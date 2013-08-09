تَجْرِبَتِي مَعَ البَكَآلوُرْيَآ - مَحَطّة لآ تُنْسىَ تَكلّلتْ بِالتَفَوُّقْ

برنآمج للتسيير و كل مآ يهمكم ،

[FONT="] برنآمج للتسيير و كل مآ يهمكم ،

و أنقل لكم المحطة التي لآ تنسى في حيآتي و التي تكللت

[FONT="] و أنقل لكم المحطة التي لآ تنسى في حيآتي و التي تكللت

[FONT="] و أنقل لكم المحطة التي لآ تنسى في حيآتي و التي تكللت

[FONT="] و أنقل لكم المحطة التي لآ تنسى في حيآتي و التي تكللت

[FONT="] و أنقل لكم المحطة التي لآ تنسى في حيآتي و التي تكللت [/FONT] ​

أردت أن يكون هذآ الموضوع دعمآ ، أملآ ، تشجيعآ لكم

[FONT="] أردت أن يكون هذآ الموضوع دعمآ ، أملآ ، تشجيعآ لكم

[FONT="] أردت أن يكون هذآ الموضوع دعمآ ، أملآ ، تشجيعآ لكم [/FONT]​

السَّلآَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحمَةُ الل هِ وَ بَرَكَآتُهُ ،

السَّلآَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحمَةُ الل هِ وَ بَرَكَآتُهُ ،

[FONT="] هل أنتم على همَّة كبيرة

قوية

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أتريد أن تكون صيدليًّآ

- تسعى لشفآء المرضى بجهدكـ و نيل الأجر [FONT="] -

[FONT="] أتريد أن تكون طبيبًآ

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- عمل انسآني نبيل شريف يآ أطبآء المستقبل [/FONT] [FONT="] -

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[FONT="] أتريد ان تكون مُهَنْدِسًآ

- نعم و لمآ لآ الهندسة أسآس الجمآل [/FONT] [FONT="] -

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أتريد أن تكون محُآمِيًّآ

- عملكـ القضآء على الظلم و رفع رآية العدل [/FONT]

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