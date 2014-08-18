كُوزينَــة عـاشقة الجّنة عَلى اللمة الجزائرية

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم يا اغلى الاحباب

صفحة كُوزينَــة عـاشقة الجّنة عَلى اللمة الجزائرية

ستكون اقتباسات للحلويات و الماكولات

و من مطبخي ان وفقني الله


تابعوني و ان شاء الله سافيدكم
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
عش النحلة


مقادير العجينة 3 كيلات فرينة , 3 أرباع الكيلة مرغرين أو سمن ذايب و بارد , قرصة ملح ,
تدخلي المرغرين مليح في الفرينة والملح و تلمي بماء الزهر حتى تتحصلي على عجينة متماسكة و الشرط الأساسي هو تخلي العجينة ترتاح على الأقل ساعتين باش الشكل يبقى هو هو ما يتغيرش.
مقادير الحشو 3 كيلات لوز أو جوزمرحي رقيق أو الإثنين , كيلة ناقصة سكر عادي ,شوية قرفة و تلمي بماء الزهر و تخليه يرتاح و منبعد إذا لقيتيه يبس شوية زيديلو شوية ماء الزهر المهم تتحصلي على عجينة طرية تقدري تشكليها حربوش.
الطريقة بعد ما ارتاحت العجينة حليها حوالي 2 ملم على شكل مربع كبير و حطي على طرف العجينة الحشو على شكل حربوش سمكه حوالي 2 سم أو أكثر حسب الرغبة و ابداي رولي ديري زوج 2 دورات وقطعي بالسكين
سقمي مليح الحربوش تاعك و خلي الحافة اللي قصيتي منها من تحت, غطي هاذ الحربوش بنيلون وكملي بنفس الطريقة على باقي العجينة
ضرك ابداي النقش باللقاط
تنقشي كامل الحربوش بلا ما تنقشي من الجوانب خليهم منبعد ما تقطعي المقروضات و ابداي قطعي مقروضات بسكين حاد باش ما يفسدش الشكل تاع عش النحلة
حطيهم واحدة جنب الأخرى بحيث يكون الحشو الى الداخل باش ما ييبسش كيما نديرو في المقروض
طيبيهم في الفرن على درجة حرارة 180 وخليه حتى يحمار شوية برك من تحت و شعليلو من فوق بصح يبقى لونه أصفر فاتح باش يجي باهي كيما الشهدة
كي تخرجيه هكاك سخون حطيه في عسل بارد مخفف بشوية ماء الزهرو خليه 10 لى 15 د في العسل


 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
بتى فور بكيس الحلوانى




2 ونص كوب زبده لينه
كوب سكر بدره
4 بيضات
نص معلقة فانليا
3 ونص كوب دقيق
شيكولاه سايحه للتزيين
الطريقه
*******
الزبده مع السكر يضربو مع بعض كويس جدا الى ان يكون لون الزبده باللون الفاتح جدا
ثم نضع البيض بيضه بعد الاخرى يعنى بيضه ونضرب شوى ولما تتجانس نضع البيضه الثانيه وهاكزا
واخيرا الفانليا والدقيق نضع العجينه داخل كيس الحلوانى
ونقوم بتشكيل البيتفور فى صوانى وندخلها الفرن درجة الحراره 160 درجه وقبل ان نضعه بالفرن ممكن نضيف مكسرات او كريز ولاكن لما نضع المكسرات نضع على المكسرات القليل من المربه لضمان ان تتماسم المكسرات فى البيتفور او تزين بالشيكولاه كما موضح بالصوره
بالهنا​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
النقــــــــــــاش ××





- كيلو دقيق
- نصف كيلو سمنة بلدى
- 200 جرام سكر بودره
- 200 جرام لبن حليب
- 1 باكو بكنج بودر، او ملعقة خميره فورية
- 1 ملعقة صغيره محلب مطحون
- 1 ملعقة كبيره سمسم محمص
- الحشوة: ربع كيلو ملبن وربع كيلو مكسرات محمصة "مطحونة" للحشوة
الطريقة:
- اضيفي السمنة مع الدقيق مع المحلب مع البكينج باودر، مع السمسم...، كل المكونات ما عدا الحليب، اخلطي المكونات جيدا
- بمجرد تمازج الخليط نقوم باضافة الحليب حتى يتجانس
- نتركه لمدة خمس دقائق ونقوم بحشو الكعك
- يوضع فى قالب لكعك العيد، او تشكيل يدوي، ويوضع فى الصينية ويدخل الفرن على درجة حرارة 200
- طريقة تخزين الكعك:
علبة بلاستيك كبيرة او كرتونة، تكفى للكمية نضع داخلها كيس بلاستيك كبير نقوم بوضع الكعك داخل الكيس الموجود داخل العلبه ولابد يكون الكعك بارد جدا ونخزنه بدون سكر بودره، يضاف السكر البودره عند التقديم فقط يغلق الكيس البلاستيك جيدا
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#5
رغيفات معسلين




رغيفات معسلين
- كيلو دقيق
- شوية ملح
- 250ع زبدة لذة
- 3 معالق كبار خل
- نصف لتر حليب دافئ
- مايزينا للرش
طريقة
يرمل العجين جيدا مع الزبدة تكون لينة كتزيدي الخل وكاتبداي تجمعي الخليط بالحليب لكن بلا مادلكي جمعيها بحال الحرشة وكاتديري منها 8 الكويرات متقادين,رشي سطح العمل من قبل الدقيق باش ماتلصقش وتبداي تهزي بالوحدة وتسرحيها بالدلاك
وبداي تلوي بحال رولي من غير ان تخلي الخوا بين اللوية واللوية
من غير ان تخلي الخوا بين اللوية واللوية
جيبي موس وبداي تقطعي
على شكل مربعات وتبداي تزيري بشي دلاك فوسط المربع حتى يخرجو الجناب
وتديريهم في الزيت يتقلاو على نار مهيلة وكانأكد خاص النار تكو ن مهييلة ,وبقاي ديري لحبة في المقلة وتخوي عليها الزيت بالملعقة باش تنفخو
وتعسليهم و رشيهم باللوز مهرمش او الزنجلان اوحسب ذوقك و البصحة و الراحة.
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#6
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#6
لبسكويت الإسفنجى



المقادير :

ثلث كوب دقيق

1 صفار بيض

1 ملعقة سكر سنترافيش

ثلث ملعقة صغيرة فانيليا

بياض 2 بيض

2 ملعقة صغيرة سكر

قليل من كريم التارتار ( اختيارى )

سكر بودرة للتزيين

طريقة التحضير :

1- قوم بتسخين الفرن 350 درجة فهرنهايت وقم بوضع ورق الزبدة بالصينية قوم بإستخدام قلم رصاص ومسطرة لتقسيم الورقة 3.3 إنش ومسافة واحد انش بين كل صف

2- بإستخدام العجانة الكهربائية قوم بضرب صفار البيض مع ملعقة السكر بسرعة عالية لمدة 4 دقائق ثم قوم بإضافة الفانيليا وقوم بإضافة الدقيق ملعقة ملعقة

3- فى وعاء آخر قومى بضرب بياض البيض حت ينعم تماماُ ثم قوم بإضافة 2 ملعقة سكر تدريجياً ثم إستمرى بالخفق حت يصبح أبيض تماماً

4- قوم بمزج خليط بياض البيض مع خليط الدقيق وقلب جيدا حتى تصبح العجينة جاهزة

5- بإستخدام قمع التزيين قومى بتوزيع العجين على شكل أصابع بالصينية

6- قومى بخبز البسكويت 8-10 دقائق
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#7
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#7
غريبة الكوك




البيضات 6
كاس ونصف زيت
250غ سكر خشن
300غ كوك
750غ سميدة رقيقة
1 فاني
1ونصف خميرة
حامضة محكوكة
الطريقة تخذمى البيض مع السنيدة والزيت وتزيدي الكوك والخميرة والفاني وتبداي تزيدي السميدة بشوية بشوية حتى تحصلين على خليط طري ورطب تعملي منه كويرات غطسيها في ودخليها للفرن ماء الزهر وفنديها في السكر كلاصي
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#8
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#8
غريبة بيضاء



المكونات :

1.5 كغ فرينة
500 غ زبدة
500 غرام سكر
إعداد :

تخلط الفرينة والسكر
تصب في وعاء كبير ثم شكل حفرة في وسط
ذوب الزبدة ثم أسكبها في حفرة
باستخدام الأصابع حتى تصبح العجينة ناعمة
ثم قسم العجين في الأحجام والأشكال التي تريدها
توضع في الفرن لمدة 20 الى 25 دقيقة في درجة حرارة 180 درجة
تترك لبرد
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#9
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#9
حلوة بالفلان و اللوز





مقادير

200 غ زبدة
200 غ سكرناعم
1 فلان ذوق فانيليا
3 صفار بيض
1 كيس خميرة حلوى
1كيس سكرفانيليا
100 غ لوز
الدقيق حسب الحاجة
شوكولاطة سوداء للتزيين


طريقة تحضير حلوة الفلان و اللوز

نقشر اللوز ونجففه بقطعة قماش نظيفة ، ثم نقليه في زيت حار نصفيه
ونضعه على ورق ماص ثم نطحنه في مطحنة كهربائية
في وعاء نمزج الزبدة والسكر الناعم حتى يكونان خليط كريمي ، نضيف صفار البيض
ونكمل الخلط ثم نضيف الفلان وبودرة اللوز ، الخميرة ، سكر الفانيليا نخلط جيدا ثم نضيف شيئا فشيئا الدقيق
نخلط الكل ونعجن حتى الحصول على عجينة لينة وملساء ، نشكل من هذه العجينة كريات بحجم حبة كرز
نرصهم فوق صفيحة فرن (صينية ) مغطاة بورق شمع ، ثم نضغط على كل كرية بطابع منحوت لإخراج زخرفات
، نخبزها في فرن متوسط الحرارة حتى يبدأ يشقر لونهم ، نزينهم بخطوط من الشوكولاطة السوداء الذائب
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#10
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#10
حلوة بالكابريس



250غ زبدة+ كاس سكر قلاصي+ كأس زيت+ 02 بيض كاملة
+ 02صفار البيض+ 01فاني+ 02 أكياس كاراميل (من فلان رابحة)
+ 01 خميرة كيميائية+ فرينة+ عدد كافي من حبات حلوى الكابريس

نمزج المقادير السابقة معبعضها ثم(نجفف) بالفرينة حتى نتحصل
على عجينة سهلة وطرية ثم نشكل العجينةالمحصل عليها على شكل كريات
ثم نضغط قليلا وسط الحبة بأصابعنا ونضع نصف حبة كابريسونغلق
(نعيد الكرية كما كانت) ونضعها في الفرن مدة 30دقيقة حتى تنضج خليها تبرد
و من بعد غطسيهم في الشوكولا وو زينيهم بخطوط من الشوكولا

و كاين لي يغمروهم بعدإخراجها من الفرن في مربى المشمش الممزوج مع ماء الزهر
ثم نضعها في قوفريط( gaufrettes) او كوكاو فول سوداني​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#11
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#11
قاطو الكريستال



للعجينة
رطل كوكاو او لوز محمص و مرحي
رطل مرغرين لابال
نصف باكي خمارة قاطو
كاس سكر رطب
مغارف كبار كاكاو 2
فاني
قشور القارص
فرينة

للكريمة
نصف لتر حليب
2 مغارف فرينة
صفار بيضة
كاس سكر رطب
فاني
مغرف نشاء
باكي زبدة ستار

كيفية التحضير
في طبسي كبير و واسع نضع المرغرين و السكر و الفاني و قشور القارص و نضربهم بكف اليد جيدا حتى الحصول على مرهم....نضيف الكاوكاو و الكاكاو و نخلط جيدا ثم نضيف الخمارة و نبدا بلم العجين بالفرينة شيئا فشيئا حتى الحصول على عجينة طرية و لينة
من الاحسن نحلل في العجينة فوق ساشي باه تبقى محافظة على شكلها
الشكل حسب الرغبة تحبو ديروه على شكل قلوب على شكل دوائر......اي شكل ترغبوه

نروحو للكريمة
خلطي في طاوة كل المواد المذكورة اعلاه ماعدا الزبدة.......ضعي الخليط فوق نار هادئة
الى ان يخثار انزعيه من على النار و اتركيه يبرد جيدا......ضعي في صحن آخر الزبدة تكون لينة بحرارة الغرفة ضربيها بالباتور حتى تولي كي المرهم و مبعد ابداي ضيفي كريمة الفرينة لي حضرناها قبل قليل غير بشوية بشوية حتى تكمل كامل الكريمة و نتي تضربي بالباتور في الأخير رايحين نتحصلو على كريمة اكثر من روعةكيفاه تتحضر يعني بالتفصيل
المهم نلصقو الكريستال بالكريمة يعني حبة بحبة و نغطسوه في الشكولاطة الذائبة اما مسألة التزيين فتبقى اذاوق –​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#12
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#12
مصبان باللوز والكراميل :





المقادير :


العجينة :

250 غ دقيق
4 معالق سكر
1 بيضة
1 كيس فانيلا
120غ زبدة

الحشوة :

400غ لوز مقشرر ومقلي
120 غ فواكه معسلة
1 نستلي مطهي لمدة نصف ساعة في طنجرة الضغط "كراميل"
شوكولا سوداء مذابة
شوكولا بيضاء مذابة

الطريقة :
العجينة :
تخلط المقادير كلها وتلف العجينة في بلاستيك وتتركك ترتاح مدة نصف ساعة
تأخذ قوالب معدنية نملاها بالعجينة تكون رقيقة شيئا ما تدخل الى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون عند اخراجها تفرغ من القوالب تترك حتى تبرد ونملاها بالحشوة.

الحشوة :

تخلط المقادير وتملا بها القوالب ثم تصب الشوكولا السوداء و تترك حتى يجمد و تزين
بالشوكولا البيضاء –​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#13
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#13
طريقة مشوّك باللّوز




المقادير
- 3 أكواب لوز مقشر و مطحون جيدا
- 2 أكواب سكر ناعم
- 2 أو 3 بياض بيض حسب حاجة العجين حتى يكون طريا
- ملعقة كبيرة ماء زهر
- ملون غذائي وردي واخظر
التزيين
سكر ناعم وعجينة اللوز
الطريقة
نقوم بخلط المكونات الجافة أي اللّوز المطحون و السكر الناعم,ثم نضيف بياض البيض نخلط المكونات باليد حتى نتحصل على عجينة متماسكة و ندية,وإن لاحظت أن العجينة مازالت جافة أضيفي بياض بيضة, ثم أضيفي ملعقة ماء الزهر والملون الغذائي .قومي بتشكيل كرات صغيرة. و مرريها في صحن به سكر ناعم.
و ضعيها في سينية فرن غير قابلة للإلتصاق,و أدخليها الفرن الذي كنت قد سخنته على 150 درجة.
و عندما تنضج زينيها بالورد لابات داموند​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#14
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#14
حلوة مشكلة




المقادير

العجينة
3 كيلات طحين
1 كيلة سمن دائبة
ماء + ماء الزهر
الحشو
500غ اللوز
250غ سكر
2 بيضات
فانيليا
للتزيين
عسل
حبات اللوز
بياض بيض
الطريقة
اخلطي مقادير العجينة تتحصلين عليها
تكون طرية
في نفس الوقت حضري الحشو
مددي العجينة قطعيها بالقالب الحلوة كما في الصورة
و كدلك الحشو و بين كل العجينة اطلي
عليها بياض بيض
و في الوسط حبة اللوز و نقشيها بالنقاش
وعند الطهي عسليها و لمعيها​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#18
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,880
الإعجابات
39,283
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#18
العفـــــــــــــــــو اختاه
نورتي كوزيتنيــــــ ××
 
M

mà_dikrà

:: عضو بارز ::
#19
إنضم
25 جويلية 2014
المشاركات
7,800
الإعجابات
16,274
النقاط
351
#19
قال عـاشقة الجّنة:
قاطو الكريستال



للعجينة
رطل كوكاو او لوز محمص و مرحي
رطل مرغرين لابال
نصف باكي خمارة قاطو
كاس سكر رطب
مغارف كبار كاكاو 2
فاني
قشور القارص
فرينة

للكريمة
نصف لتر حليب
2 مغارف فرينة
صفار بيضة
كاس سكر رطب
فاني
مغرف نشاء
باكي زبدة ستار
كيفية التحضير
في طبسي كبير و واسع نضع المرغرين و السكر و الفاني و قشور القارص و نضربهم بكف اليد جيدا حتى الحصول على مرهم....نضيف الكاوكاو و الكاكاو و نخلط جيدا ثم نضيف الخمارة و نبدا بلم العجين بالفرينة شيئا فشيئا حتى الحصول على عجينة طرية و لينة
من الاحسن نحلل في العجينة فوق ساشي باه تبقى محافظة على شكلها
الشكل حسب الرغبة تحبو ديروه على شكل قلوب على شكل دوائر......اي شكل ترغبوه

نروحو للكريمة
خلطي في طاوة كل المواد المذكورة اعلاه ماعدا الزبدة.......ضعي الخليط فوق نار هادئة
الى ان يخثار انزعيه من على النار و اتركيه يبرد جيدا......ضعي في صحن آخر الزبدة تكون لينة بحرارة الغرفة ضربيها بالباتور حتى تولي كي المرهم و مبعد ابداي ضيفي كريمة الفرينة لي حضرناها قبل قليل غير بشوية بشوية حتى تكمل كامل الكريمة و نتي تضربي بالباتور في الأخير رايحين نتحصلو على كريمة اكثر من روعةكيفاه تتحضر يعني بالتفصيل
المهم نلصقو الكريستال بالكريمة يعني حبة بحبة و نغطسوه في الشكولاطة الذائبة اما مسألة التزيين فتبقى اذاوق –​
إضغط للتوسيع...




يــــــــهـبـل خـصـوصــــــــاً هـذآ الـشـكوووولة :d مرسي خيتوووووووو :regards01:​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top