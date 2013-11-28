بعض اهم مستلزمات المطبخ .....

بسم الله الرحمان الرحيم
ضروريات المطبخ
اكثر الاماكن لي تقضي فيهم المراة وقتها هو المطبخ لهذا سمي مملكة ربية البيت
ومكانش وحدة ما تحبش ماعن المطبخ انا نموت عليهم لكن لازم تكون هذا الاواني من المعدن الجيد وما تلصقش كيما تيفال والنحاس والالمنيوم حتى ان طيبتي فيها ما تلصقش تغسلي وتعاودي طيبي فيها عادي وهاك كي تخسري دراهمك تخسريهم على حاجة تشدلك مدة طويلة
لهذا جمعتلكم بعض انا فلت بعض من مستلزمات المطبخ من هنا وهناك لانو مهما شيتي وشريتي مكيش حتخلصي ماعن المطبخ
نبداو بالاواني الرئيسية
اول حاجة في المطبخ الجزايري هي القدرة تع الكسكس ولا البرمة في بعض المناطق
ضروريات المطبخ
اكثر الاماكن لي تقضي فيهم المراة وقتها هو المطبخ لهذا سمي مملكة ربية البيت
ومكانش وحدة ما تحبش ماعن المطبخ انا نموت عليهم لكن لازم تكون هذا الاواني من المعدن الجيد وما تلصقش كيما تيفال والنحاس والالمنيوم حتى ان طيبتي فيها ما تلصقش تغسلي وتعاودي طيبي فيها عادي وهاك كي تخسري دراهمك تخسريهم على حاجة تشدلك مدة طويلة
لهذا جمعتلكم بعض انا فلت بعض من مستلزمات المطبخ من هنا وهناك لانو مهما شيتي وشريتي مكيش حتخلصي ماعن المطبخ
نبداو بالاواني الرئيسية
اول حاجة في المطبخ الجزايري هي القدرة تع الكسكس ولا البرمة في بعض المناطق
والاواني المعدنية
وهذه قدور الضغط يستحسن ان يتوفر في كل بيت منها وهي تساعد في سرعة اعداد الطعام وينبغي توخي الحذر عند استخدامها
قوالب الفرن لي بلاطو:
هناك أنواع و أشكال متعددة هناك المعدنية التي تستخدم لطهو الأطعمة و الخبز و تكون ذات جدار مرتفع قليلا و هناك القوالب الزجاجية التي تستخدم لطهو الأطعمة المختلفة وتقدري حتى تقدمي فيهم الاكل هناك المستطيلة و البيضاوية و الدائرية
هناك أنواع و أشكال متعددة هناك المعدنية التي تستخدم لطهو الأطعمة و الخبز و تكون ذات جدار مرتفع قليلا و هناك القوالب الزجاجية التي تستخدم لطهو الأطعمة المختلفة وتقدري حتى تقدمي فيهم الاكل هناك المستطيلة و البيضاوية و الدائرية
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قوالب الكيك:
تكون عادة مصنوعة من المعدن و حوافها عميقة و يمكن أن تكون قاعدتها قابة للفك
قوالب الكيك:
تكون عادة مصنوعة من المعدن و حوافها عميقة و يمكن أن تكون قاعدتها قابة للفك
قالب التشيزكيك: يتكون من قاعدة متحركة بالإضافة إلى جانب يفتح
وهذه صور لاشكال مختلفة من الصواني تصلح للاستعمالات المختلفة مثل الكيك ولعمل الدجاج واللحم والخضار والاسماك والخبز
الصحون :
وتختلف انواع الصحون حسب نوعية المواد المصنعة منها ويفضل تخصيص صحون للاستخدام المنزلي وصحون للتقديم للضيوف ونعرض اشكال من الصحون
ويمكن شراء اطقم صحون لمختلف المقاسات
ويمكن شراء اطقم صحون لمختلف المقاسات
وهادي بعص من القدر والصحون من الفخار :
سلات الخبز :
كيسان للمشروبات :
طقم القهوة والحليب
الملاعق والسكاكين :
ملاعق الخيزران
هادو لي عندي صغار وتستعمليهم للمقلة والبرمة
الآلات الكهربائية :
وهادو لي عندي
علب البهارات :
علب للحبوب الجافة :
http://l.********/lo/api/res/1.2/.glNfEGLnYp_SQ2UTEEPUw--/YXBwaWQ9bWtihttp://www.germes-online.com/direct/dbimage/50032074/Storage_Jar.jpg
فرامة البصل اليدوية:
فرامة البصل اليدوية:
والميزان لي انا ما عنديش
طبعا مستلزمات المطبخ ما لهاش حدود جبتلكم غير الضروريات
ان شاء الله تعجبلكم
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