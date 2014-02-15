نحبك وانموت عليك

ا

ايميلي

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
177
الإعجابات
179
النقاط
9
#1


نحبك يانور هنايا وعمري مانفرط فيك
ونحبك ياضوء عينيا انا لي نفرحك ونسليك
ونحبك ديما معايا والله مانفكر باش نخطيك
ونحبك بالك تسمح فيا انتا ليا ونشاله انا ليك
نحبك
نحبك يالي بعثك ربي ليا هدية ومتلقاش كيفي لي تبغيك
ونحبك ومنحبلكش الدونيا لي تاذيك انا نشاله بعدها عليك
ونحبك زاهيا ديما فهاذي الدنيا لي توشيك نتمناها فيا وماشي فيك
ونحبك غير ليا وحدا مني متديك
نحبك
نحبك ومعلاباليش اش راهو ساري بيا يلا تبغيني انا نقولك نموت عليك
ونحبك بلاك تروح عليا يخي تواعدنا ماتخليني مانخليك
نحبك وراني ماشي معاك بالصفا والنية نطالب مالله ينجيني وينجيك
ونحبك قدام كل البشرية ونحطك فالعلالي ونعليك
نحبك
نحبك بلا منعيا وفي قلبي نحطك ونخليك
ونحبك ونتا هو ممو عينيا وين مانروح معايا نديك
ونحبك وشحال محبتك غالية وتزيد قدام الكل نتباها بيك
ونحبك بلاك تغدر هاذي المحبة الصافية هكذا نتا متفارقني وانا نشاله مانخليك
ونحبك
نحبك كلما نقولهالك بلا مانمل
ونحبك حالي معاك ديما يتبدل
ونهبك يلي قدك يهبل
ونحبك كي نزيد نخزر فيك مايبقالي عقل
ونحبك
نحبك ونعطيك لحنانة
وحبك راهو عندي امانه
ونحبطك ومارانيش ندمانة
نحبك ومعاك نحس روحي في غاية
نحبك




نحبك ياعمري ونغير عليك ولي مايعرفكش والله مايعرف قيمة الحب
نحبك ونموت عليك ومحبتك راهي داخلة القلب
نحبك ونتمناك تكون غير ليا هذا واش راني نترجا ونطلب
نحبك ونتمنى معاك نعيش حلالية
واش تحبو هذا هو الحب

نحبك ونحبك ونحبك
ياحبيب القلب حتى تفنى هاذي الدنيا

ونزيد انقولهالك للمرة لخرانية بلا مانعيا

 
Β

βŁąčĶ & ẄħîŤę

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
12 جانفي 2010
المشاركات
750
الإعجابات
175
النقاط
39
العمر
30
#3
رد: نحبك وانموت عليك

نحبك ونحبك ونحبك
ياحبيب القلب حتى تفنى هاذي الدنيا

ونزيد انقولهالك للمرة لخرانية بلا مانعيا

فووووووووووووور كلامك في القمة ربي يخليلك لي تحبيه وان شاء الله يكون هو يحبك كيما حبيتيه

ونتمنى ليا ان شاء الله كيما حبيتيه انت تكون لي تحبني انا كيفك انت
 
ا

ايميلي

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
177
الإعجابات
179
النقاط
9
#4
رد: نحبك وانموت عليك

قال βŁąčĶ & ẄħîŤę:
نحبك ونحبك ونحبك

ياحبيب القلب حتى تفنى هاذي الدنيا

ونزيد انقولهالك للمرة لخرانية بلا مانعيا

فووووووووووووور كلامك في القمة ربي يخليلك لي تحبيه وان شاء الله يكون هو يحبك كيما حبيتيه


ونتمنى ليا ان شاء الله كيما حبيتيه انت تكون لي تحبني انا كيفك انت
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انشاء الله ايه قولو قولو ههه
والله فرحت بردك بوب ربي انشاله تصيب لي تحبك كيفي وكثر
مي ماشكيتش تلقى راني عملة نادرة ( تبا لتواضعي ههه )
مي باش تلقى لي تحبك حب كيفي يلزم تحبها اضعاف حبي
الحب يولد الحب :p
 
Β

βŁąčĶ & ẄħîŤę

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
12 جانفي 2010
المشاركات
750
الإعجابات
175
النقاط
39
العمر
30
#5
رد: نحبك وانموت عليك

قال ايميلي:
انشاء الله ايه قولو قولو ههه
والله فرحت بردك بوب ربي انشاله تصيب لي تحبك كيفي وكثر
مي ماشكيتش تلقى راني عملة نادرة ( تبا لتواضعي ههه )
مي باش تلقى لي تحبك حب كيفي يلزم تحبها اضعاف حبي
الحب يولد الحب :p
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خخخخخخخخخخ ماعليش نرسلهالك دير عندك سطاج ؟؟ :p:p
 
M

MISS ROSE

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
7 جوان 2013
المشاركات
920
الإعجابات
2,075
النقاط
71
#6
رد: نحبك وانموت عليك

جميل يا غالية كم اعشق العشق الجريء لفظا المحتشم قولا وانا مثلك احبه لابعد الحدود وان خيروني بين ناره وجنانهم لاخترت الحبيب الغالي كلماتك بسيطة ذات معنى عميق
بورك فيك تقبلي مروري:regards01:
 
ا

ايميلي

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
177
الإعجابات
179
النقاط
9
#8
رد: نحبك وانموت عليك

قال MISS ROSE:
جميل يا غالية كم اعشق العشق الجريء لفظا المحتشم قولا وانا مثلك احبه لابعد الحدود وان خيروني بين ناره وجنانهم لاخترت الحبيب الغالي كلماتك بسيطة ذات معنى عميق
بورك فيك تقبلي مروري:regards01:
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ههههههههههه راني لقيت وحدا كيفي ياااااااااااااااااي:yahoo01::yahoo01::yahoo01::yahoo01:
الغاشي لهنا مايعرفش قيمة الحب الله غالب خخخخخخ
عجبني ردك ميس روز فور حتى لتم يالحبيبة :up::up::up:
 
Β

βŁąčĶ & ẄħîŤę

:: عضو مُتميز ::
#9
إنضم
12 جانفي 2010
المشاركات
750
الإعجابات
175
النقاط
39
العمر
30
#9
رد: نحبك وانموت عليك

قال ايميلي:
ماتخممش راني نعلمها مي يلزم تخلصوني مانيش حالة جمعية باطل :p:p:p:p:p
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خخخخخخخخخ اوك انت تاني كي نخلصك لازم تخلصيني
ماشي نخلص باطل ;););)

وتاني خايف تجي تعلميها تعلمك هي :p:p:p:p:p
 
O

Oumicha

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
5 ديسمبر 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
21
محل الإقامة
خنشلة
الجنس
أنثى
#10
ايميلي واااااااااااوووووووو رووووعةةةةة حتى انا نحبو نحبوووووو حب وصف تاعو صعييييييبببببببب ومدابيك تكثريلنا احبي من هذ المشاعر همهه صحيتي حبوبة
 
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