قصة هدا التعبير ( دزير محمية بالله ) // كلمات تركية في لهجة عاصمية

تعود قصة هدا التعبير دزير محمية بالله الى حملة التي قادها ملك اسبنيا شرلكان في 1541 ضد عاصمة القرصان . وعلى حسب ما تروي قصة جيل بعد جيل ان الرجل صالح معروف لدى اناس القصبة اين يوجد ضرحه الى يومنا هدا بسم ( والي دادا ) صاحب خيزرانة انه لما راء ارمادة الاسبانية قبلة شاطىء الشرقي لي عاصمة القرصان نزل الى بحر ودخل الى شاطىء وضرب البحر بي خيزرانة وبي بركته ودعائه هاج البحر على الاسطول الاسباني وتحطم جزء كبير منه وفشل الاسبان في غزو عاصمة القرصان .









شرلكان

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تحليل هده القصة مع وقائع التارخية بصفة ملخصة وسريعا :



ما دكراه تاريخ يؤكد عاصفة ضربت خاليج عاصمة في دلك الوقت وخاليج عاصمة معروف بشدته في عواصف (وكل يدكر ما حدت لي تلات سفن مند قرابة اعوام وكما ادكر يوم ليلة يوم العيد) وعاصفة التي ضربت الاسطول الاسباني لا محالة كانت نقطة ضده والامر تاني هو قلاع الدفاعية حوالي 9 قلاع دفاعية كانت تدك الاسطول والامر تالت هو توغل فيلق من الجيش الاسباني وصعد تقريبا حتى برج ملاي حسن تم عاد الكر وتم مباغتة الفيلق من طرف حسان اغا طيب الله تراه ابن خيردين بربروس حيت تم الاجهاز عليه عن بكرة ابيه في موقعة الحامة .







خير الدين بربروس

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وتحليل هده عبارة على حسب فهمي الخاص :



هو صمود عاصمة القرصان امام ارمادة الاسبانية التي هاجمت في حين كان خيردين بربروس في اسطمبول تحت امر سليمان القانوني عليهم رحمة الله وطيب الله تراهم واردة مباغتة على ظن منهم ان ابنه ليس له دراية في امور الحرب حيت قوة متل ارمادة الاسبانية سقطت امام صمود عاصمة القرصان البعض راءه كمعجزة الهية :



دزير محمية بالله



ا ما قصة الرجل الصالح مرجحة ان تكون من قصص الشعبية الان حقائق التارخية تجري عكس دلك سوي في نقطة العاصفة البحرية مؤكدة تارخيا

.الان قصة كما تروى تقول بان الاسبان تقهقروا في البحر لكن حقائق التارخية تؤكد توغل الجيش الاسباني حول اسوار المدينة تم اندحرهم بعد دلك في ضرف قياسي .





كلمات تركية في لهجة عاصمية









بريانجي : صاحب محل بيع مؤكولات



بس : توقف / تعبير يستعمل في عدة مواقف



بست : نوع من الاحدية دات لون احمر



بشكير : منشفة طويلة توضع لي الضيف



بشلك : تسمية لي قطعة نقدية دات قيمة 5 قطع



بشماق : نوع من احدية التي تستعمل داخل المنزل



بشماقجي : صانع نوع من الاحدية التي تستعمل داخل منزل



بقجة : كومة من صوف او من الملابس



بلاو : انظر



بلاى : حجرة التي تستعمل في تحسين شفرة السكين



بلايجي : اسم عامل ( عمل من يبرد شفرة السكين)

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بلبوز : كيس من مال



بلسكة :