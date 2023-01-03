جلسة مع المعلم بعد 16 سنة ..

السلام عليكم مساء الخير للجميع ، الانسان هذا مكان والو و الانسان لي كيفي مكان والو أكثر ،واش راهو يخرط ؟ هذا السؤال لي راهو في رأس من يقرأ موضوعي لكن ما تستعجلوش عاودو أرجعوا أقراو الموضوع ليس تعبير مجازي نعم بعد 16 سنة ريحت اليوم مع معلمي في الإبتدائي راسي لراسو انا هو و ربي سبحانوا كان معانا ، بدا الأمر العشية على الساعة 17:51 دقيقة وين جاني ميساج في الهاتف نتاعي محتوى الرسالة كالآتي :

( السلام عليكم كلمني من فضلك ولدي )

وبعدها دخلوني رسالتين بلي عيطلي معلمي بسبب ضعف الشبكة في الغرفة في هذا الوقت

بعدها رسالة أخرى ( يا حكيم نحي الكود ولا كلمني )

وبعدها رسالة أخرى ( معاك نور دين معلمك في الإبتدائي )

رايحين تقولوا علاه ما رفدتش وعيطتلوا ( ياخاوتي والله ما حكمتوا من ريزو ههههه



المهم عيطتلوا السلام عليكم سيدي هكاك كنت نقلوا من كان يقرينا كي نرفد اصبعي باش نشارك

واش راك واش خبارك ياسيدي هذي غيبة وصوتي و مشاعري كلها فرح بالمعنى الحقيقي شعور مستحيل واحد يوصفوا او يحسوا غير اذا كان فات عليه ..



وين راك وليدي ،وين راني يا سيدي راني في بيتي .

يخي ما عندكش صوالح ،،، لالا سيدي ماعنديش واذا كانوا عندي نحييهم



معليه وليدي راني في البلاد جيت عندي مدة و جبت رقمك من عند فلان و حبيت نشوفك ..



سيدي وين راك راني جاني



ارواح ليا المكان الفلاني ...



خملت روحي من فراشي اجري اجري سيدي رايح نتلاقى بيه بعد سنوات ..



مع العلم تلاقيتو صدف من قبل مي مكانش موعد ،،،



أيا انا نجري نجري و ذكريات نتاع المدرسة الإبتدائية تجري معايا في راسي تلاقيتوا عنقتوا سلمتلوا على راسو شاف فيا ملييييح وشفت فيه مليييييييح ملييييح و سكتنا وشدني من وذنتي



كبرت يا وحد المفسقل ( مفسقل تعني طفل صغير مشاكس )



ياسيدي كبرنا بصح معاكم مازالنا أطفال ...



كيفاه أخبارك واش غيابك علاه ترحل من المدينة نتاعنا ،،، ظروف يا وليدي

كيفاه حتى خممت تعيطلي ،،عيطتلك اول واحد واخر واحد للتميزك عن باقي تلاميذ ،،،

عينيا رقرقرو ودمعة غلبتني زدت عنقتوا وهو يبتسم



مالا متوحشني يا سيدي كيفاه ما نتحوشش لي علمني نكتب الحروف و نقرا الكتاب و كلش ..



المهم تبادلنا الذكريات و الحكايات و كلش فات عليا وعليه كي كنت تلميذو وتذكرنا الحكايات و التلاميذ زملائي وزميلاتي ساعتين راح نقول انهم اجمل ساعتين لسنة 2023 ، فاللهم لك الحمد والمنه على هذا اللقاء ،



وين رايح نروحوا نتعشاو سيدي في البيت وتشوف الوالد وتبات عندي ،والو وليدي طريقي لمسيلة وفايت منا قلت نشوفك و نسقسي على زملائك لي قريتهم ، اصريت عليه ما حبش

وجيت نشارك خاوتي هاذ الفرحة و ننصحكم أيضا

علموا اولادكم حب المعلمين و احترام اساتذتهم والله ثلاثا غير عندهم مكالنة كبيرة برغم كل الجهود التي تحاول أن تقطع هذه العلاقة بين الأبناء والمعلمين .



والسلام عليكم