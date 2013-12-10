مشكورين جميعا على المرور سعدني تواجدكم على متصفحي

مشكورين جميعا على المرور سعدني تواجدكم على متصفحي

رد: كلام في الحب: مشكورين جميعا على المرور سعدني تواجدكم على متصفحي

إن جف حبري عن التعبير يكتبكم

إن جف حبري عن التعبير يكتبكم

إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم

إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم

إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقا سعيتم فكان السعي مشكورا إن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا

إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقا سعيتم فكان السعي مشكورا إن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا

إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقا سعيتم فكان السعي مشكورا إن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا

إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقا سعيتم فكان السعي مشكورا إن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا ​

من الابداع من

من الابداع من

ننتظر المزيد من الابداع من اقلامك ال رائعه

● ● ● ! ! !, .,., ., تحيه بعبق ا لجوري شكر جزيلا ل لطرح القيم ننتظر المزيد من الابداع من اقلامك ال رائعه تحيتي وتقديري لك وددي قبل ردي .,.,.,!! ​

رد: كلام في الحب: شكرااا لك

شكرااا لك على ارقى الكلمات الجميلة​

.الحب من طرف واحد قائم على الذل والخضوع.

.الحب من طرف واحد قائم على الذل والخضوع.

.الحب من طرف واحد قائم على الذل والخضوع.

.الحب من طرف واحد قائم على الذل والخضوع. ​

.في الحب ننسى كرامتا..وفي الغيرة ننسى الحب.

.في الحب ننسى كرامتا..وفي الغيرة ننسى الحب.

.في الحب ننسى كرامتا..وفي الغيرة ننسى الحب.

.في الحب ننسى كرامتا..وفي الغيرة ننسى الحب. ​

.في الليل وفي الحب يصاب الناس بعمى الألوان.

.في الليل وفي الحب يصاب الناس بعمى الألوان.

.في الليل وفي الحب يصاب الناس بعمى الألوان.

.في الليل وفي الحب يصاب الناس بعمى الألوان. ​

.عقوبة من يحب كثيراً..أن يحب دائماً.

.عقوبة من يحب كثيراً..أن يحب دائماً.

.عقوبة من يحب كثيراً..أن يحب دائماً.

.عقوبة من يحب كثيراً..أن يحب دائماً. ​

.حبنا لشخص لماله ليس حبا..ولكن عندما نحبه رغم عيوبه..فذا هو الحب بكل تأكيد.

.حبنا لشخص لماله ليس حبا..ولكن عندما نحبه رغم عيوبه..فذا هو الحب بكل تأكيد.

.حبنا لشخص لماله ليس حبا..ولكن عندما نحبه رغم عيوبه..فذا هو الحب بكل تأكيد.

.حبنا لشخص لماله ليس حبا..ولكن عندما نحبه رغم عيوبه..فذا هو الحب بكل تأكيد. ​

.روح المحب تعيش في جسم من يحب.

.روح المحب تعيش في جسم من يحب.

.روح المحب تعيش في جسم من يحب.

.روح المحب تعيش في جسم من يحب. ​

.اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها إثنان ويكسبان فيها إثنان أو يخسرا معاّ.. الحب!.

.اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها إثنان ويكسبان فيها إثنان أو يخسرا معاّ.. الحب!.

.اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها إثنان ويكسبان فيها إثنان أو يخسرا معاّ.. الحب!.

.اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها إثنان ويكسبان فيها إثنان أو يخسرا معاّ.. الحب!. ​

.الندم لمن عرفوا الحب، والأسف للذين لم يعرفوه.

.الندم لمن عرفوا الحب، والأسف للذين لم يعرفوه.

.الندم لمن عرفوا الحب، والأسف للذين لم يعرفوه.

.الندم لمن عرفوا الحب، والأسف للذين لم يعرفوه. ​

.الحب والحرب ندخلهما عندما نريد، ولكن نهرب منهما عندما نستطيع.

.الحب والحرب ندخلهما عندما نريد، ولكن نهرب منهما عندما نستطيع.

.الحب والحرب ندخلهما عندما نريد، ولكن نهرب منهما عندما نستطيع.

.الحب والحرب ندخلهما عندما نريد، ولكن نهرب منهما عندما نستطيع. ​

.الذين أحبوا بقوة، لم يحبوا من أول نظرة.

.الذين أحبوا بقوة، لم يحبوا من أول نظرة.

.الذين أحبوا بقوة، لم يحبوا من أول نظرة.

.الذين أحبوا بقوة، لم يحبوا من أول نظرة. ​

.الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات الأوان.

.الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات الأوان.

.الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات الأوان.

.الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات الأوان. ​

.في كل قطرة مطر رسالة حب مني.. تأملي المطر وإقرءي ..وإقرئي!

.في كل قطرة مطر رسالة حب مني.. تأملي المطر وإقرءي ..وإقرئي!

.في كل قطرة مطر رسالة حب مني.. تأملي المطر وإقرءي ..وإقرئي!

.في كل قطرة مطر رسالة حب مني.. تأملي المطر وإقرءي ..وإقرئي! ​

كلام في الحب:

كلام في الحب:

كلام في الحب:

كلام في الحب: ​

كلام في الحب:

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