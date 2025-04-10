كوزينة اللمة الجزائرية .ماذا ستطبخين اليوم ؟ العدد 90

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

نعلن باذن الله إفتتاح كوزينة اللمة الجزائرية العدد 90

نتمنى من الجميع مشاركتنا لأطباقكم الشهية و المتنوعة و تطبيقاتكم للوصفات

أهلا و سهلا بالجميع

 
يعطيك الصحة..
شخصيا بطبعي قليل جدا وين نصور وش نطيب لكن رح نحاول نشارك معكم ان سمحت الفرصة
 
قال سحائب الشوق:
يعطيك الصحة..
شخصيا بطبعي قليل جدا وين نصور وش نطيب لكن رح نحاول نشارك معكم ان سمحت الفرصة
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أنا النص الكبير ننسى بصح كي نتفكر نصور
نتمنى تشاركينا
 
خسارة ماصورتش ديما ننسى درت لهم لعشى رشتة بالدجاج جا اخي واولاده عندنا
 
قال Oktavio_hinda:
خسارة ماصورتش ديما ننسى درت لهم لعشى رشتة بالدجاج جا اخي واولاده عندنا
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فكرتيني فالرشتة 😍😍
بصحتكم
المرة الجاية ان شاء الله اتفكري و صوري
 

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