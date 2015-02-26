سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-2-(وصفه صلى الله عليه وسلم، وقصته مع أبو معبد)

ابو ليث

ابو ليث

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الرسول كأنك تراه صلى الله عليه وسلم :


1- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً ، ليس بالطويل البائن ولا القصير .

2- كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، أبيض مليح الوجه .

3- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مربوعاً ([1]) ، عريض ما بين المنكبين ، كث اللحية ، تعلوه حُمرة ، جمته إلى شحمة أذنيه ، لقد رأيته في حُلة حمراء ، ما رأيت أحسن منه . (كث اللحية : كثير الشعر) (جمته : شعره) .

4- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واليدين والقدمين ، حسن الوجه ، لم أر قبله ولا بعده مثله .

5- كان وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستديراً .

6- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُرّ استنـار وجهه ، حتى كأن وجهه قطعة قمر ، وكنا نعرف ذلك .

7- كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسماً ، وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل .

8- وعن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً قط ضاحكاً ، حتى أرى منه لهواته ، إنما كان ضحكه التبسم . ( لهواته : أقصى حلقه) .

9- وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمر ، وعليه حلة حمراء ، فإذا هو عندي أحسن من القمر . ( إضحيان : مضيئة مقمرة) .

10- وما أحسن من قال في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ....... ثمال اليتامي عصمة للأرامل .

هذا الشعر من كلام أبي طالب أنشده ابن عمر وغيره ، لما أصاب المسلمين قحط ، فدعا لهم الرسول قائلاً : (اللهم أسقنا) فنزل المطر . (ثمال : مُطعم ، عِصمة : مانع من ظلمهم) .

والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنعوت بالبياض يسأله الناس أن يتوجه إلى الله بوجهه الكريم ودعائه أن يُنزل عليهم المطر وذلك في حال حياته صلى الله عليه وسلم ، أما بعد مماته فقد توسل الخليفة عمر بالعباس أن يدعو لهم بنزول المطر ولم يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم :

وأنشد من كنانة فقال :


لك الحمد والحمد ممن شكر*** سُقينا بوجه النبي المطر
دعا الله خالقه دعوة*** إليه وأشخص منه البصر
فلم يك إلا كإلقاء الرداء***وأسرع حتى رأينا الدرر


وكان كما قال لـه عمه***أبو طالب أبيض ذو غرر

به الله يسقى صــوب الغمـام*** وهذا العيان لذاك الخير

فمن يشكر الله يلق المزيد*** ومن يكفر الله يلق الغير




قال الشاعر أبو رواحة عبدالله بن عيسى اليمني :

هذا رسول الله يبدو فـي الدنيــا*** شمساً تضئ لسائر الأكوان

فهو الذي كان الختام لرسلنـــا*** كختام مسك فاح في البلدان

ذو الصورة البيضاء والوجه الذي*** أضحى لنا قمراً بكل مكان

وإذا لمست الكف قلت : حريرة *** من لينة كالزبد في فنجــــان

وإذا سمعت كلامه مترسلاً *** يصل القلوب يهز كل جنان

وجوامع الكلم البليغ أحاطتها *** إذا أنها فاقت لكل بيان






أبو معبد والرسول صلى الله عليه وسلم :

اشتهر في كتب السيرة والحديث خبر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيمة أم مبعـد (بقرير) طالبين القَرَى ، فاعتذرت لهم لعدم وجود طعام عندها إلا شاة هزيلة لا تدر لبناً ، فأخذ الشاة فمسح ضرعها بيده ، ودعا الله ، وحلب في إناء حتى علت الرغوة ، وشرب الجميع ، ولكن هذه الرواية طرقها ما بين ضعيفة وواهية إلا طريقاً واحداً يريوها الصحابي قيس بن النعمان السكوني ونصها :

(لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يستخفيان نزلا بأبي معبد فقال : والله ما لنا شاة ، وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن .

الرسول صلى الله عليه وسلم : فما تلك الشاة ؟

أبو معبد : أتى بها .

الرسول صلى الله عليه وسلم : دعا بالبركة عليها ، ثم حلـب عُسـا فسقاه ثم شربوا . (عُساً : قدحاً كبيراً) .

أبو معبد : أنت الذي يزعم قريش أنك صابئ .

الرسول صلى الله عليه وسلم : إنهم ليقولون .

أبو معبد : أشهد أن ما جئت به حق .

أبو معبد : أتبعك .

الرسول صلى الله عليه وسلم : لا ، حتى تسمع أنا قد ظهرنا : (أي انتصرنا) .

أبو معبد : فاتبعه بعد : ( أي لحقه بعد أن ظهر في المدينة) .


([1]) مربوعاً : ليس بالطويل ولا القصير .


 
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ابو ليث

ابو ليث

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رد: سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-2-(وصفه صلى الله عليه وسلم، وقصته مع أبو معبد)

في الحلقة القادمة بإذنه تعالى:
من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم :
خاتم نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم :
طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم :
 
ابو ليث

ابو ليث

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أ

أبو عبد السميع

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رد: سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-2-(وصفه صلى الله عليه وسلم، وقصته مع أبو معبد)

جزاك الله خيرا
 
ابو ليث

ابو ليث

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رد: سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-2-(وصفه صلى الله عليه وسلم، وقصته مع أبو معبد)

و اياك أخي أبو عبد السميع.
وفقك الله و سددك و جعلك إمام هدى و سنة.
 
ابو ليث

ابو ليث

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فيما يأتي تجدون روابط لحلقات السلسلة مرتبة و مهيئة لكل سالك يبغي رضوان الله و يقصد عمارة أخراه الباقية بزاد الدنيا التي ولت مبدرة و هي لا شك فانية.
سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-1-(المقدمة، مولده، اسمه و نسبه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-2-(وصفه صلى الله عليه وسلم، وقصته مع أبو معبد)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-3-(فضائله صلى الله عليه وسلم، خاتم نبوته، طيب رائحته)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-4-(صفة نومه و قرأته و صومه و قيامه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-5-(صفة كلامه و حوضه مع ذكر شيئ من زهده صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-6-(جوعه، و كيف عيشه، و بعض مواطن بكائه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 7 (رؤيا الرسول، و بيان أن وفاته كانت حقيقة عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-8-(العفو عند الخصام، تواضعه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-9-(عاقبة المتكبرين، و عفوه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-10-(حلمه صلى الله عليه وسلم، الغضب و علاجه).

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-11-(من معجزاته، وبيان بعض صبره صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-12-(كيف كان رفقه، وبيان بعض مواقفه الشجاعة صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-13-(الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-14-(الحياء عند الرسول مع ذكر بعض أدابه عليه الصلاة و السلام)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-15-(ذكر بعض جوده و هديه و مزاحه صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-16-(الشعر الذي تمثل به الرسول صلى الله عليه وسلم)

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-17-(لباس الرجل المسلم )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-18-(لباس المرأة المسلمة ، لبس الذهب والخاتم للرجال )

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-19-(الزينة في اللباس، الزينة للصلاة والناس ،النظافة من الإسلام

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية-20-(من آداب السلام، المصافحة لا التقبيل، لا أصافح النساء ).

سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية 21 (آداب العطاس والتثاؤب، غيروا الشيب واجتنبوا السواد ).

نهاية سلسلة قطوف من الشمائل المحمدية (واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، و كيفية التحلي بأخلاقه).

..........................................الى هنا نهاية الروابط المباشرة.
والله أسأل أن ينفع بهذه السلسلة المسلمين ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .
 
ابو ليث

ابو ليث

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الجزائر
يرفع ليعم النفع، فنحن في زمن أحوج ما نكون لمعرفة سنة الهادي البشير و هديه المستقيم و خلقه العظيم، عليه الصلاة و السلام، بابي هو و أمي خير البرية و أفضل من دعى إلى الله و هدى إلى سواء السبيل من أنبياء الله و رسله صلى الله عليهم و سلم أجمعين.
 
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