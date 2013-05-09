شعر عن الحب باللهجة الجزائرية

lamine zargo

lamine zargo

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 نوفمبر 2012
المشاركات
328
النقاط
21
الجنس
ذكر
يا الي سألتني عن الحب و قلتلي وعلاه
ماتحاولش كش ما تكتب و قولي برك وين نلقاه
عييت نقلب شرق و غرب وين اقولولي نستناه
لقيتو كامل كذب في كذب متلاقيتو معرفت معناه
لا قريب و لا صاحب و لا حبيب نعيش معاه
حياتي كامل و انا نجرب واحد ملقيتو يسواه
منيش فاهم اذا هاذ القلب ضد مولاه
يحب يشقى احب يتعذب و يحب الواحد لي ينساه
و ساعات تلقاني نحب ليكرهني و نجري من وراه
هيا نبداو من اول حب و هو ........حب الله
و من بعدها اجي حب و هو حبيبنا و حبيب الله
عليه الصلاة و السلام تعب باش اوفرلك الدين تقراه
و من بعدها ثالث حب و هو لي احب يماه
و من بعدها رابع حب و هو لي احب باباه
و من بعدها خامس حب و هو شريك اللي تعيش معاه
دير بالك انو نهار وين تتحاسب على نصف الدين هو تلقاه
تعيش معاه باللي كتب و تتقاسم كلشي معاه
و يا لي سالني عن الحب هاذ هو معناه
و اذا معجبكش الله غالب روح حوس وين تلقاه

منقول :regards01:
 
L

lilia mess

:: في ذمة الله ::
إنضم
5 فيفري 2013
المشاركات
6,290
النقاط
351
سلمت اناملك اخي الكريم
ابيات اكثر من رائعة
تحمل صدق المعنى.... وسحر المغزى
فالحب لا يحلو الا بهؤلاء

الله...الرسول...الوالدين الكريمين...و شريك الحياة
اسلوب رائع....تركتنا نعيش اجواء الحكمة
و التجربة
و ما الحياة الا بهاتين
مزيدا من الابداع...و التالق
دمت...طيبا
 
lamine zargo

lamine zargo

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 نوفمبر 2012
المشاركات
328
النقاط
21
الجنس
ذكر
قال lilia mess:
سلمت اناملك اخي الكريم
ابيات اكثر من رائعة
تحمل صدق المعنى.... وسحر المغزى
فالحب لا يحلو الا بهؤلاء

الله...الرسول...الوالدين الكريمين...و شريك الحياة
اسلوب رائع....تركتنا نعيش اجواء الحكمة
و التجربة
و ما الحياة الا بهاتين
مزيدا من الابداع...و التالق
دمت...طيبا
إضغط للتوسيع...
شكرااا اختي على مرورك الرااائع :graduation: ان شاء الله تكون عجباتكم الكلمات
 
L

lakhdar29

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2011
المشاركات
547
النقاط
523
جميللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.............................. شكرااااااااااااااااااااااااااااااا​
 
ا

ايمان32

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 أكتوبر 2013
المشاركات
313
النقاط
7
رد: شعر عن الحب باللهجة الجزائرية

اها اسمه الشعر الملحون لانه يكثر فيه الخطا
واللحن في اللغة هو الخطا
 
إ

إحساس قلم

:: عضو فعّال ::
إنضم
24 سبتمبر 2013
المشاركات
2,138
النقاط
111
رد: شعر عن الحب باللهجة الجزائرية

جميل جدّآآآ هذآ الشّعر

شكرآ لك اخي على الموضوووع المميز
 
imen kouider

imen kouider

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جانفي 2020
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
24
محل الإقامة
Chlef
الجنس
أنثى
قال lamine zargo:
يا الي سألتني عن الحب و قلتلي وعلاه
ماتحاولش كش ما تكتب و قولي برك وين نلقاه
عييت نقلب شرق و غرب وين اقولولي نستناه
لقيتو كامل كذب في كذب متلاقيتو معرفت معناه
لا قريب و لا صاحب و لا حبيب نعيش معاه
حياتي كامل و انا نجرب واحد ملقيتو يسواه
منيش فاهم اذا هاذ القلب ضد مولاه
يحب يشقى احب يتعذب و يحب الواحد لي ينساه
و ساعات تلقاني نحب ليكرهني و نجري من وراه
هيا نبداو من اول حب و هو ........حب الله
و من بعدها اجي حب و هو حبيبنا و حبيب الله
عليه الصلاة و السلام تعب باش اوفرلك الدين تقراه
و من بعدها ثالث حب و هو لي احب يماه
و من بعدها رابع حب و هو لي احب باباه
و من بعدها خامس حب و هو شريك اللي تعيش معاه
دير بالك انو نهار وين تتحاسب على نصف الدين هو تلقاه
تعيش معاه باللي كتب و تتقاسم كلشي معاه
و يا لي سالني عن الحب هاذ هو معناه
و اذا معجبكش الله غالب روح حوس وين تلقاه

منقول :regards01:
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عين الصواب كلام مؤثر جدا ربي يحفظنا والدينا و كل واحد عزيز إن شاء الله
شكرا 😍😍😍😍😍
 
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