سيفجر في جسدي زوبعة تطيح بها فتقلعها كهشيم
لا جذر له في الأرض، تراجعت وأطلقت عنان صوتها
تستغيث بروادها في مشهد مسرحي أعد له في الخفاء طويلا
فإن ما فوجئت بمن يشاركنا الغرفة يتربص لي

قـالـــــــت :

تستنجد بهم وبمن زجه الفضول مستطلعا:
أنجدوني من هذا القواد الذي ما ملّ ولا كلّ
يقنعني بالإغواء حتى انتهى به المطاف ليرغمني
فانهال علي الجميع بما حملت مقاصدهم من أذى
لألتف على نفسي كدودة ربيعية يتلاعب بها طفل
سره أن تحمل تفاحته تلك الهدية ودنت مني تسألني:
أما كان خير لك أن تبقى بطيبــــتك
قد سرت بكَ حمى الشرف فاعـذرني إن كنتُ طبيبتكَ ؟؟

هـذه هي قصـة الطيبـة الطبيبــة ؟؟؟؟؟؟؟




مودتـــــــــي للجمـــيع


 
أحسنت يا كاتبنا اللامع
موضوع جميل جدا
باركـ الله فيكـ
تحيات إبداع لكـ أخي العزيز
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قوية هي عباراتك
وقاسية هي تفاصيل القصة
كتبت بكل جوارحك
رسمت لوحة بكل تفاصليها
وعزفت مقطوعة بكل مفاتيحها


صراحة لا املك اي تعليق على القصة فى حدا ذاتها
ولا انكر انني توقفت كثيرا فى قراءتي لمحاولة الفهم اكثر

وقفت عاجزة امام كاتب ترجم تجربة غيره بكل اتقان
فرغم ماحملته من حزن وعبرة
الا انها فاقت الروعة والجمال


سيدي الرائع ........... ملامح كاتب

انحني احتراما لشخصك ولقلمك
فلا ادري اي العبارات قد تفي القليل من حقك
فكل عبارات الشكر والاحترام والتقدير لك اخي العزيز
تقبل مروري المتواضع


الجزائـــــــر sali:re_gards:
 
يعطيك الصحة أخي خالد على القصة الرائعة
لا تحرمنا من جديدك الشيق
 
أبدعت في حياكة هذه القصة التى استوقفتنى كثيرا

أعجبت جداا باسلوبك أستاذنا

يعطيك العافيه على القصة

دمت بخيــر..~
 
العزيز الغالي خــالد

لا اعرف مااقول

فأنا اشعر ان العبارات والكلمات



قد لا توصف مدى اعجابي
بماكتبت اناملك

هنيئاً لهذا المنتدى بك

وهنيئاً لهذه الصفحات

التي بها تسطر اروع الكلمات


كتبتها هنا وارقى المشاعر


والاحاسيس..


سلمت يداك ودام نبض قلبك وقلمك


النازف للابد بالابداع والتألق..

ارق التحايا


مودتي


 
لم استطع وصف كلامك هاذ اكثر من رائع
تعابيرك حساسة وجميلة اخي الكريم
شكرا لك
 
قصة استوقفتنــــــي مراحلها ،،
و لكن استوقفني اكثر طريقة سردها
اخي خـــالد لا يسعني سوى ،، احيّيك
تحيّة تقديــــر و امتيــــــآآز ،،
وقفة البســـيط في حضرة الملوووك
الف شكر و تحيّة لك يا ملك الحروف و الكتابة
و هنيــئاا لنا بمملكة يجلس على عرش ابداعها
* خــــــــــــــــــــــالد *
تقبل مروري المتواضع ،،
الذي غابت عنه كلمات تستحق ان تكون محل شكرك
 
اخي الغالي
و كم أبهجت صفحاتي
بـ مرورك أيتها العطر
أشكرك لـ جميل ردك
الذي أنار مملكة همساتي
دمت بـ خير و محبة و سعادة أبدية
لـ قلبك عبير ورود الليل

تحية لقلبك الجوري
كن بخير اخي
 
الراقيــــــة : سـالــــي

مرور نثر على رفيع سطوري
أجمل و أفوح ورود الجوري
غمرتنيّ بـ سعادة لاتنتهي
همسات نبضك الحالمة على أوتار بوحيّ
لكِ من السماء غيث نقاء أمطار
تدثركِ حباً و فرحاً أبدياً
كوني بـ نبضكِ قريبة منا و من نسائم عطركِ لا تحرمينا
لكِ رفرفات فراشاتيّ تبثُ عبير أمتنانيّ و أمنياتيّ

تحية لقلبك خمائل الجوري
كوني بخير
 
الآروع هو مرورك الراقي
أختي الغالية

تحية لقلبك الندى

كوني بخير
 
الراقيــــة : اشراقة الآمل

و هل أمام غيث سحاباتك
بقي لـ صفحاتيّ جمال لم يلامسها
حضور بياض نبضك

تحية لقلبك الياسمين
كوني بخير
 
غـاليـتي الجميلـــــــــــة

سـلـمــى :

و أتـرقـبُ تنفس عطركِ
كـ ترقبِ الـفـراشات لـ رحيق الزهور
قوافــــــــل مـن الأمتـنــــان
بها أجمل ورود العرفان أنثرها أمام دربكِ
لـ تفوح بـ جميل الأمنيات
و روائع الآمال السعيدة لكِ
لـ نبضـــــــــكِ هنــــــــــــا
بـ مداد أرض تحاياي الجورية بلا حد
من قلبي لـ قلبكِ حبيّ واحترامي و جزيل شكريّ

مرور جميل ورائــعة بردك

تحية لقلبكِ خمائل الجوري
كوني بخــــــــير
 
الراقيــــــــة : حنين
منسكبة الروح بين ثنايا حرفك
فاخرة الجمال أنت
تقديري لحرفك الطآهر
ومرورك الراقي

تحية لقلبك الندى

كوني بخير
 
الراقيـــــــة : ســارة

ترفرف الطيور بـ ألوان السعادة
و تغرد بـ أجمل أناشيد الفرحة
لـ طلتكِ الربيعية النسائم
التي نثرت في بساتيننا أفوح الزهور و أعطرها

تحية لقلبك السعادة الابدية
كوني بخير
 
رائع ماكتبت يالغالي
دمت مبدعا كما الفناك
تحية لقلمك وقلبك وأناملك الرائعة
مودتي
 
الراقـــي :: مــــلاك

نور وضاء هو حضورك يار اقي
كم من الوقت سأبقى أشكرك هنا
حتى أستوعب فرحتي بسموّ تشريفك
لك الفرح الممتد من الروح
لآفق غير محدود
مودة وأنفاس مطر
يغلفها إمتنان لعينيك وقلبك
لهذا المرور الراقــي

تحية لروحك نسمات الفجر
كن بخير أخي
 
