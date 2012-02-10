قصائد باللهجة الجزائرية ..بصح قصائد وعليها الكلام..

S

souhila_95

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
هذه قصيدة فكاهية ولكن معبرة
كلماتها باللهجة الجزائرية
جميلة جدا
ان شاء الله تعجبكم انتم أيضا

****

كلمات القصيدة




نصحوني مرة صحابي بالزواج ... و قالولي بركاك من التعواج


راهي رايحة تديك المواج ... إذا بقيت في العزوبية


بقيت نطلع في الحساب ... و لقيت كلامهم صواب


و في الغد بعثتهم نواب ... يطرحوا لأهلي القضية


بابا وافق في الحال ... و قال نجيبوا بنت الخال


و يما جاها في البال ... يخطبولي وحدة بدوية


تفاهمنا على بنت المدينة ... قالو فاهمة ورزينة


راهي تمخمخ في الكوزينة ... وتطبخ طبخات زينة


عولنا وقصدنا الدار ... حاملين في يدينا النوار


ودرنا وحنا زوار ... قاصدين بنت معينة


الخال في بنتو شكر ويزيد ... قارية وما تركتش المسيد


وصحيحة كي الحديد ... بنت العلم والتربية


قلت واش هي الشروط ... راني صرت ليكم مربوط


ومالي عندكم محطوط ... ونزيدلكم الشهرية


قالي يا وليدي سجل ... 20 صباط باش تبدل


و 50 سروال مفصل ... و يكونو ضيقين شوية


وزيد كيلو ذهب صافي ... تجيبو وانت زاهي


والشنتوف ما هو كافي ... راني درت فيكم مزية


بنتي راهي غاية وشريفة ... ما تتركش يدها خفيفة


20 خاتم في القفيفة ... تحطهم في يدها هي


وسلسله غاليه ما تنساش ... والمليون لازم يكون معاك


والحايك مرمة لازم تلقاه ... وتقدمو لبنتي هدية


قالي يا السي موووح ... بلاك تنسى خيط الروح


باش يزيد لبنتي الروح ... تبقالك ديما حية


تشريلها عشر كباش ... والجاج مشوي ما تنساش


وزيدلها مترا قماش ... هادي حاجة رمزية


بنتي ما تضربش النشاف ... ومن الحمام تخرج بالتلحاف


وشعرها جيبلو حفاف ... وتزور sa mère كل عشية


الطفلة نطقت ملهيك ... يا بابا لازم تنهيه


يتركني نحكم فيه ... ويمشي معايا بالنية


قالي الشرط ما خلاص ... نقراو الفاتحة قدام الناس


قلتلو راني لباس ... ومنين نهرب يا خويا


درنا العرس نهار الخميس ... وكثر فيه الهراج والتهراس


المطرب يخلط على الناس ... والدرباكي يعفس تعفاس


والجمهور راهو نعاس ... والبراح يبرح شوية


جابو العروسة للبيت ... كي شفتها من الخوف بكيت


شعرها على الطابلة محطوط ... وراسها من الشعر مزبوط


رافدة معاها عشر قطوط ... تلعب لعبة هزلية


لقيتها مركبة قطع غيار ... شعرها وحواجبها ولشفار


و كي ضحكت كل شيء طار ... هادي ماركة عصرية


قالت لازم نبقى حرة ... ويماك لازم ترميها برة


وما تكثرش الهدرة ... أنا طفلة متحضرة


قلت يا امرة لازم تفهمي ... ترفدي حوايجك و اخطيني
******************
شــــــــاب راســــــــي
:sad::sad:
شاب راسي
ملي هجرت ناسي
ما قعد لي غير وسواسي
هولي، ضري و هواسي
فنات ذاتي
ملي خليت خواتي
بويا و أمّا و خيّاتي
في نهارما ننساه في حياتي
انشغل بالي
على ألي ما عذروا حوالي
و على الزين الغالي
البهجة بشموعها أتلالي
هاجوا افكاري
و ما عدت نداري
قصيتي، دمعتي و أسراري
و لا كتوبي ولا اشعاري
اتزعزع ساسي
في ذاك اليوم القاسي
ما صبت مينا و لا رواسي
تنسيني سقمي و باسي
جرات دمعتي
ملي جيت لغربتي
كبرت همومي و لوعتي
على فراق الدزايرو بهجتي
أتوحشت الآلي
التوشية، القصيدة و البروالي
فوق ذاك السطح العالي

في لبيار، الطاقارا و الرنفالي
وين أزهاري
الياسمين و الحبق قدام داري
وين غنى أطياري
تنحي عليّ الوحش و أكداري
حازنة حواسي
على القصبة و اكبر وسواسي
من باب الواد للحاسي
و من الغرب للشرق ماني ناسي
خليت جماعتي
تذكّر كلامي و ضحكاتي
بكات عيونهم على غربتي
و على حزني و على دمعاتي
خليت مالي
الجبال، الصحراء و رمالي
ما عرفت واش صرالي
يا ترى فاطن ولى منام في خيالي
هذي قداري
من عند ربي الباري
هو يشفي ضراري
و يزوّل لي غياري
****************
أنــــــا الـــلـــي كـــنـــت نـــايـــم عـــلـــى وذانـــــــي
واضـنـيــت روحــــي شــبــت والــزمـــان نـســانــي
بـعـد ربعـيـن خـريــف هـــا هـــو خـضــار جـنـانـــــي
والـقـلـب مـــا عـــدت نتـحـكـم فـيــه لبـعـيـد أدانــــي
غــــرام كـحـلــة لـنــعــاس عــلـــى غفــلـــة جــانـــي
مـــا صـبــت عـلـيــه ويــــن ذا عـجـاجــه اعـمـانــي
راح الـنـعــاس وطـــــال الـلــيــل عـلــيــا مـقــوانـــي
نتـقـلـب فـــي فـراشــي مـفـتـون مــــا نــــي هــانــي
قـلـبــي الـرهـيــف قـدامـهــا افـضـحـنـي وعــرانــــــي
عطشـان شتـا وصيـف اشربـت البـحـر مــا روانــي
يـــــا الـفــاهــم أنـــــا مــــــولا جـــرحـــي بـــرانـــي
جـــاي مـــن بـعـيـد فـالاصــل مـــا هـــو وهــرانــي
يــــا الــلايــم لا تــزيــد فـــــي عــذابـــي بـركــانــــي
حـبــي عـفـيـف مــانــي فــاســق مــــا نــــي جــــان
انـــــــا تــاريــخـــي نــظــيـــف ربـــــــي نــجــانـــي
مــن قبيـلـة الشـهـامـة والـنـيـف انـــا أبـويــا ربـانــي
انــا االأمــي عـمـري مـــا قـريــت شـوقـهـا قـرانــي
بـلـقـيـس جــــات بـالـخـمـيـس ريـحــهــا روحــانـــي
قـالــت يــــا ســاكــن الــــذات واك انــــت تـهـوانــي
تكلـم يـا الـفـارس يــا مــروض الجـنـون بــا حنـانـي
اعـــذرنـــي واحــــــط روحــــــك فــــــي مــكــانــي
لـــو ارفـضــت الـخـطـاب واش يـقـولـوا عـديـانــي؟
مـعــمــدة جـيــتــك الــيـــوم الــقـلــب مـــــا هـنــانــي
نـخـافــك تـسـمــع مــــن بـعـيــد وتـبــطــل تـلـقـانــي
مـحــتــمــة وجـــــــا ريـــــــح الـــشــــرق أدانـــــــي
يــا مــذوب الـنـار والحـديـد مـقـدرة علـيـك تنسـانـي
أدي مـفـاتـيــح الـقــلــب مــعـــاك يـــــا الـسـامـعـنـي
بـــلا مـــا نـتـكـلـم أنــــت مــــن زمــــان فـاهـمـانـي
أيــــوب وصـابـريــن شـاهــديــن عــلـــى حــزانـــي
بــــــلا بـــيـــك الــدنــيــا مــــــا هــــــي لازمـــانـــي
تـبـقـي أنـــت وحـــدك فـــي الـقـلـب يـــا المـالـكـنـي
ســيــرتـــك تــبــقـــى ديـــمــــا عـــلــــى لــســـانـــي
ســــــــاط الــــريـــــح وتـــكـــســـروا غـــصـــانـــي
هــــــذي قــســمــة الله وهــــــذا مـــــــا اعــطــانـــي
جـيــتــكــم ضـــيــــف يـــــــا شـــيــــوخ زمـــانــــي
اللـي مـا اداه الريـح اليـوم يديـه غــدوة كيـمـا ادانــي
فـــتـــكــــم فـــالــــديــــث خــلـــيـــتـــه بــلـــعـــانـــي
انــا عـمـري مـــا بـكـيـت ذا غـــرام مـريــم بـكـانـي
نـخــتــم بـالــصــلاة هـــــذا الـحــديــث الــوجــداني
لي ما يهزه فراق لحباب و ما يضحي يتسمى أناني.
**************
قصيد
هاض الوحش عليا
هاض الوحش عليـــــــــا *** هاض الوحش عليــــــــــــا
أنايا براني غريـــــــــــب *** لا من سال عليــــــــــــــــا
هاج الوحش عليا وجـــار *** نبكي في الليل مع النهـــــار
الدمعة تجري كالامطــــار *** عن خدي مجريـــــــــــــــا
عقلي بهواها راه طـــــار *** خلاتني يا خوايـــــــــــــــا
عقلي بهواها أوَيَّـاك راح *** باقي عابد غير النــــــــواح
نبكي كل مسا والصبـــاح *** ودموعي مجريـــــــــــــــا
نتفكر أمام المـــــــــــلاح *** حبها راش عليـــــــــــــــا
طال الضر ولاَّلي طبيب *** نتوحش خيال الحبيــــــــب
أنا نهوى غصن الرطيب *** نيرانه مقديـــــــــــــــــــــا
باقي هايم وحدي غريــب *** ما ولى شي ليــــــــــــــــا
ناره في القلب راها اقدات *** من تفكار امام البنــــــــــات
من نهواها راها مشــــات *** لاكن بلا سيـــــــــــــــــــة
صبر القلب اللي جفـــات *** يا عالم الخُفيــــــــــــــــــا
نطلبك يا ربي الحنيـــــن *** راني من ذا العذرا مكيـــن
حبها في حشايا سْكيـــــن *** مكوي كم كيــــــــــــــــــا
من حبي ضيآ الجبيـــــن *** الغزالة الهمّيَـــــــــــــــــا
يا ولفي زايدني جفـــــاك *** وأنايا صابر نرتجــــــــاك
الغرار يضوي من بهاك *** والشفة عكريــــــــــــــــا
سبحان الله اللي انشـــاك *** زين العذراويــــــــــــــــا
الخد احمر يا سامعيــــن *** فيه الورد مع الياسميـــــن
حواجب نونين متعرقين *** سلبوني يا خوايــــــــــــا
نشكرها عن طول السنين *** ما دامني في الدنيــــــــــا
نشكر مرقوم الحــــــــزام *** ما دامني حي على الدوام
نشرب كيسان من المــدام *** في رضاها الهميــــــــــا
ابن مسايب قال الكـــــلام *** على الشريفة الحسنيــة

نتمنى تعجبكم وستأتي التكملة ....:rolleyes:



 
يا حسراه عليك يا الدنيا

يا حسراه عليك يا الدنيا فيك حكاية وحكايات
ساميني وقعدي حدايا واحكيهم لي بثبات
علاش هكذا حاقدة وسمية ظلي تبدلي في الصفات
تعذبي فيا غير بشوية عييت من عذابك براكات
تلعبي بيا والا معايا جاوبيني علاش هاذ السكات
قالوا لي عليك مسرحية وانا المسرح سكن لي في الذات
التذكيرة خلصتها غالية ديت معايا شي وردات
دخلت للقاعة صفقوا علي طلع ستار والضو طفات
لقيت روحي في تمثيلية والديكور خوف ودعات
طمعتيني ودرتي علي عندي جدي بالصحبات
...................
شحال من سلطان كان في دنيا جيوش الامر وطيعات
مال وعز قصور وسرايا العسة عليه بالالوفات
غفل غفلة تقلبت الحية فليلتو مالقى وين يبات
وكلتي فلان عسل وفاكية وفلان شمختي لو الفتات
فلا قلعتي لو الذرية وحياتو من الفرحة خوات
فلان طلق مرتو المسكية زعف كي جابت لو البنات
.....................
المسجون يرجى الحرية بالدقيقة يحسب لوقات
الشهار يحلم بالشهرية يا حليلو مولا وليدات
كبدة لميمة مشوية على واش سهرت واش ربات
على وليدها بدل الجنسية عجبو زين الروميات
خلى يماه وحدانية من الحرقة والبكا تعمات
باش يبين الرجولية بعث لها زوج محرمات
.......................
نها كانت الدنيا دنيا الوالدين علقوا لهم شيعات
اليوم الوالدين راهي مرمية في مراكز الشيخوخات
انتي دنيا يدك زهرية انا يدي فيه الكيات
مع الواقف درتي جمعية سماها دخلات وخرجات
القليل بعثتي لو خطية جا يصلي تلفت لو الصلاة
كي سلم انسى التحية وكي تحى نسا زوج ركعات
...............
المال فاني والعظام راشية فاتت جناس وتمحات
اللي كان تاقي ودار النية طاع ربي وشد في الصلاة
درجته في الجنة عالية صفة الجنة درجات
والشاقي يمضي النهاية ذاتو بالنار تكسات
جلدة رايحة وجلدة جاية يظل يبدل في الجلدات
نصيحتي نتركها التالية باش نختم بيها لبيات
..................
دعوة الوالدين رسمية منهم الشر والخيرات
الهنا كنز والصحة غالية والباقي كله كذوبات
ياسين ارسلها تحية وامنضى فيها بشي دمعات
بعثها كما مسعودي برية قراها قيتار وألات
والصلاة على نور عينيا سيد الخلق يا سدات
شكون اللي نجا منك يا دينا غير اللي طلقك بالثلاث
*******************



يا بحر الطوفان
كلمات وتلحين
محمد البجي

يا بحر الغمق ماذا أديت رجال او نسوان
شابات وشبان
صبيات وصبيان
من ألي أديت وخيّ بسفينته مابان أولي
يا بحر الطوفان

من ألي خرج في الصباحية
ما رجع شي في العشية
سولت أحبابه البحر ياء
حتى خبر عنه مابان
يا بحر الطوفان

من ألي غدا عليا وغاب
لا خبر لا من رد جواب
بقيت نقاسي في عذاب
متحيّر حيران
يا بحر الطوفان

من السفينة ظهروا شي لوحات
مرفوعين فوق الموجات
شفتهم شكيت حبيبي مات
أرحمه يا رحمان

لوكان مات بين يديا
نبكي ونبرا من الكية
نشوف قبره بعينياء
تطفي لي النيران
يا بحر الطوفان

كل جمعة نزور الموجات
ندي معي شي وردات
نرميهم على الحجرات
هذا وعد الرحمان
يا بحر الطوفان
*********************
السلام عليكم
هي قصيدة باللهجة الجزائرية للشاعر الجزائري الشاب "فيصل" منقولة من حصته"قصة وقصيد"

يا للي سألتني عن الحب = و قلتلي بالله خويا وعلاه
ما تحاولش كاش ما تكتب = وتقولي برك وين نلقاه
عييت نقلب شرق و غرب = وين يقولولي نستناه
لقيتو كامل كذب في كذب = ما تلاقيتو ماعرفت معناه
لا قريب و لا صاحب = و لا حبيب نعيش معاه
حياتي كامل و أنا نجرب = واحد ما لقيتو يسواه
مانيش فاهم هذا القلب = و كأنه ضد مولاه
يحب يشقى يحب يتعذب = يحب الواحد لي ينساه
و ساعات تلقاني نحب = لي يكرهني نجري موراه
و لي يحبني و ليا يقرب = نهرب عليه مافهمتش علاه
حاول خويا كاش ماتكتب = الجواب راني نستناه
راح نحاول باش نجاوب = و ماراكش وحدك حاصل لله
هو الحب هكذا يحب = يجري و يطوع مولاه
مايفيدوش معاه تجارب = ما يفيد ملك و لا جاه
شحال طوع من محارب = و حسرة شحال من فارس بكاه
و جيت لعندي أنا نجاوب = و الله ماراني فاهم علاه
راح نديرلك واش راك تطلب = على ما نظن و العلم لله
أنت قلبك راه مخرب = و ما راكش عارف حتى وين راه
دير في بالك هذاك الحب = لي يهرب و أنت تجري موراه
و لما يجري و أنت تهرب = عمرك ماتقعد معاه
على خاطر هذا لعب = مديور للي يتبع هواه
ما تنال منو غير التعب = ديرو كيما خيالك و انساه
فرغ قلبك و عاود رتب = و خلي عقلك يخدم معاه
و قبل ما تحب لازم تحسب = باش كي تمدو تمدو لمولاه
هيا نبداو من أول حب = ….أول حب هو الله
لي عطاك هذاك القلب = لي راك تحوس باش تملاه
و لوكان ليه تقرب = أقرب منك رايح تلقاه
ماشي كيما الحب لي يهرب = و انت تبقى تجري موراه
و بعده يجي ثاني حب = هو حبيبنا و حبيب الله
عليه الصلاة و السلام تعب = باش وفرلك الدين تقراه
حبو علي و عليك واجب = سعدو المرء للي بغاه
المرء يحشر مع من يحب = تخيل روحك قاعد معاه
و من بعد ثالث حب = أنه الواحد يحب يماه
تسع شهور و هو يتقلب = و هي مسكينة تتقلب معاه
سنين و سنين و هي تتعذب = وين يطيح يلقاها حداه
حتى نهار يولي شايب = يبقى طفل في عيون يماه
و من بعدها رابع حب = أنو الواحد يحب باباه
لأنه خرج من بين الصلب = و الترائب لي جواه
شحال شقا و شحال تعذب = باش كبر و باش رباه
دير في بالك كل ما تمد = أنت و مالك ملك له
و من بعد خامس حب = هو الشريك لي تعيش معاه
دير في بالك نهار تتحاسب = نصف الدين هو تلقاه
تعيش معاه بلي كتب = و تتقاسمو كل شي نتا وياه
و تتعاشرو و معاه تنجب = طفل صغير لعقايب تلقاه
و هذاك الطفل سادس حب = ماتحبش ولد دون سواه
سبعة داعب و سبعة أتعب = و سبعة صاحب دور معاه
و من بعد يجي سابع حب = من رحم واحد نتا وياه
خوك خوك لايغرك صاحب = حتى الصاحب في الشدة تلقاه
و من بعد الصاحب الأقارب = و الجار لي تسكن حداه
و من بعدهم تقدر تحب = كل مومن في طريقك تلقاه
و المريض لي راه يتعذب = دقيقة واحدةاقسمها معاه
طل عليه إذا كان تحب = ربي سبحانه ثم تلقاه
و اليتيم لي فقد الأب = ولا حتى فقد يماه
مسح على راسو و بدا تحسب = في كل شعرة أجر تلقاه
و الفقير للي ما كسب = و لي ما لحق حتى قوت عشاه
واش راك تاكل واش راك تشرب = يالوكان خبزة اقسمها معاه
و زيد و زيد و لوكان نحسب = ما نيش رايح نحبس لله
يا لي مبحر شرق و غرب = و مخلي كلشي موراه
و يا لي سألتني عن الحب = بالنسبة لي هذا معناه
و إذا ما عجبكش الله غالب = روح تحوس وين تلقاه
******************
التكملة....



 
القصيدة تغنى بها عبابسة والد فلة ورابح درياسة وخليفي احمد


عزوني يا ملاح في رايس لبــنات
ســــكنت تحت اللحود ناري مڤديا
يــاخي أنـــا ضريـــــر بيا مـــا بيا
قــلبي سافر مع الضامر حيزيــــه
يا حصراه على قبيل كنا في تاويل
كي نوار العطيل شاو النقصــــــيا
ما شفنا من أدلال كي ظل الخيال
راحت جدي الغزال بالجهد عليــــا
وإذا تمشي أقبــــال تسلب العــقال
أختي بــاى المحال راشق كمـــــيا
طلقت ممشوط طاح بروايح كى فاح
حاجب فوق اللماح نونين بريـــــا
عينك قرد الرصاص حربى فى قرطاس
ســورى قيـاس فى يدين حربيا
خدك ورد الصباح و قرنفل وضاح
الدم عليه ساح مثل الضوايــــــــــا
شوف الرقبة خيار من طلعة جمار
جعبة بلار و العواقد ذهبيــــــــــــا
فى بازر حاطين أنصبح فى الزين
واحــــــنا متبسطين فى خير الدنيا
نصبح فى الغزال انصرش للفـــــال
كالى ساعي المال وكنوز قويــــــا
ما يسواش المال نقحات الخلخــــال
كى انجبي للجبال نلقى حيزيــــــــا
تتسحوج فالمروج بخلخيل تســـوج
عقلي منها يروج قلبي وأعضيا
فالتل مصيفين جيـــنا أمحـــــدرين
للصحراء قاصدين نا والطوايــــــــا
الأجحاف مغلقـــين و البارود إنــين
الأزرق بي يمين ساحة حيــــــــزيا
ماذا درنا أعراس لزرق فى المرداس
يدرق بي خلاص في روحنيـــــــا
تاقت طول العـــــــلام جوهر فالتبسام
تمعني فالــــكلام و تفهم فيــــــــا
بنت حميده اتبان كى ضي الومــــان
نخلة بستان غى وحدها شعويــــا

زند عنها الريــح قـــلعها فالــــــميح
ما نحسبها أطيح دايم محضيــــــا
في واد أثل نعيد حاطين سماط فريد
رايسة الغيد ودعتــــــني يا خويـــا
في ذا الليلة وفــات عادت في الممات
كحلا الرمقات ودعت دار الدنيـــا
خطفت عقلي راح مصبوغة الألماح
بنت الناس المـــلاح زادتــني كيـــا
حطوها في لكفان بنت عالي الشان
زادتني حمان نفضت مخ حجايـــــا
حطوها في فنعاش مطبوعة الاخراس
راني وليت باص واش إلي بيـــا
في حومتها أخراب كي نجم الكوكاب
زيد أقدح في أسحاب ضيق العشويا
كثرت عني هموم من صافي الخرطوم
ما عادتش أتقوم في دار الدنيـــا
ماتت موت الجهاد مصبوغة الاثماد
قصدوا بيها بلاد خالد مسميـــــــــا
عشَّـات تحت الألحاد موشومة الأعضاد
عــين الشـراد غابت على عينيا
أحفار القبور سايــــــس ريـم الـــقور
لا تطيحشي الصخور على حيزيا
قسمت لك بالكتاب وحروف الوهاب
لا طيح التراب فوق أم مرايــــــــــا
لو تجي للعـــناد ننطح ثلث اعقـــاد
نديها بالزناد عن قوم العد يـــــــــــا
واذا نحلف وراس مصبوغة الأنعاس
مانحـسب شي الناس لو تجي ميا
لو انتجي للزحـــــــام نفتن عنها عام
نديها بالدوام نابو سهمـــــــــــــيا
كي عاد أمر الحنين رب العـــالمين
لا صبتلها من أين نقلبها حيــــــــــا
صبري صبري عليك نصبر أن ناتيك
نتفـــكر فيك يا أختي غير انتيــــــا
عودي في ذا التلول رعى كل خيول
واذا والى الهول شاو المشليـــــــــا
ما يعمل ذا الحصان في حرب الميدان
يخرج شاو القران أمه ركبيــــــا
بعد شهر ما يدوم عندي ذا الملجوم
نهار ثلاثين يوم أوراء حيزيـــــــــا
توفى ذا الجـــــواد ولى فالأوهـــــاد
بعد أختي مازاد يحيا في الدنيـــــــا
صدوا صد الوداع هو وأختي قاع
طاح من يدي صراع لزرق آدايا
رب أجعل الحيـــاة وراهــــــم ممات
منهم روحي فنات الأثنين أرزيا
نبكي بكي الفراق كي بكي العشاق
زادت قلبي حراق خوضت مــــايـــــا
يا عيني واش بيك تنوحي لا تشكيك
زهو الدنيا بديك ما تعفي شي عليا
زادت قلبي عذاب مصبوغة الأهداب
سكنت تحت التراب قرة عينيـــــا
نبكي والراس شاب عن مبروم الناب
فرقة الأحباب ما تصبر عينيـــــا
الشمس إلي ضوات طلعت وأتمسات
سخفت بعد أن ستوات وقت الضحويا
القمر ألي بان شعشع في رمضان
جاه المسيان طـــــلب وداع الدنــــــيا
هذا حكم الإله سيدي مولى الجاه
ربي نزل قضاه وداى حيزيـــــــــــــا
صبرني يا اله قلبي مات ابـــداه
حب الزينه أداه كي صدت هـــــــــــيـا
تسوى ميتين عود من الخيل الجيد
ومية فرس زيد غير الركبيـــــــــــــــا
تسوى من الابيل عشر مايه تمثيل
تسوى غابة النخيل في كل الدنيــــــــا
تسوى عرب التلول والصحرا والزمول
ما مشات القفول عن كل أثنيـــــــا
تسوى اللي راحلين واللى فالبرين
تسوى اللى حاطين عادوا حضريـــــا
تسوى خيل الشليل و نجمة الليـــل
في أختي قليل قليل طبي ودوايــــــــــا
نستغفـــر للجليل يرحم ذا القليـــل
يغفر للى يعيل سيدي وملايــــــــــــــــا



عــــزوني يا أسلام في ريمة الاريام
سكنت دار الظلام ذيك الباقيــــــــــــا
عــزوني يا أصغار في عارم الأوكار
ما خــــلاَّت غير دار قعدت مسميــــا
عزوني يا رجال في صافي الخلخال
داروا عنـــها حيــال لسا مبنيــــــــــا
سعيد في هواك ماعادش يلـــــــقاك
كي يتفكر أسماك تديه أغميـــــــــــــا
اغفر لي يا حنين أنا والاجمعــــين
راه أسعيد حزين به الطوايــــــــــــــــا
أرحم مول الكلام واغفر لأم عــلام
لاقيهم في المنام يا عالي العليـــــــــــا
يا علام الغيوب صبر ذا المســـلوب
نبكي بكي الغريب ونشف العديـــــــا
ما ناكلش الطعام سامط في الافــوام
واحرم حتى المنام عـــــلى عنيــــــا
بين موتها والكلام غي ثلاث أيـــام
بقاتني بالسلام وما ولات ليــــــــــــــا
تمت يا سامعين في الألف وميتين
كمَّـل تسعين وزيد خمسا باقيــــــــــــا
كلمة ولد الصغير قلنـــــاها تفكيـــر
شهر العيد الكبير فيه الغنــــــايـــــــــا
في خالد بن سنان بن قطون أفـــلان
قــــال ع اللي زمان شفناها حيـــــــــا
قلـــــــــبي ســـــافر مع ألأضــــامر حــيــزيـــا
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ما بقاتش رجلة في هاد الزمان

كلمات الاغنية

ما بقاتش رجلة في هاد الزمان
ما بقاتش الكلمة
غير كترت الهدرة باللسان
وفعايل معدومة

خارج من دارو كي تشوفو تنحلع
يظهر في نيابو يزهر كي السبع
يقول من عندي ومن بعدي تنقطع
ما قنع في حياتو عمرو ما شبع
يجي عندك كي تكون فالوسع
ونهار تدياق عليك تقول ما سمع
قال كلمة واليوم عليها رجع
طاح قدرو فالحومة

واحد باقي ساكت تقولشي مخاصم
يقول انايا نتكلم غير كي توالم
ما نفع روحو ولا غيرو بشي كلايم
الباطل صاير قدامو بالعرارم
ادا نطق وتكلم يهدر كي الحاكم
ناس بكري شطحت ورمات المحارم
وين تبانو انتوما

يربع فالمشية رجلاوي حذر
يقول انايا نمشي غير بالقدر
عايش بالحيلة عام واتناش شهر
ما يفرق بين اليابس والخضر
بين الامة يرفع صوتو بالجهر
ادا تحطو وسط الشهدة يعود مر
عينو تلعب من فوق لتحت كي النسر
ما يقادرش الحرمة

يبرم في شلاغم ومهيل الرواح
ادا تصبح عليه ما تشوفش الربح
يالطيف
في وجهك يضحكلك منو تستراح
كي تغيب في ظهرك يشير بالسلاح
تقول زاوش قرمود مقابل السطح
ولا ذيل السردوك يميل مع الرياح
يالله استرنا من القوم الجياح
خود بالحق فالامة
مازلت التكملة

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ابيات رائعة اليك مني هذه
ماذا وماذا وماذا .........ماذا تلوموا عليا
اختي نحب ونبغيك .......وانت زهوي في الدنيا
بويا وما قلت بويا .......غايضاتني غير موتو
شعلوه بالنار تقدي ..........في الحين سلو عنوقو
اختي ويا اختي ..........راقدة من مرضها يبكي
الناس رايحة لمكة .........وانا في داري نبكي
عيني يا عيني .........عيني بكات ملي شافتو
وقلبي خويا تكوى .......واش يطفي جمرتو

علبالك هذي الابيات من ترث عائلتنا عمتي الكبيرة هي الي الفتهم الله يرحمها هي ابيات طويلة بزاف اتمنى ان تفهميها جيدا
 
الان قصيدة رائعة بل من اروع القصائد اللتي لا تنسى
من التراث الجزائري ياديها الشيخ عمر الزاهي في حفلاته الخالدة



مال قلبي

مال جفني يبكي بالدمع ليل ونهارومال جفن حبيبي صاهي من دموع

مال عقلي يا ربي من جوارحي طار مال عقل حبيبي ما هزتو قلوع

ما جسمي نحيل حتى صفار وخضار ما جسم حبيبي ما برداتو بدوع

مال صمعي طايح في الحضار مال سمع حبيبي لا هواء ما يطوع

مال من قسم قلبي من سيوف واشفار-*-حاز عقلي ورمى ذاتي بلا رجوع

----مال اوراقي سقطت من ليعة الفراق ومال اطياري سكتت من بعد اغناها

ما ابحوري نشفت من شدة لحراق ومال ارياحي سكنت من هز هواها

مال نجومي غربت من بعد الانشراق ومال امطاري صحات من مكان سماها

اسباب اللي فنيت هو حسن بهاها

مال تخمامي من عاشق المحاسن طوال مال سهر عيوني من وحشهم طايل

مال وجدي حازن وسط الضمير مازال مال سلواني من نار الفراق زايد

ما جمري اوقد بين الضلوع شهال ما طيري في شبكة الباهية حاصل

مال بدري غايب هذا شحال ما زار ما فجري طالع ويزيد في الطلوع

مال برقي ورعودي كا يزن الازرار مال لهبي ساكن في مداخر الضلوع

مال من قسم قلبي من سيوف واشفار-*-حاز عقلي ورمى ذاتي بلا رجوع

---مال قلبي حديد في يد الحداد بالزبرة واللهيب والمعوان ينوي

مال عقلي طايح في بطايح الاوهام عطشان وبحور عطشو لا ترويه

مال قلبي مسلول بسلاسل واقياد لا طالب ولا طبيب بدواه يداوي

نسال على الحب يا الفاهم يداوي

ما يعلم بحالي الا الكريم وحدو رقيب على حالي هو الحكيم واحد

قدر علية المولى كيف اراد وعدو لا محنة في من قلبو حديد جامد

رضيت باحكامو وانا مملوك عبدو شيء من ودي في المكتون شان نوعد

سلط علية عيون وسيوف واشفار قد غصن اللياس والمياس في الفروع

السوالف زادولي لمشاوري جمار وين ما صليت انصلي بلا خشوع

--- مال من قسم قلبي من سيوف واشفار-*-حاز عقلي ورمى ذاتي بلا رجوع

ليمن نشكي بليعة سيف الجراح زادلي من هواه جرة عن جرحة

ليمن نشكي بالقرايح والتجراح يعذرني ولا يلوم في شمش الضحى

ليمن نشكي كون شاعر فصاح ونحكي في المساء واللي والصباح

لو شكيت بنيران قلبي يذوب الحديد الجبال تريب وسم الحجار يمضى

لو شكيت للاطيار يجاوبو بتغريد لوراق تسقط وزهر اللقاح يصدى

لو شكيت للعيون يبردو بتبريد المعادن والويدان والبحور تبدى

لو شكيت للوحوش يشفعو الفقار لو شكيت للنخلة بسوابق الوعود

لو شكيت للغراب يشيب يا الحضار لو شكيت للحمام تريب بالخضوع

مال من قسم قلبي من سيوف واشفار-*-حاز عقلي ورمى ذاتي بلا رجوع

---لو شكيت للسماء يعطل بالسيل من بعد الجبد الطويل تسرف الامحاني

لو شكيت للفلاك بهم طويل تعذر من حالتي ومن تعب هوالي

لو شكيت للنجوم حين تميل توقف من سيرها وتصغى لماقالي

انايا في اللهيب وحبيبي سالي

لو شكيت للنسوان يبكيو كالوديان على محنتي ونيران قلبي وبدور السما

لو شكيت للباكم في ساعتو تكلم بالسراعة واللسان الفصيح والزعامة
**********
القهوة و التاي

القهوة و التاي يا الفاهم
دخلوا مداعيين للقاضي شو صباح
قالوا له يا حاكم القدر
تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة

***

لأنك قاضي بلا دراهم
لا تقبل شي كراء ولا تعمل شي مزاح
حكمك من مولاي بالنصر
و أعطاك الله من احكامه الجليلة
قال: آتوا بكلامكم ثم
واللي عنده شي اخبار غير يعيد ويرتاح
واللي له الحق ينتصر
واللي مغلوب ياك يرضى بالقيلة

انطق التاي للحاكم
قال : أنا اليوم عاد شرابي مباح
ما نشبه شي حالة الخمر
شربوني جميع الناس التفضيلة
نشفي من هو عليل ساقم
شربي للملاح فيه الراحة والراح
في شي ريحة من العطر
مع النعناع مخلط بالزنجبيلة

في شي حكمة للألم
جميع اللي لقيته داخل في الاشباح
نزول الضر و الكدر
و نهبط جميع الماكلة االي ثقيلة
في زهو البال و الكرايم
الطلبة مخلطة والعلماء الفصاح
والبراد يشلوش النظر
و الكيسان ظراف زادوا لي تشعيلة

و البقراج بحال الصوارم
و الصينية على كراسي عيدان ملاح
و البابور يفور بالجمر
و الشمع يضويوا كثير في هذه الليلة
شربوني الاشراف و الكرايم
اهل السر العظيم و الأولياء الصلاح
اهل الزهو والناس والقدر
ذوك اللي قاع ما فيهم تبديلة

و انتي كيفاش يا الخادم
ضحيت تضادي لون الوان الوضاح
ما لك جاوبيني بالجهر
ياك انت غير خديمة قليلة
ما فيك لا نشوة ولا نسايم
يغيظوا فيك الفناجل همة و شباح
يواتيك فناجل الحجر
وإلا قدوح الطين موزون بكيلة


قالت له : جزاك يا الشاتم
قصر من الكلام والا تتسمى مباح
انا اللي طبي مشتهر
نبري المريض من علاله الطويلة
نشفي من هو عليل ساقم
نبري من علايله من ضره يرتاح
نبري من الصداع والسطر
والسهرة تكون للنوم الطويلة

كيف يكثر السهر يا الفاهم
ما يبقى من يساومك في سوقك براح
توالم للبعير والبقر
ياك انتي حشيشة مصبوغة كالنيلة
مر كما الحنضل في الفم
لو ما السكر ما يشربه حتى الصراح
جميع اللي يشربك ينقهر
و انا طبي نعالجه بالتحليلة

قال القاضي كي تكلم :
يزيكم يا كرام قاع دواكم نجاح
لكن التاي خصايله كثر
ياك انتي رخيص سومك وسهيلة
التاي نزاهة مع الكرايم
الجلسة تزيد فيه همة و افراح
خلقه ربي كامل القدر
و اعطاه الله حسن الصورة الجميلة


صلى الله على النبي وسلم
و على آله مع اصحابه الصحابة الرجاح
عمر وعثمان و بوبكر
انصار النبي مع على بو تفضيلة
نتوسل للغني الدايم
باهل السر العظيم والأولياء الرجاح
تغفرلي وجميع من حضر
وتنصرنا جميع في هذه الليلة
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
قال نبيلة شباح:
ابيات رائعة اليك مني هذه
ماذا وماذا وماذا .........ماذا تلوموا عليا
اختي نحب ونبغيك .......وانت زهوي في الدنيا
بويا وما قلت بويا .......غايضاتني غير موتو
شعلوه بالنار تقدي ..........في الحين سلو عنوقو
اختي ويا اختي ..........راقدة من مرضها يبكي
الناس رايحة لمكة .........وانا في داري نبكي
عيني يا عيني .........عيني بكات ملي شافتو
وقلبي خويا تكوى .......واش يطفي جمرتو


  • علبالك هذي الابيات من ترث عائلتنا عمتي الكبيرة هي الي الفتهم الله يرحمها هي ابيات طويلة بزاف اتمنى ان تفهميها جيدا
إضغط للتوسيع...
  • فهمت الله يبارك ماشاء الله كلمات مؤثرة ورائعة الله يرحمها ويوسع عليها شكرا على الاضافة :re_gards:
 
شاب الراس من عجائب القصائد الجزائرية لطولها وجمالها بقلم جلول جلولي

شاب الراس وذرك تبياض اللحيـة ...وياقلبي ماتلانا فى الصغر مقــــام
صغري كله ضاع من بيـن أيديـا... وحتى كبـري ذرك يمشي كالمنـام
ماوجدت أعــوين نديه معــايا... ولاسبقت عـوين نلقـاه القــــدام
سامح فــي فرضي المكتوب عليا... وأنزعك فـي الضامنة لي بالتقســام
كل أنهار يفــوت محسـوب عليا... وانيا زاهي مــاحسبت أحسـاب أيام
مـاشي واعد الآخرة غي بيديـا ...كي نوصل نلقى ذنوبي بالعــــرام
أي قلبــي أجلس بيــن أيديـا ...وأيا ياقلبـي أنعيـد عليـك أمنــام
تخلينى مـرتاح في هـذا الدنيـا... وعـايش متهنــي ومابيا تخمــام
وعلى غفلة أصبحت طايح فالوطيا ...بعد أن جسمي طاح ونهـدوا لعظـام
حضروا نـاسي قاع ولحق غاشيا ...والحبيب ليـزورني يخـرج تمتــام
راحو يجــروا لطبيب وجـاليا ...وبعــد فحصني قال غير على ليـام
حتـى واحــد مابغى يسمح فيا... وطمعـــوني نبــرا وتجدد لعوام
واحـد ماشي طامـع يسبب لـيا ...ولاخــر باغيني نداوي فـي حمـام
واحد قـــال أدواه ذا عند الأوليا... واحد ثانــي قال ذا يشفيه الحجـام
وأنا يا من المرض درقــوا عينيا... ومن الحمى أدقول رانـي فـي الحمام
في ركنة مطـروح ويرقـــو فيا... مانتحــرك مانطيق نـرد أســلام
وسهــل ربي خفف المـوت عليا ...وأخرجت روحي من الصدر كخيط قيام
خرجت روحي مشــات ماترجع ليا ...وأبقى جسدي مايرد لحــد كـــلام
صبحــوا ناسي من فراقي بكايــا ...وأنقلب حوشي من الـزقا والحال غيام
يــاك أولادي بكــاو بالدم عليا ...وقالــوا بعده ماتـلا للعين تنـــام
المــازوزي مسكين ماعارف حيا ...يجري وســط الناس ووجـهة بسام
من حاله صديت فــي قلبـي كية... غير صغير علـى تلاثة خصص عام
مـوالف غير أنبـان يدهكــل ليا... يقعــد عنـــدي نلعبـه حتى ينام
ومع الخرجة يـاك يتشلبــط فـيا... يبـغـيـني نـديه وانـأيـا خــدام
كـي نرجــع نلقـاه يتسنى فيـا ...ومانســلك مـن قصته غيـر إذا نام
وهــاراني صديت وتركت الدنيـا... وهـذا اللـيلة يا وليـدي ويـن تنـام
أم أولادي أرغـات فـي وذنـي ليا... وكثـر أرغـاها يـاك فتتـلي لعظام
تـبكي بكـي أهبـال وتنـق علـيا... لـوما شــدوها أروحوا قـاع أتوام
ياخــداع أمشيت بالـزهـد عـليا... مـاقلت علـى خيـر ماقلت السـلام
غيـر البـارح يـاك ناديت عليا ...قـلتلي كـي نبرى أروحـوا للحمام
غيـر البارح يـاك ضحكت عينيا ...وقـلت أنا مازال نطمـع في ليـام
وثـــرنتك خــداع وتزلبح فيا... عيب عليك وعار هاذ الشي وحــرام
أصبح دمعي على خدودي جـرايا ...وأصبـح قلبي كيشة فــي يد اللحام
ياخــداع أهديتني لمــن بـيا... واش تسـال خليلتك فـي هذا العـام
ياخــداع عــلاه صديت عليا... يـاخداع عـــلاه تهـدالـي ليـتام
يازهــرة قلبي وقــرة عـينيا... ياعــز الكبــدة ويـاميرة لـريام
يــاك مضاري فيك نلقى العزمية ...او وقت الحـزة غير بخيالــك نقيام
وكنت كـالوردة في قلبي غي هيا ...وكنت كـي القمرة في ليلي كي يظلام
كنت خير عشير فـي العشـرة ليا... وياعــزي مافيكشي حاجـة تتـلام
وكنت راحـــة بال وركيزة ليا ...وكنت شمس ربيع كي جوي يغيــام
كنت مــاكنت فــي الدنـيا ليا... عمر اللــي كنتيه مـايكفيه أكــلام
ويـاك مضاري بيك عندك عقليا... واش صــرالك كيف خلطتي لكلام
خــافي ربي لاتـنوحيش عـليا... يــاك الموت امحتمة مـاكان أدوام
ماهي أزهر أنقول طاحت غي فيا... ماهي مـال أنقـول نتسلف غي عام
مـاهي بيدي نقــول نديك معايا... ولاهي بيدك تقسمــي عني ليــام
ياهــولي نوصيك إيـلا كنتي ليا... هاذ الويغش لا تلــوميهم بـكلام
المــازوزي نبغــيه كيما عينيا... وبعد فراقك خايــفه يحضى يتــلام
غــدوة حين يفيق ويقــول بايا... قــولي لـه مازال في الخدمة خدام
ويلا حســوه طــول البكي عليا ...وريلـه تصـويرتي يضحـك وينام
أورانــا متســامحين يالوخيا... نطلب ربـي يصبـرك فـي هذا العام
نطلب ربــي مايــوريك بليا ...نطلب ربـي يحفضك مـن كل حرام
أوراني راضيك مــادمت حـيا ...وأرضاي عـني لا تحافيني بـكلام
خـلينى نلهى بمــا سـاير بيا... وخــليني نمشي مهني لا تخمــام
جــابولي غسـال واتكـلف بيا... يـاحســرا ه أنـا مـوالف بالحمام
عـرا جســدي ماهدا فوقي حيا ...وغسلني من الراس حتى وصل لقـدام
بعـد أن غسلني جابـلي كفني ليا ...أقطيعة بيضة مايسـاومها ســـوام
يـاذ الخلق عـلاه تتمسـخر بيـا... ياك مــوالف كسـوتي فيـها لكمام
أمــوالف سبـاط كـاسي رجليا... تهــداني لـياه حـافي مـن لقـدام
واين السروال والقمجــة الغربيا... وين الجيب اللــي متــن التـزدام
نــرجا فيه يــرد مارد عـليا... واثـرنته أنـــا تلف عـني الكـلام
فــالوقت المعـلوم أتجمع غاشيا... مـاتسمع ضحـكة ولا تخزر تبسـام
ويـــادلالي لا تعيــدوش عليا... ومع الخرجة ماصار في حربة ليتام
المازوزي مسكين طايح في الوطيا ...ولامن خـاف عليه مـن كثرة لقـدام
وثرنته مخلــوع مــافاهم حـيا... ماهو يبـكي ذا الطفل ماهو بســـام
غير يصحــح لاغنا يخــرج فيا... وانيا ملمـوم فـي كفني تلمــــام
ياعظيـمي نســوه بالهــدرة فيا... وخلوني نمشي الحال قصد ظـــلام
وما دارو لبزوز بالبـــكي حذايا... ومـــادارت بخـدودها ميرة لريام
ياحســـراه وصــايتي والعقليا ...وياحسراه على أختي زهرة ليـــام
كي المجنون تنوض وتطيــح عليا... وموعرها ببكــى ومقسحها بكــلام
ياجـلول عــلاه تستشفى فيــا... ماني زوجـة خاينة مادرت أحــٍرام
وأمــوالف عند الباب تتلـفت ليا ...أومحــلاك بنظرة أومحلاك أبتبسـام
وأتســولني ناقصـتنــي حـيا... وبــاه نرد عليـــك يتلفلي لكـلام
جيب الخضرة ولاتجـيب زروديا... ولاتنــسى لتاي لاتنـسى لــيدام
ولاكـانش ديسير للبــز أشـويا ...وأخبــرني مرقة أغدانا ولاأطــعام
وأجـيب أحبيبة مسكتة في يدك ليا... أوخـلي ليا بــاه نمشي للحــمام
ياخـــداع اليــوم ماسلت عليا... ورحــت مغطي مـابغيت ترد كلام
حـــرمت النعـمة مع النوم عليا ...وبعـدك حتى الضحك عني راه حرام
وشوف لحالي شوف ماصاير بيا... وشوف لدارك واش صاير في ليتــام
ياجـلول عــلاه تستشفى فيــا ...يـاك عاشرتك بالصفا مادرت أحرام
وأمــوالف عند الباب تتلـفت ليا... أومحــلاك بنظرة أومحلاك أبتبسـام
ويجـــوك أولادي شوارك جريا... وما كثرهم بزقــا وما كثرهم بزحام
واحـــد طامع فيك تشريله حيا... ولاخــــر باغي يتبعك وانت خدام
وتتبسم وتـروح تهــــداهم ليا... هذا يبكــي وذاك متزعف تمتــام
وياجلول اليـــــوم ماسلت عليا... ورحت متلمد لاحـــديث ولاتبـسام
خـليت أحــوالاك مليوحــة ليا ...أوخـليت السـاعة أوجيبك فيه الزدام
وخليت تصاويــر عندي محظيا... لو نخزر فيها تحطمني تحطــــام
وياظالــــــم لله غي رد عليا ...وخبــرني كيفاش نعمل في ذا العام
يالســامع بالسيف مـاخرجوا بيا... كفني غي ربي ويحظي خيط فيـــام
خطفوني وهداو ولفــي في الوطيا... الوجه تقردش والشعــر تبشم تبشام
رفـــدوني وخضاو للمدينة بيا... لـو تتبعنـي واش يوصلك أكلام
واحــد قال أرخيص مايسوى حيا.... ولاخــر قال أثمـين مثلـه ما يتسام
دخلــوا القرابة وخـرجوهـا بيا ...وصلوا سيــد الشيـخ دخلوا باحترام
حطـــوني قــدامهم فوق الوطيا ...أوللـقبلـة دارو صـف ورا ليمـام
كــي كـبر صــلاو بالسر عليا... وبهــزت ليا أجمــاعتي بعد السلام
حطــوني فـي قبر معبــورعليا ...وصــددني تــراس للبيت الحـرام
عــرا وجهي من الكفن وخزر فيا ...وأتنــهت وبــلاه من حالي تخمام
وسواو الحجرات غــي بالعقـليا... وياهــولي مـن فوقهم زادوا عرام
ياناسي لله غيـــر أدعـــوا ليا... أوقــولوا ياربي أغفر مادار أحرام
بكــر أولادي بغــى يدير الرجليا ...جات دموعها هاطلة وفواده عـــام
الناس تصبر فيه والصبر أمـــزيا... وهو ساهي مافهم للناس كــــلام
ياولدي براك من البكي عليــــا... بكيك مايشفي ولا يحي لعظــــام
واسمحـــــلي لله نوصيك وصيا ...تبعها لبغيت تنـــجى من الحرام
احـــرز روحك لاتوالفش الدنيا... ولاتعشق فيها ولاتطمع بــــدوام
وعبد من سواك صبحا وعشيا ...وصليله فـــي الليل والغاشي نيام
وكون ارزين وكـــون مولى عقليا... وشـــد لسانك لاتكثر بيه أكـلام
لاتمزحش أكثير تندم فــي الدنيا ...ويحضى بخص الناس في عرضك سوام
واحكم في عينيك واقسط في المشيا... وأحصن فرجك لا تقرب بيه أحــٍرام
صفي رزقك كــون زاهد في الدنيا... وقهر نفسك كون لهواها فطــــام
الدخـــــــان أخطيه علة وبليا... وعند النـــاس الفاهمة مكروه أحرام
ايكره لنفــــاس ويهـــد الريا ...والقلــــب يعييه ولجــسدك هدام
لاتغتب لاتصاحب أصحــاب الدنيا... لاتمشي في النــــاس بلسانك نمام
أعليك العســــاس صبحا وعشيا... يجـــردلك في فعــــالك بالتمام
يشوف لـــي باينة ولي خافيــا... لاتغلطتش تقول يســهى ولاينــام
إذا كنت فقير مــــاتكسب حـيا ...الحـــرفي فـي الجوع تلقاله ليدام
واذا تاخــــــد خذ طفلة دينيا ...لاتاخـــذ لي خبرها فــي لفـوام
وأصحب ناس العلم واهل العقليا ...وهويــــاك تكون لــعان وشتام
لــي ظلمك ياك غير دار مزيا... ويوم الفصــل يردلك حقــك بتمام
أعشر قـاع الناس عشرة مرضيا ...وكــرم جــارك لاتشد عليه أطعام
لاتحقرش أضعيف طايح في الوطيا ...لاتغلطتش تقـــول ممتني بعــظام
لاتظلم مسكين مــــاطاق لحيا ...أولا تعبــد مركانتي فــي ماله عام
لاتغلطتش تقـــول رزقي بيديا.... الخـــــالق هـو الرازق والقسام
لاتغلطتش أتقول زهدي فـي الدنيا... ينقذني فـــي لآخـرة يوم الخصام
الدين لي فيك أمانة وهديا...وزاده منك ليه نعمة من لنعام
وهرب ليه برحمته عالــي العليا... رحمــــة ربي مايقومـــها قوام
دايرها تنجي أصحاب المعــصيا ...ينقذ بها مــــن بغا يـوم الخصام
لاتقنعشي بالعـــــلوم الكونيا... عمـــر القشــرة مارضا بها فهام
وشوف وراها للكنـــوز المخفيا ...تصيب الحــكمة كامنة في كل أمقام
هذا رمـــز الله في نص الآيـا ...في قصة مـــوسى ولخضر والغلام
لاتقنط لاتقول واش صـــرا بيا... أدست لـــــوراق وترفعت لقلام
ياوليدي نوصيك وتصـــنت ليا ...أحـــرز روحك لاتخالطتش الحكام
خلطتهم تعطيك ياســر في الدنيا... ويوم يدلوك في القبـــر تلقاه ظلام
عند الهدرة أتقول عنهـــم أوليا... وياك الكثرة غيــــر خيان وظلام
كثرتهم لاهين في لهـــو الدنيا... كثرتهم ماليين بالكـــذب والحرام
سمع أخوتك قاع هــاذ الوصيا ...ولاتجحدها على يفهـــم لكـــلام
واتهلــى في اميمتك دير امزيا... وقوم مقــــامي لاتبدل بيه أمقام
ونوبة نوبة ديــر معروف عليا... للفقـــراء والمســــاكين وليتام
وجيب علي فاتحة في كـل عشيا ...كي تبدو لفطـــور في شهـر صيام
واطلب ربي يلطــف بلطفه بيا... ويحشرني فـــي زمرته سيد الأنام
ولاك بعقلك شـوف وتسخبر فيا... ودير في راســــك باش تتلقى ليام
من داري صـديت ماجايب حيا ...لاقطيعة كـــتان سترتلي لعظــام
ياحســـراه على الناس لي ليا ...وياحســــراه على لـي بيهم نقيام
ياسر منهم ياك من نــاح عليا ...وياسر منهم غير وكالــــين أطعــام
دفونني ومشاو مســـالوا فيا... وعقبوني للـــــدار وبداو التقسام
وانيا قليل مانكســــب حيا ...لاذهب مخـــــبي ولابنيان رخام
وتمسيت وحيـــد لاحد معايا ...لامن سمــــاني نجيب معاه أكلام
وطـاح الليل علـى القبـور المنسيا... وأنشر فـوق المقبرة خيـدوس ظـلام
وأتساوت النــاس فـي هذا الوطيا... كـي لي مات اليوم كلي عندو عــام
كي لي مـات أصغير مايعرف حيا... كي لي مات منين نشفو لو لـعظــام
مــاتفرز قــليل تــحت القبرية ...وما تصحي مــركانتي تحــت العرام
أبقـــاو على خيــر ياناس الدنيا... وسامحني يـالي عمـلت معاك حرام
يـاربي ياخـــالقي عــالي العليا... يامن نــزلت رحمته فـي كل أمقام
جيتـك طامــع فيك تستـجب ليا ...واللي طــامع فيــك عمره مايتلام
جيتك عبــــد أفقير ماجايب حيا... جيتك عبد أضعيف ماطــايق لخصام
فضلك فضل أكبـير عـني في الدنيا ...وانــا شكري ليـك مايسواش غرام
لومـــا فضلك مانعيش ولا نحيا ...لومــا خيرك مــانقوم عـلى لقدام
وانا خيري أقليل مابـــــان عليا ...وياويحي قــــداه درت معاه أحرام
ماصـليت أوقـــات مكتـوبة فيا... ولاقـمت بسـنة ولا كمــلت أصيام
جـــــرتني في وادها هاذ الدنيا... وزلبحني رايي وفرطت في لــرحام
ماسلـــــكت الديون ماكثرها فيا... ولاصنت لســـاني ولا بعدت احرام
هـــاني بين أيـــديك لاحيلة ليا... أوجـــود بفضـلك ياكريم وياعلام
وسع عنـــي يالطيف والطف بيا... وغفر ذنبي يالي تحـــــي لعظام
وسهــــل ياربي للأحباب اورايا ...وصبر ناسي على فراقي فـي ذا العام
ياقلبي لاتخاف رانـي فـي الدنيا... أومــالك ترجـف ياك هذا غير أمنام
وين الكــوراج والصـبر والعقليا... يــاك مــوالف بيك في الحزا تقيام
اقرصني حتى تــــرشقوا عينيا ...وقلت منامي جـــا وقصفتلي ليـام
واتكلــم لي وقالي في هذا الدنيا ...أعطيتك عـــاهد ماندل عليك حرام
في ذا الصبحـة راك فــاجيت عليا... مزين ذكـــر الموت في سعة ليام
ودخلت ولفي فـــي يديها الصينيا ...والمـــازوزي جاي يدهكل بســام
وافطـــرت انــا والبزوز وهيا... محــــلاها نعمة على العبد اذا رام
بارك ياربي في هـــــاذ الذريا... واحفظنا ياخــــالقي من كل احرام
وعند الــباب رميت بالعين اورايا ...نلقى السمـــــرا موادعتني بسلام
قوليـــلي لخاصتكـ ـشي حيا... ياشطانتي خاطــــري ريمة لريام
تتبسم وطــــــول الخزرا فيا... ومحـــلا ذا النظرة ومحلا ذا اتبسام
جيب الخضرة ولاتجـيب زروديا ...ولاتنــسى لتاي لاتنـسى لــيدام
ولاكـانش ديسير للبــز أشـويا ...وأخبــرني مرقة أغدانا ولاأطــعام
وأجـيب أحبيبة مسكتة في يدك ليا ...أوخـلي ليا بــاه نمشي للحــمام
وجاو أولادي قـــاع عندي جرايا ...وياك شحال زقا وياك شحال أزحــام
والمـــــازوزي مزير الشدة فيا... ومــــن الزهر اليوم مانيشي خدام
لاتبـــــكيش اليوم نديـك معايا...ونشري لولــدي كورني مليان كرام
وبقاي علـــــى خير ياعز اهنايا ...وديري لينا للغـــدا كسكاس أطعام
ياسامـــع لبـيات نعطيك أسمـايا... وأدعيلــي بالخيـر فـي آخر لكلام
أكتب جيــم ولام وأختمـــهم باليا... وأديــر قبلهــم باش تفهم جيم ولام
والصلاة عليــــك خيــر البرية... صـــــلاة ترضيه ومعاها سـلام
وعلـــــى آل البيت وعلى الآنبيا ...وعلى المــرسلين والســادة لعلام
وعلـــى التابعين جملــة والأوليا... وجميع ليســــال في نهـج الإسلام
قـــدر الخلق الساكنــــة للبريا... وقـــدر لي في جوف الما عــوام
قـــــدر الخلق لتشوفــه عينيا ...والخــلق لي محجوب في عين الأنام
قدر الخلــــق لي ساكن في الدنيا... وقـــدر لي مازال يخرج من لرحام
والحمـــــــد لله صبحا وعشيا ...ليجـــــاد علينا بنعمــة الإسلام
والشكــــــــر لله مبدي الخفيا ...صاحب الجـــلال صاحب الاكرام
مادامت لكـــــوان مادامت الدنيا ...وما دامت لحـــروف تكتبها لقلام



 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ملاحظة :
نتمنى دعم الموضوع باضافات من أعضاء اللمة الكرام من يحفظ ولو بيت فلايبخله علينا..وشكرا
 
قال souhila_95:
شاب الراس من عجائب القصائد الجزائرية لطولها وجمالها بقلم جلول جلولي

شاب الراس وذرك تبياض اللحيـة ...وياقلبي ماتلانا فى الصغر مقــــام
 صغري كله ضاع من بيـن أيديـا... وحتى كبـري ذرك يمشي كالمنـام
 ماوجدت أعــوين نديه معــايا... ولاسبقت عـوين نلقـاه القــــدام
 سامح فــي فرضي المكتوب عليا... وأنزعك فـي الضامنة لي بالتقســام
 كل أنهار يفــوت محسـوب عليا... وانيا زاهي مــاحسبت أحسـاب أيام
 مـاشي واعد الآخرة غي بيديـا ...كي نوصل نلقى ذنوبي بالعــــرام
 أي قلبــي أجلس بيــن أيديـا ...وأيا ياقلبـي أنعيـد عليـك أمنــام
 تخلينى مـرتاح في هـذا الدنيـا... وعـايش متهنــي ومابيا تخمــام
 وعلى غفلة أصبحت طايح فالوطيا ...بعد أن جسمي طاح ونهـدوا لعظـام
 حضروا نـاسي قاع ولحق غاشيا ...والحبيب ليـزورني يخـرج تمتــام
 راحو يجــروا لطبيب وجـاليا ...وبعــد فحصني قال غير على ليـام
 حتـى واحــد مابغى يسمح فيا... وطمعـــوني نبــرا وتجدد لعوام
 واحـد ماشي طامـع يسبب لـيا ...ولاخــر باغيني نداوي فـي حمـام
 واحد قـــال أدواه ذا عند الأوليا... واحد ثانــي قال ذا يشفيه الحجـام
 وأنا يا من المرض درقــوا عينيا... ومن الحمى أدقول رانـي فـي الحمام
 في ركنة مطـروح ويرقـــو فيا... مانتحــرك مانطيق نـرد أســلام
 وسهــل ربي خفف المـوت عليا ...وأخرجت روحي من الصدر كخيط قيام
 خرجت روحي مشــات ماترجع ليا ...وأبقى جسدي مايرد لحــد كـــلام
 صبحــوا ناسي من فراقي بكايــا ...وأنقلب حوشي من الـزقا والحال غيام
 يــاك أولادي بكــاو بالدم عليا ...وقالــوا بعده ماتـلا للعين تنـــام
 المــازوزي مسكين ماعارف حيا ...يجري وســط الناس ووجـهة بسام
 من حاله صديت فــي قلبـي كية... غير صغير علـى تلاثة خصص عام
 مـوالف غير أنبـان يدهكــل ليا... يقعــد عنـــدي نلعبـه حتى ينام
 ومع الخرجة يـاك يتشلبــط فـيا... يبـغـيـني نـديه وانـأيـا خــدام
 كـي نرجــع نلقـاه يتسنى فيـا ...ومانســلك مـن قصته غيـر إذا نام
 وهــاراني صديت وتركت الدنيـا... وهـذا اللـيلة يا وليـدي ويـن تنـام
 أم أولادي أرغـات فـي وذنـي ليا... وكثـر أرغـاها يـاك فتتـلي لعظام
 تـبكي بكـي أهبـال وتنـق علـيا... لـوما شــدوها أروحوا قـاع أتوام
 ياخــداع أمشيت بالـزهـد عـليا... مـاقلت علـى خيـر ماقلت السـلام
 غيـر البـارح يـاك ناديت عليا ...قـلتلي كـي نبرى أروحـوا للحمام
 غيـر البارح يـاك ضحكت عينيا ...وقـلت أنا مازال نطمـع في ليـام
 وثـــرنتك خــداع وتزلبح فيا... عيب عليك وعار هاذ الشي وحــرام
 أصبح دمعي على خدودي جـرايا ...وأصبـح قلبي كيشة فــي يد اللحام
 ياخــداع أهديتني لمــن بـيا... واش تسـال خليلتك فـي هذا العـام
 ياخــداع عــلاه صديت عليا... يـاخداع عـــلاه تهـدالـي ليـتام
 يازهــرة قلبي وقــرة عـينيا... ياعــز الكبــدة ويـاميرة لـريام
 يــاك مضاري فيك نلقى العزمية ...او وقت الحـزة غير بخيالــك نقيام
 وكنت كـالوردة في قلبي غي هيا ...وكنت كـي القمرة في ليلي كي يظلام
 كنت خير عشير فـي العشـرة ليا... وياعــزي مافيكشي حاجـة تتـلام
 وكنت راحـــة بال وركيزة ليا ...وكنت شمس ربيع كي جوي يغيــام
 كنت مــاكنت فــي الدنـيا ليا... عمر اللــي كنتيه مـايكفيه أكــلام
 ويـاك مضاري بيك عندك عقليا... واش صــرالك كيف خلطتي لكلام
 خــافي ربي لاتـنوحيش عـليا... يــاك الموت امحتمة مـاكان أدوام
 ماهي أزهر أنقول طاحت غي فيا... ماهي مـال أنقـول نتسلف غي عام
 مـاهي بيدي نقــول نديك معايا... ولاهي بيدك تقسمــي عني ليــام
 ياهــولي نوصيك إيـلا كنتي ليا... هاذ الويغش لا تلــوميهم بـكلام
 المــازوزي نبغــيه كيما عينيا... وبعد فراقك خايــفه يحضى يتــلام
 غــدوة حين يفيق ويقــول بايا... قــولي لـه مازال في الخدمة خدام
 ويلا حســوه طــول البكي عليا ...وريلـه تصـويرتي يضحـك وينام
 أورانــا متســامحين يالوخيا... نطلب ربـي يصبـرك فـي هذا العام
 نطلب ربــي مايــوريك بليا ...نطلب ربـي يحفضك مـن كل حرام
 أوراني راضيك مــادمت حـيا ...وأرضاي عـني لا تحافيني بـكلام
 خـلينى نلهى بمــا سـاير بيا... وخــليني نمشي مهني لا تخمــام
 جــابولي غسـال واتكـلف بيا... يـاحســرا ه أنـا مـوالف بالحمام
 عـرا جســدي ماهدا فوقي حيا ...وغسلني من الراس حتى وصل لقـدام
 بعـد أن غسلني جابـلي كفني ليا ...أقطيعة بيضة مايسـاومها ســـوام
 يـاذ الخلق عـلاه تتمسـخر بيـا... ياك مــوالف كسـوتي فيـها لكمام
 أمــوالف سبـاط كـاسي رجليا... تهــداني لـياه حـافي مـن لقـدام
 واين السروال والقمجــة الغربيا... وين الجيب اللــي متــن التـزدام
 نــرجا فيه يــرد مارد عـليا... واثـرنته أنـــا تلف عـني الكـلام
 فــالوقت المعـلوم أتجمع غاشيا... مـاتسمع ضحـكة ولا تخزر تبسـام
 ويـــادلالي لا تعيــدوش عليا... ومع الخرجة ماصار في حربة ليتام
 المازوزي مسكين طايح في الوطيا ...ولامن خـاف عليه مـن كثرة لقـدام
 وثرنته مخلــوع مــافاهم حـيا... ماهو يبـكي ذا الطفل ماهو بســـام
 غير يصحــح لاغنا يخــرج فيا... وانيا ملمـوم فـي كفني تلمــــام
 ياعظيـمي نســوه بالهــدرة فيا... وخلوني نمشي الحال قصد ظـــلام
 وما دارو لبزوز بالبـــكي حذايا... ومـــادارت بخـدودها ميرة لريام
 ياحســـراه وصــايتي والعقليا ...وياحسراه على أختي زهرة ليـــام
 كي المجنون تنوض وتطيــح عليا... وموعرها ببكــى ومقسحها بكــلام
 ياجـلول عــلاه تستشفى فيــا... ماني زوجـة خاينة مادرت أحــٍرام
 وأمــوالف عند الباب تتلـفت ليا ...أومحــلاك بنظرة أومحلاك أبتبسـام
 وأتســولني ناقصـتنــي حـيا... وبــاه نرد عليـــك يتلفلي لكـلام
 جيب الخضرة ولاتجـيب زروديا... ولاتنــسى لتاي لاتنـسى لــيدام
 ولاكـانش ديسير للبــز أشـويا ...وأخبــرني مرقة أغدانا ولاأطــعام
 وأجـيب أحبيبة مسكتة في يدك ليا... أوخـلي ليا بــاه نمشي للحــمام
 ياخـــداع اليــوم ماسلت عليا... ورحــت مغطي مـابغيت ترد كلام
 حـــرمت النعـمة مع النوم عليا ...وبعـدك حتى الضحك عني راه حرام
 وشوف لحالي شوف ماصاير بيا... وشوف لدارك واش صاير في ليتــام
 ياجـلول عــلاه تستشفى فيــا ...يـاك عاشرتك بالصفا مادرت أحرام
 وأمــوالف عند الباب تتلـفت ليا... أومحــلاك بنظرة أومحلاك أبتبسـام
 ويجـــوك أولادي شوارك جريا... وما كثرهم بزقــا وما كثرهم بزحام
 واحـــد طامع فيك تشريله حيا... ولاخــــر باغي يتبعك وانت خدام
 وتتبسم وتـروح تهــــداهم ليا... هذا يبكــي وذاك متزعف تمتــام
 وياجلول اليـــــوم ماسلت عليا... ورحت متلمد لاحـــديث ولاتبـسام
 خـليت أحــوالاك مليوحــة ليا ...أوخـليت السـاعة أوجيبك فيه الزدام
 وخليت تصاويــر عندي محظيا... لو نخزر فيها تحطمني تحطــــام
 وياظالــــــم لله غي رد عليا ...وخبــرني كيفاش نعمل في ذا العام
 يالســامع بالسيف مـاخرجوا بيا... كفني غي ربي ويحظي خيط فيـــام
 خطفوني وهداو ولفــي في الوطيا... الوجه تقردش والشعــر تبشم تبشام
 رفـــدوني وخضاو للمدينة بيا... لـو تتبعنـي واش يوصلك أكلام
 واحــد قال أرخيص مايسوى حيا.... ولاخــر قال أثمـين مثلـه ما يتسام
 دخلــوا القرابة وخـرجوهـا بيا ...وصلوا سيــد الشيـخ دخلوا باحترام
 حطـــوني قــدامهم فوق الوطيا ...أوللـقبلـة دارو صـف ورا ليمـام
 كــي كـبر صــلاو بالسر عليا... وبهــزت ليا أجمــاعتي بعد السلام
 حطــوني فـي قبر معبــورعليا ...وصــددني تــراس للبيت الحـرام
 عــرا وجهي من الكفن وخزر فيا ...وأتنــهت وبــلاه من حالي تخمام
 وسواو الحجرات غــي بالعقـليا... وياهــولي مـن فوقهم زادوا عرام
 ياناسي لله غيـــر أدعـــوا ليا... أوقــولوا ياربي أغفر مادار أحرام
 بكــر أولادي بغــى يدير الرجليا ...جات دموعها هاطلة وفواده عـــام
 الناس تصبر فيه والصبر أمـــزيا... وهو ساهي مافهم للناس كــــلام
 ياولدي براك من البكي عليــــا... بكيك مايشفي ولا يحي لعظــــام
 واسمحـــــلي لله نوصيك وصيا ...تبعها لبغيت تنـــجى من الحرام
 احـــرز روحك لاتوالفش الدنيا... ولاتعشق فيها ولاتطمع بــــدوام
 وعبد من سواك صبحا وعشيا ...وصليله فـــي الليل والغاشي نيام
 وكون ارزين وكـــون مولى عقليا... وشـــد لسانك لاتكثر بيه أكـلام
 لاتمزحش أكثير تندم فــي الدنيا ...ويحضى بخص الناس في عرضك سوام
 واحكم في عينيك واقسط في المشيا... وأحصن فرجك لا تقرب بيه أحــٍرام
 صفي رزقك كــون زاهد في الدنيا... وقهر نفسك كون لهواها فطــــام
 الدخـــــــان أخطيه علة وبليا... وعند النـــاس الفاهمة مكروه أحرام
 ايكره لنفــــاس ويهـــد الريا ...والقلــــب يعييه ولجــسدك هدام
 لاتغتب لاتصاحب أصحــاب الدنيا... لاتمشي في النــــاس بلسانك نمام
 أعليك العســــاس صبحا وعشيا... يجـــردلك في فعــــالك بالتمام
 يشوف لـــي باينة ولي خافيــا... لاتغلطتش تقول يســهى ولاينــام
 إذا كنت فقير مــــاتكسب حـيا ...الحـــرفي فـي الجوع تلقاله ليدام
 واذا تاخــــــد خذ طفلة دينيا ...لاتاخـــذ لي خبرها فــي لفـوام
 وأصحب ناس العلم واهل العقليا ...وهويــــاك تكون لــعان وشتام
 لــي ظلمك ياك غير دار مزيا... ويوم الفصــل يردلك حقــك بتمام
 أعشر قـاع الناس عشرة مرضيا ...وكــرم جــارك لاتشد عليه أطعام
 لاتحقرش أضعيف طايح في الوطيا ...لاتغلطتش تقـــول ممتني بعــظام
 لاتظلم مسكين مــــاطاق لحيا ...أولا تعبــد مركانتي فــي ماله عام
 لاتغلطتش تقـــول رزقي بيديا.... الخـــــالق هـو الرازق والقسام
 لاتغلطتش أتقول زهدي فـي الدنيا... ينقذني فـــي لآخـرة يوم الخصام
 الدين لي فيك أمانة وهديا...وزاده منك ليه نعمة من لنعام
 وهرب ليه برحمته عالــي العليا... رحمــــة ربي مايقومـــها قوام
 دايرها تنجي أصحاب المعــصيا ...ينقذ بها مــــن بغا يـوم الخصام
 لاتقنعشي بالعـــــلوم الكونيا... عمـــر القشــرة مارضا بها فهام
 وشوف وراها للكنـــوز المخفيا ...تصيب الحــكمة كامنة في كل أمقام
 هذا رمـــز الله في نص الآيـا ...في قصة مـــوسى ولخضر والغلام
 لاتقنط لاتقول واش صـــرا بيا... أدست لـــــوراق وترفعت لقلام
 ياوليدي نوصيك وتصـــنت ليا ...أحـــرز روحك لاتخالطتش الحكام
 خلطتهم تعطيك ياســر في الدنيا... ويوم يدلوك في القبـــر تلقاه ظلام
 عند الهدرة أتقول عنهـــم أوليا... وياك الكثرة غيــــر خيان وظلام
 كثرتهم لاهين في لهـــو الدنيا... كثرتهم ماليين بالكـــذب والحرام
 سمع أخوتك قاع هــاذ الوصيا ...ولاتجحدها على يفهـــم لكـــلام
 واتهلــى في اميمتك دير امزيا... وقوم مقــــامي لاتبدل بيه أمقام
 ونوبة نوبة ديــر معروف عليا... للفقـــراء والمســــاكين وليتام
 وجيب علي فاتحة في كـل عشيا ...كي تبدو لفطـــور في شهـر صيام
 واطلب ربي يلطــف بلطفه بيا... ويحشرني فـــي زمرته سيد الأنام
 ولاك بعقلك شـوف وتسخبر فيا... ودير في راســــك باش تتلقى ليام
 من داري صـديت ماجايب حيا ...لاقطيعة كـــتان سترتلي لعظــام
 ياحســـراه على الناس لي ليا ...وياحســــراه على لـي بيهم نقيام
 ياسر منهم ياك من نــاح عليا ...وياسر منهم غير وكالــــين أطعــام
 دفونني ومشاو مســـالوا فيا... وعقبوني للـــــدار وبداو التقسام
 وانيا قليل مانكســــب حيا ...لاذهب مخـــــبي ولابنيان رخام
 وتمسيت وحيـــد لاحد معايا ...لامن سمــــاني نجيب معاه أكلام
 وطـاح الليل علـى القبـور المنسيا... وأنشر فـوق المقبرة خيـدوس ظـلام
 وأتساوت النــاس فـي هذا الوطيا... كـي لي مات اليوم كلي عندو عــام
 كي لي مـات أصغير مايعرف حيا... كي لي مات منين نشفو لو لـعظــام
 مــاتفرز قــليل تــحت القبرية ...وما تصحي مــركانتي تحــت العرام
 أبقـــاو على خيــر ياناس الدنيا... وسامحني يـالي عمـلت معاك حرام
 يـاربي ياخـــالقي عــالي العليا... يامن نــزلت رحمته فـي كل أمقام
 جيتـك طامــع فيك تستـجب ليا ...واللي طــامع فيــك عمره مايتلام
 جيتك عبــــد أفقير ماجايب حيا... جيتك عبد أضعيف ماطــايق لخصام
 فضلك فضل أكبـير عـني في الدنيا ...وانــا شكري ليـك مايسواش غرام
 لومـــا فضلك مانعيش ولا نحيا ...لومــا خيرك مــانقوم عـلى لقدام
 وانا خيري أقليل مابـــــان عليا ...وياويحي قــــداه درت معاه أحرام
 ماصـليت أوقـــات مكتـوبة فيا... ولاقـمت بسـنة ولا كمــلت أصيام
 جـــــرتني في وادها هاذ الدنيا... وزلبحني رايي وفرطت في لــرحام
 ماسلـــــكت الديون ماكثرها فيا... ولاصنت لســـاني ولا بعدت احرام
 هـــاني بين أيـــديك لاحيلة ليا... أوجـــود بفضـلك ياكريم وياعلام
 وسع عنـــي يالطيف والطف بيا... وغفر ذنبي يالي تحـــــي لعظام
 وسهــــل ياربي للأحباب اورايا ...وصبر ناسي على فراقي فـي ذا العام
 ياقلبي لاتخاف رانـي فـي الدنيا... أومــالك ترجـف ياك هذا غير أمنام
 وين الكــوراج والصـبر والعقليا... يــاك مــوالف بيك في الحزا تقيام
 اقرصني حتى تــــرشقوا عينيا ...وقلت منامي جـــا وقصفتلي ليـام
 واتكلــم لي وقالي في هذا الدنيا ...أعطيتك عـــاهد ماندل عليك حرام
 في ذا الصبحـة راك فــاجيت عليا... مزين ذكـــر الموت في سعة ليام
 ودخلت ولفي فـــي يديها الصينيا ...والمـــازوزي جاي يدهكل بســام
 وافطـــرت انــا والبزوز وهيا... محــــلاها نعمة على العبد اذا رام
 بارك ياربي في هـــــاذ الذريا... واحفظنا ياخــــالقي من كل احرام
 وعند الــباب رميت بالعين اورايا ...نلقى السمـــــرا موادعتني بسلام
 قوليـــلي لخاصتكـ ـشي حيا... ياشطانتي خاطــــري ريمة لريام
 تتبسم وطــــــول الخزرا فيا... ومحـــلا ذا النظرة ومحلا ذا اتبسام
 جيب الخضرة ولاتجـيب زروديا ...ولاتنــسى لتاي لاتنـسى لــيدام
 ولاكـانش ديسير للبــز أشـويا ...وأخبــرني مرقة أغدانا ولاأطــعام
 وأجـيب أحبيبة مسكتة في يدك ليا ...أوخـلي ليا بــاه نمشي للحــمام
 وجاو أولادي قـــاع عندي جرايا ...وياك شحال زقا وياك شحال أزحــام
 والمـــــازوزي مزير الشدة فيا... ومــــن الزهر اليوم مانيشي خدام
 لاتبـــــكيش اليوم نديـك معايا...ونشري لولــدي كورني مليان كرام
 وبقاي علـــــى خير ياعز اهنايا ...وديري لينا للغـــدا كسكاس أطعام
 ياسامـــع لبـيات نعطيك أسمـايا... وأدعيلــي بالخيـر فـي آخر لكلام
 أكتب جيــم ولام وأختمـــهم باليا... وأديــر قبلهــم باش تفهم جيم ولام
 والصلاة عليــــك خيــر البرية... صـــــلاة ترضيه ومعاها سـلام
 وعلـــــى آل البيت وعلى الآنبيا ...وعلى المــرسلين والســادة لعلام
 وعلـــى التابعين جملــة والأوليا... وجميع ليســــال في نهـج الإسلام
 قـــدر الخلق الساكنــــة للبريا... وقـــدر لي في جوف الما عــوام
 قـــــدر الخلق لتشوفــه عينيا ...والخــلق لي محجوب في عين الأنام
 قدر الخلــــق لي ساكن في الدنيا... وقـــدر لي مازال يخرج من لرحام
 والحمـــــــد لله صبحا وعشيا ...ليجـــــاد علينا بنعمــة الإسلام
 والشكــــــــر لله مبدي الخفيا ...صاحب الجـــلال صاحب الاكرام
 مادامت لكـــــوان مادامت الدنيا ...وما دامت لحـــروف تكتبها لقلام
إضغط للتوسيع...
إضغط للتوسيع...
رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معاني
اجمل قصيدة من تراثنا هذه
شكرا لك اختي العزيزة سهيلة
ربي يعيشك
 
رد: قصائد باللهجة الجزائرية ..بصح قصائد وعليها الكلام..

بارك الله فيك اختي كريمة
 
توقيع Oussama.GF
رد: قصائد باللهجة الجزائرية ..بصح قصائد وعليها الكلام..

بارك الله فيك
الاولى
ممكن تحطها مسجلة تاع نصحوني صحابي بالزواج
 
يرجى اثراء الموضوع بقصائد واشعار جزائرية جديدة


الشاعر الطاهر بن سعد بلخيري/ الاجل مْحدد والسوايع تتڨدم​


حتى المرسم طالت الدنيا وڨْدم

طول المدة ذهب الجُرة والدار

وأرضو ڨفرت ما بقى من يڨعد ثم

في مضرب تشتاق خيال الدَيّار

حدثتو بحديث مولاه مْحطّم

وبكّاني بكي الحمام على لوكار

يا مَ ازين زهو الحياة اُوكان يتم

لاكن شفت الزهو من تالي يمرار

لا قوة لا جاه في الدنيا نحكم

ونردّو من وقتنا لو كان نهار

لاجل مْحدد والسوايع تتڨدم

وكل دقيقة ناقصتنا من لعمار

لا تسّطْوَل زهوها ما تظّيلم

ما دمنا نتوادعو في هذا الدار

 

المواضيع المشابهة

السها
سلسلة فكاهية باللهجة الجزائرية جمال و كريمة (الحلقة1)
المشاركات
4
المشاهدات
562
السها
السها
ز
ما اسم عشبة الاستخدوس باللهجة الجزائرية
المشاركات
2
المشاهدات
15K
أبو عاتكة
أبو عاتكة
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
ملخص الوحدة الثانية في التاريخ روووعة باللهجة الجزائرية
المشاركات
5
المشاهدات
3K
azersara
A
ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
ملخص الوحدة الاولى في التاريخ باللهجة الجزائرية
المشاركات
10
المشاهدات
8K
chirine zina
chirine zina
جليلوس
قصيدة رائعة باللهجة الجزائرية
2
المشاركات
37
المشاهدات
5K
MAROUA HAIBER
MAROUA HAIBER
العودة
Top Bottom