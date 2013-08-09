تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ

تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ - مَعِي صَفَـآءْ ~
[/FONT][FONT="]هل أنتم أصحآب إرَآدَة [/FONT][/FONT]قوية [FONT="]!
[FONT="]هل لكم حُلُمْ[/FONT][FONT="] !
[/FONT][/FONT][FONT="]
أتريد أن تكون صيدليًّآ
- تسعى لشفآء المرضى بجهدكـ و نيل الأجر[FONT="] -[/FONT][/FONT]
[FONT="]أتريد أن تكون طبيبًآ[FONT="]
- عمل انسآني نبيل شريف يآ أطبآء المستقبل[/FONT][FONT="] -
[/FONT][FONT="]
[FONT="] أتريد ان تكون مُهَنْدِسًآ
- نعم و لمآ لآ الهندسة أسآس الجمآل[/FONT][FONT="] -
[/FONT][FONT="]
أتريد أن تكون محُآمِيًّآ
- عملكـ القضآء على الظلم و رفع رآية العدل[/FONT][/FONT][FONT="] -
[/FONT][FONT="]
لكن حَذَآرِ :
أنت تحب الاختصآص ، فَ تدرس ، فَ تعطي ،
°°°
الآن عزيزي الطآلب لقد رسمت هدفكـ ، جيد جدآ هذه خطوة ،
و الآن موعد وضع النقآط على الحروف
و لنبدأ السير نحو المستقبل و نحو نجآح مشرف ان شآء الله ،،
ملآحظة :
[/FONT][/FONT]
العآمل الأول هو عآمل : روحي ، نفسي ، يسآهم بنسبة 50%
فِ نجآحكـ ، نعم :regards02: ~
.
.
.
.
العآمل الأول : كن قريب من الله دآئمآ >
فمن دونه لن تصل الى حلمكـ ، فهو الموفق القآدر ~
عليكـ بـِ :
1- الصلآة على وقتهآ و المحآفظة عليهآ دآئمآ طول الحيآة ،
2- الدعآء ثم الدعآء و هو أحد أسآب نجآحي
3- العمل الصآلح ، إعمل صآلحآ فدعوة الغير لكـ فستكون مستجآبة
4- عليكـ بالتوكل على الله و وضع كل ثقتكـ به ،
5- لآ تيأس و اجعل الأمل هو شمعة دربكـ دآئمآ و قل ودآعآ لليأس ،
بعض الأقوآل :
[/FONT]
لننتقل الى العآمل الثآني ألآ و هو :
الجدُّ و المثَآبَرَةُ
عليكـَ عزيزي الطآلب بـ :
1- الدرآسة ثم الدرآسة ثم الدرآسة
- هذآ لآ يعني أن لآ ترفه عن نفسكـ :smile02: فهو يسآعد على التجديد و النشآط -
2- المرآجعة المستمرة و عدم اهمآل الدروس - لآ تؤجل عمل اليوم الى الغد -
3- عدم أهمآل أي مآدة سوآء أسآسية أو فرعية
فالموآد الأسآسية للنَّجآح و الموآد الفرعية للامتيَّآز
4- تنظيم الوقت لأن التنظيم جد مهم
5- ضع جدولآ فيه كل أعمآلكـ و لكل ذوق خآص في ذلكـ
6- عليكـ بالسعي و تذكر هدفكـ بين الحين و الآخر
7- تجنب الضغط الكبير لأنه يرهق خآصة بدآية السنة لذآ روحوا على نفوسكم :-r
8- عليكـ بالتطبيق المستمر و المكثف - كل تمرين له فكرة -
عزيزي الطآلب هنآكـ عدَّة أفكآر تسآعدكـ على التفآؤل
فمثلآ :
- قم بكتآبة هدفك في ورقة و علقهآ في غرفتكـ
فأنآ كتبت في بدآية السنة - باذن و توفيق من الله معدلي 16
و الحمد لله كآن فعلآ معدلي :graduation: -
- أيضآ قم دآئمآ بتلوين دفآرتكـ فهذآ عآمل يسآعد على الدرآسة
و هذآ مآ فعلته أنآ أكيد ،،
- نظم طآولة درآستكـ و مآ إن تنتهي من مآدة ضعهآ جآنبآ ،
- آتي بدفتر و علق عليه يوميآتكـ الدرآسية
مثلآ اليوم قمت بحفظ كذآ مصطلح ، قمت بحل كذآ تمرين .. إلخ
هذه عوآمل تجعلك تَتَمَيَّزْ حتمآ و تحب الدرآسة
و إيآكـ و الفشل :down: و إيآكـ و التشآؤم :smile02: !
°°°
و الآن أنت على درآية بمآ ستقوم به إذن لنلقي على ،
بعض الموآد :
بالنسبة للعلوم الطبيعية :
برنآمج سهل جدًآ يكفيه المرآجعة المستمرة و حل تطبيقآت الكتآب
و تطبيقآت قليلة من الحوليآت و الكتب الخآرجية
بالنسبة للريآضيآت - عشقي اللآمتنآهي :$ -
برنآمج سهل جدًآ لكن يحتآج الى تركيز كبير جدآ و حرص دقيق
على كل معلومة ، فأنآ اعتمدت على القسم و الدروس الخصوصية
و لم أهمل كلآ الجهتين
عليكـَ في الريآضيآت بالصبر ثم الصبر لأن البرنآمج طويل نوعآ مآ
بالنسبة لكيفية درآستهآ ستكون أكثف من العلوم
مرآجعة الدروس و حل أكبر عدد ممكن من التمآرين
كل تمرين له طريقة لتأخذ من كل تمرين فكرة هذه أفضل طريقة ~
بالنسبة للفيزيآء :
برنآمج سهل جدًآ و مريح دروس رآئعة و أسئلة متكررة لآ دآعي للخوف
سر بنفس كيفية درآسة مآدة الريآضيآت لأنهمآ متشآبهتآن
يعتمدآن على الذكآء و لو أن الريآضيآت بدرجة أكبر لكن عليكـ بنفس العمل
بالنسبة للموآد الأدبية :
العربية و الفرنسية و الانجليزية
الأسئلة متكررة فقط عليكـ فهم الدروس و حل البكآلوريآت السآبقة
- بالنسبة لي لم أدرسهم بتآتآ الى آخر شهر فقط
اشتريت حوليآت بكآلوريآ قديمة و قمت بحلهآ هذآ كفى × وفى -
بالنسبة لموآد الحفظ :
العلوم الشرعية حفظ × حفظ أنصحكم بالحضور فهي ثقآفة لنفسكـ
أمآ بخصوص الاجتمآعيآت عليكم بالحفظ من أول السنة و المرآجعة المستمرة
كل أسبوع مرة ، بالنسبة لي وضعت يوم الجمعة للحفظ و المرآجعة ..
لآ تخف من الحفظ لأنه الدروس ليست كثيفة
ربمآ فقط المصطلحآت لكن أحفظو الأهم مثلي تمآمآ ~
بالنسبة لمآدة الفلسفة :
هذه المآدة بالذآت إن كآن أستآذكـ جيد ستحبهآ اكيد - مثلي :graduation: -
أمآ إذآ كآن أستآذكـ ليس كذلكـ ستكون لكـ الجحيم ..
الفلسفة ليست بتلكـ الصعوبة و لآ هي حفظ
عليكـ بفهم الدروس جيدآ عليكـ بتلخيص الأدلة و الأقوآل
- يكفي 4 أدلة لكل رأي و 2 قول لتدعم مقآلتكـ -
و عليكـ أيضآ بحفظ منهجية كتآبة مقآل فلسفي و هذآ فقط يكفي ،
للحصول على معدلكـ فيهآ ~
°°°
هذه كآنت دروس البكآلوريآ - رآئعة ، حلوة ، و مريحة -
إليكم هذآ الفيديو أنصحكم به / رآئع /
~ حَيآتيِ ~
°°°
و الآن عليكم بشد الهمة و التوكل على الله
و باذن الله ستكونون من المتفوقين ,
لأن البكآلوريآ اِمتحآن سهل ، دعوا عآمكم هذآ محطة لآ تنسى
محطة توجهون بهآ مستقبلكم ، لأنه من أروع السنوآت الدرآسية
لأن مستقبلكم هو حيآتكم ، عليكم بتحقيق هدفهم
فهو جد قريب ، فأحسنو استغلآل وقتكم ، و عليكم بالدعآء ~
+
[FONT="]هل أنتم على همَّة كبيرة[FONT="] !
السَّلآَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَكَآتُهُ ،
| اللهَُّمَ لَكَ الحَمْدُ وَ الشُّكْرُ كُلُهْ |
[FONT="]
[/FONT]
أعزآئي طلبة البكآلوريآ 2014 فمآ فوق
[FONT="]بالتفوق و الحمد لله[/FONT]
[FONT="]سأرسم لكم هذآ الامتحآن البسيط رفقة نصآئح من تجربتي الخآصة ،
[/FONT]
[FONT="]برنآمج للتسيير و كل مآ يهمكم ،[/FONT] فقد كنتُ مثلكم تهمني أي نصيحة صغيرة :-r
[FONT="]و الآن ليضع كل وآحد منكم هدفه :[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
| اللهَُّمَ لَكَ الحَمْدُ وَ الشُّكْرُ كُلُهْ |
[FONT="]
[/FONT]
أعزآئي طلبة البكآلوريآ 2014 فمآ فوق
[FONT="]أردت أن يكون هذآ الموضوع دعمآ ، أملآ ، تشجيعآ لكم
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]و أنقل لكم المحطة التي لآ تنسى في حيآتي و التي تكللت [/FONT]
[FONT="]بالتفوق و الحمد لله[/FONT]
[FONT="]سأرسم لكم هذآ الامتحآن البسيط رفقة نصآئح من تجربتي الخآصة ،
[/FONT]
[FONT="]برنآمج للتسيير و كل مآ يهمكم ،[/FONT] فقد كنتُ مثلكم تهمني أي نصيحة صغيرة :-r
[FONT="]و الآن ليضع كل وآحد منكم هدفه :[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[/FONT][FONT="]هل أنتم أصحآب إرَآدَة [/FONT][/FONT]قوية [FONT="]!
[FONT="]هل لكم حُلُمْ[/FONT][FONT="] !
[/FONT][/FONT][FONT="]
أتريد أن تكون صيدليًّآ
- تسعى لشفآء المرضى بجهدكـ و نيل الأجر[FONT="] -[/FONT][/FONT]
[FONT="]أتريد أن تكون طبيبًآ[FONT="]
- عمل انسآني نبيل شريف يآ أطبآء المستقبل[/FONT][FONT="] -
[/FONT][FONT="]
[FONT="] أتريد ان تكون مُهَنْدِسًآ
- نعم و لمآ لآ الهندسة أسآس الجمآل[/FONT][FONT="] -
[/FONT][FONT="]
أتريد أن تكون محُآمِيًّآ
- عملكـ القضآء على الظلم و رفع رآية العدل[/FONT][/FONT][FONT="] -
[/FONT][FONT="]
لكن حَذَآرِ :
أنت تحب الاختصآص ، فَ تدرس ، فَ تعطي ،
°°°
الآن عزيزي الطآلب لقد رسمت هدفكـ ، جيد جدآ هذه خطوة ،
و الآن موعد وضع النقآط على الحروف
و لنبدأ السير نحو المستقبل و نحو نجآح مشرف ان شآء الله ،،
ملآحظة :
[/FONT][/FONT]
[FONT="]حسب تجربتي الخآصة النجآح لآ يأتي بالمثآبرة و الدرآسة فقط[FONT="]
بل هي العآمل الثآني [/FONT]فمآ يكون يآ ترى العآمل الأول !!
بل هي العآمل الثآني [/FONT]فمآ يكون يآ ترى العآمل الأول !!
العآمل الأول هو عآمل : روحي ، نفسي ، يسآهم بنسبة 50%
فِ نجآحكـ ، نعم :regards02: ~
.
.
.
.
العآمل الأول : كن قريب من الله دآئمآ >
فمن دونه لن تصل الى حلمكـ ، فهو الموفق القآدر ~
عليكـ بـِ :
1- الصلآة على وقتهآ و المحآفظة عليهآ دآئمآ طول الحيآة ،
2- الدعآء ثم الدعآء و هو أحد أسآب نجآحي
3- العمل الصآلح ، إعمل صآلحآ فدعوة الغير لكـ فستكون مستجآبة
4- عليكـ بالتوكل على الله و وضع كل ثقتكـ به ،
5- لآ تيأس و اجعل الأمل هو شمعة دربكـ دآئمآ و قل ودآعآ لليأس ،
بعض الأقوآل :
[/FONT]
[FONT=&]
[/FONT]اعتقآدي أنني أتحمل مآ لآ يحتمل
هو الذي يسآعدني على الاستمرآر
مولي هآكسل
[FONT=&]أنت في الطريق الصحيح طآلمآ أنك تفكر
سوآء حققت مآ تريد أم لم تحققه
هنري فورد[/FONT]
[FONT=&]ليس هنآك موهبة عظيمة
دون ارآدة عظيمة
هونور
[/FONT]
لننتقل الى العآمل الثآني ألآ و هو :
الجدُّ و المثَآبَرَةُ
عليكـَ عزيزي الطآلب بـ :
1- الدرآسة ثم الدرآسة ثم الدرآسة
- هذآ لآ يعني أن لآ ترفه عن نفسكـ :smile02: فهو يسآعد على التجديد و النشآط -
2- المرآجعة المستمرة و عدم اهمآل الدروس - لآ تؤجل عمل اليوم الى الغد -
3- عدم أهمآل أي مآدة سوآء أسآسية أو فرعية
فالموآد الأسآسية للنَّجآح و الموآد الفرعية للامتيَّآز
4- تنظيم الوقت لأن التنظيم جد مهم
5- ضع جدولآ فيه كل أعمآلكـ و لكل ذوق خآص في ذلكـ
6- عليكـ بالسعي و تذكر هدفكـ بين الحين و الآخر
7- تجنب الضغط الكبير لأنه يرهق خآصة بدآية السنة لذآ روحوا على نفوسكم :-r
8- عليكـ بالتطبيق المستمر و المكثف - كل تمرين له فكرة -
عزيزي الطآلب هنآكـ عدَّة أفكآر تسآعدكـ على التفآؤل
فمثلآ :
- قم بكتآبة هدفك في ورقة و علقهآ في غرفتكـ
فأنآ كتبت في بدآية السنة - باذن و توفيق من الله معدلي 16
و الحمد لله كآن فعلآ معدلي :graduation: -
- أيضآ قم دآئمآ بتلوين دفآرتكـ فهذآ عآمل يسآعد على الدرآسة
و هذآ مآ فعلته أنآ أكيد ،،
- نظم طآولة درآستكـ و مآ إن تنتهي من مآدة ضعهآ جآنبآ ،
- آتي بدفتر و علق عليه يوميآتكـ الدرآسية
مثلآ اليوم قمت بحفظ كذآ مصطلح ، قمت بحل كذآ تمرين .. إلخ
هذه عوآمل تجعلك تَتَمَيَّزْ حتمآ و تحب الدرآسة
و إيآكـ و الفشل :down: و إيآكـ و التشآؤم :smile02: !
°°°
و الآن أنت على درآية بمآ ستقوم به إذن لنلقي على ،
بعض الموآد :
بالنسبة للعلوم الطبيعية :
برنآمج سهل جدًآ يكفيه المرآجعة المستمرة و حل تطبيقآت الكتآب
و تطبيقآت قليلة من الحوليآت و الكتب الخآرجية
بالنسبة للريآضيآت - عشقي اللآمتنآهي :$ -
برنآمج سهل جدًآ لكن يحتآج الى تركيز كبير جدآ و حرص دقيق
على كل معلومة ، فأنآ اعتمدت على القسم و الدروس الخصوصية
و لم أهمل كلآ الجهتين
عليكـَ في الريآضيآت بالصبر ثم الصبر لأن البرنآمج طويل نوعآ مآ
بالنسبة لكيفية درآستهآ ستكون أكثف من العلوم
مرآجعة الدروس و حل أكبر عدد ممكن من التمآرين
كل تمرين له طريقة لتأخذ من كل تمرين فكرة هذه أفضل طريقة ~
بالنسبة للفيزيآء :
برنآمج سهل جدًآ و مريح دروس رآئعة و أسئلة متكررة لآ دآعي للخوف
سر بنفس كيفية درآسة مآدة الريآضيآت لأنهمآ متشآبهتآن
يعتمدآن على الذكآء و لو أن الريآضيآت بدرجة أكبر لكن عليكـ بنفس العمل
بالنسبة للموآد الأدبية :
العربية و الفرنسية و الانجليزية
الأسئلة متكررة فقط عليكـ فهم الدروس و حل البكآلوريآت السآبقة
- بالنسبة لي لم أدرسهم بتآتآ الى آخر شهر فقط
اشتريت حوليآت بكآلوريآ قديمة و قمت بحلهآ هذآ كفى × وفى -
بالنسبة لموآد الحفظ :
العلوم الشرعية حفظ × حفظ أنصحكم بالحضور فهي ثقآفة لنفسكـ
أمآ بخصوص الاجتمآعيآت عليكم بالحفظ من أول السنة و المرآجعة المستمرة
كل أسبوع مرة ، بالنسبة لي وضعت يوم الجمعة للحفظ و المرآجعة ..
لآ تخف من الحفظ لأنه الدروس ليست كثيفة
ربمآ فقط المصطلحآت لكن أحفظو الأهم مثلي تمآمآ ~
بالنسبة لمآدة الفلسفة :
هذه المآدة بالذآت إن كآن أستآذكـ جيد ستحبهآ اكيد - مثلي :graduation: -
أمآ إذآ كآن أستآذكـ ليس كذلكـ ستكون لكـ الجحيم ..
الفلسفة ليست بتلكـ الصعوبة و لآ هي حفظ
عليكـ بفهم الدروس جيدآ عليكـ بتلخيص الأدلة و الأقوآل
- يكفي 4 أدلة لكل رأي و 2 قول لتدعم مقآلتكـ -
و عليكـ أيضآ بحفظ منهجية كتآبة مقآل فلسفي و هذآ فقط يكفي ،
للحصول على معدلكـ فيهآ ~
°°°
هذه كآنت دروس البكآلوريآ - رآئعة ، حلوة ، و مريحة -
إليكم هذآ الفيديو أنصحكم به / رآئع /
~ حَيآتيِ ~
°°°
و الآن عليكم بشد الهمة و التوكل على الله
و باذن الله ستكونون من المتفوقين ,
لأن البكآلوريآ اِمتحآن سهل ، دعوا عآمكم هذآ محطة لآ تنسى
محطة توجهون بهآ مستقبلكم ، لأنه من أروع السنوآت الدرآسية
لأن مستقبلكم هو حيآتكم ، عليكم بتحقيق هدفهم
فهو جد قريب ، فأحسنو استغلآل وقتكم ، و عليكم بالدعآء ~
إنتظروني فِ..............
موضوع آخر لأحمل لكم فيكـ كل ملفآتي التي إعتمدت عليهآ
طيلة السنة الدرآسية لأنني وجدت مشكلة في التحميل ،
موضوع آخر لأحمل لكم فيكـ كل ملفآتي التي إعتمدت عليهآ
طيلة السنة الدرآسية لأنني وجدت مشكلة في التحميل ،
+
ملآحظة :
هذآ الموضوع من جهدي الخآص لآ أحلل نقله دون ذكر المصدر .
و أطلب منكم دعوة خير لي ، أن يوفقني الله و يحقق لي أمنيآتي ،
+ أي سؤآل أنآ هنآ :graduation: ~
هذآ الموضوع من جهدي الخآص لآ أحلل نقله دون ذكر المصدر .
و أطلب منكم دعوة خير لي ، أن يوفقني الله و يحقق لي أمنيآتي ،
+ أي سؤآل أنآ هنآ :graduation: ~
آخر تعديل بواسطة المشرف: