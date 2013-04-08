كيفية تحضير عجينة الفيلو لصنع البقلاوة

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ام انس الحبيب

:: عضو فعّال ::
إنضم
28 جانفي 2012
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بسم الله الرحمان الرحيم

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

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حبيباتي اليوم راح نحط كيفية صنع او تحضير عجينة الفيلو و هي ساهلة اذا تحلينا بالصبر
و عملنا باتقان

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المكونات :
1 _ للعجين :
4 كيلات فرينة
نصف كيلة سمن (مزيج بين السمن و مرغرين التوريق بالتساوي)
قرصة ملح
ماء وماء الزهر
نشاءالذرى


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2 _ الحشو :
كيلو ونص لوز مرحي متوسط
سمن ذائب
قرفة
شوي ماء زهر

التزيين :
عسل للسقي و بيستاش للتزيين


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التحضير :
نبداو بالعجين نبسس الفرينة بالسمن و نبلها بالماء وماء الزهر حتى نتحصل على عجينة متماسكة نقسمها ل 12 كرية نغطيها ببلاستيك و نتركها ترتاح



ثم نحل بالوحدة ونذر النشاء ونحط فوقها الاخرى و دائما نذر النشاء وكي نكملوهم كامل نبدى نحلهم مع بعض





و من بعد نقسم العجينة على 2
بحيث تكون عنا 12 طبقة من التحت و 12 من الفوق
ونفرش الطبقات انتاع التحت في صينية مدهونة بالسمن ونحط فوقهم الحشو انتاعنا
ثم نغطي بالباقي نقطعها مربعات ثم نسقيها بالسمن الذايب و ندخلها الفرن مسخن مسبقا







وهذا شكلها بعد الطياب غير نخرجوها من الفرن نسقوها بالعسل المحلول بشوي ماء زهر





ومن بعد نزينوها بالبيستاش المرحي خشين







و يستحسن تقطيعها في اليوم الموالي
نحط الحبات في لي كيسات ونقدمها
ربي يدوم افراح الجميع يا رب

سلام
في امان الله و حفظه

 
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قلمي سلاحي

:: عضوية محظورة ::
إنضم
13 سبتمبر 2012
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1,524
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71
قلمي سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
أكثر من رائعة خرجتلك أختي لكن فهمينيى علاش 12 طبقة من تحت و12 من فوق ..!!
 
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ام انس الحبيب

:: عضو فعّال ::
إنضم
28 جانفي 2012
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قال عفاف الجزائرية:
يعطيك الصحة اختي ام انس الحبيب جاتك تقول كوبي كولي على بعضاها الحبات قد قد
ربي يبارك في يدياتك يا لعزيزة
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الله ايبارك في عمرك حنونة
دايما عندك ذوق في ردودك حبيبتي
تسلمي
 
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ام انس الحبيب

:: عضو فعّال ::
إنضم
28 جانفي 2012
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1,702
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قال prncess fifi:
خرجتلك هايلة الله يبارك
يصح ما فهمتش في التقسيم انتي قلتي اقسميها 12 عجينة اميعد قلتي 12 التحت و12 الفوق ما فهمتش
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ايبارك في عمرك حنونة
والتقسيم انا عملت قرصة كبيرة
وقسمتها على النص يعني 2 نصف دائرة
على خاطر السنيوة انتاعي متوسطة الحجم
والا قسمي العجينة من الاول 24 كويرة حلي كل 12 فوق بعض
 
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ام انس الحبيب

:: عضو فعّال ::
إنضم
28 جانفي 2012
المشاركات
1,702
النقاط
71
قال قلمي سلاحي:
أكثر من رائعة خرجتلك أختي لكن فهمينيى علاش 12 طبقة من تحت و12 من فوق ..!!
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اولا اهلا بك ضيفة عزيزة
و ثانيا انا لقيت الوصفة انتاع عجينة الفيلو فيها 12 طبقة
ولي نضمن هولك انها تجي رقيقة و مورقة
ما تخافيش ما تجيش خشينة و معجنة
 
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