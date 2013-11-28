بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

بسم الله الرحمان الرحيم

ضروريات المطبخ

اكثر الاماكن لي تقضي فيهم المراة وقتها هو المطبخ لهذا سمي مملكة ربية البيت

ومكانش وحدة ما تحبش ماعن المطبخ انا نموت عليهم لكن لازم تكون هذا الاواني من المعدن الجيد وما تلصقش كيما تيفال والنحاس والالمنيوم حتى ان طيبتي فيها ما تلصقش تغسلي وتعاودي طيبي فيها عادي وهاك كي تخسري دراهمك تخسريهم على حاجة تشدلك مدة طويلة

لهذا جمعتلكم بعض انا فلت بعض من مستلزمات المطبخ من هنا وهناك لانو مهما شيتي وشريتي مكيش حتخلصي ماعن المطبخ

نبداو بالاواني الرئيسية