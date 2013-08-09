تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ -

L

la_safa

:: عضو بارز ::
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
9,422
النقاط
351
تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ - مَعِي صَفَـآءْ ~

السَّلآَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَكَآتُهُ ،

| اللهَُّمَ لَكَ الحَمْدُ وَ الشُّكْرُ كُلُهْ |


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أعزآئي طلبة البكآلوريآ 2014 فمآ فوق
[FONT=&quot]أردت أن يكون هذآ الموضوع دعمآ ، أملآ ، تشجيعآ لكم
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[FONT=&quot]و أنقل لكم المحطة التي لآ تنسى في حيآتي و التي تكللت [/FONT]

[FONT=&quot]بالتفوق و الحمد لله[/FONT]





[FONT=&quot]سأرسم لكم هذآ الامتحآن البسيط رفقة نصآئح من تجربتي الخآصة ،
[/FONT]
[FONT=&quot]برنآمج للتسيير و كل مآ يهمكم ،[/FONT] فقد كنتُ مثلكم تهمني أي نصيحة صغيرة :-r


[FONT=&quot]و الآن ليضع كل وآحد منكم هدفه :[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]​
[FONT=&quot]هل أنتم على همَّة كبيرة[FONT=&quot] !

[/FONT][FONT=&quot]هل أنتم أصحآب إرَآدَة [/FONT][/FONT]قوية [FONT=&quot]!

[FONT=&quot]هل لكم حُلُمْ[/FONT][FONT=&quot] !
[/FONT][/FONT][FONT=&quot]

أتريد أن تكون صيدليًّآ
- تسعى لشفآء المرضى بجهدكـ و نيل الأجر[FONT=&quot] -[/FONT][/FONT]


[FONT=&quot]أتريد أن تكون طبيبًآ[FONT=&quot]
- عمل انسآني نبيل شريف يآ أطبآء المستقبل[/FONT][FONT=&quot] -
[/FONT][FONT=&quot]

[FONT=&quot] أتريد ان تكون مُهَنْدِسًآ
- نعم و لمآ لآ الهندسة أسآس الجمآل[/FONT][FONT=&quot] -
[/FONT][FONT=&quot]

أتريد أن تكون محُآمِيًّآ
- عملكـ القضآء على الظلم و رفع رآية العدل[/FONT][/FONT][FONT=&quot] -
 [/FONT][FONT=&quot]

لكن حَذَآرِ :
أنت تحب الاختصآص ، فَ تدرس ، فَ تعطي ،


°°°

الآن عزيزي الطآلب لقد رسمت هدفكـ ، جيد جدآ هذه خطوة ،
و الآن موعد وضع النقآط على الحروف
و لنبدأ السير نحو المستقبل و نحو نجآح مشرف ان شآء الله ،،

ملآحظة :
[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]حسب تجربتي الخآصة النجآح لآ يأتي بالمثآبرة و الدرآسة فقط
بل هي العآمل الثآني [/FONT]فمآ يكون يآ ترى العآمل الأول !!
[FONT=&quot]
العآمل الأول هو عآمل : روحي ، نفسي ، يسآهم بنسبة 50%
فِ نجآحكـ ، نعم :regards02: ~

.
 .
.
 .


العآمل الأول : كن قريب من الله دآئمآ >

فمن دونه لن تصل الى حلمكـ ، فهو الموفق القآدر ~
عليكـ بـِ :

 1- الصلآة على وقتهآ و المحآفظة عليهآ دآئمآ طول الحيآة ،
 2- الدعآء ثم الدعآء و هو أحد أسآب نجآحي
 3- العمل الصآلح ، إعمل صآلحآ فدعوة الغير لكـ فستكون مستجآبة
 4- عليكـ بالتوكل على الله و وضع كل ثقتكـ به ،
 5- لآ تيأس و اجعل الأمل هو شمعة دربكـ دآئمآ و قل ودآعآ لليأس ،


بعض الأقوآل :


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[FONT=&amp]
[/FONT]
اعتقآدي أنني أتحمل مآ لآ يحتمل
هو الذي يسآعدني على الاستمرآر

مولي هآكسل
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[FONT=&amp]أنت في الطريق الصحيح طآلمآ أنك تفكر
سوآء حققت مآ تريد أم لم تحققه

هنري فورد

[/FONT]​
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[FONT=&amp]ليس هنآك موهبة عظيمة
دون ارآدة عظيمة

هونور
[/FONT]
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لننتقل الى العآمل الثآني ألآ و هو :

الجدُّ و المثَآبَرَةُ

عليكـَ عزيزي الطآلب بـ :

1- الدرآسة ثم الدرآسة ثم الدرآسة
- هذآ لآ يعني أن لآ ترفه عن نفسكـ :smile02: فهو يسآعد على التجديد و النشآط -
2- المرآجعة المستمرة و عدم اهمآل الدروس - لآ تؤجل عمل اليوم الى الغد -
3- عدم أهمآل أي مآدة سوآء أسآسية أو فرعية

فالموآد الأسآسية للنَّجآح و الموآد الفرعية للامتيَّآز ;)

4- تنظيم الوقت لأن التنظيم جد مهم
5- ضع جدولآ فيه كل أعمآلكـ و لكل ذوق خآص في ذلكـ ;)
6- عليكـ بالسعي و تذكر هدفكـ بين الحين و الآخر
7- تجنب الضغط الكبير لأنه يرهق خآصة بدآية السنة لذآ روحوا على نفوسكم :-r
8- عليكـ بالتطبيق المستمر و المكثف - كل تمرين له فكرة -
عزيزي الطآلب هنآكـ عدَّة أفكآر تسآعدكـ على التفآؤل
فمثلآ :

- قم بكتآبة هدفك في ورقة و علقهآ في غرفتكـ
فأنآ كتبت في بدآية السنة - باذن و توفيق من الله معدلي 16 :)
و الحمد لله كآن فعلآ معدلي :graduation: -

- أيضآ قم دآئمآ بتلوين دفآرتكـ فهذآ عآمل يسآعد على الدرآسة
و هذآ مآ فعلته أنآ أكيد :) ،،

- نظم طآولة درآستكـ و مآ إن تنتهي من مآدة ضعهآ جآنبآ ،

- آتي بدفتر و علق عليه يوميآتكـ الدرآسية
مثلآ اليوم قمت بحفظ كذآ مصطلح ، قمت بحل كذآ تمرين .. إلخ

هذه عوآمل تجعلك تَتَمَيَّزْ حتمآ و تحب الدرآسة

و إيآكـ و الفشل :down: و إيآكـ و التشآؤم :smile02: !

°°°

و الآن أنت على درآية بمآ ستقوم به إذن لنلقي على ،
بعض الموآد :

بالنسبة للعلوم الطبيعية :
برنآمج سهل جدًآ يكفيه المرآجعة المستمرة و حل تطبيقآت الكتآب
و تطبيقآت قليلة من الحوليآت و الكتب الخآرجية

بالنسبة للريآضيآت - عشقي اللآمتنآهي :$ -

برنآمج سهل جدًآ لكن يحتآج الى تركيز كبير جدآ و حرص دقيق
على كل معلومة ، فأنآ اعتمدت على القسم و الدروس الخصوصية
و لم أهمل كلآ الجهتين
عليكـَ في الريآضيآت بالصبر ثم الصبر لأن البرنآمج طويل نوعآ مآ
بالنسبة لكيفية درآستهآ ستكون أكثف من العلوم ;)
مرآجعة الدروس و حل أكبر عدد ممكن من التمآرين
كل تمرين له طريقة لتأخذ من كل تمرين فكرة هذه أفضل طريقة ~

بالنسبة للفيزيآء :

برنآمج سهل جدًآ و مريح دروس رآئعة و أسئلة متكررة لآ دآعي للخوف ;)
سر بنفس كيفية درآسة مآدة الريآضيآت لأنهمآ متشآبهتآن
يعتمدآن على الذكآء و لو أن الريآضيآت بدرجة أكبر لكن عليكـ بنفس العمل

بالنسبة للموآد الأدبية :

العربية و الفرنسية و الانجليزية
الأسئلة متكررة فقط عليكـ فهم الدروس و حل البكآلوريآت السآبقة
- بالنسبة لي لم أدرسهم بتآتآ الى آخر شهر فقط
اشتريت حوليآت بكآلوريآ قديمة و قمت بحلهآ هذآ كفى × وفى ;) -

بالنسبة لموآد الحفظ :

العلوم الشرعية حفظ × حفظ أنصحكم بالحضور فهي ثقآفة لنفسكـ :)
أمآ بخصوص الاجتمآعيآت عليكم بالحفظ من أول السنة و المرآجعة المستمرة
كل أسبوع مرة ، بالنسبة لي وضعت يوم الجمعة للحفظ و المرآجعة ..
لآ تخف من الحفظ لأنه الدروس ليست كثيفة
ربمآ فقط المصطلحآت :( لكن أحفظو الأهم مثلي تمآمآ ~

بالنسبة لمآدة الفلسفة :

هذه المآدة بالذآت إن كآن أستآذكـ جيد ستحبهآ اكيد - مثلي :graduation: -
أمآ إذآ كآن أستآذكـ ليس كذلكـ ستكون لكـ الجحيم ..

الفلسفة ليست بتلكـ الصعوبة و لآ هي حفظ
عليكـ بفهم الدروس جيدآ عليكـ بتلخيص الأدلة و الأقوآل
- يكفي 4 أدلة لكل رأي و 2 قول لتدعم مقآلتكـ -

و عليكـ أيضآ بحفظ منهجية كتآبة مقآل فلسفي و هذآ فقط يكفي ،
للحصول على معدلكـ فيهآ ~

°°°

هذه كآنت دروس البكآلوريآ - رآئعة ، حلوة ، و مريحة -

إليكم هذآ الفيديو أنصحكم به / رآئع /

~ حَيآتيِ ~


°°°

و الآن عليكم بشد الهمة و التوكل على الله
و باذن الله ستكونون من المتفوقين ,

لأن البكآلوريآ اِمتحآن سهل ، دعوا عآمكم هذآ محطة لآ تنسى
محطة توجهون بهآ مستقبلكم ، لأنه من أروع السنوآت الدرآسية
لأن مستقبلكم هو حيآتكم ، عليكم بتحقيق هدفهم
فهو جد قريب ، فأحسنو استغلآل وقتكم ، و عليكم بالدعآء :) ~

إنتظروني فِ..............

موضوع آخر لأحمل لكم فيكـ كل ملفآتي التي إعتمدت عليهآ
طيلة السنة الدرآسية لأنني وجدت مشكلة في التحميل :( ،


+

ملآحظة :
هذآ الموضوع من جهدي الخآص لآ أحلل نقله دون ذكر المصدر .
و أطلب منكم دعوة خير لي ، أن يوفقني الله و يحقق لي أمنيآتي :) ،
+ أي سؤآل أنآ هنآ :graduation: ~

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Mr mino

Mr mino

:: عضو شرفي ::
إنضم
20 ديسمبر 2007
المشاركات
4,789
النقاط
351
[FONT=&quot]أتريد ان تكون مُهَنْدِسًآ
- نعم و لمآ لآ الهندسة أسآس الجمآل[FONT=&quot] -

....................................

صدقت اختاه

بالتوفيق للجميع

سلمت اناملك

- تحياتي -


[/FONT][/FONT]​
 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,836
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
الجنس
أنثى
وعليكم السلآم
غلآتوو الحمد لله ألف مرة
عزمتِ اجتهدتِ فـ تفوقتِ
موضوعكـ هآيل يكفي أنه الي يقرآه يعطيه جرعة من الأمل والاصرآر
بوركتِ ، ومليون مبرووكـ على نجآحكـ للمرة ... احسبي :p
 
ق

قَطٌر❀ الٌنَـدَى

:: عضو فعّال ::
إنضم
7 فيفري 2009
المشاركات
1,806
النقاط
111
موضوع جد قيم ومفيد ربي يجازيك عليه كل خير ان شاء الله
وبالتوفيق لجميع طلبة الباكالوريا وكيما قلتي هى ليست بالصعبة فقط تحتاج لقليل من الصبر والمثابرة
 
ل

لؤلؤة القرآن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
1,063
النقاط
43
العمر
25
[FONT=&quot]أتريد أن تكون طبيبًآ[/FONT]
[FONT=&quot] - عمل انسآني نبيل شريف يآ أطبآء المستقبل[FONT=&quot] -[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]موضوع في القمة بوركتي صفاء , [/FONT]
[FONT=&quot]و ان شاء الله نحقق هدفي يآآ ربي و و هآآني نلحقك هههه[/FONT]

[FONT=&quot]مشكوورة مرة اخرى :d[/FONT]
 
ط

طير الجنة

:: عضو متألق ::
إنضم
5 جويلية 2008
المشاركات
3,214
النقاط
159
العمر
25
الجنس
أنثى
ألف مبروووووووك حبيبتي صفصف على التفوق:up:
و بارك الله فيك على المبادرة الطيبة
و جعلها الله في ميزان حسناتك ان شاء الله
صدقت القول فعام البكالوريا من أجمل الأعوام التي مرت بحياتنا :-r
و الحمد لله على ما وصلنا اليه باذنه عز و جل:)
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,036
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام
ربي يجازيك على قد نيتك ياطيبة
موضوع رائع مفيد
وشرح يفتح النفس للدراسة والاجتهاد
ان شاء الله يستفاد منو جميع الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا

 
AnGeL*dZ

AnGeL*dZ

:: عضو متألق ::
إنضم
1 ديسمبر 2009
المشاركات
3,188
النقاط
171
العمر
24
بارك الله فيك
مشكورة أختي الغاليـة ،موضوعك يبعث الأمل
نصآئـحك من ذهب ،أكيد سأحتفظ به في مفضلتي
وفقنا الله جميعا
 
L

la_safa

:: عضو بارز ::
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
9,422
النقاط
351
بوركتم ع المرور
لي عودة للرد :) دعوآتكم , ~
 
tistissa dj-tissou

tistissa dj-tissou

:: عضو بارز ::
إنضم
10 أفريل 2013
المشاركات
5,270
النقاط
351
العمر
25
محل الإقامة
guelma
موضوع تبارك الله عليه في كيظان حسنتك ان شاء الله
شحال كنت محناجة لهاد الهدرة بزااف
لي عودة ان شاء الله
 
L

la_safa

:: عضو بارز ::
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
9,422
النقاط
351
رد: تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ -

قال Mr mino:
[FONT=&quot]أتريد ان تكون مُهَنْدِسًآ
- نعم و لمآ لآ الهندسة أسآس الجمآل[FONT=&quot] -

....................................

صدقت اختاه

بالتوفيق للجميع

سلمت اناملك

- تحياتي -


[/FONT][/FONT]​
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مرحبآ أخي مينو أو - المهندس :) - ،
تسلم ع مروركـ الطيب ، بآرك الله فيك ~

 
L

la_safa

:: عضو بارز ::
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
9,422
النقاط
351
رد: تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ -

قال نبض قلم:
ان شاء الله ربي ينجحنا ويفقنا بارك الله فيك اختي
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ان شـآء الله يآرب ،
عليكم بالتوكل على الله و المثآبرة ~
و النجآح نصيبكم ان شآء الله ~
نورتي :$ ~
 
L

la_safa

:: عضو بارز ::
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
9,422
النقاط
351
رد: تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ -

قال Ma$Ter:
السلام عليكم ورحمة الله
موضوع مميز اختى صافا 5*
بارك الله فيك
بالتوفيق لكى و للجميع
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و عليكم السلآم و رحمة الله و بركآته
و فيك البركة خويآ حكيم ، شكرآ :)
اللهم آمين ، بوركت ع مرورك :) ~
 
L

la_safa

:: عضو بارز ::
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
9,422
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351
رد: تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ -

قال anette:
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و لله الحمد و الشكر
منورهـ اختي ربي يحفظك :) ~
 
L

la_safa

:: عضو بارز ::
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
9,422
النقاط
351
رد: تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ -

قال ملكًة الاحسآس:
وعليكم السلآم
غلآتوو الحمد لله ألف مرة
عزمتِ اجتهدتِ فـ تفوقتِ
موضوعكـ هآيل يكفي أنه الي يقرآه يعطيه جرعة من الأمل والاصرآر
بوركتِ ، ومليون مبرووكـ على نجآحكـ للمرة ... احسبي :p
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وزتي الغآلية يآ ميت أهلآ و سهلآ ،،
الحمد لله حبيبتي لله يخليك ~
ان شـآء الله يآ ربي نحآول نعآونهم لأني نحس بيهم و كنت في بلآصتهم
نحتآج أي نصيحة و لو صغيرة
الله يبآرك فيك و احسبي قدآه مرة قلتهآلك :p هههه
ربي يخليك :$ ~
 
L

la_safa

:: عضو بارز ::
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
9,422
النقاط
351
رد: تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ -

قال قَطٌر❀ الٌنَـدَى:
موضوع جد قيم ومفيد ربي يجازيك عليه كل خير ان شاء الله
وبالتوفيق لجميع طلبة الباكالوريا وكيما قلتي هى ليست بالصعبة فقط تحتاج لقليل من الصبر والمثابرة
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أهلآ اختي قطرة الندى ،
ان شآء الله يآ ربي ، بالتوفيق ليهم يآ رب ،
نعم أكيد صبر و اجتهآد :-r ..
ربي يخليـــــــــــك خيتو ~
 
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