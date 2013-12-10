يحمل متاعه على ظهر الأسد!

حاتم خليفة
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
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الجوائز 1.4K
- تاريخ التسجيل
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 3,456
- محل الإقامة
- بسكرة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 13 جويلية 1984
- الوظيفة
- تاجر
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
حكي أن بعض الصّالحين كان له أخ في الله، وكان من الصّالحين، يزوره في كل سنة مرّة، فجاء لزيارته، فطرق الباب فقالت امرأته: من؟فقال أخو زوجك في الله جئت لزيارته، فقالت راح يحتطب، لا رده الله ولا سلّمه، وفعل به وفعل– يعني دعت عليه- وجعلت تذمذم عليه فبينما هو واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبل من نحو الجبل، وقد حمل حزمة من الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين يديه، فجاء يسلم على أخيه ورحّب به، ودخل المنزل وأدخل الحطب، وقال للأسد: أذهب بارك الله فيك ثم أدخل أخاه، والمرأة على حالها تذمذم وتأخذ بلسانها، وزوجها لا يرد عليها ،فأكل مع أخيه شيئا، ثم ودعه وإنصرف، وهو متعجّب من صبر أخيه على تلك المرأة.
قال:فلما كان العام الثاني جاء أخوه لزيارته على عادته فطرق الباب فقالت إمرأته: من بالباب؟ قال أخو زوجك فلان في الله فقالت:مرحبّا بك وأهلاّ وسهلاّ اجلس،فإنه سيأتي إن شاء الله بخير وعافية ،قال:فتعجّب من لطف كلامها وأدبها، إذ جاء أخوه وهو يحمل الحطب على ظهره فتعجب أيضّا لذلك،فجاء فسلّم عليه ودخل الدّار وأدخله وأحظرت المرأة طعامّا لهما وجعلت تدعوا لهما بكلام لطيف، فلما أراد أن يفارقه قال: يا أخي أخبرني عما أريد أن أسألك عنه،قال:وما هو يا أخي؟قال:عام أول أتيتك، فسمعت كلام إمرأة بذيئة اللسان قليلة الأدب ،تذم كثيرًا ورأيتك قد أتيت من نحو الجبل والحطب على ظهر الأسد،وهو مسخّر بين يديك، ورأيت العام كلام المرأة لطيفا لا تذمذم، ورأيتك قد أتيت بالحطب على ظهرك فما السبب؟ قال:يا أخي: توفيت تلك المرأة الشّرسة وكنت صابرّا على خُلقها وما يبدو منها، كنت معها في تعب وأنا أحتملها، فكان الله قد سخّر لي الأسد الذي رأيت، يحمل عنّي الحطب بصبري عليها واحتمالي لها، فلما توفيت تزوّجت هذه المرأة الصالحة، وأنا في راحة معها فإنقطع عنّي الأسد، فإحتجت أن أحمل الحطب على ظهري لأجل راحتي مع هذه المرأة الصالحة المباركة الطّائعة .
من حال إلى حال: