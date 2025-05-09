شروط استخدام منتدى اللمة الجزائرية [2025]

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أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ

طاقم الإدارة

📜 شروط استخدام منتدى اللمة الجزائرية​

الإصدار: ماي 2025

مرحبًا بك في منتدى 🌟 اللمة الجزائرية 🌟، قبل أن تبدأ في استخدام المنتدى، يرجى قراءة هذه الشروط بعناية. باستخدامك للمنتدى، فإنك توافق على الالتزام الكامل بالشروط التالية:

1. ✅ التسجيل وملف العضو​

  • التسجيل: يجب أن يكون البريد الإلكتروني صالحًا ويمكن الوصول إليه لاسترجاع الحساب أو تلقي الإشعارات.
  • اسم العضوية: اختر اسمًا لائقًا وواضحًا، ويُمنع استخدام الأسماء المسيئة أو الغامضة.
  • حماية الحساب: استخدم كلمة مرور قوية، ويُفضل تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) أو مفتاح المرور (passkeys).

2. 📌 قواعد السلوك والمحتوى​

  • الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية ومنهج أهل السنة والجماعة.
  • احترام جميع الأعضاء وعدم استخدام أساليب استفزازية أو مهينة.
  • استخدام لغة محترمة ولائقة خالية من الشتائم والألفاظ النابية.
  • نشر مواضيع ذات قيمة، مع مراعاة الجودة والتميّز، والابتعاد قدر الإمكان عن النسخ والمنقول.
  • الحرص على المظهر العام عند نشر الصور أو الفيديوهات أو اختيار صورة الملف الشخصي والتوقيع.
❌ يُمنع نشر أي محتوى يتضمن ما يلي:

  • مخالفة القوانين الجزائرية أو القيم الأخلاقية أو الإساءة لعلماء الدين أو الدول والشعوب.
  • التحريض على العنف أو ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار الوطني أو الإسلامي.
  • الإساءة اللفظية أو الهجوم الشخصي على الأعضاء.
  • الروابط الربحية أو الدعاية غير المصرح بها.
  • الكتب أو المواد المحمية بحقوق ملكية فكرية بدون إذن.
  • المعلومات المضللة أو الزائفة التي قد تضر بالأعضاء أو المجتمع.
  • مواضيع الغناء والموسيقى وكل ما يتصل بها من صور، برامج أو أخبار.

3. 🛒 الإعلانات والمحتوى الترويجي​

  • الإعلانات التجارية: غير مسموح بها إلا في الأماكن المخصصة وبعد موافقة الإدارة.
  • التسويق الشخصي: مسموح فقط في الأقسام ذات الصلة وبطريقة غير مزعجة وبعد أخذ الموافقة.

4. 🔐 حماية البيانات والخصوصية​

  • نلتزم بحماية بياناتك وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث دون إذنك، وفق سياسة الخصوصية.
  • لا يحق للعضو المطالبة بحذف الحساب أو المشاركات إلا في حالات استثنائية وبمبرر مقنع.

5. ⚖️ الرقابة والمخالفات​

  • المراقبة المستمرة: تتم مراجعة المشاركات للتأكد من الالتزام بالشروط، وقد تُتخذ إجراءات مثل التعديل، الحذف أو الحظر.
  • التبليغ عن المخالفات: يُمكن استخدام زر التبليغ مع تقديم تفاصيل دقيقة.
  • الإجراءات التأديبية:
    • ⚠️ تنبيه رسمي في حال المخالفات البسيطة.
    • ⛔ تعليق مؤقت في حال تكرار المخالفات.
    • 📵 الحظر الدائم في حال الانتهاكات الجسيمة.

6. 💬 التواصل والدعم​

للاستفسارات أو تقديم الشكاوى، يُرجى استخدام صفحة اتصل بنا، أو التوجه إلى قسم الشكاوي والاستفسارات داخل المنتدى، أو مراسلة الإدارة مباشرة.
 
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مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

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