نحبك وانموت عليك

نحبك ونحبك ونحبك

ياحبيب القلب حتى تفنى هاذي الدنيا



ونزيد انقولهالك للمرة لخرانية بلا مانعيا



فووووووووووووور كلامك في القمة ربي يخليلك لي تحبيه وان شاء الله يكون هو يحبك كيما حبيتيه



ونتمنى ليا ان شاء الله كيما حبيتيه انت تكون لي تحبني انا كيفك انت

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