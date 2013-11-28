بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

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hadda0425

:: عضو شرفي ::
إنضم
12 أفريل 2009
المشاركات
5,657
النقاط
351
بسم الله الرحمان الرحيم

ضروريات المطبخ
اكثر الاماكن لي تقضي فيهم المراة وقتها هو المطبخ لهذا سمي مملكة ربية البيت
ومكانش وحدة ما تحبش ماعن المطبخ انا نموت عليهم لكن لازم تكون هذا الاواني من المعدن الجيد وما تلصقش كيما تيفال والنحاس والالمنيوم حتى ان طيبتي فيها ما تلصقش تغسلي وتعاودي طيبي فيها عادي وهاك كي تخسري دراهمك تخسريهم على حاجة تشدلك مدة طويلة
لهذا جمعتلكم بعض انا فلت بعض من مستلزمات المطبخ من هنا وهناك لانو مهما شيتي وشريتي مكيش حتخلصي ماعن المطبخ
نبداو بالاواني الرئيسية
اول حاجة في المطبخ الجزايري هي القدرة تع الكسكس ولا البرمة في بعض المناطق



القصعة


والاواني المعدنية















وهذه قدور الضغط يستحسن ان يتوفر في كل بيت منها وهي تساعد في سرعة اعداد الطعام وينبغي توخي الحذر عند استخدامها


والاخيرة نفسها لي عندي في البيت جبتها من الصين طيب هايلة


الطاوات (المقلات )
ويفضل التيفال لانه افضل الأنواع لذلك
وهذه صور لبعض الطاوات ....







قوالب الفرن لي بلاطو:
هناك أنواع و أشكال متعددة هناك المعدنية التي تستخدم لطهو الأطعمة و الخبز و تكون ذات جدار مرتفع قليلا و هناك القوالب الزجاجية التي تستخدم لطهو الأطعمة المختلفة وتقدري حتى تقدمي فيهم الاكل هناك المستطيلة و البيضاوية و الدائرية



.
قوالب الكيك:
تكون عادة مصنوعة من المعدن و حوافها عميقة و يمكن أن تكون قاعدتها قابة للفك






قالب التشيزكيك: يتكون من قاعدة متحركة بالإضافة إلى جانب يفتح


قوالب الخبز:
تكون عادة مصنوعة من المعدن على شكل مستطيل ذات حواف رفيعة


وهذه صور لاشكال مختلفة من الصواني تصلح للاستعمالات المختلفة مثل الكيك ولعمل الدجاج واللحم والخضار والاسماك والخبز

الصحون :

وتختلف انواع الصحون حسب نوعية المواد المصنعة منها ويفضل تخصيص صحون للاستخدام المنزلي وصحون للتقديم للضيوف ونعرض اشكال من الصحون
ويمكن شراء اطقم صحون لمختلف المقاسات








وهادي بعص من القدر والصحون من الفخار :








سلات الخبز :


كيسان للمشروبات :









طقم القهوة والحليب







طقم الشاي :




الملاعق والسكاكين :




ملاعق الخيزران


هادو لي عندي صغار وتستعمليهم للمقلة والبرمة



ساطور للحم :

الآلات الكهربائية :











الشواية :



وهادو لي عندي



أدوات لتزيين الكيك والحلويات:















علب البهارات :






علب للحبوب الجافة :





والميزان لي انا ما عنديش :(



طبعا مستلزمات المطبخ ما لهاش حدود جبتلكم غير الضروريات

ان شاء الله تعجبلكم






















 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,002
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

موضوع مفيد
جا في وقتو
بلاك كل وحدة تهتم بالفراش وتنسى الاساس لي هو الكوزينة
يعطيك الصحة حدحودة
يخي هادو متديهمش لعروسة برك هههه
البرمة لي جابهالك راجلك من الصين كيما لي حرقتها لماما ههه
ولي مول هادوك لازم نزيد منهم
عندي كوطا شريتهم قلت نديهم معايا خير من يبقاو تبرد بيهم مرت خويا مثلا هههه
غاضوني صواردي :d
بارك الله فيك
موضوعك يفطن الطفلة على قداه من حاجة ماش متولهتلها
كثريلنا من المواضيع هادو
وتاع التنظيف والكوي ووو
من التجارب تاعكم نستفيد
 
H

hadda0425

:: عضو شرفي ::
إنضم
12 أفريل 2009
المشاركات
5,657
النقاط
351
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

قال ساندريلا زماني:
موضوع مفيد
جا في وقتو
بلاك كل وحدة تهتم بالفراش وتنسى الاساس لي هو الكوزينة
يعطيك الصحة حدحودة
يخي هادو متديهمش لعروسة برك هههه
البرمة لي جابهالك راجلك من الصين كيما لي حرقتها لماما ههه
ولي مول هادوك لازم نزيد منهم
عندي كوطا شريتهم قلت نديهم معايا خير من يبقاو تبرد بيهم مرت خويا مثلا هههه
غاضوني صواردي :d
بارك الله فيك
موضوعك يفطن الطفلة على قداه من حاجة ماش متولهتلها
كثريلنا من المواضيع هادو
وتاع التنظيف والكوي ووو
من التجارب تاعكم نستفيد
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شفتي يا ساندي موضوعي مفيد جدا جدا :d
هادو راهم غير لماعن لكبار برك
المطبخ لوكان تجيبي لماعن بيسميات وما يخلصش ههه
يسمى نت حابة تديلو هادو تاني وهو وش يدير هههه
وش عليه كي نتفكر حاجة راني نحطها
نوصيك يا عروسة لكان حترقي لماعن لملاح مكلاه تشري الغالييين خخخخخ:p
 

♥♥سارة♥♥

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 سبتمبر 2013
المشاركات
347
النقاط
13
العمر
30
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

كلش شباب هارا يطيحو في يدي دراهم و نجيبهم :(
 
ا

ام رستم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2011
المشاركات
82
النقاط
9
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

يااااااااااااااااااااو الله يقول الواحد عندي بصح كي يزيد يشوف تبان ماعندي والو و راجلي كي يشوفني رايحة لجيهت لماعن يعود يجبد فيا يقولي الي عندك يفتحو حانوت و هو قلبي راهو ياكل مارسي حبيبتي موضوع ممتععععععععععععععععععععععع
 
ر

رهف سعد

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جانفي 2013
المشاركات
707
النقاط
23
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

يعطيك الصحة
 
H

hadda0425

:: عضو شرفي ::
إنضم
12 أفريل 2009
المشاركات
5,657
النقاط
351
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

ام رستم والله رانا كيف كيف انا نخرج باه نشري حاجة ليا نولي في قصة لماعن هههه
رهف الله يسلمك ختي
 
maya36

maya36

:: عضو فعّال ::
إنضم
20 ديسمبر 2009
المشاركات
1,851
النقاط
111
العمر
22
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....





مرسي حنونة على هادا التقديم مي هادا يبانلي دونجي ههه تاع ماندخلش الكوزينة خلاص ونقلق لي فيه ولا مصيري يتيريوني بيه
هههه راني نتمسخر برك
 
ام ريهام

ام ريهام

:: عضو فعّال ::
إنضم
20 سبتمبر 2012
المشاركات
2,248
النقاط
111
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

موضوع هايل يعطيك الصحة والكوزينة انا نموت على الكوزينة وحوايجها وحاليا ما نقدرش ندير مطبخ ليا خاص كي نبني نديرها باذن الله درك رانا مع الرحلات كل خطرة في بلاد حتى يتقاعد الزوج باه نستقر في مطبخي يارب عن قريب
 
A

anissa 13

:: عضو شرفي ::
إنضم
12 ديسمبر 2009
المشاركات
3,482
النقاط
191
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

يعطيك الصحة حبيبتي حدة موضوع مميز
عندي مدة شريت كوكوت راها عاد جديدة مزال مااستعملتهاش خفت منها ههه
نظن كيما تاعك غدوة نصورها ونحطلك التصويرة
 
H

hadda0425

:: عضو شرفي ::
إنضم
12 أفريل 2009
المشاركات
5,657
النقاط
351
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

نورتوني ونورتو مطبخي وماعنو هههه
الله يفرحكم بماعن تع الكوزينة
 
ر

رونق الزهور

:: عضو مُتميز ::
إنضم
17 جانفي 2014
المشاركات
654
النقاط
51
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

ساندي هههههههههههه علحساب الشوفة يليقلك راجل شريكة الكوزينة راهي تعري انا راجلي يقلي ادا درت عليك ما ندير تاويل
يختي مالقينا لمن نصدو الا شفنا حوايج قلت انا منهم ولا كوسميتيك قلت انا منهم ولا ماعن وحوايج وليدي قلت لازم ندي هههه
يعطيك الصحة
 
ر

رونق الزهور

:: عضو مُتميز ::
إنضم
17 جانفي 2014
المشاركات
654
النقاط
51
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

ام ريهام رانا في الهوا سوا ان شاء الله تخلص بخير هههه
 
S

sara125

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 جانفي 2014
المشاركات
23
النقاط
3
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

كفيتي ووفيتي اواني روعة و منتقاة بشكل محترف بارك الله فيكي
 
ا

ايمان الهدى

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 جوان 2013
المشاركات
215
النقاط
509
العمر
40
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

جميل جدا احببتينا في المطبخ لكن اذا شريناهم كامل سوف تكلفنا اموالا كثيرا وبارك الله فيكي
 
س

سمسومة خالد

:: عضو فعّال ::
إنضم
9 جوان 2009
المشاركات
1,715
النقاط
51
رد: بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

الله يبارك عليك شكرا لك جزيلا
 
توبة توتة

توبة توتة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 جانفي 2017
المشاركات
39
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
الله يبارك عجبوني
معليش تعطيني انواع مارك لمليحة في كوكوطة و طاواة في أسرع وقت
وحطيلنا مرمة جديدة تاع سارفيس طابلة و قهوة كلش يعني
 
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