نصائح غالية

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,845
النقاط
191
العمر
34
قال شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
"خير الأعمال ماكان لله أطوعَ، ولصاحبه أنفع..."*


قال بعض السلف: "

قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه فلا ندري أيهما نشكر، أجميلُ ما ينشر أم قبيح ما يستر...؟"

*قال سماحة الشيخ/عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-:
"وهكذا التعاون مع رجال الهيئة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، ُيعتبر من الجهاد في سبيل الله في حق من صلحت نيته" [مجموع رسائل وفتاوى ابن باز 18/252].


*قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:

"تأمَّلت أنفع الدعاء فإذا هو: سؤال الله العون على مرضاته"

*قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:

"القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب".

*قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:

"ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق".

*قال بعض السلف:

"ادَّخر راحتك لقبرك، وقِّلل من لهوك ونومك، فإنَّ من ورائك نومةً صبحها يوم القيامة".

*قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:

"النّيَّة المجردة عن العمل يُثاب عليها، والعمل المجرد عن الّنية لا يثاب عليه".

*قال الحسن البصري -رحمه الله-:

"استكثروا في الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعةً يوم القيامة".

*قال بعض السلف:

"إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهموم".
* قال الإمام أحمد -رحمه الله-:
"إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحبُّ فدم له على ما ُيحبُّ".
منقول
 
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