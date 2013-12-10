يحمل متاعه على ظهر الأسد!

حكي أن بعض الصّالحين كان له أخ في الله، وكان من الصّالحين، يزوره في كل سنة مرّة، فجاء لزيارته، فطرق الباب فقالت امرأته: من؟فقال أخو زوجك في الله جئت لزيارته، فقالت راح يحتطب، لا رده الله ولا سلّمه، وفعل به وفعل– يعني دعت عليه- وجعلت تذمذم عليه فبينما هو واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبل من نحو الجبل، وقد حمل حزمة من الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين يديه، فجاء يسلم على أخيه ورحّب به، ودخل المنزل وأدخل الحطب، وقال للأسد: أذهب بارك الله فيك ثم أدخل أخاه، والمرأة على حالها تذمذم وتأخذ بلسانها، وزوجها لا يرد عليها ،فأكل مع أخيه شيئا، ثم ودعه وإنصرف، وهو متعجّب من صبر أخيه على تلك المرأة.

من حال إلى حال: ​