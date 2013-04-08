كيفية تحضير عجينة الفيلو لصنع البقلاوة

ام انس الحبيب
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بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
حبيباتي اليوم راح نحط كيفية صنع او تحضير عجينة الفيلو و هي ساهلة اذا تحلينا بالصبر
و عملنا باتقان
المكونات :
1 _ للعجين :
4 كيلات فرينة
نصف كيلة سمن (مزيج بين السمن و مرغرين التوريق بالتساوي)
قرصة ملح
ماء وماء الزهر
نشاءالذرى
2 _ الحشو :
كيلو ونص لوز مرحي متوسط
سمن ذائب
قرفة
شوي ماء زهر
التزيين :
عسل للسقي و بيستاش للتزيين
التحضير :
نبداو بالعجين نبسس الفرينة بالسمن و نبلها بالماء وماء الزهر حتى نتحصل على عجينة متماسكة نقسمها ل 12 كرية نغطيها ببلاستيك و نتركها ترتاح
ثم نحل بالوحدة ونذر النشاء ونحط فوقها الاخرى و دائما نذر النشاء وكي نكملوهم كامل نبدى نحلهم مع بعض
و من بعد نقسم العجينة على 2
بحيث تكون عنا 12 طبقة من التحت و 12 من الفوق
ونفرش الطبقات انتاع التحت في صينية مدهونة بالسمن ونحط فوقهم الحشو انتاعنا
ثم نغطي بالباقي نقطعها مربعات ثم نسقيها بالسمن الذايب و ندخلها الفرن مسخن مسبقا
وهذا شكلها بعد الطياب غير نخرجوها من الفرن نسقوها بالعسل المحلول بشوي ماء زهر
ومن بعد نزينوها بالبيستاش المرحي خشين
و يستحسن تقطيعها في اليوم الموالي
نحط الحبات في لي كيسات ونقدمها
ربي يدوم افراح الجميع يا رب
سلام
في امان الله و حفظه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
حبيباتي اليوم راح نحط كيفية صنع او تحضير عجينة الفيلو و هي ساهلة اذا تحلينا بالصبر
و عملنا باتقان
المكونات :
1 _ للعجين :
4 كيلات فرينة
نصف كيلة سمن (مزيج بين السمن و مرغرين التوريق بالتساوي)
قرصة ملح
ماء وماء الزهر
نشاءالذرى
2 _ الحشو :
كيلو ونص لوز مرحي متوسط
سمن ذائب
قرفة
شوي ماء زهر
التزيين :
عسل للسقي و بيستاش للتزيين
التحضير :
نبداو بالعجين نبسس الفرينة بالسمن و نبلها بالماء وماء الزهر حتى نتحصل على عجينة متماسكة نقسمها ل 12 كرية نغطيها ببلاستيك و نتركها ترتاح
ثم نحل بالوحدة ونذر النشاء ونحط فوقها الاخرى و دائما نذر النشاء وكي نكملوهم كامل نبدى نحلهم مع بعض
و من بعد نقسم العجينة على 2
بحيث تكون عنا 12 طبقة من التحت و 12 من الفوق
ونفرش الطبقات انتاع التحت في صينية مدهونة بالسمن ونحط فوقهم الحشو انتاعنا
ثم نغطي بالباقي نقطعها مربعات ثم نسقيها بالسمن الذايب و ندخلها الفرن مسخن مسبقا
وهذا شكلها بعد الطياب غير نخرجوها من الفرن نسقوها بالعسل المحلول بشوي ماء زهر
ومن بعد نزينوها بالبيستاش المرحي خشين
و يستحسن تقطيعها في اليوم الموالي
نحط الحبات في لي كيسات ونقدمها
ربي يدوم افراح الجميع يا رب
في امان الله و حفظه