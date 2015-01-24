  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

صور متفرقة فى ولاية قسنطينة

السلام عليكم
صور ومناظر رائعة
بوركة
تقبل مروري
 
السلام عليكم
جمميلة جدا هذه الصور من مدينتي ^^
شكرا على طرح الموضوع​
 
السّــلآام علييكم..

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وآو مـآاشآء الله قمــة في الرووعة
إلتقـآطآت مميـــزة بالفعل
شكراً على الموضوع ^^
 
يااااااااااي تهبل الدزاير
 

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