كلام في الحب:

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
كلام في الحب:
.في كل قطرة مطر رسالة حب مني.. تأملي المطر وإقرءي ..وإقرئي!
.الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات الأوان.
.الذين أحبوا بقوة، لم يحبوا من أول نظرة.
.الحب والحرب ندخلهما عندما نريد، ولكن نهرب منهما عندما نستطيع.
.الندم لمن عرفوا الحب، والأسف للذين لم يعرفوه.
.اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها إثنان ويكسبان فيها إثنان أو يخسرا معاّ.. الحب!.
.حب تطارده جميل..وحب يطاردك أجمل.
.روح المحب تعيش في جسم من يحب.
.حبنا لشخص لماله ليس حبا..ولكن عندما نحبه رغم عيوبه..فذا هو الحب بكل تأكيد.
.عقوبة من يحب كثيراً..أن يحب دائماً.
.في الليل وفي الحب يصاب الناس بعمى الألوان.
.في الحب ننسى كرامتا..وفي الغيرة ننسى الحب.
.الحب من طرف واحد قائم على الذل والخضوع.
 
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رد: كلام في الحب:

شكرااا لك على ارقى الكلمات الجميلة​
 
رد: كلام في الحب:

شكرااا لك
 
رد: كلام في الحب:


!!!,.,.,.,تحيه بعبق الجوري
شكر جزيلا للطرح القيم
ننتظر المزيد من الابداع من اقلامك الرائعه
تحيتي وتقديري لك
وددي قبل ردي.,.,.,!!
 
رد: كلام في الحب:

إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم

حقا سعيتم فكان السعي مشكورا

إن جف حبري عن التعبير يكتبكم

قلب به صفاء الحب تعبيرا
 
رد: كلام في الحب:

مشكورين جميعا على المرور
سعدني تواجدكم على متصفحي
 
توقيع حاتم خليفة
كي كنت رومنسي😂🤣
 
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