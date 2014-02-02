نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

د

درة الاسلام

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
89
النقاط
5
سلام عليكم لبنات حبيت تقدمولنا بعض النصائح للعروسة بعد الزواج من بعد ليلة الدخلة (صباحية لعروسة) حتى الاسبوع الاول يعني واش لازم دير واش لازم تلبس اسكو تعاون ناس دارها في شغل نتاع الدار .......الخ بارك الله فيكم

وانا نقدملك واش نعرف:d

بعد ليلة الدخلة في صباح نوضي بكري قبل عريسك
البسي ديزابيي نتاعك
استيكي روحك مليح وماكيي وعطري روحك
اغسلي اسنانك بالفرشاة ولسانك وعطريه بالفريش
طيبي القهوة حليب ادا كنتي في دارك
نوضي راجلك بالحنانة ويشوف هداك الزين لي جابو ههههه;)
قوليلو يستيكي روحو هو تاني باش يديك للحفافة تمشطي
بعد ما توصلو لدار ناسك رايحين يحزموك ليسونسيال كل واحد وعاداتو
وفي الاسبوع الاول لازم دايما تبدلي حوايجك ولبسي الالوان الفاتحة باش تباني عروسة
ولازم تستيكي روحك كل اليوم:up:
وهدا واش نعرف :p هههه ولي عندها اضافات تمدلنا :regards01:


 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,093
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

وعليكم السلام بون ايدي اختي ههه يعطيك الصحة فدتينا بواش تعرفي
الأسبوع اللول لازم ديما تكوني عند روحك وتهتمي بروحك وبأدق التفاصيل تاع زوجك
لأنو اسبوع بداية الحياة الزوجية
ان شاء الله يزيدو يفيدونا بقية الأخوات

 
د

درة الاسلام

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
89
النقاط
5
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

قال ساندريلا زماني:
وعليكم السلام بون ايدي اختي ههه يعطيك الصحة فدتينا بواش تعرفي
الأسبوع اللول لازم ديما تكوني عند روحك وتهتمي بروحك وبأدق التفاصيل تاع زوجك
لأنو اسبوع بداية الحياة الزوجية
ان شاء الله يزيدو يفيدونا بقية الأخوات

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الله يسلمك ختي ساندريلا حبيت نطرح هدا الموضوع باسكو بزاف لبنات ما يعرفوش واش يعملو ويتعاملو في الاسبوع الاول لانو كل شي جديد عليهم
وراني تفكرت حوايج اخريين
اولا ماتنسايش تبدلي الفراش كل اليوم
ثانيا لي يدخل عليك في شومبرا يباركلك ماتنسايش تعطيه هدية رمزية
ثالثا كي تروحي ترجعي سبوع ماتنسايش مصروف يشروهولك ناس دارك ولا راجلك
باش تديه معاك لداركم وادي معاك اللحم ولا الدجاج وزيد الفاكية القاطو....لي جات ماتراطي والو :p هههه
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,093
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

قال درة الاسلام:
الله يسلمك ختي ساندريلا حبيت نطرح هدا الموضوع باسكو بزاف لبنات ما يعرفوش واش يعملو ويتعاملو في الاسبوع الاول لانو كل شي جديد عليهم
وراني تفكرت حوايج اخريين
اولا ماتنسايش تبدلي الفراش كل اليوم
ثانيا لي يدخل عليك في شومبرا يباركلك ماتنسايش تعطيه هدية رمزية
ثالثا كي تروحي ترجعي سبوع ماتنسايش مصروف يشروهولك ناس دارك ولا راجلك
باش تديه معاك لداركم وادي معاك اللحم ولا الدجاج وزيد الفاكية القاطو....لي جات ماتراطي والو :p هههه
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ههههه بالنسبة ليا ليلة عرسي ان شاء الله راح تكون في ولايتي والغدوة باه نروح لدار راجلي
في ولاية خلاف
ومنها نروحو نحوسو
وبعدها نرجع ونتهلى فيهم في الهدايا هههه
وتاع كي نرجع لدارنا هادي مخممتش فيها
في الطريق نشريو وخلاص هههه
الحال بعيد والقاطو يدوب في الطريق :d
ربي يحفظك اختي ان شاء الله يزيدو يفيدونا البنات والسيدات
 
د

درة الاسلام

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
89
النقاط
5
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

ان شاء الله يفيدونا لبنات سورتو لي تزوجو قبلنا ندو شوية من تجربتهم
انا تاني جيبلي كادو ساندريلا هههه دريني منهم :d
ربي يهنبك ويسعدك يارب
 
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lemia23

:: عضو متألق ::
إنضم
27 نوفمبر 2012
المشاركات
4,480
النقاط
351
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

السلام عليكم
مازال متخطبتش مي دخلت نقرعج باه نتعلم منكم يا حلوين
ربي يهنيكم ان شاء الله
 
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larose

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
316
النقاط
13
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

علاه يدخلو للشومبر يباركوووووووو انا هدي منعرفهاش وادا كاينة واحدة قريبة متلا عمت لعريس ولا خالتو اسكو نمدلها الكادو نتاعها لتما ولا كيفاه
 
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امل فريال

:: عضو فعّال ::
إنضم
9 أفريل 2013
المشاركات
2,120
النقاط
111
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

شكلاا على النصائح ولكن لن افيدكم بشيئ انا عزباء
 
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nayane mohamed

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 فيفري 2013
المشاركات
148
النقاط
13
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

موضوع راااااااائع شكرا على النصائح حبيبتنا درة الاسلام
هكدا نستفادو من بعضنا بعض بزاف
انا مخطوبة وديما كنت نخمم واش العروسة تدير فالاسبوع الاول تاع زواجها
آسكو تطيب ولالا ,ايدا دارها وحدها واش تقدر تطيب ماكلة خفيفة ولا ثقيلة وادا مع عجوزتها ثاني
كيما انا خطيبي ماشي من الجزائر حبيت تاني الاخوات لي متزوجين من الخارج يعطونا نصائح واش قدر
ندي معايا تصديرة ولا لا وشحال نقدر ندي وزن هدا لي راني نخمم فيه وشكرا عالموضوع الجميل
 
S

sousou@mira

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جانفي 2014
المشاركات
17
النقاط
3
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

انا تاني مخطوبة و خطيبي ليس من الخارج و عندي افكار هايلة
 
د

درة الاسلام

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
89
النقاط
5
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

مدابيكم لبنات لي عندها اضافات او افكار تمدلنا ولها جزيل الشكر
 
د

درة الاسلام

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
89
النقاط
5
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

قال sousou@mira:
انا تاني مخطوبة و خطيبي ليس من الخارج و عندي افكار هايلة
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ايا سوسو ما تخليناش نستناو
راني حابة نعرف الافكار الهايلة :-h:-h
 
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أم أمين23

:: عضو شرفي ::
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
4,331
النقاط
191
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

قال nayane mohamed:
موضوع راااااااائع شكرا على النصائح حبيبتنا درة الاسلام
هكدا نستفادو من بعضنا بعض بزاف
انا مخطوبة وديما كنت نخمم واش العروسة تدير فالاسبوع الاول تاع زواجها
آسكو تطيب ولالا ,ايدا دارها وحدها واش تقدر تطيب ماكلة خفيفة ولا ثقيلة وادا مع عجوزتها ثاني
كيما انا خطيبي ماشي من الجزائر حبيت تاني الاخوات لي متزوجين من الخارج يعطونا نصائح واش قدر
ندي معايا تصديرة ولا لا وشحال نقدر ندي وزن هدا لي راني نخمم فيه وشكرا عالموضوع الجميل
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اسفة الا دخلت لموضوعكم بصح حبيت نفيد اختي الي رايحة للخارج هو حسب البلاد الي راكي رايحتلها وحسب راجلك تم يمشي للمناسبات والا لا ويخالط بزاف والا لا؟؟؟
ومنو تقدري تقري تدي حوايج ثقال والا لا ؟؟ ولو انو في الغالب ما تدي والو ادي برك حوايج سابل وخفاف في الغربة ماشي راح تحتاجي بزاف لحوايج العراس
الوزن ادا كنت بالطيارة ما يفوتش 25 كيلو وثاني حسب الطيارة الي رايحة فيها أر الجيري والا تاع واحد اخرين وانا ننصحك تسألي زوجك افضل شيء
 
N

nayane mohamed

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 فيفري 2013
المشاركات
148
النقاط
13
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

قال أم أمين23:
اسفة الا دخلت لموضوعكم بصح حبيت نفيد اختي الي رايحة للخارج هو حسب البلاد الي راكي رايحتلها وحسب راجلك تم يمشي للمناسبات والا لا ويخالط بزاف والا لا؟؟؟
ومنو تقدري تقري تدي حوايج ثقال والا لا ؟؟ ولو انو في الغالب ما تدي والو ادي برك حوايج سابل وخفاف في الغربة ماشي راح تحتاجي بزاف لحوايج العراس
الوزن ادا كنت بالطيارة ما يفوتش 25 كيلو وثاني حسب الطيارة الي رايحة فيها أر الجيري والا تاع واحد اخرين وانا ننصحك تسألي زوجك افضل شيء
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ربي يخليك حبيبتي شكرا كتير ع النصائح
 
ا

امونة الشاوية

:: عضو فعّال ::
إنضم
7 أفريل 2013
المشاركات
1,517
النقاط
71
د

درة الاسلام

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
89
النقاط
5
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

قال امونة الشاوية:
السلام البنات هاذو مواضيعي للنصائح ان شاء الله تستفادو
http://4algeria.com/forum/threads/367592/
http://4algeria.com/forum/threads/367743/
http://4algeria.com/forum/threads/367599/
http://4algeria.com/forum/threads/367482/
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يعطيك الصحة امونة على هدي نصائح والله عطيتيلنا نصائح شابين :up:
 
د

درة الاسلام

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
89
النقاط
5
رد: نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

قال larose:
علاه يدخلو للشومبر يباركوووووووو انا هدي منعرفهاش وادا كاينة واحدة قريبة متلا عمت لعريس ولا خالتو اسكو نمدلها الكادو نتاعها لتما ولا كيفاه
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انا لي نعرفو ادا دخلت عليك في شومبرا ديريلها ريحة وكي تكون خارجة اعطيها كادو
 
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