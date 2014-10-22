  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

رفع معنويات

طبعا مزحه يابنات او يا صبايا لا تخدو علي الكلامات المتقاطعة بس الرجل قلبه طيب أرقه من هك
 
هههههههه لا هذي هي حقيقة الرجال
 
حدث بالفعل في احدى قاعات الأفراح !!

قبل دخول العروس الى القاعه تم اطفاء الانوار كالعادة وكان المعازيم ينتظرون دخول العروس مع الزفة !! ولكنهم تفاجؤو بصوت صياح ودخول اربع نساء يلبسن ثياب سوداء ويحملن تابوت وفي داخله العروس وما ان وصلوا الى المنصة دخل الزوج وفتح التابوت وقبل رأس العروس وعندها بدأ صوت الموسيقى والفرح وبعد ذلك قامت العروس من التابوت معلنة عودتها الى الحياة بعد ان قبلها الزوج
 
شاب واقف طول الفرح يراقب فتاة جميلة
وهي تنتظر مبادرته
وفجأة تقدم منها وقال : هل سترقصين ؟؟
اجابت بخجل شديد .
نعم.
فابتسم وقال : أعطني الكرسي بتاعك
علشان أنا من الصبح وانا واقف .
 
قال dr.web:
شاب واقف طول الفرح يراقب فتاة جميلة
وهي تنتظر مبادرته
وفجأة تقدم منها وقال : هل سترقصين ؟؟
اجابت بخجل شديد .
نعم.
فابتسم وقال : أعطني الكرسي بتاعك
علشان أنا من الصبح وانا واقف .
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قصف الجبهات ههههه
 

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