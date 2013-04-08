كيفية تحضير عجينة الفيلو لصنع البقلاوة

قال prncess fifi: خرجتلك هايلة الله يبارك

يصح ما فهمتش في التقسيم انتي قلتي اقسميها 12 عجينة اميعد قلتي 12 التحت و12 الفوق ما فهمتش إضغط للتوسيع...





ايبارك في عمرك حنونة

والتقسيم انا عملت قرصة كبيرة

وقسمتها على النص يعني 2 نصف دائرة

على خاطر السنيوة انتاعي متوسطة الحجم

والا قسمي العجينة من الاول 24 كويرة حلي كل 12 فوق بعض

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