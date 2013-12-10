حاتم خليفة
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
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الجوائز 1.4K
- تاريخ التسجيل
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 3,456
- محل الإقامة
- بسكرة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 13 جويلية 1984
- الوظيفة
- تاجر
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
كلام في الحب:
.في كل قطرة مطر رسالة حب مني.. تأملي المطر وإقرءي ..وإقرئي!
.الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات الأوان.
.الذين أحبوا بقوة، لم يحبوا من أول نظرة.
.الحب والحرب ندخلهما عندما نريد، ولكن نهرب منهما عندما نستطيع.
.الندم لمن عرفوا الحب، والأسف للذين لم يعرفوه.
.اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها إثنان ويكسبان فيها إثنان أو يخسرا معاّ.. الحب!.
.حب تطارده جميل..وحب يطاردك أجمل.
.روح المحب تعيش في جسم من يحب.
.حبنا لشخص لماله ليس حبا..ولكن عندما نحبه رغم عيوبه..فذا هو الحب بكل تأكيد.
.عقوبة من يحب كثيراً..أن يحب دائماً.
.في الليل وفي الحب يصاب الناس بعمى الألوان.
.في الحب ننسى كرامتا..وفي الغيرة ننسى الحب.
.الحب من طرف واحد قائم على الذل والخضوع.