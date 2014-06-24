الأفق البعيد 2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...





ممم صراحة لا أعرف كيف أبدأ الموضوع ....



باختصار ...أردت موضوعا يكون حلقة من سلسلة بدأتها في مكان ما ...وانتهيتُ بها إلى (هنا ) ..



صفحة تحويني ...بكل مشاعري وأحاسيسي ...بهدوئي وغضبي ...بتعقلي وجنوني ...بفرحي وحزني بواقعي وخيالي.....بضحكي ودمعي ....بمرضي وشفائي...بمواقفي وتجاربي .... تحوبني و ما أحبُ وما أكره .. ...تحويني بآمالي وخيباتي ...بنظراتي وتطلعاتي ....تحويني بكل حالة من حالاتي ...



أردتها صفحة ( عفوية ) ...بسيطة ...خالية من التعقيدات ...قد أحسن التعبير فيها ...وقد أسيء وأخيب ....





لكن هذا لا يهم ...فهي صفحة ( للشخبطة ) ..جدار أخط عليه (للذكرى ..) دفتر يوميات ...قد أتجاوز بعض ورقات ....وقد تضيق فيه صفحات ....وقد أدعو غيري ..يصحح لي فيه رأيي ..ويصوبّ جانب الخطأ من تفكيري ...أو يؤيدني ...ويأتي من عنده بما يؤكد وجهة نظري ...فهي صفحة خاصة عامة ....





فلم أرد أن أحتكرها لنفسي ...قد يأتي من يلتقطني فيها من بحر يأسي ....



و قد يقول قائل ..هذه مكانها في (المدونة ) ...ولكني علمتُ أن للمدونات قوانين قد لا أقدر عليها ...فترمى قبل أن تُستهلك .....فصفحتي هذه كما أشرتُ ...صفحة (عفوية ) ..قد لا تحتوي ابداعا أدبيا ....ولا ترقى للمستوى المتوقع والمطلوب ...



كما أني أكتبُ ببساطة دون تكلف ولا تعقيد ....وللحق ..أجهل كثيرا عن عالم التدوين والمدونات ..

ولا أظن أن صفحتي هذه ...تنتمي ولو بجزء منها ..إلى عالم التدوين ذاك ....



لذا ارتأيت بناء خيمتي هنا ...فأرجو أن لا أكون وضعتها في أرض ليست لها ...فأضطر إلى ( توضيب )حقائبي من جديد...



( الغريب في الأمر أني حتى اللحظة مترددة ...أأضع هذه الصفحة ..أم لا أضعها ..)! :graduation:







والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...:regards01:











أختكم في الله: الأفق البعيد ...