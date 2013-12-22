معلومات لكـــل مرتـــادي منـــتدى مشكلـــتي

روز

روز

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
9 نوفمبر 2008
المشاركات
7,095
الإعجابات
8,897
النقاط
351
#1
بسم الله الرحمن الرحيم




منتــدى مشكلتـــي ..


متنفس صغير يشكل نافذة أمل لأعضاء كثيرين تعصت عليهم الحلول


هنا نتعرف على معنى الأخوة في الله والإنسانية

نافذة إرتأت الإدارة فتحها لدعم أعضائها وزوارها أكثر والوقوف معهم ..

هنا تتجلى الطيبة بكل معانيها

ومن منطق "كلنا في قارب واحد " يتضح مدى إيماننا وتقوى أواصر التناصح بيننا

فمتى آمن المسلمون أنهم في قارب واحد وعلى كل واحد أن ينصح ويقف لجوار آخر ..نُصرنا وقَـوَت شوكتنا

استنادا للحديث الشريف :

((فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا, وهلكوا جَميعاً ، وإنْ أخذُوا على أيديِهِمْ؛ نَجَوْا, ونَجَوْا جَميعا))
[أخرجه البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير]


لذا فهذا المنتدى منكم وإليكم وهنا ولكي نكن جادين نقترح على كل من يطرح مشكلة أن يوضح للقارىء :

ـــــ جميع جوانب مشكلته حتى يستطيع كل عضو مساعدته بالطريقة الصحيحة

ــــ أن يحدد جنسه ذكر أم أنثى
ـــــ أن يوضح لنا حالته أو حالتها الإجتماعية متزوج / عازب / مطلق / أرمل

ـــــ أن يذكر عمره

ــــــ ويمكن لكل صاحب مشكلة أن يرد على موضوعه عند الضرورة عن طريق فتح موضوع جديد
تحت عنوان [ تعقيب وتوضيح ] ولجانبه نفس العنوان الذي اختاره في موضوعه الأول
ويرفق تعقيب موضوعه الثاني برابط موضوعه الأول حتى يتمكن من مساعدته من لم يقرأ مشكلته الاولى

لذا يجب أن تعلموا تماما أن عضوية مشكلتي تتميز كونها سرية للغاية ولا أحد بإمكانه التعرف على صاحب المشكلة حتى الإدارة نفسها !

ومن هذا المنطلق وجب على صاحب المشكلة أن يعرف أن كل عضو
كلف نفسه عناء الرد على مشكلة مآ انما يبتغى من ذلك وجه الله ومرضاته
وأحب له الأفضل فـ رد على مشكلته فقط


فشكرا لأصحاب الكلمة الطيبة وشكرا لكل من مسح دمعة
أو أوجد حلا أو رد وتجاوب مع المشاكل وحرص على متابعتها بنية المساعدة

 فالكلمة الطيبة صدقة فــ أطلقها لربما ساعدت شخصا وصارت صدقة جارية لكَ
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال :
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه
ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فــ بكلمة طيبة

و عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: «لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». أخرجه مسلم.

تمنياتنا لكم بإقامة مفيدة ونافعة

 
آخر تعديل:
أ

أمــ وليــد الجزائرية

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
6 مارس 2009
المشاركات
4,445
الإعجابات
7,902
النقاط
191
#3
رد: لكـــل مرتـــادي منـــتدى مشكلـــتي

يعطيك الصحة يالوردة


ان شاء الله نكونو في خدمة بعضانا ديما

و ربي يكون مع كل واحد محتاج ولو كلام يريح

 
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la_safa

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
9,427
الإعجابات
5,246
النقاط
351
#4
رد: لكـــل مرتـــادي منـــتدى مشكلـــتي

و من من غير نوآرة اللمة طبعآآ .. ^^
ان شآء الله دآيمآ يد وحدة كيمآ علمتنآ اللمة ،
مشكورهـ يآ نوآرة ♥

^^
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#6
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,206
الإعجابات
28,447
النقاط
1,171
الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
#6
رد: لكـــل مرتـــادي منـــتدى مشكلـــتي

كل ما تكتبيه رائع ختى روز
ربى يوفقكم
5 stars
 
N

nanoche

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
19 مارس 2013
المشاركات
1,093
الإعجابات
1,548
النقاط
71
#7
رد: لكـــل مرتـــادي منـــتدى مشكلـــتي

دمتي وردة يفوح أريجها في هذا المنتدى يا أخت روز
فعلا فكرة تدل على نبل صاحبتها وطيبة قلبها
فهنيئا لمن ساعد ولو بالكلمة الطيبة فهي صدقة ربما تشفع لصاحبها
 
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Pyar

:: عضو شرفي ::
#9
إنضم
8 فيفري 2013
المشاركات
8,626
الإعجابات
12,036
النقاط
351
#9
رد: لكـــل مرتـــادي منـــتدى مشكلـــتي

لكِ جزيل الشكـر و الإحترام على مجهودآتكِ يا وردة اللمة
و إن شـــاء الله سنبقى كلنــا يداً وآحدة ...♥
موضوع في القمــة + تقييم
 
رنيم الصمت

رنيم الصمت

:: عضو شرفي ::
#11
إنضم
13 جويلية 2008
المشاركات
4,197
الإعجابات
2,036
النقاط
351
#11
رد: لكـــل مرتـــادي منـــتدى مشكلـــتي

كلام رائع جدا روزتي
انا قليلة الدخول للقسم و راني حابة كل يوم ندخل و نكتب كي قريت موضوعك
ربي يعطيك قد قلبك الكبير​
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#15
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,152
الإعجابات
13,641
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#15
رد: لكـــل مرتـــادي منـــتدى مشكلـــتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشكر إليك روز على على الطرح الجميل الذي يحمل الطيبة وحب الغير لا غير، بإذن الله سيكون هذا المنتدى كلمة طيبة لمستحقيها، ونصيحة جيدة للباحثين عنها، بالتوفيق في تسيير هذا الركن.
 
Y

YAHIA S

:: عضوية محظورة ::
#16
إنضم
10 ديسمبر 2011
المشاركات
1,333
الإعجابات
1,169
النقاط
71
#16
رد: لكـــل مرتـــادي منـــتدى مشكلـــتي

بارك الله فيك​
 
YAHIA S ، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
S

SAMIRA25

:: عضو شرفي ::
#18
إنضم
6 ديسمبر 2011
المشاركات
3,724
الإعجابات
4,073
النقاط
191
#18
رد: لكـــل مرتـــادي منـــتدى مشكلـــتي

مشكورة اختي روز على المجهودات التي تبدلينها و اهتمامك
جزاك الله خيرا و بارك فيك
في ميزان حسناتك
بالتوفيق و مزيدا من التالق​
 
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