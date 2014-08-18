كُوزينَــة عـاشقة الجّنة عَلى اللمة الجزائرية

قاطو الكريستال

للعجينةرطل كوكاو او لوز محمص و مرحيرطل مرغرين لابالنصف باكي خمارة قاطوكاس سكر رطبمغارف كبار كاكاو 2فانيقشور القارصفرينةللكريمةنصف لتر حليب2 مغارف فرينةصفار بيضةكاس سكر رطبفانيمغرف نشاءباكي زبدة ستاركيفية التحضيرفي طبسي كبير و واسع نضع المرغرين و السكر و الفاني و قشور القارص و نضربهم بكف اليد جيدا حتى الحصول على مرهم....نضيف الكاوكاو و الكاكاو و نخلط جيدا ثم نضيف الخمارة و نبدا بلم العجين بالفرينة شيئا فشيئا حتى الحصول على عجينة طرية و لينةمن الاحسن نحلل في العجينة فوق ساشي باه تبقى محافظة على شكلهاالشكل حسب الرغبة تحبو ديروه على شكل قلوب على شكل دوائر......اي شكل ترغبوهنروحو للكريمةخلطي في طاوة كل المواد المذكورة اعلاه ماعدا الزبدة.......ضعي الخليط فوق نار هادئةالى ان يخثار انزعيه من على النار و اتركيه يبرد جيدا......ضعي في صحن آخر الزبدة تكون لينة بحرارة الغرفة ضربيها بالباتور حتى تولي كي المرهم و مبعد ابداي ضيفي كريمة الفرينة لي حضرناها قبل قليل غير بشوية بشوية حتى تكمل كامل الكريمة و نتي تضربي بالباتور في الأخير رايحين نتحصلو على كريمة اكثر من روعةكيفاه تتحضر يعني بالتفصيلالمهم نلصقو الكريستال بالكريمة يعني حبة بحبة و نغطسوه في الشكولاطة الذائبة اما مسألة التزيين فتبقى اذاوق –​