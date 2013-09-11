كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يطرح العضو المتميز

:regards01:
issac570


سلسلة بحث
موضوعها اقتباسات لهجتنا العاصمية عن اللغة التركية
فكانت المواضيع كالتالي


كلمات تركية في لهجة عاصمية

كلمات تركية في لهجة عاصمية (2)


قصة هدا التعبير ( دزير محمية بالله ) // كلمات تركية في لهجة عاصمية

كلمات تركية في لهجة عاصمية (4)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (6)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (7)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (8)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (9)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (10)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (11)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (13)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (14)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (15)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (16)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (17)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (18)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (19)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (20)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (21)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (22)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (23)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (24)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (25)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (26)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (27)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (28)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (29) + قصة سيدي فرج

كلمات تركية في لهجة عاصمية (30) + ازقة القصبة

كلمات تركية في لهجة عاصمية (31) + رانافالونا III ملكة مدغشقر

كلمات تركية في لهجة عاصمية (32) + ماهو دواروا ؟؟؟؟

كلمات تركية في لهجة عاصمية (33) +بهانزين ( ملك دهومي)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (34)

كلمات تركية في لهجة عاصمية (35) ما هي قصة سيدي محمد بو قبرين

كلمات تركية في لهجة عاصمية (36) سجن سركاجي

كلمات تركية في لهجة عاصمية (37) الخاتمة

تم التجميع
بارك الله فيك اخي الكريم
 
آخر تعديل:
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رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

شكرا على الاهتمام
526750542.jpg

 
amel al3lm، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

merciiiiiiiiiiiii
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

مواضيع قيمة تستخق التصنيف
بارك الله فيك
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

قال labelle star:
مواضيع قيمة تستخق التصنيف
بارك الله فيك
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شكرا جزيلا كل هدا لم يكن لولا انتباهكم


526750542.jpg
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تم تجميع أطروحاتك القيمة
وتحصيل الموسوعة الجميلة التي أفدتنا بها
بارك الله فيكم اخي issac570
جازاكم الله عنا الجنة
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

شكرااا
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

فعلا كانت مواضيع العضو issac570 مميزة وهذا ماجعله يتحصل على سلسلة مميزة
شكرآ لك كثيرا أخي وبانتظآر جديد مواضيعك
سلآآآآمي ’
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

موضوع مميز
سلمت اناملك
كل الشكر لك
في اننتظاري جديدك
دمت بود
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

قال ═♥° شجـ الروح ـون °♥═:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تم تجميع أطروحاتك القيمة
وتحصيل الموسوعة الجميلة التي أفدتنا بها
بارك الله فيكم اخي issac570
جازاكم الله عنا الجنة
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وعليكي سلام ورحمة الله وبركاته

الاخت شكرا جزيلا على هدا التقدير

526750542.jpg


 
آخر تعديل:
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

قال إحساس قلم:
فعلا كانت مواضيع العضو issac570 مميزة وهذا ماجعله يتحصل على سلسلة مميزة
شكرآ لك كثيرا أخي وبانتظآر جديد مواضيعك
سلآآآآمي ’
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العفو الاخت ....تحياتي خالصة لك



 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

قال ملاك25:
موضوع مميز
سلمت اناملك
كل الشكر لك
في اننتظاري جديدك
دمت بود
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شكرا لك الاخت وتحياتي خالصة لك
شكرا جزيلا على الانتباه والاهتمام
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

يبقى مميز الحقيقي والجميل في كل هدا حقيقية هو تراثنا الشعبي بكل صدق

 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

شكرااااااااااااااااااااا حبيبتي الله يخليك على الموضوع القيم
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

قال angel:
شكرااااااااااااااااااااا حبيبتي الله يخليك على الموضوع القيم
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شكرااااااااااااااااااااا حبيبتي :s:-o

العفو..
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

مبادرة طيبة منك اختي شجون الروح لجمع سلسلة القيمة للاخ issac570 نشكره على مجهوده بارك الله فيك
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

قال دعاء19:
مبادرة طيبة منك اختي شجون الروح لجمع سلسلة القيمة للاخ issac570 نشكره على مجهوده بارك الله فيك
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شكرا الاخت دعاء على مرور ..تحياتي لك
 
رد: كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

مواضيـع مميزة بالفعل
لك جزيل الشكر أخي issac570
 
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