أنا أتبع محمد ..... Je suis Mohamed

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة Moha le sage, 18 جانفي 2015.
وقفة ...ضد كل من أساء لنبينا الكريم .. باسم حرية الرأي
كلنا محمد صلوات الله عليه
اللهم صل وسلم عليه
بارك الله فيك
اللهم صلّ وسلّم عليك يارسول الله
بسم الله
اللهم صل وسلم على سيدنا الحبيب المصطفى محمد
من تحب نبيها تتقي الله بلباسها.....بصورالعرض على بروفايلها..في حرفها وفي سطورها
هي امور بسيطة بامكانها الان فعلها وتغييرها حبا واتباعا
وكلما كانت المقدر ة على الاستكثار من الخير فذلك خير
جزاكم الله خيرا على الموضوع
الصلاة و السلام عليه
بارك الله فيك
كلنا على خطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيكم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
جزاك الله خيراً أخي محمد
صلوات الله عليك ايها المصطفىموضوع في القمة
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
جزاك الله خيراً أخي محمد
je suis Mohamed
صلى الله عليه وسلم
اللهم صلّ وسلّم عليك يارسول الله
بارك الله فيك
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد
كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
اللهم بارك على سيدنا وحبيبنا محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
في العالمين انك حميد مجيد
معاك يارسول الله
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).