ومن منطق " كلنا في قارب واحد " يتضح مدى إيماننا وتقوى أواصر التناصح بيننا

ومن منطق " كلنا في قارب واحد " يتضح مدى إيماننا وتقوى أواصر التناصح بيننا

ومن منطق " كلنا في قارب واحد " يتضح مدى إيماننا وتقوى أواصر التناصح بيننا ​

فمتى آمن المسلمون أنهم في قارب واحد وعلى كل واحد أن ينصح ويقف لجوار آخر ..نُصرنا وقَـوَت شوكتنا

فمتى آمن المسلمون أنهم في قارب واحد وعلى كل واحد أن ينصح ويقف لجوار آخر ..نُصرنا وقَـوَت شوكتنا

فمتى آمن المسلمون أنهم في قارب واحد وعلى كل واحد أن ينصح ويقف لجوار آخر ..نُصرنا وقَـوَت شوكتنا ​

(( فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا, وهلكوا جَميعاً ، وإنْ أخذُوا على أيديِهِمْ؛ نَجَوْا, ونَجَوْا جَميعا ))

[أخرجه البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير] ​