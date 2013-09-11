كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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:regards01:
issac570
سلسلة بحث
موضوعها اقتباسات لهجتنا العاصمية عن اللغة التركية
فكانت المواضيع كالتالي
كلمات تركية في لهجة عاصمية
كلمات تركية في لهجة عاصمية (2)
قصة هدا التعبير ( دزير محمية بالله ) // كلمات تركية في لهجة عاصمية
كلمات تركية في لهجة عاصمية (4)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (6)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (7)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (8)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (9)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (10)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (11)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (13)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (14)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (15)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (16)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (17)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (18)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (19)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (20)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (21)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (22)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (23)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (24)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (25)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (26)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (27)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (28)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (29) + قصة سيدي فرج
كلمات تركية في لهجة عاصمية (30) + ازقة القصبة
كلمات تركية في لهجة عاصمية (31) + رانافالونا III ملكة مدغشقر
كلمات تركية في لهجة عاصمية (32) + ماهو دواروا ؟؟؟؟
كلمات تركية في لهجة عاصمية (33) +بهانزين ( ملك دهومي)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (34)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (35) ما هي قصة سيدي محمد بو قبرين
كلمات تركية في لهجة عاصمية (36) سجن سركاجي
كلمات تركية في لهجة عاصمية (37) الخاتمة
تم التجميع
بارك الله فيك اخي الكريم
يطرح العضو المتميز
:regards01:
issac570
سلسلة بحث
موضوعها اقتباسات لهجتنا العاصمية عن اللغة التركية
فكانت المواضيع كالتالي
كلمات تركية في لهجة عاصمية
كلمات تركية في لهجة عاصمية (2)
قصة هدا التعبير ( دزير محمية بالله ) // كلمات تركية في لهجة عاصمية
كلمات تركية في لهجة عاصمية (4)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (6)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (7)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (8)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (9)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (10)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (11)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (13)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (14)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (15)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (16)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (17)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (18)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (19)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (20)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (21)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (22)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (23)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (24)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (25)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (26)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (27)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (28)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (29) + قصة سيدي فرج
كلمات تركية في لهجة عاصمية (30) + ازقة القصبة
كلمات تركية في لهجة عاصمية (31) + رانافالونا III ملكة مدغشقر
كلمات تركية في لهجة عاصمية (32) + ماهو دواروا ؟؟؟؟
كلمات تركية في لهجة عاصمية (33) +بهانزين ( ملك دهومي)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (34)
كلمات تركية في لهجة عاصمية (35) ما هي قصة سيدي محمد بو قبرين
كلمات تركية في لهجة عاصمية (36) سجن سركاجي
كلمات تركية في لهجة عاصمية (37) الخاتمة
تم التجميع
بارك الله فيك اخي الكريم
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