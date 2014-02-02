نصائح للعروسة في اسبوع الاول بعد الزواج

درة الاسلام
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 جوان 2013
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سلام عليكم لبنات حبيت تقدمولنا بعض النصائح للعروسة بعد الزواج من بعد ليلة الدخلة (صباحية لعروسة) حتى الاسبوع الاول يعني واش لازم دير واش لازم تلبس اسكو تعاون ناس دارها في شغل نتاع الدار .......الخ بارك الله فيكم
وانا نقدملك واش نعرف:d
بعد ليلة الدخلة في صباح نوضي بكري قبل عريسك
البسي ديزابيي نتاعك
استيكي روحك مليح وماكيي وعطري روحك
اغسلي اسنانك بالفرشاة ولسانك وعطريه بالفريش
طيبي القهوة حليب ادا كنتي في دارك
نوضي راجلك بالحنانة ويشوف هداك الزين لي جابو ههههه
قوليلو يستيكي روحو هو تاني باش يديك للحفافة تمشطي
بعد ما توصلو لدار ناسك رايحين يحزموك ليسونسيال كل واحد وعاداتو
وفي الاسبوع الاول لازم دايما تبدلي حوايجك ولبسي الالوان الفاتحة باش تباني عروسة
ولازم تستيكي روحك كل اليوم:up:
وهدا واش نعرف :p هههه ولي عندها اضافات تمدلنا :regards01:
وانا نقدملك واش نعرف:d
بعد ليلة الدخلة في صباح نوضي بكري قبل عريسك
البسي ديزابيي نتاعك
استيكي روحك مليح وماكيي وعطري روحك
اغسلي اسنانك بالفرشاة ولسانك وعطريه بالفريش
طيبي القهوة حليب ادا كنتي في دارك
نوضي راجلك بالحنانة ويشوف هداك الزين لي جابو ههههه
قوليلو يستيكي روحو هو تاني باش يديك للحفافة تمشطي
بعد ما توصلو لدار ناسك رايحين يحزموك ليسونسيال كل واحد وعاداتو
وفي الاسبوع الاول لازم دايما تبدلي حوايجك ولبسي الالوان الفاتحة باش تباني عروسة
ولازم تستيكي روحك كل اليوم:up:
وهدا واش نعرف :p هههه ولي عندها اضافات تمدلنا :regards01:
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