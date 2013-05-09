شعر عن الحب باللهجة الجزائرية

lamine zargo
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يا الي سألتني عن الحب و قلتلي وعلاه
ماتحاولش كش ما تكتب و قولي برك وين نلقاه
عييت نقلب شرق و غرب وين اقولولي نستناه
لقيتو كامل كذب في كذب متلاقيتو معرفت معناه
لا قريب و لا صاحب و لا حبيب نعيش معاه
حياتي كامل و انا نجرب واحد ملقيتو يسواه
منيش فاهم اذا هاذ القلب ضد مولاه
يحب يشقى احب يتعذب و يحب الواحد لي ينساه
و ساعات تلقاني نحب ليكرهني و نجري من وراه
هيا نبداو من اول حب و هو ........حب الله
و من بعدها اجي حب و هو حبيبنا و حبيب الله
عليه الصلاة و السلام تعب باش اوفرلك الدين تقراه
و من بعدها ثالث حب و هو لي احب يماه
و من بعدها رابع حب و هو لي احب باباه
و من بعدها خامس حب و هو شريك اللي تعيش معاه
دير بالك انو نهار وين تتحاسب على نصف الدين هو تلقاه
تعيش معاه باللي كتب و تتقاسم كلشي معاه
و يا لي سالني عن الحب هاذ هو معناه
و اذا معجبكش الله غالب روح حوس وين تلقاه
منقول :regards01:
ماتحاولش كش ما تكتب و قولي برك وين نلقاه
عييت نقلب شرق و غرب وين اقولولي نستناه
لقيتو كامل كذب في كذب متلاقيتو معرفت معناه
لا قريب و لا صاحب و لا حبيب نعيش معاه
حياتي كامل و انا نجرب واحد ملقيتو يسواه
منيش فاهم اذا هاذ القلب ضد مولاه
يحب يشقى احب يتعذب و يحب الواحد لي ينساه
و ساعات تلقاني نحب ليكرهني و نجري من وراه
هيا نبداو من اول حب و هو ........حب الله
و من بعدها اجي حب و هو حبيبنا و حبيب الله
عليه الصلاة و السلام تعب باش اوفرلك الدين تقراه
و من بعدها ثالث حب و هو لي احب يماه
و من بعدها رابع حب و هو لي احب باباه
و من بعدها خامس حب و هو شريك اللي تعيش معاه
دير بالك انو نهار وين تتحاسب على نصف الدين هو تلقاه
تعيش معاه باللي كتب و تتقاسم كلشي معاه
و يا لي سالني عن الحب هاذ هو معناه
و اذا معجبكش الله غالب روح حوس وين تلقاه
منقول :regards01: