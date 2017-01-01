أنا أتبع محمد ..... Je suis Mohamed

اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد



كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم



اللهم بارك على سيدنا وحبيبنا محمد



كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم



في العالمين انك حميد مجيد ​