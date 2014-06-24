الأفق البعيد 2

الموضوع في 'مدونات هادئة [ كتابات شخصية ]' نشر بواسطة الأفق البعيد, ‏24 جوان 2014.

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  1. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
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    858
    الإعجابات المتلقاة:
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...


    ممم صراحة لا أعرف كيف أبدأ الموضوع ....

    باختصار ...أردت موضوعا يكون حلقة من سلسلة بدأتها في مكان ما ...وانتهيتُ بها إلى (هنا ) ..

    صفحة تحويني ...بكل مشاعري وأحاسيسي ...بهدوئي وغضبي ...بتعقلي وجنوني ...بفرحي وحزني بواقعي وخيالي.....بضحكي ودمعي ....بمرضي وشفائي...بمواقفي وتجاربي .... تحوبني و ما أحبُ وما أكره .. ...تحويني بآمالي وخيباتي ...بنظراتي وتطلعاتي ....تحويني بكل حالة من حالاتي ...

    أردتها صفحة (عفوية ) ...بسيطة ...خالية من التعقيدات ...قد أحسن التعبير فيها ...وقد أسيء وأخيب ....


    لكن هذا لا يهم ...فهي صفحة ( للشخبطة ) ..جدار أخط عليه (للذكرى ..) دفتر يوميات ...قد أتجاوز بعض ورقات ....وقد تضيق فيه صفحات ....وقد أدعو غيري ..يصحح لي فيه رأيي ..ويصوبّ جانب الخطأ من تفكيري ...أو يؤيدني ...ويأتي من عنده بما يؤكد وجهة نظري ...فهي صفحة خاصة عامة ....


    فلم أرد أن أحتكرها لنفسي ...قد يأتي من يلتقطني فيها من بحر يأسي ....

    و قد يقول قائل ..هذه مكانها في (المدونة ) ...ولكني علمتُ أن للمدونات قوانين قد لا أقدر عليها ...فترمى قبل أن تُستهلك .....فصفحتي هذه كما أشرتُ ...صفحة (عفوية ) ..قد لا تحتوي ابداعا أدبيا ....ولا ترقى للمستوى المتوقع والمطلوب ...

    كما أني أكتبُ ببساطة دون تكلف ولا تعقيد ....وللحق ..أجهل كثيرا عن عالم التدوين والمدونات ..
    ولا أظن أن صفحتي هذه ...تنتمي ولو بجزء منها ..إلى عالم التدوين ذاك ....

    لذا ارتأيت بناء خيمتي هنا ...فأرجو أن لا أكون وضعتها في أرض ليست لها ...فأضطر إلى ( توضيب )حقائبي من جديد...

    ( الغريب في الأمر أني حتى اللحظة مترددة ...أأضع هذه الصفحة ..أم لا أضعها ..)! :graduation:



    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...:regards01:





    أختكم في الله: الأفق البعيد ...
     
    عاشقة الكرة, فارس البوح, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و 9 آخرون معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏24 جوان 2014
    #1
  2. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    ويبدو أنها عادت ..إلى قسم ( المدونات ) ...حسنا ..أعترف أني أخطأت اختيار أرضها في بداية الأمر ...لكني لم أرد أن تكون في عالم التدوين (ذاك الذي تحفه القوانين )~

    لكن لابأس ....سأكتب على سجيتي ...دونما تصنع ولا تقييد ...(أن لا أتجاوز حدا ) هو عندي القانون الوحيد ....
     
    فارس البوح, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, المتفآئلة و 4 آخرون معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏25 جوان 2014
    #2
  3. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    إن قلبي كان ساحة قتال .....فلا ترى فيه الآن سوى بقايا أطلال ....

    لكني سوّرتُه بجدار .....ورسمتُ عليه طائرٌ وبستان .....و زهورٌ يُخيل لناظرها أنها بألوان .....

    ونهرٌ يجري بقوة ....يسري في أوردة الأرض والأغصان ...

    كلُ ذلك ...حتى أغلق البوابة ...فلا ينضمُ قلبي إلى عالم الآثار ....
     
    فارس البوح, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, سكون الفجر و 8 آخرون معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏25 جوان 2014
    #3
  4. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    وفي عينيّ ماءٌ أحبسه ....أخشى إن استنفدته ُ....على عينيّ ......تلفظها محاجرها ....

    وعالمي قفصٌ ..وداري قفصٌ ...وأضلعي قفصٌ ...والروحُ طائرها ....
     
    فارس البوح, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, سكون الفجر و 5 آخرون معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏25 جوان 2014
    #4
  5. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    هدوء...لا أريد أن أسمع ولا أرى...فكل شيء الآن تدمع عيني له...
    هدوء...إن نفسي بالكاد تحملني...بالكاد هي مُتَجمِعة...

    حملتْ خنجراً ...غرسته في روحها.....قد ظنت أن الخناجر لن تؤذي وهي معه...

    تبسمتُ وأنا أرى نزيف روحي...ولم تره...ولم ترَ بلسمه..

    لو رآني...ماتركني...لكنه لم يسمع ولم يرَ...

    هل كان خطأ عمري حينما حادثته وأنا أؤمن أنه في كل حالاتنا..سيبقى معي وأبقى معه...

    ودعته ...ومضيت.....أغلقت باب رجعته...

    وفي نفسي أمنية...لو يلتفت ( مرة ) واحدة ...ثم من بعدها..( الله معه )..
     
    فارس البوح, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, المتفآئلة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏6 جوان 2015
    #5
  6. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2


    هناك أخطاء نحوية..للأسف...في هذه العبارات...
    أدركتها الآن بعد أن أعدت قراءتها...
    ( طائراً..زهوراً..نهراً...) جميعها يجب أن تكون في حالة نصب...وليس رفع كما كنتُ قد كتبتها فيما مضى...
    عذراً على هذا الخطأ..
     
    فارس البوح, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, سكون الفجر و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏6 جوان 2015
    #6
  7. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    يالا هذا السواد الذي اجتاح عالمي فغلفه ..
    لم أحسب أن النيران التي كنتُ أتدفأ بها ..ستحرقني ..
    لم أحسب أن ذاك النور الذي كنتُ أستضيء به.. سينطفي..
    لم أحسب أن ملف ذكرياتنا.. هكذا.. سينطوي ..
    لم أحسب أنه بين ليلة وضحاها ..من ( عالمك ) ..سأختفي...

    أتتذكرني؟!

    إنها أنا .. وكل العالم كان ( أنت ) لها...
    إنها أنا... التي يقلقها حد الجنون ...حينما تختفي من أمام ناظرها...
    إنها أنا... التي بكت أمطاراً ..يوم لقياك و فرقاك...أطاب لك وداعها؟

    أتتذكرني؟!
    كل الوقت كان قصير ..
    لم أفرح بعد بك...حتى بكيتك...

    أتتذكرني؟!

    كانت ضحكاتك ...فوزٌ لها.. سعادة تنتشر في نفسها وتتخللها..وكنتَ كثيراً ماتبعدها...

    أتتذكرني؟!
    ألم تفتقدها؟! هل أنت سعيدٌ بها .. وبدونها !

    ألا تشعرُ أن الأيام لا طعم لها... وأن نهارها كليلها !


    أتتذكرني؟!
    تمنتْ لو كانت لها أجنحة الطيور ... لطارت وهربتْ من أسرها... ولتركت الأسوار والسجون .. لتحلق في سمائك... في أرضك....فتراها في أبهى حُلتها...

    أتعلم كم لامت على ذلك نفسها!




    أتتذكرني؟!

    لم تستطع أن تغالب نفسها ..في تلك الساعة .. حدثت ( مجزرة ) في فؤادها... ألم تسمع أنينها وآلامها؟!
    وقد زادت أوجاعها حينما رأت ضحكاتك... لازالت بعد وداعها .. كما كانت ...كيف ! ألم يتغير حالها؟!

    إن كانت ميّتة... أفلم تستطع أن لاتظهر سعادة في مجلس عزائها؟!




    أتتذكرني؟! كيف حصل أن لا تتذكرها... أنسيتها ..؟ لازالت هي تدعو الله أن يمحو وجودك من ذاكرتها.. فتنساك... عسى ولعل أن ترجع لها أنفاسها....

    قد دعت لَكَ كثيراً فيما مضى ... ياحبذا اليوم لو تدعو الله لها ..
     
    التعديل الأخير: ‏13 جويلية 2015
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    الأفق البعيد, ‏13 جويلية 2015
    #7
  8. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    ما أقساك.. حينما تطلب مني الابتسامة...
    ما أقساك حينما تقول لي في حفظ الله.. أتمنى لكِ السعادة...


    ما أقساك حينما تطلب مني البقاء... وأن أقف هاهنا ... أشاهد ساعة اختفائك ...
    ما أقساك حينما تطلب مني أن لا أغيب.... وأن أتحمل ذهابك .. معهم .. وإيابك...
    ما أقساك حينما تحدثني... ببراءة ... عنك وعنهم... وعن طيب أجوائك...
    ما أقساك حينما تسير.... ولا تلتفت ( لحظة ) .. تنظرُ... هل أتنفسُ من ورائك...

    قل لي... ماتحسبني ؟!

    مخلوق من ( نور ) كأني !!

    أهديك لغيري...وأعود كما كنتُ ... أُنشد ..وأضحك....وأغني.. !


    بل إني من ( طين ).... أشعر بسيول من الألمِ ...والحنين...
    إني أموت في اللحظة ..سنين.... وأعود وأجمعني وأرغم الروح أن تحدثك بطيبٍ ... ولين...

    إن ليلي حزين... ونهاري وجوه اليائسين...

    خاف عليّ من رآني... أن بدت عليّ علامات المودعين...

    وتعود وتقول لي : إنك سعيدة... لكن لا تُقِرّين...!
    كل هذا لأَنِّي ضحكت وأنا أبتعد... بعد أن أخرجتني من قفص المحبين...
    تظن أنك حررتني... ( وقد ضحكت من نفسي ... يقول قد حرركِ ...ألا تعلمين..)؟

    ضحكتُ لأَنِّي أردت أن أبدو في عينك جميلة...حتى آخر لحظة... ولا أؤرقك بدمعي وصراخ أوجاعي...فلا تحمل في قلبك شعور المذنبين...

    أفيكون جزائي أني بتُ عندك في حساب الخائنين!

    ثم تفلتُ يدي.... وتُمسك يدَ غيري ... وتتمتم قائلاً... لاتكوني من الغائبين...!

    ما أقساك... جئتك حجراً متماسكاً... فحولتني رماداً رمالاً ... تذروها الرياح عن شمالٍ ... ويمين...

    وأعجب أن بعد ذلك لازالت ذراتها المتناثرة ..تبكيك... وتسمع لبكائها أنين...


    ومع ذلك لازالت تدعو لك... أن تكون بخير... وأن لاتكون من المهمومين...

    سلام الله عليك يوم التقينا .. ويوم افترقنا.. وإن اجتمعنا في يومٍ... بإذن الله رب العالمين...
     
    فارس البوح, طيور السلام, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏14 جويلية 2015
    #8
  9. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    أتساءل .. هل ( تشعر) في هذه اللحظات ..
    ألا تستحضرُ الذي قد فات..؟
    تجرح .. وتداوي... وتجرح .. وتداوي ...
    جرحي معك سرمدي ...لايعتق بتقدم الزمان..
    تتعاهده كأنما .. أليت على نفسك..أن يكون لجرحك..في الروح أوطان...
     
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    الأفق البعيد, ‏17 جويلية 2015
    #9
  10. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    كنتُ فيما مضى أعلم أن حديثك..لي..وحولي..ولأجلي...
    الآن...لم أعد أعرف...من وماذا تعني..!
     
    التعديل الأخير: ‏17 جويلية 2015
    طيور السلام, فارس البوح و ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏17 جويلية 2015
    #10
  11. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    أحترقُ...وأبردُ..لوحدي...
    يا الله...مُنَّ عليّ...وأنهِ ألمي...
     
    حكاية قمر, فارس البوح و سكون الفجر معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏17 جويلية 2015
    #11
  12. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    إلى متى وتَجلُدي...
    أكاد أختنق بتحاملي...
    أتساءل في حالات ضعفي...
    أن ياليتني..أنتهي...فأختفي...
    جنود الأحزان تكالبت...والنصر منك يا الله لقلبي...
     
    التعديل الأخير: ‏18 جويلية 2015
    فارس البوح و حكاية قمر معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏17 جويلية 2015
    #12
  13. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    أود لو أعتزل الناس و صخبهم...وأجلس أنوح على نفسي...
    أبكيها حتى إذا ما الدموع جفت....جعلت دموعي تُسكب من دمي...
     
    حكاية قمر, فارس البوح و سكون الفجر معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏17 جويلية 2015
    #13
  14. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    هنا ( ميتٌ ) ..أما من عزاء له....
    أما من قولً طيب..ودعوة في ظهر الغيب ..عسى اللهُ يرحمه...
     
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    الأفق البعيد, ‏17 جويلية 2015
    #14
  15. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    يكاد قلبي يُجن...لولا أني أذكر اسم ( الله ) عليه...فيا رباه رحمتك...
     
    فارس البوح و سكون الفجر معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏17 جويلية 2015
    #15
  16. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    لا أدري...أهو الموت قريبٌ مني...أم أنا قريبة منه....
    وفي كلا الحالتين إني أخسرُ روحي....
     
    حكاية قمر, فارس البوح و سكون الفجر معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏18 جويلية 2015
    #16
  17. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    أبكيك كأنك.. ميتٌ...وكيف للميت أن يبكيك...!
    إني متُ ساعة بيننا....وليس لي أن أشكيك...
    أرأيت أن رحيلك...موت...ورحيلي قط لايؤثر فيك...
    قد كنا أُنسٌ في وحشتك....فوجدت اليوم مايغنيك...
     
    فارس البوح و ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏18 جويلية 2015
    #17
  18. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    قلتَ في أمان الله إني راحلٌ....والسماح تطلبه ليرضيك...
    مهلاً كيف ومتى.....والروح التي تبغيك.. ؟
    أفقط هكذا.....! ماذا عن الفؤاد الذي يحويك....
    أتتركه...فيصبح فارغاً....أوجدتَ غيره يؤيك ...؟
    الحزنُ فيّ قد تشكلَ....وتقول بالألفاظ ( أشعرُ فيك )!
    وتعزو فعلك إنه القدَر....يابنت الحزن كفى...وتطويني في ماضيك..

    فذهبتَ...وسعدتَ حيث أنت... وأنا.. لازلتُ هنا ..أنعيك....
     
    فارس البوح و ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏18 جويلية 2015
    #18
  19. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    إني ضعيفة ...ولا أريدك أن ترى ضعفي...
    ولا يصيبك غرور....أن ذرفتُ لأجلك دمعي...
    لازلت واقفة...وأنا ألوح لك بيدي...
    وأقهقه في ضحكاتي...أرايت؟ لازلتُ بخير...لم يسقط جبلي..ولم تتفتت كبدي...

    وخلف الستار.. فاجعة...
    مدينة...مدمرة...

    وسماء لا شمس فيها...وماء لايروي أراضيها...وسوادٌ...هواءها..وبحرها...وروابيها...
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    الأفق البعيد, ‏18 جويلية 2015
    #19
  20. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    858
    الإعجابات المتلقاة:
    1,120
    نقاط الجوائز:
    71
    رد: الأفق البعيد 2

    ليتك تعي وتفهمني....فليس كل ما أقوله لك يمثلني...
    لعليّ أقول لك...دعني....بينما أريدك أن لا تتركني...
    لعليّ أطلب منك أن لا تكلمني....بينما أريدك أن تستمر ولا تأبه لطلبي..
    لعليّ أريد أن أبعدك بكل قوة....لأرى...أتمسكك بي يعجزني..!

    فافهم فعلي....كذا حينما قلتُ ( أكرهك..)...
    ألم تعي بعد ...أن ليس كل ما أقوله لك ومعك... أقصده ويمثلني...!
     
    فارس البوح و ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجبون بهذا.
    الأفق البعيد, ‏18 جويلية 2015
    #20
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