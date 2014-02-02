نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

قال nayane mohamed: موضوع راااااااائع شكرا على النصائح حبيبتنا درة الاسلام

هكدا نستفادو من بعضنا بعض بزاف

انا مخطوبة وديما كنت نخمم واش العروسة تدير فالاسبوع الاول تاع زواجها

آسكو تطيب ولالا ,ايدا دارها وحدها واش تقدر تطيب ماكلة خفيفة ولا ثقيلة وادا مع عجوزتها ثاني

كيما انا خطيبي ماشي من الجزائر حبيت تاني الاخوات لي متزوجين من الخارج يعطونا نصائح واش قدر

ندي معايا تصديرة ولا لا وشحال نقدر ندي وزن هدا لي راني نخمم فيه وشكرا عالموضوع الجميل إضغط للتوسيع...

اسفة الا دخلت لموضوعكم بصح حبيت نفيد اختي الي رايحة للخارج هو حسب البلاد الي راكي رايحتلها وحسب راجلك تم يمشي للمناسبات والا لا ويخالط بزاف والا لا؟؟؟

ومنو تقدري تقري تدي حوايج ثقال والا لا ؟؟ ولو انو في الغالب ما تدي والو ادي برك حوايج سابل وخفاف في الغربة ماشي راح تحتاجي بزاف لحوايج العراس

الوزن ادا كنت بالطيارة ما يفوتش 25 كيلو وثاني حسب الطيارة الي رايحة فيها أر الجيري والا تاع واحد اخرين وانا ننصحك تسألي زوجك افضل شيء