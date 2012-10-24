عناوين مذكرات تخرج تخصص مالية نقود وبنوك - اقتصاد

إلياس
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هذه عناوين مذكرات تخرج تخصص مالية نقود وبنوك
ممكن تفيد كل طالب مازال لم يختر عنوان لمذكرت تخرجه
1- آثار استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية الجزائر
2- الإصلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الأموال في الجزائر
3- اثر الجباية على التنمية الاقتصادية
4- اثر العولمة على فعاليات السياسة النقدية
5- أثر القروض البنكية على التنمية الاقتصادية
6- أثر تطور الاستثمار على التشغيل في الجزائر
7- اثر تعديل سعر الصرف على ميزان المدفوعات
8- اثر تقلبات سعر الصرف على آداء البنوك
9- أثر سياسات الإصلاح الإقتصادي على الإقتصاد الجزائري
10- استراتيجية التمويل الاسلامي للدول النامية
11- استراتيجية الشراكة الاروبية في تطوير المؤسسات الجزائرية و تقويمها
12- إستراتيجية الشراكة في المؤسسة الاقتصادية
13- استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وواقعها في الجزائر
14- اصلاحات الجهاز المصرفي في ظل انظمام الجزائر الى المنظمة العالمة للتجارة
15- آفاق التنمية الفلاحية في الجزائر
16- الآثار المترتبة عن الشركات متعددة الجنسيات
17- الإجراءات التحفيزية والضمانات والتسهيلات الممنوحة للاستثمار الأجنبي وتشجيعه
18- الاستثمار في السوق المالي
19- الاصلاح الضريبي و اثره على المشاريع الاقتصادية
20- الاصلاح الضريبي و تاثيره على الاقتصاد الوطني في ظل انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق
21- الاعتماد المستندي كتقنية دفع وتمويل و ضمان للتجارة الخارجية
22- الاوراق والمؤسسات المالية
23- الاورو و سعر الصرف و تاثيرها على الاقتصاد الجزائري
24- البنك المركزي و السياسة النقدية
25- البنوك الاسلامية و دورها في التنمية الاقتصادية
26- البنوك الاسلامية واساليب التمويل فيها و تجاربها
27- البنوك التجارية والمحيط البنكي الجديد
28- البنوك الجزائرية والتحديات الراهنة
29- البورصة في الجزائر
30- البورصة كاداة لتقييم المشاريع الاستثمارية
31- البيع بالايجار و دوره في تقليل ازمة السكن
32- التسيير النقدي لدى البنوك
33- التشغيل في الجزائر ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل
34- التضخم
35- التقنيات البنكية المستعملة في تمويل التجارة الخارجية
36- التنمية الزراعية في الجزائر
37- التنمية المحلية في الجزائر
38- التنمية المستدامة و استراتيجية تطبيقها في الجزائر
39- التهـرب الضريبـي و اثره على الاقتصاد الوطني
40- التهرب الضريبي و اثره على الخزينة العمومية
41- الجهاز المصرفي ودوره في تفعيل السوق المالية
42- الزكاة و دورها في محاربة البطالة
43- الزكاة ودورها في التنمية الاقتصادية
44- السوق التمويلية و اثرها في تفعيل التنمية الاقتصادية
45- السياسات التسويقية المصرفية
46- السياسات المعتمدة في معالجة التضخم
47- السياسة المالية ودورها في التنمية الاقتصادية
48- الشراكـة الأوروبيـة في الجزائر
49- الشراكة الأورو متوسطية و أثرها على التكامل الاقتصادي العربي
50- الضرائب و علاقتها بالجماعات المحلية
51- الضمانات البنكية الدولية ودورها في ترقية التجارة الخارجية
52- العولمة المالية و اثرها على اسواق المال العربية
53- العولمة المالية و الجهاز المصرفي
54- العولمة و آثارها على التنمية المستدامة
55- الفساد الاقتصادي
56- القروض المتعثرة
57- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و دور صندوق ضمان القروض في حل مشاكل تمويلها
58- المالية المحلية و دورها في تحقيق التنمية
59- المبادرة الجديدة من اجل تنمية افريقيا و الحكم الراشد
60- المنظمة العالمية للتجارة و العالم النامي
61- المنظمة العالمية للتجارة و انعكاسات انظمام الجزائر اليها
62- النظام الجبائي الجزائري واشكالية التهرب الضريبي
63- اهمية التحليل المالي في مؤسسة انتاجية
64- اهمية التسويق البنكي في رفع القدرة التنافسية للبنوك
65- تاثير العولمة على قطاع التامين
66- تبييض الأموال و آثاه على الاقتصاد
67- تحرير التجارة في الخدمات و انعكاساتها على الدول النامية
68- تسيير مخاطر قروض البنك التجاري و آثارها في التنمية الاقتصادية
69- تطور الاسواق المالية في الدول العربية
70- تطوير الخدمة المصرفية في الجهاز المصرفي الجزائري
71- تعثر القروض المصرفية ( أسبابها و طرق علاجها)
72- تقنيات اختيار المشاريع الاستثمارية في ظل المخاطر.BNA دراسة حالة البنك الوطني الجزائري
73- تقييم المشاريع الاستثمارية في البنوك التجارية
74- تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد المستندي
75- تناقض النمو و التنمية في عصر العولمة واقع و تحديات
76- دراسة الاسواق المالية في تمويل الاستثمار
77- دراسة تحليلية و نقدية للنظام المصرفي الجزائري
78- دراسة عملية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في البنك التجاري
79- دراسة مقارنة بين الضريبة و الزكاة
80- دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الواقع و الآفاق
81- دور الإستثمار في الأسواق
82- دور الاستثمار في توسيع نطاق السوق المحلي ( التنمية)
83- دور الاسواق المالية الناشئة في ظل العولمة الاقتصادية
84- دور الاسواق المالية و البورصة في التنمية الاقتصادية ونشاط البنوك
85- دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
86- دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن عن طريق القروض العقارية
87- دور البنوك في تحسين اداء الاقتصاد
88- دور البنوك في تمويل و ترقية المشاريع الاستثمارية
89- دور البنوك في مكافحة غسيل الاموال
90- دور التسيير المالي في ترشيد القرارات في المؤسسة
91- دور الدولة في معالجة البطالة في ظل العولمة
92- دور السوق المالي في دخول المؤسسة الى البورصة
93- دور السياسة النقدية في معالجة التضخم
94- دور الضرائب و القروض في الانعاش الاقتصادي
95- دور القروض في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
96- دور القطاع السياحي في تحقيق التنمية
97- دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد من البطالة
98- دور شركات التامين في تنمية الاقتصاد الوطني
99- دور قطاع التامين في ترقية الاقتصاد الوطني
100- ربحية البنوك التجارية في ظل مخاطر نشاطها
101- سياسات سعر الصرف المعدلة لميزان المدفوعات الصرف
102- سياسة الاقراض في تفعيل الاستثمارات
103- سياسة دعم الانعاش الاقتصادي و مساهمة المؤسسات
104- صندوق الزكاة الجزائري الواقع و الطموح
105- صندوق الزكاة و اثره على التنمية
106- صندوق الزكاة ودوره في تنمية الاستثمارات
107- صنع قرار الاندماج المصرفي و آلياته
108- ظاهرة تبييض الاموال في العالم العربي
109- ظاهرة غسيل المال في الجزائر
110- لجوء الجزائر الى صندوق النقدا لدولي و اثره على الجانب المالي
111- ماهية سعر الصرف و النظريات المحددة له
112- مجالات استثمار الودائع المصرفية
113- محاولة تحليل مخاطر القروض
114- محاولة تقييم آداء الجهاز المصرفي و المالي في الجزائر
115- محاولة تقييم النظام الجبائي الجزائري
116- مخاطر القروض البنكية
117- مسار الانفاق العام ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية في الجزائر
118- مشكلة القروض المصرفية المتعثرة
119- مساهمة الاستثمار الفلاحي في التنمية الاقتصادية في الجزائر
120- مشكلة القروض المصرفية المتعثرة
121- معايير وإجراءات منح قروض الاستغلال
122- من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة الى المنظمة العالمية للتجارة و رهانات انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة
123- مهام و ادارة بنك الجزائر
124- ميكانيزمات الإقراض البنكي، المخاطر والضمانات
125- واقع الشراكة الاورو جزائرية و افاقها
126- نشاط البنوك التجارية وفق معايير لجنة بازل
127- واقع الشراكة الاورو جزائرية و افاقها
128- واقع و آفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي
129- وسائل الدفع المستندية للتجارة الخارجية
130- كفاءة السوق المالي
131- آفاق انظمام الجزائر المنظمة العالمية للتجارة
132- الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر و تاثيره في النمو الاقتصادي
133- الاستثمار المالي و اثره في تنشيط الاقتصاد الوطني
134- البورصة و علاقتها بالبنوك في ظل العولمة
135- التـامين على الحياة
136- التدقيق و الرقابة في المصارف
137- التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية
138- العملة الاروبية الموحدة وتاثيرها على اداء الميزان التجاري الجزائري
139- القروض البنكية و مخاطرها و طرق تسييرها
140- الميزة التنافسة والاستراتيجية البنكية
141- النظام المصرفي الجزائري
142- الوقف و دوره في الاستثمار
143- بورصة الاوراق المالية في الاقتصاد الاسلامي
144- تبييض الاموال من خلال قطاع التامين
145- تمويل الاستثمارات
146- تييض الاموال في الجزائر
147- دور الأسواق المالية
148- دور البنوك زالمؤسسات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني
149- دور التخطيط و الرقابة على التسيير المؤسساتي
150- دور التدريب في مكافحة غسيل الأموال
151- دور الزكاة في علاج مشكلة الفقر
152- دور العولمة الاقتصادية في صناعة الازمات المالية
153- رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية
154- شبكة المواصلات و دورها في التنمية الاقتصادية
155- طرق معالجة التهرب الضريبي
156- عمليات غسيل الاموال و ىثارها على الاسواق المالية
157- غسيل الاموال و استراتيجية مكافحته في ظل العولمة
158- مخاطر القروض المصرفية وطرق معالجتها
159- مشكلة البطالة و علاجها في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي دراسة مقارنة
160- هيكل النظام النقدي في ظل قانون النقد و القرض
161- واقع بطالة الشباب في الوطن العربي
162- الاعتماد المستندي كطريقة لتمويل التجارة الخارجية
163- اثر الزكاة على الاقتصاد الوطني و الاسلامي
164- اثر العولمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول النامية
165- استراتيجية التنمية في الجزائر
166- الاتجاهات الحديثة للنظام المصرفي في ظل العولمة
167- الادارة الاستراتيجية و تحديات العولمة
168- الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول النامية
169- الاستثمار المباشر في الجزائر في ظل المحفزات و المعوقات
170- الاستثمار في المحفظة المالية
171- الاسواق المالية العربية
172- التحالفات الاستراتيجية كمنطق لنمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل العولمة
173- التسويق المصرفي قي ظل اقتصاد السوق
174- التكامل الاقتصادي العربي و تحديات العولمة
175- الدورو و الاورو وصراع السيطرة على محور النظام النقدي الدولي
176- المنظومة المصرفية و دورها في تفعيل السوق المالية
177- الميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية
178- النظام المالي في الإسلام
179- تاثير العولمة على اسواق المال العربية
180- تقييم مخاطر سعر الصرف في المعاملات الدولية
181- جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية
182- دور الأسواق المالية في تمويل الإستثمار
183- دور البنوك في تمويل المشاريع الاشتثمارية
184- دور السوق المالي في تنشيط الاقتصاد الوطني
185- دور السياسات الاقتصادية في معالجة التضخم
186- دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة غفي الحد من البطالة
187- دور سوق الاوراق المالية في تمويل الاستثمارات
188- دور شركات التامين في الحد من التضخم
189- سياسة التحفيز الضريبي و تاثيرها على تشجيع الاستثمار في الجزائر
190- طرق تمويل التجارة الخارجية
191- ظاهرة غسيل الاموال و انعكاساتها الاقتصادية وغير الاقتصادية
192- عمليات غسيل ا لاموال واثرها على الاسواق المالية
193- عمليات غسيل الاموال و اثرها على الاسواق المالية
194- معالجة التهرب الضريبي
195- واقع سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
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ـ أهمية ودور النظام التأمين على الودائع مع إشارة إلى حالة الجزائر .
ـ العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف – نظرة شمولية –
ـ دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك ( تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية ).
ـ تحديات العولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها مع الإشارة إلى القطاع المصرفي الجزائري .
ـ الصيرفة الإلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية .
ـ الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
ـ قياس وتسيير خطر سعر الفائدة
ـ التعاون الاقتصادي الدولي ومستقبل التنمية العربية
ـ إشكالية الخوصصة في الجزائر
ـ أهمية الضرائب والرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطن
ـ عولمة الأسواق العالمية واقع وأفاق السوق المالية ( دراسة حالة الجزائر).
ـ أثار السياسة المالية والنقدية على تأهيل المؤسسة .
ـ التجارة الإلكترونية -دراسة حالة الجزائر-
ـ الأوراق و تأثيره على التجارة الخارجية BEA
ـ التمويل البنكي
ـ واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر
ـ المديونية الخارجية الجزائرية.
ـ الجزائر و الشراكة الاورو متوسطية
ـ اثر الشراكة الاورو متوسطية على الاقتصاد الجزائري
ـ تقييم السياسات المضادة للتضخم في الجزائر
ـ دور السوق المالي في تمويل الاقتصاد
ـ الاستثمار المباشر الأجنبي في الجزائر
ـ البورصة في الجزائر
ـ تسيير خطر سعر الصرف
ـ أثار النفقات العامة على الاقتصاد الجزائري
ـ أثر تخفيض القيمة الخارجية للعملة الجزائرية على الميزان التجاري
ـ أهمية الضرائب و الرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطني
ـ الشراكة الأوروبية الجزائرية و آثارها على جلب الاستثمار الأجنبي
ـ العولمة المالية و آثارها على الاقتصاد الجزائري
ـ الاورو و على الاقتصاد العربي
ـ دور البنوك و الأسواق المالية
ـ المؤسسات المالية الدولية و دورها في توجيه الاقتصاد الجزائري
ـ دراسة تقنيات سعر الصرف علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكليةmodel IS-L-BP
ـ دراسة تسيير خطر سعر الصرف ? حالة الجزائر
ـ دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات ? دراسة حالة الجزائر
ـ السياسة النقدية و المالية في ظل الإصلاحات الاقتصادية
ـ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و أثرها على الاقتصاد الوطني
ـ سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية نتيجة تغير سعر الصرف
ـ دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات: سعر الصرف. معدل الفائدة. معدل التضخم
ـ دور الضرائب في الاستثمار الأجنبي
ـ ظاهرة تبييض الأموال عن طريق البنك
ـ بورصة الأوراق المالية بين النظرية و التطبيق مع الإشارة إلى بورصة الجزائر
ـ مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الشراكة الاورو متوسطة
ـ السوق المالي دراسة وضعية
ـ التوازنات الخارجية والوضعية النقدية في الجزائر
ـ تقنيات البنكية المستعملة في التجارة الخارجية .
ـ الإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .
ـ تطور الجهاز المصرفي الجزائري ودور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض .
ـ دراسة المخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي .
ـ دور البنك المركزي في ترشيد الاستثمارات .
ـ آليات عمل النظام البنكي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .
ـ الوساطة المالية و دورها في تشجيع الاستثمار في الجزائر .
ـ دور التحليل المالي في عملية اتخاذ قرار منح القرض لدى البنك.
ـ السياسة النقدية وأثرها على سيولة البنوك التجارية.
ـ أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية .
ـ استقلالية البنوك المركزية في تسيير الكتلة النقدية .
ـ تأهيل النظام البنكي الجزائري في ظل التطورات العالمية المالية .
ـ عمل البنوك وأداء الخدمات المصرفية في ظل العولمة الاقتصادية أو المالية.
ـ هيكل النظام البنكي الجزائري على ضوء الإصلاحات .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دراسة مالية و اقتصادية لقرض استثماري .
ـ تقنيات البنكية في مجال منح القروض .
ـ النظام المصرفي في الجزائر و ضعف تمويل الاستثمار .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دور التحليل المالي في منح القروض .
ـ تحصيل الجباية في البنوك التجارية .
ـ سياسة الإقراض في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة في الجزائر.
ـ العولمة الاقتصادية وتأثيرها على النظام المصرفي في الجزائر.
ـ ازدواجية تمويل الواردات بالجزائر : بين تقنيات الدفع وسبل الغش .
ـ تطور البنوك الجزائرية واقع وتحديات .
ـ نظرة عامة حول النظام البنكي الجزائري .
ـ عمليات الصرف وتمويل التجارة الخارجية .
ـ طرق تمويل التجارة الخارجية .
ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار.
ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال.
ـ التمويل البنكي للاستثمارات المؤسسة قروض الاستثمار
ـ الأزمات المالية والنقدية العالمية وتأثيرها في السوق المصرفية الحديثة .
ـ التمويل البنكي للمشاريع المصغرة
ـ فرص الاستثمار في السوق المالية الجزائرية
- الجهاز المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية : دراسة علاقة تمويل .
- تقييم خطر القرض في بنك تجاري
- إدارة القروض المصرفية من خلال التحكم في خطر عدم التسديد
- تقنيات التمويل و التسوية في التجارة الخارجية
- النظام المصرفي الجزائري ومشاكل تمويل التجارة الخارجية
- واقع الاقتراض المصرفي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية
- المراجعة في قطاع البنوك مع دراسة حالة الجزائر
- الاعتماد المستندي أداة مصرفية وقرض .
- الاعتماد المستندي أداة وضمان لتمويل التجارة الخارجية .
- دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية حالة الصادرات .
- تأثير سعر الصرف على العمليات التجارة الخارجية .
- دور البنوك المركزية المستقلة في التنمية الاقتصادية .
- مدى إتباع البنوك التجارية للسياسات التسويقية
- التسويق المصرفي في مجال القروض
- إعادة تمويل البنوك التجارية.
- سياسة التمويل الحديث للمشاريع الاستثمارية .
- دور البنوك في خلق الكتلة النقدية .
- مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي البنكي الجزائري وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .
- العلاقة بين المؤسسة و البنك : محاولة تقسيم الأداء في ظل إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية
- مخاطر القروض البنكية وكيفية الحد منها .
- التامين ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني .
- إجراءات منح القرض المصغر في البنوك التجارية .
- بنك الجزائر ودوره في تسيير العملة الصعبة.
- المعاملات البنكية في البنوك التجارية والإسلامية .
- قروض الاستهلاك وتقييم شروطها في البنوك التجارية
ممكن تفيد كل طالب مازال لم يختر عنوان لمذكرت تخرجه
1- آثار استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية الجزائر
2- الإصلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الأموال في الجزائر
3- اثر الجباية على التنمية الاقتصادية
4- اثر العولمة على فعاليات السياسة النقدية
5- أثر القروض البنكية على التنمية الاقتصادية
6- أثر تطور الاستثمار على التشغيل في الجزائر
7- اثر تعديل سعر الصرف على ميزان المدفوعات
8- اثر تقلبات سعر الصرف على آداء البنوك
9- أثر سياسات الإصلاح الإقتصادي على الإقتصاد الجزائري
10- استراتيجية التمويل الاسلامي للدول النامية
11- استراتيجية الشراكة الاروبية في تطوير المؤسسات الجزائرية و تقويمها
12- إستراتيجية الشراكة في المؤسسة الاقتصادية
13- استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وواقعها في الجزائر
14- اصلاحات الجهاز المصرفي في ظل انظمام الجزائر الى المنظمة العالمة للتجارة
15- آفاق التنمية الفلاحية في الجزائر
16- الآثار المترتبة عن الشركات متعددة الجنسيات
17- الإجراءات التحفيزية والضمانات والتسهيلات الممنوحة للاستثمار الأجنبي وتشجيعه
18- الاستثمار في السوق المالي
19- الاصلاح الضريبي و اثره على المشاريع الاقتصادية
20- الاصلاح الضريبي و تاثيره على الاقتصاد الوطني في ظل انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق
21- الاعتماد المستندي كتقنية دفع وتمويل و ضمان للتجارة الخارجية
22- الاوراق والمؤسسات المالية
23- الاورو و سعر الصرف و تاثيرها على الاقتصاد الجزائري
24- البنك المركزي و السياسة النقدية
25- البنوك الاسلامية و دورها في التنمية الاقتصادية
26- البنوك الاسلامية واساليب التمويل فيها و تجاربها
27- البنوك التجارية والمحيط البنكي الجديد
28- البنوك الجزائرية والتحديات الراهنة
29- البورصة في الجزائر
30- البورصة كاداة لتقييم المشاريع الاستثمارية
31- البيع بالايجار و دوره في تقليل ازمة السكن
32- التسيير النقدي لدى البنوك
33- التشغيل في الجزائر ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل
34- التضخم
35- التقنيات البنكية المستعملة في تمويل التجارة الخارجية
36- التنمية الزراعية في الجزائر
37- التنمية المحلية في الجزائر
38- التنمية المستدامة و استراتيجية تطبيقها في الجزائر
39- التهـرب الضريبـي و اثره على الاقتصاد الوطني
40- التهرب الضريبي و اثره على الخزينة العمومية
41- الجهاز المصرفي ودوره في تفعيل السوق المالية
42- الزكاة و دورها في محاربة البطالة
43- الزكاة ودورها في التنمية الاقتصادية
44- السوق التمويلية و اثرها في تفعيل التنمية الاقتصادية
45- السياسات التسويقية المصرفية
46- السياسات المعتمدة في معالجة التضخم
47- السياسة المالية ودورها في التنمية الاقتصادية
48- الشراكـة الأوروبيـة في الجزائر
49- الشراكة الأورو متوسطية و أثرها على التكامل الاقتصادي العربي
50- الضرائب و علاقتها بالجماعات المحلية
51- الضمانات البنكية الدولية ودورها في ترقية التجارة الخارجية
52- العولمة المالية و اثرها على اسواق المال العربية
53- العولمة المالية و الجهاز المصرفي
54- العولمة و آثارها على التنمية المستدامة
55- الفساد الاقتصادي
56- القروض المتعثرة
57- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و دور صندوق ضمان القروض في حل مشاكل تمويلها
58- المالية المحلية و دورها في تحقيق التنمية
59- المبادرة الجديدة من اجل تنمية افريقيا و الحكم الراشد
60- المنظمة العالمية للتجارة و العالم النامي
61- المنظمة العالمية للتجارة و انعكاسات انظمام الجزائر اليها
62- النظام الجبائي الجزائري واشكالية التهرب الضريبي
63- اهمية التحليل المالي في مؤسسة انتاجية
64- اهمية التسويق البنكي في رفع القدرة التنافسية للبنوك
65- تاثير العولمة على قطاع التامين
66- تبييض الأموال و آثاه على الاقتصاد
67- تحرير التجارة في الخدمات و انعكاساتها على الدول النامية
68- تسيير مخاطر قروض البنك التجاري و آثارها في التنمية الاقتصادية
69- تطور الاسواق المالية في الدول العربية
70- تطوير الخدمة المصرفية في الجهاز المصرفي الجزائري
71- تعثر القروض المصرفية ( أسبابها و طرق علاجها)
72- تقنيات اختيار المشاريع الاستثمارية في ظل المخاطر.BNA دراسة حالة البنك الوطني الجزائري
73- تقييم المشاريع الاستثمارية في البنوك التجارية
74- تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد المستندي
75- تناقض النمو و التنمية في عصر العولمة واقع و تحديات
76- دراسة الاسواق المالية في تمويل الاستثمار
77- دراسة تحليلية و نقدية للنظام المصرفي الجزائري
78- دراسة عملية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في البنك التجاري
79- دراسة مقارنة بين الضريبة و الزكاة
80- دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الواقع و الآفاق
81- دور الإستثمار في الأسواق
82- دور الاستثمار في توسيع نطاق السوق المحلي ( التنمية)
83- دور الاسواق المالية الناشئة في ظل العولمة الاقتصادية
84- دور الاسواق المالية و البورصة في التنمية الاقتصادية ونشاط البنوك
85- دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
86- دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن عن طريق القروض العقارية
87- دور البنوك في تحسين اداء الاقتصاد
88- دور البنوك في تمويل و ترقية المشاريع الاستثمارية
89- دور البنوك في مكافحة غسيل الاموال
90- دور التسيير المالي في ترشيد القرارات في المؤسسة
91- دور الدولة في معالجة البطالة في ظل العولمة
92- دور السوق المالي في دخول المؤسسة الى البورصة
93- دور السياسة النقدية في معالجة التضخم
94- دور الضرائب و القروض في الانعاش الاقتصادي
95- دور القروض في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
96- دور القطاع السياحي في تحقيق التنمية
97- دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد من البطالة
98- دور شركات التامين في تنمية الاقتصاد الوطني
99- دور قطاع التامين في ترقية الاقتصاد الوطني
100- ربحية البنوك التجارية في ظل مخاطر نشاطها
101- سياسات سعر الصرف المعدلة لميزان المدفوعات الصرف
102- سياسة الاقراض في تفعيل الاستثمارات
103- سياسة دعم الانعاش الاقتصادي و مساهمة المؤسسات
104- صندوق الزكاة الجزائري الواقع و الطموح
105- صندوق الزكاة و اثره على التنمية
106- صندوق الزكاة ودوره في تنمية الاستثمارات
107- صنع قرار الاندماج المصرفي و آلياته
108- ظاهرة تبييض الاموال في العالم العربي
109- ظاهرة غسيل المال في الجزائر
110- لجوء الجزائر الى صندوق النقدا لدولي و اثره على الجانب المالي
111- ماهية سعر الصرف و النظريات المحددة له
112- مجالات استثمار الودائع المصرفية
113- محاولة تحليل مخاطر القروض
114- محاولة تقييم آداء الجهاز المصرفي و المالي في الجزائر
115- محاولة تقييم النظام الجبائي الجزائري
116- مخاطر القروض البنكية
117- مسار الانفاق العام ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية في الجزائر
118- مشكلة القروض المصرفية المتعثرة
119- مساهمة الاستثمار الفلاحي في التنمية الاقتصادية في الجزائر
120- مشكلة القروض المصرفية المتعثرة
121- معايير وإجراءات منح قروض الاستغلال
122- من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة الى المنظمة العالمية للتجارة و رهانات انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة
123- مهام و ادارة بنك الجزائر
124- ميكانيزمات الإقراض البنكي، المخاطر والضمانات
125- واقع الشراكة الاورو جزائرية و افاقها
126- نشاط البنوك التجارية وفق معايير لجنة بازل
127- واقع الشراكة الاورو جزائرية و افاقها
128- واقع و آفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي
129- وسائل الدفع المستندية للتجارة الخارجية
130- كفاءة السوق المالي
131- آفاق انظمام الجزائر المنظمة العالمية للتجارة
132- الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر و تاثيره في النمو الاقتصادي
133- الاستثمار المالي و اثره في تنشيط الاقتصاد الوطني
134- البورصة و علاقتها بالبنوك في ظل العولمة
135- التـامين على الحياة
136- التدقيق و الرقابة في المصارف
137- التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية
138- العملة الاروبية الموحدة وتاثيرها على اداء الميزان التجاري الجزائري
139- القروض البنكية و مخاطرها و طرق تسييرها
140- الميزة التنافسة والاستراتيجية البنكية
141- النظام المصرفي الجزائري
142- الوقف و دوره في الاستثمار
143- بورصة الاوراق المالية في الاقتصاد الاسلامي
144- تبييض الاموال من خلال قطاع التامين
145- تمويل الاستثمارات
146- تييض الاموال في الجزائر
147- دور الأسواق المالية
148- دور البنوك زالمؤسسات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني
149- دور التخطيط و الرقابة على التسيير المؤسساتي
150- دور التدريب في مكافحة غسيل الأموال
151- دور الزكاة في علاج مشكلة الفقر
152- دور العولمة الاقتصادية في صناعة الازمات المالية
153- رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية
154- شبكة المواصلات و دورها في التنمية الاقتصادية
155- طرق معالجة التهرب الضريبي
156- عمليات غسيل الاموال و ىثارها على الاسواق المالية
157- غسيل الاموال و استراتيجية مكافحته في ظل العولمة
158- مخاطر القروض المصرفية وطرق معالجتها
159- مشكلة البطالة و علاجها في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي دراسة مقارنة
160- هيكل النظام النقدي في ظل قانون النقد و القرض
161- واقع بطالة الشباب في الوطن العربي
162- الاعتماد المستندي كطريقة لتمويل التجارة الخارجية
163- اثر الزكاة على الاقتصاد الوطني و الاسلامي
164- اثر العولمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول النامية
165- استراتيجية التنمية في الجزائر
166- الاتجاهات الحديثة للنظام المصرفي في ظل العولمة
167- الادارة الاستراتيجية و تحديات العولمة
168- الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول النامية
169- الاستثمار المباشر في الجزائر في ظل المحفزات و المعوقات
170- الاستثمار في المحفظة المالية
171- الاسواق المالية العربية
172- التحالفات الاستراتيجية كمنطق لنمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل العولمة
173- التسويق المصرفي قي ظل اقتصاد السوق
174- التكامل الاقتصادي العربي و تحديات العولمة
175- الدورو و الاورو وصراع السيطرة على محور النظام النقدي الدولي
176- المنظومة المصرفية و دورها في تفعيل السوق المالية
177- الميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية
178- النظام المالي في الإسلام
179- تاثير العولمة على اسواق المال العربية
180- تقييم مخاطر سعر الصرف في المعاملات الدولية
181- جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية
182- دور الأسواق المالية في تمويل الإستثمار
183- دور البنوك في تمويل المشاريع الاشتثمارية
184- دور السوق المالي في تنشيط الاقتصاد الوطني
185- دور السياسات الاقتصادية في معالجة التضخم
186- دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة غفي الحد من البطالة
187- دور سوق الاوراق المالية في تمويل الاستثمارات
188- دور شركات التامين في الحد من التضخم
189- سياسة التحفيز الضريبي و تاثيرها على تشجيع الاستثمار في الجزائر
190- طرق تمويل التجارة الخارجية
191- ظاهرة غسيل الاموال و انعكاساتها الاقتصادية وغير الاقتصادية
192- عمليات غسيل ا لاموال واثرها على الاسواق المالية
193- عمليات غسيل الاموال و اثرها على الاسواق المالية
194- معالجة التهرب الضريبي
195- واقع سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
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ـ أهمية ودور النظام التأمين على الودائع مع إشارة إلى حالة الجزائر .
ـ العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف – نظرة شمولية –
ـ دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك ( تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية ).
ـ تحديات العولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها مع الإشارة إلى القطاع المصرفي الجزائري .
ـ الصيرفة الإلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية .
ـ الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
ـ قياس وتسيير خطر سعر الفائدة
ـ التعاون الاقتصادي الدولي ومستقبل التنمية العربية
ـ إشكالية الخوصصة في الجزائر
ـ أهمية الضرائب والرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطن
ـ عولمة الأسواق العالمية واقع وأفاق السوق المالية ( دراسة حالة الجزائر).
ـ أثار السياسة المالية والنقدية على تأهيل المؤسسة .
ـ التجارة الإلكترونية -دراسة حالة الجزائر-
ـ الأوراق و تأثيره على التجارة الخارجية BEA
ـ التمويل البنكي
ـ واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر
ـ المديونية الخارجية الجزائرية.
ـ الجزائر و الشراكة الاورو متوسطية
ـ اثر الشراكة الاورو متوسطية على الاقتصاد الجزائري
ـ تقييم السياسات المضادة للتضخم في الجزائر
ـ دور السوق المالي في تمويل الاقتصاد
ـ الاستثمار المباشر الأجنبي في الجزائر
ـ البورصة في الجزائر
ـ تسيير خطر سعر الصرف
ـ أثار النفقات العامة على الاقتصاد الجزائري
ـ أثر تخفيض القيمة الخارجية للعملة الجزائرية على الميزان التجاري
ـ أهمية الضرائب و الرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطني
ـ الشراكة الأوروبية الجزائرية و آثارها على جلب الاستثمار الأجنبي
ـ العولمة المالية و آثارها على الاقتصاد الجزائري
ـ الاورو و على الاقتصاد العربي
ـ دور البنوك و الأسواق المالية
ـ المؤسسات المالية الدولية و دورها في توجيه الاقتصاد الجزائري
ـ دراسة تقنيات سعر الصرف علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكليةmodel IS-L-BP
ـ دراسة تسيير خطر سعر الصرف ? حالة الجزائر
ـ دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات ? دراسة حالة الجزائر
ـ السياسة النقدية و المالية في ظل الإصلاحات الاقتصادية
ـ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و أثرها على الاقتصاد الوطني
ـ سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية نتيجة تغير سعر الصرف
ـ دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات: سعر الصرف. معدل الفائدة. معدل التضخم
ـ دور الضرائب في الاستثمار الأجنبي
ـ ظاهرة تبييض الأموال عن طريق البنك
ـ بورصة الأوراق المالية بين النظرية و التطبيق مع الإشارة إلى بورصة الجزائر
ـ مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الشراكة الاورو متوسطة
ـ السوق المالي دراسة وضعية
ـ التوازنات الخارجية والوضعية النقدية في الجزائر
ـ تقنيات البنكية المستعملة في التجارة الخارجية .
ـ الإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .
ـ تطور الجهاز المصرفي الجزائري ودور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض .
ـ دراسة المخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي .
ـ دور البنك المركزي في ترشيد الاستثمارات .
ـ آليات عمل النظام البنكي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .
ـ الوساطة المالية و دورها في تشجيع الاستثمار في الجزائر .
ـ دور التحليل المالي في عملية اتخاذ قرار منح القرض لدى البنك.
ـ السياسة النقدية وأثرها على سيولة البنوك التجارية.
ـ أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية .
ـ استقلالية البنوك المركزية في تسيير الكتلة النقدية .
ـ تأهيل النظام البنكي الجزائري في ظل التطورات العالمية المالية .
ـ عمل البنوك وأداء الخدمات المصرفية في ظل العولمة الاقتصادية أو المالية.
ـ هيكل النظام البنكي الجزائري على ضوء الإصلاحات .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دراسة مالية و اقتصادية لقرض استثماري .
ـ تقنيات البنكية في مجال منح القروض .
ـ النظام المصرفي في الجزائر و ضعف تمويل الاستثمار .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دور التحليل المالي في منح القروض .
ـ تحصيل الجباية في البنوك التجارية .
ـ سياسة الإقراض في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة في الجزائر.
ـ العولمة الاقتصادية وتأثيرها على النظام المصرفي في الجزائر.
ـ ازدواجية تمويل الواردات بالجزائر : بين تقنيات الدفع وسبل الغش .
ـ تطور البنوك الجزائرية واقع وتحديات .
ـ نظرة عامة حول النظام البنكي الجزائري .
ـ عمليات الصرف وتمويل التجارة الخارجية .
ـ طرق تمويل التجارة الخارجية .
ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار.
ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال.
ـ التمويل البنكي للاستثمارات المؤسسة قروض الاستثمار
ـ الأزمات المالية والنقدية العالمية وتأثيرها في السوق المصرفية الحديثة .
ـ التمويل البنكي للمشاريع المصغرة
ـ فرص الاستثمار في السوق المالية الجزائرية
- الجهاز المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية : دراسة علاقة تمويل .
- تقييم خطر القرض في بنك تجاري
- إدارة القروض المصرفية من خلال التحكم في خطر عدم التسديد
- تقنيات التمويل و التسوية في التجارة الخارجية
- النظام المصرفي الجزائري ومشاكل تمويل التجارة الخارجية
- واقع الاقتراض المصرفي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية
- المراجعة في قطاع البنوك مع دراسة حالة الجزائر
- الاعتماد المستندي أداة مصرفية وقرض .
- الاعتماد المستندي أداة وضمان لتمويل التجارة الخارجية .
- دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية حالة الصادرات .
- تأثير سعر الصرف على العمليات التجارة الخارجية .
- دور البنوك المركزية المستقلة في التنمية الاقتصادية .
- مدى إتباع البنوك التجارية للسياسات التسويقية
- التسويق المصرفي في مجال القروض
- إعادة تمويل البنوك التجارية.
- سياسة التمويل الحديث للمشاريع الاستثمارية .
- دور البنوك في خلق الكتلة النقدية .
- مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي البنكي الجزائري وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .
- العلاقة بين المؤسسة و البنك : محاولة تقسيم الأداء في ظل إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية
- مخاطر القروض البنكية وكيفية الحد منها .
- التامين ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني .
- إجراءات منح القرض المصغر في البنوك التجارية .
- بنك الجزائر ودوره في تسيير العملة الصعبة.
- المعاملات البنكية في البنوك التجارية والإسلامية .
- قروض الاستهلاك وتقييم شروطها في البنوك التجارية