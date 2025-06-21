ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
العرايش بوصفة سهلة ..... من مطبخ أمي ( ربي يحفظها )
المقادير و طريقة التحضير :
1 كغ فرينة نوعية جيدة أنا استعملت ماما T44
500 غ مارغرين أنا استعملت فلوريال نخلوها طرية
2 ملاعق كبار سمن طري أنا استعملت مدينة
3 ملاعق كبار سكر ناعم
فانيلا
قرصة ملح
نبسس الفرينة بالمارغرين و السمن جيدا + قرصة الملح و الفانيلا و نلم بماء الزهر ( أو عطر ماء زهر و نلم بالماء )
نلمها مليح للحصول على عجينة طرية
كي ترتاح نشكل كرات 38 - 40 غ
الحشو :
3 كيلات لوز مرحي متوسط ( الا استعملتو الكاوكاو حمصوه شوية للبنة )
كيلة سكر عادي
رشة قرفة ( للمسة التقليدية ) +فانيلا
و نلم بماء زهر
نوزن كرات 15 غ
الطلاء :
فنجان صغير حليب ( يكون مغلي و بارد )
فنجان صغير ماء زهر
فنجان صغير زيت نباتي ( لازم ما تكونش فيه الرائحة )
عصير ليمونة
ملون غذائي حسب الرغبة
نخلطوهم في قرعة صغيرة لتجانس كل المكونات
نحطهم في اناء و نزيد السكر الناعم المغربل للحصول على القوام المطلوب
نأخذ كرة عجين و نحلها دائرة و نعمل الحشو على شكل حرف T و نغلق العجينة و نشكلها كل العرايش و لي ما يعرفش الآن في الأسواق راهم متوفرين قوالب خاصة
نطيبهم في فرن ساخن من قبل حتى إكتساب لون ذهبي خفيف بعد ما باتو ليلة كاملة يرتاحوا
كي يبردو تماما نطليهم بالطلية أنا نستعمل une grille باش يقطرو
نديرلهم الملمع بالفرشاة و نزينهم حسب الذوق و الرغبة
النتيجة
العرايش بوصفة سهلة ..... من مطبخ أمي ( ربي يحفظها )
المقادير و طريقة التحضير :
1 كغ فرينة نوعية جيدة أنا استعملت ماما T44
500 غ مارغرين أنا استعملت فلوريال نخلوها طرية
2 ملاعق كبار سمن طري أنا استعملت مدينة
3 ملاعق كبار سكر ناعم
فانيلا
قرصة ملح
نبسس الفرينة بالمارغرين و السمن جيدا + قرصة الملح و الفانيلا و نلم بماء الزهر ( أو عطر ماء زهر و نلم بالماء )
نلمها مليح للحصول على عجينة طرية
كي ترتاح نشكل كرات 38 - 40 غ
الحشو :
3 كيلات لوز مرحي متوسط ( الا استعملتو الكاوكاو حمصوه شوية للبنة )
كيلة سكر عادي
رشة قرفة ( للمسة التقليدية ) +فانيلا
و نلم بماء زهر
نوزن كرات 15 غ
الطلاء :
فنجان صغير حليب ( يكون مغلي و بارد )
فنجان صغير ماء زهر
فنجان صغير زيت نباتي ( لازم ما تكونش فيه الرائحة )
عصير ليمونة
ملون غذائي حسب الرغبة
نخلطوهم في قرعة صغيرة لتجانس كل المكونات
نحطهم في اناء و نزيد السكر الناعم المغربل للحصول على القوام المطلوب
نأخذ كرة عجين و نحلها دائرة و نعمل الحشو على شكل حرف T و نغلق العجينة و نشكلها كل العرايش و لي ما يعرفش الآن في الأسواق راهم متوفرين قوالب خاصة
نطيبهم في فرن ساخن من قبل حتى إكتساب لون ذهبي خفيف بعد ما باتو ليلة كاملة يرتاحوا
كي يبردو تماما نطليهم بالطلية أنا نستعمل une grille باش يقطرو
نديرلهم الملمع بالفرشاة و نزينهم حسب الذوق و الرغبة
النتيجة