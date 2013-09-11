كلمات تركية في اللهجة العاصمية...... حوصلة لمواضيع الأخ issac570

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تم تجميع أطروحاتك القيمة

وتحصيل الموسوعة الجميلة التي أفدتنا بها

بارك الله فيكم اخي

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جازاكم الله عنا الجنة

جازاكم الله عنا الجنة