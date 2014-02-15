نحبك وانموت عليك

نحبك يانور هنايا وعمري مانفرط فيك
ونحبك ياضوء عينيا انا لي نفرحك ونسليك
ونحبك ديما معايا والله مانفكر باش نخطيك
ونحبك بالك تسمح فيا انتا ليا ونشاله انا ليك
نحبك
نحبك يالي بعثك ربي ليا هدية ومتلقاش كيفي لي تبغيك
ونحبك ومنحبلكش الدونيا لي تاذيك انا نشاله بعدها عليك
ونحبك زاهيا ديما فهاذي الدنيا لي توشيك نتمناها فيا وماشي فيك
ونحبك غير ليا وحدا مني متديك
نحبك
نحبك ومعلاباليش اش راهو ساري بيا يلا تبغيني انا نقولك نموت عليك
ونحبك بلاك تروح عليا يخي تواعدنا ماتخليني مانخليك
نحبك وراني ماشي معاك بالصفا والنية نطالب مالله ينجيني وينجيك
ونحبك قدام كل البشرية ونحطك فالعلالي ونعليك
نحبك
نحبك بلا منعيا وفي قلبي نحطك ونخليك
ونحبك ونتا هو ممو عينيا وين مانروح معايا نديك
ونحبك وشحال محبتك غالية وتزيد قدام الكل نتباها بيك
ونحبك بلاك تغدر هاذي المحبة الصافية هكذا نتا متفارقني وانا نشاله مانخليك
ونحبك
نحبك كلما نقولهالك بلا مانمل
ونحبك حالي معاك ديما يتبدل
ونهبك يلي قدك يهبل
ونحبك كي نزيد نخزر فيك مايبقالي عقل
ونحبك
نحبك ونعطيك لحنانة
وحبك راهو عندي امانه
ونحبطك ومارانيش ندمانة
نحبك ومعاك نحس روحي في غاية
نحبك
نحبك ياعمري ونغير عليك ولي مايعرفكش والله مايعرف قيمة الحب
نحبك ونموت عليك ومحبتك راهي داخلة القلب
نحبك ونتمناك تكون غير ليا هذا واش راني نترجا ونطلب
نحبك ونتمنى معاك نعيش حلالية
واش تحبو هذا هو الحب
نحبك ونحبك ونحبك
ياحبيب القلب حتى تفنى هاذي الدنيا
ونزيد انقولهالك للمرة لخرانية بلا مانعيا