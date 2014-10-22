رفع معنويات

حدث بالفعل في احدى قاعات الأفراح !!



قبل دخول العروس الى القاعه تم اطفاء الانوار كالعادة وكان المعازيم ينتظرون دخول العروس مع الزفة !! ولكنهم تفاجؤو بصوت صياح ودخول اربع نساء يلبسن ثياب سوداء ويحملن تابوت وفي داخله العروس وما ان وصلوا الى المنصة دخل الزوج وفتح التابوت وقبل رأس العروس وعندها بدأ صوت الموسيقى والفرح وبعد ذلك قامت العروس من التابوت معلنة عودتها الى الحياة بعد ان قبلها الزوج