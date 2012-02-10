قصائد باللهجة الجزائرية ..بصح قصائد وعليها الكلام..

يا حسراه عليك يا الدنيا



يا حسراه عليك يا الدنيا فيك حكاية وحكايات

ساميني وقعدي حدايا واحكيهم لي بثبات

علاش هكذا حاقدة وسمية ظلي تبدلي في الصفات

تعذبي فيا غير بشوية عييت من عذابك براكات

تلعبي بيا والا معايا جاوبيني علاش هاذ السكات

قالوا لي عليك مسرحية وانا المسرح سكن لي في الذات

التذكيرة خلصتها غالية ديت معايا شي وردات

دخلت للقاعة صفقوا علي طلع ستار والضو طفات

لقيت روحي في تمثيلية والديكور خوف ودعات

طمعتيني ودرتي علي عندي جدي بالصحبات

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شحال من سلطان كان في دنيا جيوش الامر وطيعات

مال وعز قصور وسرايا العسة عليه بالالوفات

غفل غفلة تقلبت الحية فليلتو مالقى وين يبات

وكلتي فلان عسل وفاكية وفلان شمختي لو الفتات

فلا قلعتي لو الذرية وحياتو من الفرحة خوات

فلان طلق مرتو المسكية زعف كي جابت لو البنات

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المسجون يرجى الحرية بالدقيقة يحسب لوقات

الشهار يحلم بالشهرية يا حليلو مولا وليدات

كبدة لميمة مشوية على واش سهرت واش ربات

على وليدها بدل الجنسية عجبو زين الروميات

خلى يماه وحدانية من الحرقة والبكا تعمات

باش يبين الرجولية بعث لها زوج محرمات

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نها كانت الدنيا دنيا الوالدين علقوا لهم شيعات

اليوم الوالدين راهي مرمية في مراكز الشيخوخات

انتي دنيا يدك زهرية انا يدي فيه الكيات

مع الواقف درتي جمعية سماها دخلات وخرجات

القليل بعثتي لو خطية جا يصلي تلفت لو الصلاة

كي سلم انسى التحية وكي تحى نسا زوج ركعات

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المال فاني والعظام راشية فاتت جناس وتمحات

اللي كان تاقي ودار النية طاع ربي وشد في الصلاة

درجته في الجنة عالية صفة الجنة درجات

والشاقي يمضي النهاية ذاتو بالنار تكسات

جلدة رايحة وجلدة جاية يظل يبدل في الجلدات

نصيحتي نتركها التالية باش نختم بيها لبيات

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دعوة الوالدين رسمية منهم الشر والخيرات

الهنا كنز والصحة غالية والباقي كله كذوبات

ياسين ارسلها تحية وامنضى فيها بشي دمعات

بعثها كما مسعودي برية قراها قيتار وألات

والصلاة على نور عينيا سيد الخلق يا سدات

شكون اللي نجا منك يا دينا غير اللي طلقك بالثلاث

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يا بحر الطوفان

كلمات وتلحين

محمد البجي



يا بحر الغمق ماذا أديت رجال او نسوان

شابات وشبان

صبيات وصبيان

من ألي أديت وخيّ بسفينته مابان أولي

يا بحر الطوفان



من ألي خرج في الصباحية

ما رجع شي في العشية

سولت أحبابه البحر ياء

حتى خبر عنه مابان

يا بحر الطوفان



من ألي غدا عليا وغاب

لا خبر لا من رد جواب

بقيت نقاسي في عذاب

متحيّر حيران

يا بحر الطوفان



من السفينة ظهروا شي لوحات

مرفوعين فوق الموجات

شفتهم شكيت حبيبي مات

أرحمه يا رحمان



لوكان مات بين يديا

نبكي ونبرا من الكية

نشوف قبره بعينياء

تطفي لي النيران

يا بحر الطوفان



كل جمعة نزور الموجات

ندي معي شي وردات

نرميهم على الحجرات

هذا وعد الرحمان

يا بحر الطوفان

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السلام عليكم

هي قصيدة باللهجة الجزائرية للشاعر الجزائري الشاب "فيصل" منقولة من حصته"قصة وقصيد"



يا للي سألتني عن الحب = و قلتلي بالله خويا وعلاه

ما تحاولش كاش ما تكتب = وتقولي برك وين نلقاه

عييت نقلب شرق و غرب = وين يقولولي نستناه

لقيتو كامل كذب في كذب = ما تلاقيتو ماعرفت معناه

لا قريب و لا صاحب = و لا حبيب نعيش معاه

حياتي كامل و أنا نجرب = واحد ما لقيتو يسواه

مانيش فاهم هذا القلب = و كأنه ضد مولاه

يحب يشقى يحب يتعذب = يحب الواحد لي ينساه

و ساعات تلقاني نحب = لي يكرهني نجري موراه

و لي يحبني و ليا يقرب = نهرب عليه مافهمتش علاه

حاول خويا كاش ماتكتب = الجواب راني نستناه

راح نحاول باش نجاوب = و ماراكش وحدك حاصل لله

هو الحب هكذا يحب = يجري و يطوع مولاه

مايفيدوش معاه تجارب = ما يفيد ملك و لا جاه

شحال طوع من محارب = و حسرة شحال من فارس بكاه

و جيت لعندي أنا نجاوب = و الله ماراني فاهم علاه

راح نديرلك واش راك تطلب = على ما نظن و العلم لله

أنت قلبك راه مخرب = و ما راكش عارف حتى وين راه

دير في بالك هذاك الحب = لي يهرب و أنت تجري موراه

و لما يجري و أنت تهرب = عمرك ماتقعد معاه

على خاطر هذا لعب = مديور للي يتبع هواه

ما تنال منو غير التعب = ديرو كيما خيالك و انساه

فرغ قلبك و عاود رتب = و خلي عقلك يخدم معاه

و قبل ما تحب لازم تحسب = باش كي تمدو تمدو لمولاه

هيا نبداو من أول حب = ….أول حب هو الله

لي عطاك هذاك القلب = لي راك تحوس باش تملاه

و لوكان ليه تقرب = أقرب منك رايح تلقاه

ماشي كيما الحب لي يهرب = و انت تبقى تجري موراه

و بعده يجي ثاني حب = هو حبيبنا و حبيب الله

عليه الصلاة و السلام تعب = باش وفرلك الدين تقراه

حبو علي و عليك واجب = سعدو المرء للي بغاه

المرء يحشر مع من يحب = تخيل روحك قاعد معاه

و من بعد ثالث حب = أنه الواحد يحب يماه

تسع شهور و هو يتقلب = و هي مسكينة تتقلب معاه

سنين و سنين و هي تتعذب = وين يطيح يلقاها حداه

حتى نهار يولي شايب = يبقى طفل في عيون يماه

و من بعدها رابع حب = أنو الواحد يحب باباه

لأنه خرج من بين الصلب = و الترائب لي جواه

شحال شقا و شحال تعذب = باش كبر و باش رباه

دير في بالك كل ما تمد = أنت و مالك ملك له

و من بعد خامس حب = هو الشريك لي تعيش معاه

دير في بالك نهار تتحاسب = نصف الدين هو تلقاه

تعيش معاه بلي كتب = و تتقاسمو كل شي نتا وياه

و تتعاشرو و معاه تنجب = طفل صغير لعقايب تلقاه

و هذاك الطفل سادس حب = ماتحبش ولد دون سواه

سبعة داعب و سبعة أتعب = و سبعة صاحب دور معاه

و من بعد يجي سابع حب = من رحم واحد نتا وياه

خوك خوك لايغرك صاحب = حتى الصاحب في الشدة تلقاه

و من بعد الصاحب الأقارب = و الجار لي تسكن حداه

و من بعدهم تقدر تحب = كل مومن في طريقك تلقاه

و المريض لي راه يتعذب = دقيقة واحدةاقسمها معاه

طل عليه إذا كان تحب = ربي سبحانه ثم تلقاه

و اليتيم لي فقد الأب = ولا حتى فقد يماه

مسح على راسو و بدا تحسب = في كل شعرة أجر تلقاه

و الفقير للي ما كسب = و لي ما لحق حتى قوت عشاه

واش راك تاكل واش راك تشرب = يالوكان خبزة اقسمها معاه

و زيد و زيد و لوكان نحسب = ما نيش رايح نحبس لله

يا لي مبحر شرق و غرب = و مخلي كلشي موراه

و يا لي سألتني عن الحب = بالنسبة لي هذا معناه

و إذا ما عجبكش الله غالب = روح تحوس وين تلقاه

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التكملة....







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