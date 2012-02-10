قصائد باللهجة الجزائرية ..بصح قصائد وعليها الكلام..

souhila_95
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الجوائز 617
- تاريخ التسجيل
- 20 فيفري 2009
- المشاركات
- 2,044
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 17 ديسمبر
هذه قصيدة فكاهية ولكن معبرة
كلماتها باللهجة الجزائرية
جميلة جدا
ان شاء الله تعجبكم انتم أيضا
****
كلمات القصيدة
نصحوني مرة صحابي بالزواج ... و قالولي بركاك من التعواج
راهي رايحة تديك المواج ... إذا بقيت في العزوبية
بقيت نطلع في الحساب ... و لقيت كلامهم صواب
و في الغد بعثتهم نواب ... يطرحوا لأهلي القضية
بابا وافق في الحال ... و قال نجيبوا بنت الخال
و يما جاها في البال ... يخطبولي وحدة بدوية
تفاهمنا على بنت المدينة ... قالو فاهمة ورزينة
راهي تمخمخ في الكوزينة ... وتطبخ طبخات زينة
عولنا وقصدنا الدار ... حاملين في يدينا النوار
ودرنا وحنا زوار ... قاصدين بنت معينة
الخال في بنتو شكر ويزيد ... قارية وما تركتش المسيد
وصحيحة كي الحديد ... بنت العلم والتربية
قلت واش هي الشروط ... راني صرت ليكم مربوط
ومالي عندكم محطوط ... ونزيدلكم الشهرية
قالي يا وليدي سجل ... 20 صباط باش تبدل
و 50 سروال مفصل ... و يكونو ضيقين شوية
وزيد كيلو ذهب صافي ... تجيبو وانت زاهي
والشنتوف ما هو كافي ... راني درت فيكم مزية
بنتي راهي غاية وشريفة ... ما تتركش يدها خفيفة
20 خاتم في القفيفة ... تحطهم في يدها هي
وسلسله غاليه ما تنساش ... والمليون لازم يكون معاك
والحايك مرمة لازم تلقاه ... وتقدمو لبنتي هدية
قالي يا السي موووح ... بلاك تنسى خيط الروح
باش يزيد لبنتي الروح ... تبقالك ديما حية
تشريلها عشر كباش ... والجاج مشوي ما تنساش
وزيدلها مترا قماش ... هادي حاجة رمزية
بنتي ما تضربش النشاف ... ومن الحمام تخرج بالتلحاف
وشعرها جيبلو حفاف ... وتزور sa mère كل عشية
الطفلة نطقت ملهيك ... يا بابا لازم تنهيه
يتركني نحكم فيه ... ويمشي معايا بالنية
قالي الشرط ما خلاص ... نقراو الفاتحة قدام الناس
قلتلو راني لباس ... ومنين نهرب يا خويا
درنا العرس نهار الخميس ... وكثر فيه الهراج والتهراس
المطرب يخلط على الناس ... والدرباكي يعفس تعفاس
والجمهور راهو نعاس ... والبراح يبرح شوية
جابو العروسة للبيت ... كي شفتها من الخوف بكيت
شعرها على الطابلة محطوط ... وراسها من الشعر مزبوط
رافدة معاها عشر قطوط ... تلعب لعبة هزلية
لقيتها مركبة قطع غيار ... شعرها وحواجبها ولشفار
و كي ضحكت كل شيء طار ... هادي ماركة عصرية
قالت لازم نبقى حرة ... ويماك لازم ترميها برة
وما تكثرش الهدرة ... أنا طفلة متحضرة
قلت يا امرة لازم تفهمي ... ترفدي حوايجك و اخطيني
******************
شــــــــاب راســــــــي
:sad::sad:
شاب راسي
ملي هجرت ناسي
ما قعد لي غير وسواسي
هولي، ضري و هواسي
فنات ذاتي
ملي خليت خواتي
بويا و أمّا و خيّاتي
في نهارما ننساه في حياتي
انشغل بالي
على ألي ما عذروا حوالي
و على الزين الغالي
البهجة بشموعها أتلالي
هاجوا افكاري
و ما عدت نداري
قصيتي، دمعتي و أسراري
و لا كتوبي ولا اشعاري
اتزعزع ساسي
في ذاك اليوم القاسي
ما صبت مينا و لا رواسي
تنسيني سقمي و باسي
جرات دمعتي
ملي جيت لغربتي
كبرت همومي و لوعتي
على فراق الدزايرو بهجتي
أتوحشت الآلي
التوشية، القصيدة و البروالي
فوق ذاك السطح العالي
في لبيار، الطاقارا و الرنفالي
وين أزهاري
الياسمين و الحبق قدام داري
وين غنى أطياري
تنحي عليّ الوحش و أكداري
حازنة حواسي
على القصبة و اكبر وسواسي
من باب الواد للحاسي
و من الغرب للشرق ماني ناسي
خليت جماعتي
تذكّر كلامي و ضحكاتي
بكات عيونهم على غربتي
و على حزني و على دمعاتي
خليت مالي
الجبال، الصحراء و رمالي
ما عرفت واش صرالي
يا ترى فاطن ولى منام في خيالي
هذي قداري
من عند ربي الباري
هو يشفي ضراري
و يزوّل لي غياري
****************
أنــــــا الـــلـــي كـــنـــت نـــايـــم عـــلـــى وذانـــــــي
واضـنـيــت روحــــي شــبــت والــزمـــان نـســانــي
بـعـد ربعـيـن خـريــف هـــا هـــو خـضــار جـنـانـــــي
والـقـلـب مـــا عـــدت نتـحـكـم فـيــه لبـعـيـد أدانــــي
غــــرام كـحـلــة لـنــعــاس عــلـــى غفــلـــة جــانـــي
مـــا صـبــت عـلـيــه ويــــن ذا عـجـاجــه اعـمـانــي
راح الـنـعــاس وطـــــال الـلــيــل عـلــيــا مـقــوانـــي
نتـقـلـب فـــي فـراشــي مـفـتـون مــــا نــــي هــانــي
قـلـبــي الـرهـيــف قـدامـهــا افـضـحـنـي وعــرانــــــي
عطشـان شتـا وصيـف اشربـت البـحـر مــا روانــي
يـــــا الـفــاهــم أنـــــا مــــــولا جـــرحـــي بـــرانـــي
جـــاي مـــن بـعـيـد فـالاصــل مـــا هـــو وهــرانــي
يــــا الــلايــم لا تــزيــد فـــــي عــذابـــي بـركــانــــي
حـبــي عـفـيـف مــانــي فــاســق مــــا نــــي جــــان
انـــــــا تــاريــخـــي نــظــيـــف ربـــــــي نــجــانـــي
مــن قبيـلـة الشـهـامـة والـنـيـف انـــا أبـويــا ربـانــي
انــا االأمــي عـمـري مـــا قـريــت شـوقـهـا قـرانــي
بـلـقـيـس جــــات بـالـخـمـيـس ريـحــهــا روحــانـــي
قـالــت يــــا ســاكــن الــــذات واك انــــت تـهـوانــي
تكلـم يـا الـفـارس يــا مــروض الجـنـون بــا حنـانـي
اعـــذرنـــي واحــــــط روحــــــك فــــــي مــكــانــي
لـــو ارفـضــت الـخـطـاب واش يـقـولـوا عـديـانــي؟
مـعــمــدة جـيــتــك الــيـــوم الــقـلــب مـــــا هـنــانــي
نـخـافــك تـسـمــع مــــن بـعـيــد وتـبــطــل تـلـقـانــي
مـحــتــمــة وجـــــــا ريـــــــح الـــشــــرق أدانـــــــي
يــا مــذوب الـنـار والحـديـد مـقـدرة علـيـك تنسـانـي
أدي مـفـاتـيــح الـقــلــب مــعـــاك يـــــا الـسـامـعـنـي
بـــلا مـــا نـتـكـلـم أنــــت مــــن زمــــان فـاهـمـانـي
أيــــوب وصـابـريــن شـاهــديــن عــلـــى حــزانـــي
بــــــلا بـــيـــك الــدنــيــا مــــــا هــــــي لازمـــانـــي
تـبـقـي أنـــت وحـــدك فـــي الـقـلـب يـــا المـالـكـنـي
ســيــرتـــك تــبــقـــى ديـــمــــا عـــلــــى لــســـانـــي
ســــــــاط الــــريـــــح وتـــكـــســـروا غـــصـــانـــي
هــــــذي قــســمــة الله وهــــــذا مـــــــا اعــطــانـــي
جـيــتــكــم ضـــيــــف يـــــــا شـــيــــوخ زمـــانــــي
اللـي مـا اداه الريـح اليـوم يديـه غــدوة كيـمـا ادانــي
فـــتـــكــــم فـــالــــديــــث خــلـــيـــتـــه بــلـــعـــانـــي
انــا عـمـري مـــا بـكـيـت ذا غـــرام مـريــم بـكـانـي
نـخــتــم بـالــصــلاة هـــــذا الـحــديــث الــوجــداني
لي ما يهزه فراق لحباب و ما يضحي يتسمى أناني.
**************
قصيد
هاض الوحش عليا
هاض الوحش عليـــــــــا *** هاض الوحش عليــــــــــــا
أنايا براني غريـــــــــــب *** لا من سال عليــــــــــــــــا
هاج الوحش عليا وجـــار *** نبكي في الليل مع النهـــــار
الدمعة تجري كالامطــــار *** عن خدي مجريـــــــــــــــا
عقلي بهواها راه طـــــار *** خلاتني يا خوايـــــــــــــــا
عقلي بهواها أوَيَّـاك راح *** باقي عابد غير النــــــــواح
نبكي كل مسا والصبـــاح *** ودموعي مجريـــــــــــــــا
نتفكر أمام المـــــــــــلاح *** حبها راش عليـــــــــــــــا
طال الضر ولاَّلي طبيب *** نتوحش خيال الحبيــــــــب
أنا نهوى غصن الرطيب *** نيرانه مقديـــــــــــــــــــــا
باقي هايم وحدي غريــب *** ما ولى شي ليــــــــــــــــا
ناره في القلب راها اقدات *** من تفكار امام البنــــــــــات
من نهواها راها مشــــات *** لاكن بلا سيـــــــــــــــــــة
صبر القلب اللي جفـــات *** يا عالم الخُفيــــــــــــــــــا
نطلبك يا ربي الحنيـــــن *** راني من ذا العذرا مكيـــن
حبها في حشايا سْكيـــــن *** مكوي كم كيــــــــــــــــــا
من حبي ضيآ الجبيـــــن *** الغزالة الهمّيَـــــــــــــــــا
يا ولفي زايدني جفـــــاك *** وأنايا صابر نرتجــــــــاك
الغرار يضوي من بهاك *** والشفة عكريــــــــــــــــا
سبحان الله اللي انشـــاك *** زين العذراويــــــــــــــــا
الخد احمر يا سامعيــــن *** فيه الورد مع الياسميـــــن
حواجب نونين متعرقين *** سلبوني يا خوايــــــــــــا
نشكرها عن طول السنين *** ما دامني في الدنيــــــــــا
نشكر مرقوم الحــــــــزام *** ما دامني حي على الدوام
نشرب كيسان من المــدام *** في رضاها الهميــــــــــا
ابن مسايب قال الكـــــلام *** على الشريفة الحسنيــة
نتمنى تعجبكم وستأتي التكملة ....
كلماتها باللهجة الجزائرية
جميلة جدا
ان شاء الله تعجبكم انتم أيضا
****
كلمات القصيدة
نصحوني مرة صحابي بالزواج ... و قالولي بركاك من التعواج
راهي رايحة تديك المواج ... إذا بقيت في العزوبية
بقيت نطلع في الحساب ... و لقيت كلامهم صواب
و في الغد بعثتهم نواب ... يطرحوا لأهلي القضية
بابا وافق في الحال ... و قال نجيبوا بنت الخال
و يما جاها في البال ... يخطبولي وحدة بدوية
تفاهمنا على بنت المدينة ... قالو فاهمة ورزينة
راهي تمخمخ في الكوزينة ... وتطبخ طبخات زينة
عولنا وقصدنا الدار ... حاملين في يدينا النوار
ودرنا وحنا زوار ... قاصدين بنت معينة
الخال في بنتو شكر ويزيد ... قارية وما تركتش المسيد
وصحيحة كي الحديد ... بنت العلم والتربية
قلت واش هي الشروط ... راني صرت ليكم مربوط
ومالي عندكم محطوط ... ونزيدلكم الشهرية
قالي يا وليدي سجل ... 20 صباط باش تبدل
و 50 سروال مفصل ... و يكونو ضيقين شوية
وزيد كيلو ذهب صافي ... تجيبو وانت زاهي
والشنتوف ما هو كافي ... راني درت فيكم مزية
بنتي راهي غاية وشريفة ... ما تتركش يدها خفيفة
20 خاتم في القفيفة ... تحطهم في يدها هي
وسلسله غاليه ما تنساش ... والمليون لازم يكون معاك
والحايك مرمة لازم تلقاه ... وتقدمو لبنتي هدية
قالي يا السي موووح ... بلاك تنسى خيط الروح
باش يزيد لبنتي الروح ... تبقالك ديما حية
تشريلها عشر كباش ... والجاج مشوي ما تنساش
وزيدلها مترا قماش ... هادي حاجة رمزية
بنتي ما تضربش النشاف ... ومن الحمام تخرج بالتلحاف
وشعرها جيبلو حفاف ... وتزور sa mère كل عشية
الطفلة نطقت ملهيك ... يا بابا لازم تنهيه
يتركني نحكم فيه ... ويمشي معايا بالنية
قالي الشرط ما خلاص ... نقراو الفاتحة قدام الناس
قلتلو راني لباس ... ومنين نهرب يا خويا
درنا العرس نهار الخميس ... وكثر فيه الهراج والتهراس
المطرب يخلط على الناس ... والدرباكي يعفس تعفاس
والجمهور راهو نعاس ... والبراح يبرح شوية
جابو العروسة للبيت ... كي شفتها من الخوف بكيت
شعرها على الطابلة محطوط ... وراسها من الشعر مزبوط
رافدة معاها عشر قطوط ... تلعب لعبة هزلية
لقيتها مركبة قطع غيار ... شعرها وحواجبها ولشفار
و كي ضحكت كل شيء طار ... هادي ماركة عصرية
قالت لازم نبقى حرة ... ويماك لازم ترميها برة
وما تكثرش الهدرة ... أنا طفلة متحضرة
قلت يا امرة لازم تفهمي ... ترفدي حوايجك و اخطيني
******************
شــــــــاب راســــــــي
:sad::sad:
شاب راسي
ملي هجرت ناسي
ما قعد لي غير وسواسي
هولي، ضري و هواسي
فنات ذاتي
ملي خليت خواتي
بويا و أمّا و خيّاتي
في نهارما ننساه في حياتي
انشغل بالي
على ألي ما عذروا حوالي
و على الزين الغالي
البهجة بشموعها أتلالي
هاجوا افكاري
و ما عدت نداري
قصيتي، دمعتي و أسراري
و لا كتوبي ولا اشعاري
اتزعزع ساسي
في ذاك اليوم القاسي
ما صبت مينا و لا رواسي
تنسيني سقمي و باسي
جرات دمعتي
ملي جيت لغربتي
كبرت همومي و لوعتي
على فراق الدزايرو بهجتي
أتوحشت الآلي
التوشية، القصيدة و البروالي
فوق ذاك السطح العالي
في لبيار، الطاقارا و الرنفالي
وين أزهاري
الياسمين و الحبق قدام داري
وين غنى أطياري
تنحي عليّ الوحش و أكداري
حازنة حواسي
على القصبة و اكبر وسواسي
من باب الواد للحاسي
و من الغرب للشرق ماني ناسي
خليت جماعتي
تذكّر كلامي و ضحكاتي
بكات عيونهم على غربتي
و على حزني و على دمعاتي
خليت مالي
الجبال، الصحراء و رمالي
ما عرفت واش صرالي
يا ترى فاطن ولى منام في خيالي
هذي قداري
من عند ربي الباري
هو يشفي ضراري
و يزوّل لي غياري
****************
أنــــــا الـــلـــي كـــنـــت نـــايـــم عـــلـــى وذانـــــــي
واضـنـيــت روحــــي شــبــت والــزمـــان نـســانــي
بـعـد ربعـيـن خـريــف هـــا هـــو خـضــار جـنـانـــــي
والـقـلـب مـــا عـــدت نتـحـكـم فـيــه لبـعـيـد أدانــــي
غــــرام كـحـلــة لـنــعــاس عــلـــى غفــلـــة جــانـــي
مـــا صـبــت عـلـيــه ويــــن ذا عـجـاجــه اعـمـانــي
راح الـنـعــاس وطـــــال الـلــيــل عـلــيــا مـقــوانـــي
نتـقـلـب فـــي فـراشــي مـفـتـون مــــا نــــي هــانــي
قـلـبــي الـرهـيــف قـدامـهــا افـضـحـنـي وعــرانــــــي
عطشـان شتـا وصيـف اشربـت البـحـر مــا روانــي
يـــــا الـفــاهــم أنـــــا مــــــولا جـــرحـــي بـــرانـــي
جـــاي مـــن بـعـيـد فـالاصــل مـــا هـــو وهــرانــي
يــــا الــلايــم لا تــزيــد فـــــي عــذابـــي بـركــانــــي
حـبــي عـفـيـف مــانــي فــاســق مــــا نــــي جــــان
انـــــــا تــاريــخـــي نــظــيـــف ربـــــــي نــجــانـــي
مــن قبيـلـة الشـهـامـة والـنـيـف انـــا أبـويــا ربـانــي
انــا االأمــي عـمـري مـــا قـريــت شـوقـهـا قـرانــي
بـلـقـيـس جــــات بـالـخـمـيـس ريـحــهــا روحــانـــي
قـالــت يــــا ســاكــن الــــذات واك انــــت تـهـوانــي
تكلـم يـا الـفـارس يــا مــروض الجـنـون بــا حنـانـي
اعـــذرنـــي واحــــــط روحــــــك فــــــي مــكــانــي
لـــو ارفـضــت الـخـطـاب واش يـقـولـوا عـديـانــي؟
مـعــمــدة جـيــتــك الــيـــوم الــقـلــب مـــــا هـنــانــي
نـخـافــك تـسـمــع مــــن بـعـيــد وتـبــطــل تـلـقـانــي
مـحــتــمــة وجـــــــا ريـــــــح الـــشــــرق أدانـــــــي
يــا مــذوب الـنـار والحـديـد مـقـدرة علـيـك تنسـانـي
أدي مـفـاتـيــح الـقــلــب مــعـــاك يـــــا الـسـامـعـنـي
بـــلا مـــا نـتـكـلـم أنــــت مــــن زمــــان فـاهـمـانـي
أيــــوب وصـابـريــن شـاهــديــن عــلـــى حــزانـــي
بــــــلا بـــيـــك الــدنــيــا مــــــا هــــــي لازمـــانـــي
تـبـقـي أنـــت وحـــدك فـــي الـقـلـب يـــا المـالـكـنـي
ســيــرتـــك تــبــقـــى ديـــمــــا عـــلــــى لــســـانـــي
ســــــــاط الــــريـــــح وتـــكـــســـروا غـــصـــانـــي
هــــــذي قــســمــة الله وهــــــذا مـــــــا اعــطــانـــي
جـيــتــكــم ضـــيــــف يـــــــا شـــيــــوخ زمـــانــــي
اللـي مـا اداه الريـح اليـوم يديـه غــدوة كيـمـا ادانــي
فـــتـــكــــم فـــالــــديــــث خــلـــيـــتـــه بــلـــعـــانـــي
انــا عـمـري مـــا بـكـيـت ذا غـــرام مـريــم بـكـانـي
نـخــتــم بـالــصــلاة هـــــذا الـحــديــث الــوجــداني
لي ما يهزه فراق لحباب و ما يضحي يتسمى أناني.
**************
قصيد
هاض الوحش عليا
هاض الوحش عليـــــــــا *** هاض الوحش عليــــــــــــا
أنايا براني غريـــــــــــب *** لا من سال عليــــــــــــــــا
هاج الوحش عليا وجـــار *** نبكي في الليل مع النهـــــار
الدمعة تجري كالامطــــار *** عن خدي مجريـــــــــــــــا
عقلي بهواها راه طـــــار *** خلاتني يا خوايـــــــــــــــا
عقلي بهواها أوَيَّـاك راح *** باقي عابد غير النــــــــواح
نبكي كل مسا والصبـــاح *** ودموعي مجريـــــــــــــــا
نتفكر أمام المـــــــــــلاح *** حبها راش عليـــــــــــــــا
طال الضر ولاَّلي طبيب *** نتوحش خيال الحبيــــــــب
أنا نهوى غصن الرطيب *** نيرانه مقديـــــــــــــــــــــا
باقي هايم وحدي غريــب *** ما ولى شي ليــــــــــــــــا
ناره في القلب راها اقدات *** من تفكار امام البنــــــــــات
من نهواها راها مشــــات *** لاكن بلا سيـــــــــــــــــــة
صبر القلب اللي جفـــات *** يا عالم الخُفيــــــــــــــــــا
نطلبك يا ربي الحنيـــــن *** راني من ذا العذرا مكيـــن
حبها في حشايا سْكيـــــن *** مكوي كم كيــــــــــــــــــا
من حبي ضيآ الجبيـــــن *** الغزالة الهمّيَـــــــــــــــــا
يا ولفي زايدني جفـــــاك *** وأنايا صابر نرتجــــــــاك
الغرار يضوي من بهاك *** والشفة عكريــــــــــــــــا
سبحان الله اللي انشـــاك *** زين العذراويــــــــــــــــا
الخد احمر يا سامعيــــن *** فيه الورد مع الياسميـــــن
حواجب نونين متعرقين *** سلبوني يا خوايــــــــــــا
نشكرها عن طول السنين *** ما دامني في الدنيــــــــــا
نشكر مرقوم الحــــــــزام *** ما دامني حي على الدوام
نشرب كيسان من المــدام *** في رضاها الهميــــــــــا
ابن مسايب قال الكـــــلام *** على الشريفة الحسنيــة
نتمنى تعجبكم وستأتي التكملة ....