عناوين مذكرات تخرج تخصص مالية نقود وبنوك - اقتصاد

هذه عناوين مذكرات تخرج تخصص مالية نقود وبنوك

ممكن تفيد كل طالب مازال لم يختر عنوان لمذكرت تخرجه







1- آثار استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية الجزائر

2- الإصلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الأموال في الجزائر

3- اثر الجباية على التنمية الاقتصادية

4- اثر العولمة على فعاليات السياسة النقدية

5- أثر القروض البنكية على التنمية الاقتصادية

6- أثر تطور الاستثمار على التشغيل في الجزائر

7- اثر تعديل سعر الصرف على ميزان المدفوعات

8- اثر تقلبات سعر الصرف على آداء البنوك

9- أثر سياسات الإصلاح الإقتصادي على الإقتصاد الجزائري

10- استراتيجية التمويل الاسلامي للدول النامية

11- استراتيجية الشراكة الاروبية في تطوير المؤسسات الجزائرية و تقويمها

12- إستراتيجية الشراكة في المؤسسة الاقتصادية

13- استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وواقعها في الجزائر

14- اصلاحات الجهاز المصرفي في ظل انظمام الجزائر الى المنظمة العالمة للتجارة

15- آفاق التنمية الفلاحية في الجزائر

16- الآثار المترتبة عن الشركات متعددة الجنسيات

17- الإجراءات التحفيزية والضمانات والتسهيلات الممنوحة للاستثمار الأجنبي وتشجيعه

18- الاستثمار في السوق المالي

19- الاصلاح الضريبي و اثره على المشاريع الاقتصادية

20- الاصلاح الضريبي و تاثيره على الاقتصاد الوطني في ظل انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق

21- الاعتماد المستندي كتقنية دفع وتمويل و ضمان للتجارة الخارجية

22- الاوراق والمؤسسات المالية

23- الاورو و سعر الصرف و تاثيرها على الاقتصاد الجزائري

24- البنك المركزي و السياسة النقدية

25- البنوك الاسلامية و دورها في التنمية الاقتصادية

26- البنوك الاسلامية واساليب التمويل فيها و تجاربها

27- البنوك التجارية والمحيط البنكي الجديد

28- البنوك الجزائرية والتحديات الراهنة

29- البورصة في الجزائر

30- البورصة كاداة لتقييم المشاريع الاستثمارية

31- البيع بالايجار و دوره في تقليل ازمة السكن

32- التسيير النقدي لدى البنوك

33- التشغيل في الجزائر ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل

34- التضخم

35- التقنيات البنكية المستعملة في تمويل التجارة الخارجية

36- التنمية الزراعية في الجزائر

37- التنمية المحلية في الجزائر

38- التنمية المستدامة و استراتيجية تطبيقها في الجزائر

39- التهـرب الضريبـي و اثره على الاقتصاد الوطني

40- التهرب الضريبي و اثره على الخزينة العمومية

41- الجهاز المصرفي ودوره في تفعيل السوق المالية

42- الزكاة و دورها في محاربة البطالة

43- الزكاة ودورها في التنمية الاقتصادية

44- السوق التمويلية و اثرها في تفعيل التنمية الاقتصادية

45- السياسات التسويقية المصرفية

46- السياسات المعتمدة في معالجة التضخم

47- السياسة المالية ودورها في التنمية الاقتصادية

48- الشراكـة الأوروبيـة في الجزائر

49- الشراكة الأورو متوسطية و أثرها على التكامل الاقتصادي العربي

50- الضرائب و علاقتها بالجماعات المحلية

51- الضمانات البنكية الدولية ودورها في ترقية التجارة الخارجية

52- العولمة المالية و اثرها على اسواق المال العربية

53- العولمة المالية و الجهاز المصرفي

54- العولمة و آثارها على التنمية المستدامة

55- الفساد الاقتصادي

56- القروض المتعثرة

57- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و دور صندوق ضمان القروض في حل مشاكل تمويلها

58- المالية المحلية و دورها في تحقيق التنمية

59- المبادرة الجديدة من اجل تنمية افريقيا و الحكم الراشد

60- المنظمة العالمية للتجارة و العالم النامي

61- المنظمة العالمية للتجارة و انعكاسات انظمام الجزائر اليها

62- النظام الجبائي الجزائري واشكالية التهرب الضريبي

63- اهمية التحليل المالي في مؤسسة انتاجية

64- اهمية التسويق البنكي في رفع القدرة التنافسية للبنوك

65- تاثير العولمة على قطاع التامين

66- تبييض الأموال و آثاه على الاقتصاد

67- تحرير التجارة في الخدمات و انعكاساتها على الدول النامية

68- تسيير مخاطر قروض البنك التجاري و آثارها في التنمية الاقتصادية

69- تطور الاسواق المالية في الدول العربية

70- تطوير الخدمة المصرفية في الجهاز المصرفي الجزائري

71- تعثر القروض المصرفية ( أسبابها و طرق علاجها)

72- تقنيات اختيار المشاريع الاستثمارية في ظل المخاطر.BNA دراسة حالة البنك الوطني الجزائري

73- تقييم المشاريع الاستثمارية في البنوك التجارية

74- تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد المستندي

75- تناقض النمو و التنمية في عصر العولمة واقع و تحديات

76- دراسة الاسواق المالية في تمويل الاستثمار

77- دراسة تحليلية و نقدية للنظام المصرفي الجزائري

78- دراسة عملية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في البنك التجاري

79- دراسة مقارنة بين الضريبة و الزكاة

80- دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الواقع و الآفاق

81- دور الإستثمار في الأسواق

82- دور الاستثمار في توسيع نطاق السوق المحلي ( التنمية)

83- دور الاسواق المالية الناشئة في ظل العولمة الاقتصادية

84- دور الاسواق المالية و البورصة في التنمية الاقتصادية ونشاط البنوك

85- دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

86- دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن عن طريق القروض العقارية

87- دور البنوك في تحسين اداء الاقتصاد

88- دور البنوك في تمويل و ترقية المشاريع الاستثمارية

89- دور البنوك في مكافحة غسيل الاموال

90- دور التسيير المالي في ترشيد القرارات في المؤسسة

91- دور الدولة في معالجة البطالة في ظل العولمة

92- دور السوق المالي في دخول المؤسسة الى البورصة

93- دور السياسة النقدية في معالجة التضخم

94- دور الضرائب و القروض في الانعاش الاقتصادي

95- دور القروض في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

96- دور القطاع السياحي في تحقيق التنمية

97- دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد من البطالة

98- دور شركات التامين في تنمية الاقتصاد الوطني

99- دور قطاع التامين في ترقية الاقتصاد الوطني

100- ربحية البنوك التجارية في ظل مخاطر نشاطها

101- سياسات سعر الصرف المعدلة لميزان المدفوعات الصرف

102- سياسة الاقراض في تفعيل الاستثمارات

103- سياسة دعم الانعاش الاقتصادي و مساهمة المؤسسات

104- صندوق الزكاة الجزائري الواقع و الطموح

105- صندوق الزكاة و اثره على التنمية

106- صندوق الزكاة ودوره في تنمية الاستثمارات

107- صنع قرار الاندماج المصرفي و آلياته

108- ظاهرة تبييض الاموال في العالم العربي

109- ظاهرة غسيل المال في الجزائر

110- لجوء الجزائر الى صندوق النقدا لدولي و اثره على الجانب المالي

111- ماهية سعر الصرف و النظريات المحددة له

112- مجالات استثمار الودائع المصرفية

113- محاولة تحليل مخاطر القروض

114- محاولة تقييم آداء الجهاز المصرفي و المالي في الجزائر

115- محاولة تقييم النظام الجبائي الجزائري

116- مخاطر القروض البنكية

117- مسار الانفاق العام ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية في الجزائر

118- مشكلة القروض المصرفية المتعثرة

119- مساهمة الاستثمار الفلاحي في التنمية الاقتصادية في الجزائر

120- مشكلة القروض المصرفية المتعثرة

121- معايير وإجراءات منح قروض الاستغلال

122- من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة الى المنظمة العالمية للتجارة و رهانات انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة

123- مهام و ادارة بنك الجزائر

124- ميكانيزمات الإقراض البنكي، المخاطر والضمانات

125- واقع الشراكة الاورو جزائرية و افاقها

126- نشاط البنوك التجارية وفق معايير لجنة بازل

127- واقع الشراكة الاورو جزائرية و افاقها

128- واقع و آفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي

129- وسائل الدفع المستندية للتجارة الخارجية

130- كفاءة السوق المالي

131- آفاق انظمام الجزائر المنظمة العالمية للتجارة

132- الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر و تاثيره في النمو الاقتصادي

133- الاستثمار المالي و اثره في تنشيط الاقتصاد الوطني

134- البورصة و علاقتها بالبنوك في ظل العولمة

135- التـامين على الحياة

136- التدقيق و الرقابة في المصارف

137- التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية

138- العملة الاروبية الموحدة وتاثيرها على اداء الميزان التجاري الجزائري

139- القروض البنكية و مخاطرها و طرق تسييرها

140- الميزة التنافسة والاستراتيجية البنكية

141- النظام المصرفي الجزائري

142- الوقف و دوره في الاستثمار

143- بورصة الاوراق المالية في الاقتصاد الاسلامي

144- تبييض الاموال من خلال قطاع التامين

145- تمويل الاستثمارات

146- تييض الاموال في الجزائر

147- دور الأسواق المالية

148- دور البنوك زالمؤسسات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني

149- دور التخطيط و الرقابة على التسيير المؤسساتي

150- دور التدريب في مكافحة غسيل الأموال

151- دور الزكاة في علاج مشكلة الفقر

152- دور العولمة الاقتصادية في صناعة الازمات المالية

153- رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية

154- شبكة المواصلات و دورها في التنمية الاقتصادية

155- طرق معالجة التهرب الضريبي

156- عمليات غسيل الاموال و ىثارها على الاسواق المالية

157- غسيل الاموال و استراتيجية مكافحته في ظل العولمة

158- مخاطر القروض المصرفية وطرق معالجتها

159- مشكلة البطالة و علاجها في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي دراسة مقارنة

160- هيكل النظام النقدي في ظل قانون النقد و القرض

161- واقع بطالة الشباب في الوطن العربي

162- الاعتماد المستندي كطريقة لتمويل التجارة الخارجية

163- اثر الزكاة على الاقتصاد الوطني و الاسلامي

164- اثر العولمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول النامية

165- استراتيجية التنمية في الجزائر

166- الاتجاهات الحديثة للنظام المصرفي في ظل العولمة

167- الادارة الاستراتيجية و تحديات العولمة

168- الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول النامية

169- الاستثمار المباشر في الجزائر في ظل المحفزات و المعوقات

170- الاستثمار في المحفظة المالية

171- الاسواق المالية العربية

172- التحالفات الاستراتيجية كمنطق لنمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل العولمة

173- التسويق المصرفي قي ظل اقتصاد السوق

174- التكامل الاقتصادي العربي و تحديات العولمة

175- الدورو و الاورو وصراع السيطرة على محور النظام النقدي الدولي

176- المنظومة المصرفية و دورها في تفعيل السوق المالية

177- الميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية

178- النظام المالي في الإسلام

179- تاثير العولمة على اسواق المال العربية

180- تقييم مخاطر سعر الصرف في المعاملات الدولية

181- جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية

182- دور الأسواق المالية في تمويل الإستثمار

183- دور البنوك في تمويل المشاريع الاشتثمارية

184- دور السوق المالي في تنشيط الاقتصاد الوطني

185- دور السياسات الاقتصادية في معالجة التضخم

186- دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة غفي الحد من البطالة

187- دور سوق الاوراق المالية في تمويل الاستثمارات

188- دور شركات التامين في الحد من التضخم

189- سياسة التحفيز الضريبي و تاثيرها على تشجيع الاستثمار في الجزائر

190- طرق تمويل التجارة الخارجية

191- ظاهرة غسيل الاموال و انعكاساتها الاقتصادية وغير الاقتصادية

192- عمليات غسيل ا لاموال واثرها على الاسواق المالية

193- عمليات غسيل الاموال و اثرها على الاسواق المالية

194- معالجة التهرب الضريبي

195- واقع سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر



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ـ أهمية ودور النظام التأمين على الودائع مع إشارة إلى حالة الجزائر .

ـ العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف – نظرة شمولية –

ـ دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك ( تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية ).

ـ تحديات العولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها مع الإشارة إلى القطاع المصرفي الجزائري .

ـ الصيرفة الإلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية .

ـ الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية

ـ قياس وتسيير خطر سعر الفائدة

ـ التعاون الاقتصادي الدولي ومستقبل التنمية العربية

ـ إشكالية الخوصصة في الجزائر

ـ أهمية الضرائب والرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطن

ـ عولمة الأسواق العالمية واقع وأفاق السوق المالية ( دراسة حالة الجزائر).

ـ أثار السياسة المالية والنقدية على تأهيل المؤسسة .

ـ التجارة الإلكترونية -دراسة حالة الجزائر-

ـ الأوراق و تأثيره على التجارة الخارجية BEA

ـ التمويل البنكي

ـ واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر

ـ المديونية الخارجية الجزائرية.

ـ الجزائر و الشراكة الاورو متوسطية

ـ اثر الشراكة الاورو متوسطية على الاقتصاد الجزائري

ـ تقييم السياسات المضادة للتضخم في الجزائر

ـ دور السوق المالي في تمويل الاقتصاد

ـ الاستثمار المباشر الأجنبي في الجزائر

ـ البورصة في الجزائر

ـ تسيير خطر سعر الصرف

ـ أثار النفقات العامة على الاقتصاد الجزائري

ـ أثر تخفيض القيمة الخارجية للعملة الجزائرية على الميزان التجاري

ـ أهمية الضرائب و الرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطني

ـ الشراكة الأوروبية الجزائرية و آثارها على جلب الاستثمار الأجنبي

ـ العولمة المالية و آثارها على الاقتصاد الجزائري

ـ الاورو و على الاقتصاد العربي

ـ دور البنوك و الأسواق المالية

ـ المؤسسات المالية الدولية و دورها في توجيه الاقتصاد الجزائري

ـ دراسة تقنيات سعر الصرف علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكليةmodel IS-L-BP

ـ دراسة تسيير خطر سعر الصرف ? حالة الجزائر

ـ دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات ? دراسة حالة الجزائر

ـ السياسة النقدية و المالية في ظل الإصلاحات الاقتصادية

ـ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و أثرها على الاقتصاد الوطني

ـ سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية نتيجة تغير سعر الصرف

ـ دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات: سعر الصرف. معدل الفائدة. معدل التضخم

ـ دور الضرائب في الاستثمار الأجنبي

ـ ظاهرة تبييض الأموال عن طريق البنك

ـ بورصة الأوراق المالية بين النظرية و التطبيق مع الإشارة إلى بورصة الجزائر

ـ مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الشراكة الاورو متوسطة

ـ السوق المالي دراسة وضعية

ـ التوازنات الخارجية والوضعية النقدية في الجزائر

ـ تقنيات البنكية المستعملة في التجارة الخارجية .

ـ الإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .

ـ تطور الجهاز المصرفي الجزائري ودور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض .

ـ دراسة المخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي .

ـ دور البنك المركزي في ترشيد الاستثمارات .

ـ آليات عمل النظام البنكي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .

ـ الوساطة المالية و دورها في تشجيع الاستثمار في الجزائر .

ـ دور التحليل المالي في عملية اتخاذ قرار منح القرض لدى البنك.

ـ السياسة النقدية وأثرها على سيولة البنوك التجارية.

ـ أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية .

ـ استقلالية البنوك المركزية في تسيير الكتلة النقدية .

ـ تأهيل النظام البنكي الجزائري في ظل التطورات العالمية المالية .

ـ عمل البنوك وأداء الخدمات المصرفية في ظل العولمة الاقتصادية أو المالية.

ـ هيكل النظام البنكي الجزائري على ضوء الإصلاحات .

ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .

ـ دراسة مالية و اقتصادية لقرض استثماري .

ـ تقنيات البنكية في مجال منح القروض .

ـ النظام المصرفي في الجزائر و ضعف تمويل الاستثمار .

ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .

ـ دور التحليل المالي في منح القروض .

ـ تحصيل الجباية في البنوك التجارية .

ـ سياسة الإقراض في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة في الجزائر.

ـ العولمة الاقتصادية وتأثيرها على النظام المصرفي في الجزائر.

ـ ازدواجية تمويل الواردات بالجزائر : بين تقنيات الدفع وسبل الغش .

ـ تطور البنوك الجزائرية واقع وتحديات .

ـ نظرة عامة حول النظام البنكي الجزائري .

ـ عمليات الصرف وتمويل التجارة الخارجية .

ـ طرق تمويل التجارة الخارجية .

ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار.

ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال.

ـ التمويل البنكي للاستثمارات المؤسسة قروض الاستثمار

ـ الأزمات المالية والنقدية العالمية وتأثيرها في السوق المصرفية الحديثة .

ـ التمويل البنكي للمشاريع المصغرة

ـ فرص الاستثمار في السوق المالية الجزائرية

- الجهاز المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية : دراسة علاقة تمويل .

- تقييم خطر القرض في بنك تجاري

- إدارة القروض المصرفية من خلال التحكم في خطر عدم التسديد

- تقنيات التمويل و التسوية في التجارة الخارجية

- النظام المصرفي الجزائري ومشاكل تمويل التجارة الخارجية

- واقع الاقتراض المصرفي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية

- المراجعة في قطاع البنوك مع دراسة حالة الجزائر

- الاعتماد المستندي أداة مصرفية وقرض .

- الاعتماد المستندي أداة وضمان لتمويل التجارة الخارجية .

- دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية حالة الصادرات .

- تأثير سعر الصرف على العمليات التجارة الخارجية .

- دور البنوك المركزية المستقلة في التنمية الاقتصادية .

- مدى إتباع البنوك التجارية للسياسات التسويقية

- التسويق المصرفي في مجال القروض

- إعادة تمويل البنوك التجارية.

- سياسة التمويل الحديث للمشاريع الاستثمارية .

- دور البنوك في خلق الكتلة النقدية .

- مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي البنكي الجزائري وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .

- العلاقة بين المؤسسة و البنك : محاولة تقسيم الأداء في ظل إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية

- مخاطر القروض البنكية وكيفية الحد منها .

- التامين ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني .

- إجراءات منح القرض المصغر في البنوك التجارية .

- بنك الجزائر ودوره في تسيير العملة الصعبة.

- المعاملات البنكية في البنوك التجارية والإسلامية .

- قروض الاستهلاك وتقييم شروطها في البنوك التجارية​