شعر عن الحب باللهجة الجزائرية

يا الي سألتني عن الحب و قلتلي وعلاه

ماتحاولش كش ما تكتب و قولي برك وين نلقاه

عييت نقلب شرق و غرب وين اقولولي نستناه

لقيتو كامل كذب في كذب متلاقيتو معرفت معناه

لا قريب و لا صاحب و لا حبيب نعيش معاه

حياتي كامل و انا نجرب واحد ملقيتو يسواه

منيش فاهم اذا هاذ القلب ضد مولاه

يحب يشقى احب يتعذب و يحب الواحد لي ينساه

و ساعات تلقاني نحب ليكرهني و نجري من وراه

هيا نبداو من اول حب و هو ........حب الله

و من بعدها اجي حب و هو حبيبنا و حبيب الله

عليه الصلاة و السلام تعب باش اوفرلك الدين تقراه

و من بعدها ثالث حب و هو لي احب يماه

و من بعدها رابع حب و هو لي احب باباه

و من بعدها خامس حب و هو شريك اللي تعيش معاه

دير بالك انو نهار وين تتحاسب على نصف الدين هو تلقاه

تعيش معاه باللي كتب و تتقاسم كلشي معاه

و يا لي سالني عن الحب هاذ هو معناه

و اذا معجبكش الله غالب روح حوس وين تلقاه



منقول :regards01: ​